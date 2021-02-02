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Артемьев Игорь


02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей 1
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 1
11.06.2020 Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента 2
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 1
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей 2
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 1
08.05.2019 Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость? 1
28.01.2019 Власти заставляют предустанавливать российские антивирусы, браузеры, мессенджеры на иностранные ПК и смартфоны 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 1
29.12.2017 Минкомсвязи: отмена роуминга позволит в 2-3 раза снизить цены для путешествующих абонентов 1
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
29.06.2017 Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 1
17.04.2017 ФАС России заключила мировое соглашение с Google 1
19.12.2016 Власти России взволновались из-за цен на смартфоны. Под ударом LG, Sony, Alcatel и Asus 1
13.09.2016 Google в России будут штрафовать за нерасторопность 1
19.06.2015 Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия перейдут на бесплатный роуминг 1
26.02.2015 В Правительстве не могут поделить фонд универсальных услуг связи 1
30.01.2015 Глава ФАС посмеялся над решением Apple запретить поставки своей техники в Крым 2
09.12.2014 Операторам связи упростили доступ в канализацию 1
30.09.2014 Медведев поручил министрам разработать преференции для отечественного ПО 1
08.11.2013 Медведев выступил против телеком-монополистов 1
01.08.2013 Замглавы Минкомсвязи: Прежняя команда заплатила «Ростелекому» за неработающую систему 1
27.05.2013 Минкомсвязи готовит конкурс на создание единого регистратора электронных госзакупок 1
13.05.2013 ФАС решила освободить водителей и автопарки от "крипто-напасти" 1
26.12.2012 В Минкомсвязи назначен новый замминистра 1
23.11.2012 Власти остановили войну акционеров «Билайна» 3
23.11.2012 Правительство РФ считает спор с компанией «Теленор» исчерпанным 2
09.10.2012 «Альфа-банк» дал $740 млн на скупку акций «Билайна» 1
04.10.2012 МТС и «Билайн» наказали на $1 млн из-за цен на iPhone 1
03.10.2012 Власти России не дали норвежцам установить контроль над «Билайном» 1
01.10.2012 Акционер «Билайна» не послушался российских властей 3
24.09.2012 «Мегафон» поделит «Евросеть» с «Билайном» 1
05.09.2012 Депутаты просят Медведева защитить «Билайн» 1

Публикаций - 66, упоминаний - 83

Артемьев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 12
Yandex - Яндекс 4101 11
Google LLC 7161 9
Apple Inc - Эппл Рус 7724 8
VK - Mail.ru Group 2485 6
Microsoft Corporation 11127 6
Samsung Electronics 5702 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 3
Telegram Group 702 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
DigitalOcean 16 2
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 2
Philips 733 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Питерская группа связистов 114 1
Teleon - Телеон 1 1
Синтерра - Synterra 567 1
SEC Consult Services 931 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Rakuten 29 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Yandex Go - Yango 10 1
Zello 20 1
Alibaba Group 298 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Twitter 2204 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
3761 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Selectel - Селектел 137 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
UFG Private Equity 25 5
Uber Technologies 258 5
Яндекс.Такси 271 5
Uber 257 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Gett 60 4
MLU B.V. 10 3
Almaz Capital Partners 118 2
Axelcroft 2 2
Deanfirm 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Почта Банк 289 2
Почта России ПАО 1574 2
Зеленая линия Волгоград 1 1
Колли-Сибирь - Колл-центр 1 1
Deanfirn 1 1
Foodfox 11 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
GoLama 2 1
SoftBank Group 101 1
UBS AG 119 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Газпром нефть 382 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
LinkedIn 521 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Daimler AG 71 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
Правительство РФ 2207 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Счётная палата РФ 460 3
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Королевский адвокат 1 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Руссофт - Russoft 251 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
Google Android 10751 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 5
Rakuten Viber 429 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
WhatsApp Messenger 654 2
Google Gmail 606 2
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Яндекс.Телефон 16 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 7 246 1
Snapchat 89 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
WeChat - Мессенджер 96 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
ICQ 499 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Microsoft Windows XP 896 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Apple - App Store 2198 1
Apple iOS 5742 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Никифоров Николай 1126 8
Медведев Дмитрий 1434 6
Голомолзин Анатолий 52 4
Львов Евгений 10 4
Носков Константин 201 4
Дворкович Аркадий 169 4
Песков Дмитрий 65 4
Путин Владимир 1828 3
Акимов Максим 167 3
Мишустин Михаил 302 3
Уваров Алексей 11 2
Белоусов Андрей 53 2
Морошкин Александр 106 2
Белановский Владимир 8 2
Волин Алексей 113 2
Комар Евгений 20 2
Абрамченко Виктория 15 2
Кисляков Евгений 83 2
Васильева Ольга 15 2
Орешкин Максим 17 2
Турчак Андрей 14 2
Кудрин Алексей 63 2
Федулов Владислав 58 2
Скворцова Вероника 51 2
Попов Павел 12 2
Топилин Максим 6 2
Набиуллина Эльвира 56 2
Бурков Александр 3 2
Щеголев Игорь 676 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Левин Леонид 83 2
Мантуров Денис 56 2
Фетисов Александр 12 2
Шулика Виталий 8 2
Клименко Герман 31 2
Котюков Михаил 7 2
Коновалов Александр 8 2
Собянин Сергей 211 2
Дорохина Юлия 42 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
Казахстан - Республика 2641 6
Беларусь - Белоруссия 2095 6
Украина 3378 5
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Армения - Республика 689 2
Европа 3774 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Германия - Берлин 358 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Южная Сибирь 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Европа Западная 616 1
СССР - Ленинград 69 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Нидерланды 976 1
Грузия 692 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Калининградская область 539 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Россия - Республика Коми 417 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
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Федеральное законодательство 254 1
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
РИА Новости 654 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
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