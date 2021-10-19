Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

CNews FORUM Информационные технологии завтра


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 3
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 4
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 4
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 5
17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 3
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 5
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 4
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 4
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 4
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 4
11.06.2021 «МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
25.05.2021 Selectel расскажет о снижении стоимости владения ИТ-инфраструктурой на CNews Forum 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 2
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 2
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 3
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
25.11.2020 ЦАС представил на форуме CNews собственную концепцию цифровой трансформации на основе данных 1
25.11.2020 Компания «ФлексСофт» представила инновационную «Платформу FXL» на CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 7
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года 1
11.11.2020 «АктивБизнесКонсалт» приняла участие в Cnews Forum 2020 1
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 5

Публикаций - 644, упоминаний - 1579

CNews FORUM Информационные технологии завтра упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 94
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 75
IBM 3527 56
3727 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 54
Cinimex - Синимекс 160 53
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 40
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 37
Ланит ГК 1155 36
Custis 73 36
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 36
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 36
VK - Mail.ru Group 2482 34
Rimini Street 38 31
Schneider Electric 408 29
SAP SE 3207 28
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 25
Центр2М - Center2М 47 24
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 24
Schneider Electric Secure Power 44 24
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 23
Программный продукт ГК 92 23
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 20
Citrix Systems 571 20
Veeam Software 250 20
Сбербанк Технологии - СберТех 203 19
Такском - Taxcom 119 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 18
Ситилабс 25 18
Dynatrace 46 18
Naumen - Наумен 341 17
Abbyy 793 17
Diasoft - Диасофт 354 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 16
Галактика - Корпорация 248 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 16
Google LLC 7128 15
Samsung Electronics 5633 14
Консист Бизнес Групп 58 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 132
X5 Group 599 89
Газпромбанк - ГПБ 692 76
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 74
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 69
Уралсиб Банк 389 62
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 56
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 52
X5 Group - Пятерочка 559 50
ПСБ - Промсвязьбанк 613 49
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 46
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 46
Почта России ПАО 1570 45
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 42
Ингосстрах СПАО 210 41
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 38
Альфа-Банк 1123 38
Аэрофлот 492 36
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 31
Черкизово ГК 73 30
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 29
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 28
Сургутнефтегаз - СНГ 123 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 26
Открытие ФК 538 26
МТС банк 254 26
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 25
ПГК - Первая грузовая компания 98 25
Мегаполис ТК 87 25
Интер РАО ПАО 158 24
Adidas 94 23
Procter&Gamble - P&G 93 22
Банк Зенит 131 22
Segezha Group - Сегежа Групп 85 22
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 21
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 21
Лента - Сеть розничной торговли 188 21
OKS Group 31 20
МКБ - Московский кредитный банк 268 20
Локотех - Локомотивные технологии 40 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 106
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 75
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 74
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 67
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 66
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 55
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 54
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 49
Федеральное казначейство России 766 47
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 46
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 44
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 31
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 23
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 16
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 14
Правительство РФ 2200 13
Правительство Москвы 649 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР Департамент информационных технологий 102 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Президент Российской Федерации 1439 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 9
Счётная палата РФ 460 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 6
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 6
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
Linux Foundation 157 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 187
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 124
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 108
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 65
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 54
Big Data - Большие данные 1136 47
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 37
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 27
e-Commerce - Электронная коммерция 299 26
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 13
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 9
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 8
DevOps - Development и Operations 296 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
OpenStack 347 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
1С:ERP Управление предприятием 203 26
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 24
Google Android 10750 22
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 20
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 16
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 16
Apple iOS 5741 14
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
Google Chrome - браузер 1117 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 12
Microsoft Windows 10 6612 9
Microsoft Office 1921 8
Tizen OS - Linux 215 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Linux OS 4243 7
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
Microsoft Office 365 769 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
SQL - Язык программирования 432 5
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 5
HTC Desire - серия смартфонов 101 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
Apache Hadoop 339 4
IBM Watson 105 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 4
Microsoft SQL Server 789 4
Apple iPad mini 375 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
Чаркин Евгений 182 127
Сотин Денис 102 59
Нестеров Алексей 79 55
Абакумов Евгений 103 53
Бойко Елена 151 52
Натрусов Артем 121 51
Дьяченко Валерий 66 50
Ермолаев Артем 340 48
Шадаев Максут 384 47
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 46
Богачев Игорь 172 44
Шипов Савва 70 43
Елистратов Николай 90 43
Гуральников Сергей 161 42
Аксаков Анатолий 98 42
Клепиков Алексей 77 41
Путятинский Сергей 53 40
Меньшов Кирилл 72 39
Евраев Михаил 222 38
Валчев Стоян 44 38
Филатов Андрей 99 37
Шевченко Владимир 135 36
Прохорова Алла 45 35
Гимранов Ринат 56 35
Бетсис Павел 84 35
Лигачев Глеб 60 35
Фридман Илья 41 33
Белоусов Максим 59 33
Попов Андрей 72 32
Волков Никита 50 31
Емельченков Сергей 83 30
Слышкин Василий 54 30
Егоров Владимир 52 30
Семенихин Игорь 37 29
Рахтеенко Владимир 31 29
Гаттаров Руслан 117 28
Лысенко Эдуард 209 28
Размахаев Сергей 40 28
Мацоцкий Сергей 150 27
Богданов Кирилл 90 27
Россия - Российская федерация - РФ 57180 458
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 210
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 186
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 77
Восточная Европа 1669 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 47
Казахстан - Республика 2621 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 30
Украина 3347 28
Россия - Челябинская область 658 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 25
Беларусь - Белоруссия 2081 22
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 22
Россия - Республика Крым 625 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 20
Грузия 690 20
Европа 3730 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 14
Германия - Федеративная Республика 3614 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 11
Черкизон - Черкизовский рынок 60 8
Россия - Калужская область 570 8
Россия - Севастополь 420 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Япония 2760 7
Индия - Республика 2161 6
Россия - Ростовская область 860 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Франция - Французская Республика 2112 5
Израиль 716 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 7 5
Турция - Турецкая республика 950 5
Россия - Пятигорск 76 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - Тюменская область 582 4
Монголия 172 4
Россия - Республика Мордовия 387 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 236
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 178
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 48
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 42
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 24
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 19
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 19
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Аутсорсинг 84 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
Русский язык 970 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 2
Apps4All 25 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 4
Forbes - Форбс 441 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Wired - Издание 119 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Известия ИД 59 1
Парламентская газета 7 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 55
Gartner 2188 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 10
CNews Инновация года - награда 26 10
IDC - International Data Corporation 2709 8
Forrester Research 385 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
Vanson Bourne 34 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Nielsen Holdings 78 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Markets&Markets Research 78 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Fortune Global 500 160 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 8
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
Сириус - Образовательный центр 85 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 1 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
CNews AWARDS 291 167
CNews Баттл 34 30
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 29
CNews FORUM Кейсы 44 27
CNews APPWards 36 25
CNews Мисс ИТ России 12 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 3
Хрустальный атом 3 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще