Получите все материалы CNews по ключевому слову
Нилов Ярослав
Нилов Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Деньгин Вадим 16 3
|Железняк Сергей 22 3
|Дегтярев Михаил 10 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Артемьев Игорь 91 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Мизулина Елена 23 2
|Сысоев Владимир 3 2
|Сухарев Иван 2 2
|Решульский Сергей 2 2
|Каргинов Сергей 2 2
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 2
|Путин Владимир 3224 2
|Акимов Максим 187 1
|Старовойтова Александра 3 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Лавров Олег 2 1
|Боярский Сергей 28 1
|Маринин Сергей 3 1
|Лебедев Игорь 8 1
|Власов Василий 3 1
|Черкасов Кирилл 1 1
|Свердлов Денис 200 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Миронов Сергей 61 1
|Лукашенко Александр 98 1
|Павлов Олег 20 1
|Бурков Александр 3 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Пономарев Илья 72 1
|Мардер Наум 116 1
|Заева Елена 14 1
|Митрофанов Алексей 16 1
|Бурматов Владимир 6 1
|Попова Алена 6 1
|Шевченко Максим 4 1
|Шперов Павел 1 1
|Дубницкая Евгения 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.