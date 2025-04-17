Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173134
ИКТ 13468
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25386
Персоны 74304
География 2802
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Нилов Ярослав



17.04.2025 Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
17.09.2024 За дипфейки в России хотят сажать на срок до шести лет 1
31.05.2024 Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят 1
11.01.2024 Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос 2
17.07.2023 Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы 1
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину 2
21.08.2019 Власти разрешат водителям не платить штрафы, если их не видно на портале госуслуг 1
09.04.2019 Депутаты разрешили вставлять сколько угодно рекламы в интернет-видео 1
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
04.12.2013 19 декабря пройдет VI Форум московской молодежи 1
04.03.2013 Потери российских мобильных операторов от отмены внутрисетевого роуминга составят 3-5% от их совокупной операционной выручки 2
18.02.2013 Вузы могут заставить платить за бесплатный Wi-Fi 1
08.06.2012 В России может появиться реестр запрещенных сайтов 1
08.06.2012 Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Нилов Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2941 3
Ростелеком 9862 2
МегаФон 9151 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8838 2
Yandex - Яндекс 7601 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
AT&T Inc 1683 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 60 1
Rovio Mobile 41 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Oracle Corporation 6749 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 3 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 735 1
Unsplash 939 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 177 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Газпром нефть 633 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3395 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды 1 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 4 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 109 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 218 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Администрация Волгограда - органы государственной власти 10 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 123 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1150 1
ЛДПР 107 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 4
Единая Россия - Политическая партия 297 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
Демократическая политическая партия США 116 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 15 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2968 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4986 2
Оповещение и уведомление - Notification 4786 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 167 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4863 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 1
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 31 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 347 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 999 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1508 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6457 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9382 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9442 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7470 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1225 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 934 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 624 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 290 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2514 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3801 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3234 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1053 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
FreePik 1095 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 39 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 49 1
Деньгин Вадим 16 3
Железняк Сергей 22 3
Дегтярев Михаил 10 3
Никифоров Николай 1136 2
Артемьев Игорь 91 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Мизулина Елена 23 2
Сысоев Владимир 3 2
Сухарев Иван 2 2
Решульский Сергей 2 2
Каргинов Сергей 2 2
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 2
Путин Владимир 3224 2
Акимов Максим 187 1
Старовойтова Александра 3 1
Старовойтов Александр 13 1
Свинцов Андрей 46 1
Лавров Олег 2 1
Боярский Сергей 28 1
Маринин Сергей 3 1
Лебедев Игорь 8 1
Власов Василий 3 1
Черкасов Кирилл 1 1
Свердлов Денис 200 1
Белоусов Андрей 141 1
Матвиенко Валентина 112 1
Миронов Сергей 61 1
Лукашенко Александр 98 1
Павлов Олег 20 1
Бурков Александр 3 1
Дорохина Юлия 44 1
Пономарев Илья 72 1
Мардер Наум 116 1
Заева Елена 14 1
Митрофанов Алексей 16 1
Бурматов Владимир 6 1
Попова Алена 6 1
Шевченко Максим 4 1
Шперов Павел 1 1
Дубницкая Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 2
Беларусь - Белоруссия 5783 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 923 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 2
Турция - Турецкая республика 2400 2
Индия - Bharat 5515 1
Канада 4910 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1037 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 236 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 298 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7045 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6509 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3691 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1298 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4099 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 832 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 251 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 502 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 1
Образование в России 2261 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 695 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3582 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2788 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1528 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6443 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5877 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1284 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 310 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Профсоюз - Профессиональный союз 269 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5037 1
Ведомости 1057 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 1
Wikipedia - Википедия 525 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 992 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 54 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 618 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 80 1
День молодёжи - 27 июня 925 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153