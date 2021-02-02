Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Артемьев Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 83
Артемьев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|UFG Private Equity 25 5
|Uber Technologies 258 5
|Яндекс.Такси 271 5
|Uber 257 5
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
|Gett 60 4
|MLU B.V. 10 3
|Almaz Capital Partners 118 2
|Axelcroft 2 2
|Deanfirm 2 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|Почта Банк 289 2
|Почта России ПАО 1574 2
|Зеленая линия Волгоград 1 1
|Колли-Сибирь - Колл-центр 1 1
|Deanfirn 1 1
|Foodfox 11 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|GoLama 2 1
|SoftBank Group 101 1
|UBS AG 119 1
|Совкомбанк ПАО 147 1
|Газпром нефть 382 1
|Ситимобил - Служба такси 113 1
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
|Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
|Альфа-Банк 1127 1
|LinkedIn 521 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Daimler AG 71 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
|Никифоров Николай 1126 8
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Голомолзин Анатолий 52 4
|Львов Евгений 10 4
|Носков Константин 201 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Песков Дмитрий 65 4
|Путин Владимир 1828 3
|Акимов Максим 167 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Уваров Алексей 11 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Морошкин Александр 106 2
|Белановский Владимир 8 2
|Волин Алексей 113 2
|Комар Евгений 20 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Васильева Ольга 15 2
|Орешкин Максим 17 2
|Турчак Андрей 14 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Федулов Владислав 58 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Попов Павел 12 2
|Топилин Максим 6 2
|Набиуллина Эльвира 56 2
|Бурков Александр 3 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Левин Леонид 83 2
|Мантуров Денис 56 2
|Фетисов Александр 12 2
|Шулика Виталий 8 2
|Клименко Герман 31 2
|Котюков Михаил 7 2
|Коновалов Александр 8 2
|Собянин Сергей 211 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Осеевский Михаил 221 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765419, в очереди разбора - 669105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765419, в очереди разбора - 669105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru