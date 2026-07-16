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CNews FORUM Информационные технологии завтра

CNews FORUM Информационные технологии завтра

Ежегодное мероприятие CNews Conferences и CNews Analytics - CNews FORUM: Информационные технологии завтра.

Предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики принимают участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы.

Цель мероприятия – предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.
 

СОБЫТИЯ


16.07.2026 ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад

и с этого момента началась новая история предприятия. Как рассказал ИТ-директор Роман Цыганков на «CNews FORUM Кейсы 2026», в ноябре 2022 г., когда произошла передача завода под российское упр
13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ро
07.07.2026 Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:У
01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

ольшой моделью «Почта России» сосредоточится на перестройке процессов под новые задачи. Об этом на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров», прошедшем в Москве в июне, заявил заместитель генерально
23.06.2026 Медиалогия представила ФОКУС на CNews Forum: система мониторинга для цифровых лидеров

18 июня на CNews Forum «Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» компания Медиалогия представила ФОКУС — систему визуализации информационного поля для руководителей, принимающих стратегические решения. ФОКУС: единое инфор
17.06.2026 Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026

Cloud4Y, крупный российский облачный провайдер, примет участие в форуме CNews FORUM Кейсы 2026. С докладом «Инфраструктура для ИИ: как облако ускоряет запуск ИИ-проектов в компаниях» выступит директор по маркетингу компании Зоя Клиентова. Речь пойдет о том, почему

17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация

До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться.

До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За
16.06.2026 Pyrus примет участие в CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров»

Компания Pyrus выступит партнером CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» — одного из ключевых ИТ-событий года для корпоративного рынка. В рамках секции «Цифровизация промышленности» выступит Григорий Малыхин, Директор по качеству
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

на секции «Искусственный интеллект и большие данные» эксперты обсудят различные темы: российского рынка до главных проектов ИИ. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

на секции «Оптимизация цифровой инфраструктуры» эксперты обсудят различные темы: от главных проблем оптимизации до его будущего. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

«Цифровая трансформация» эксперты обсудят различные темы: от стратегии и роли государства в сфере и главных вызовах и барьеров. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

ленности» эксперты обсудят различные темы: от стратегии цифровизации и технологических инноваций до ключевых решений и проектов. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

31.03.2026 Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов

емы резервного копирования для банков. Решение поддерживает кластерную конфигурацию PostgreSQL Patroni и интеграцию с OpenStack. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Свое участие в мероприятии в качестве спикеров подтвердили: Владимир Ивин, заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба
12.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. На CNews FORUM Кейсы 2025 выступал с докладом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. Нагр
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес

ом сообщил руководитель департамента правительства Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов на CNews FORUM 2025. В рамках мероприятия команда портала получила награду в номинации «Цифровиз
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить

полученном опыте рассказал директор по информационным технологиям компании Вадим Желтухин в рамках CNews FORUM, который состоялся в ноябре 2025 г. в Москве. По его словам, самое сложное — это

26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя

на «чистое импортозамещение» иностранного программного обеспечения на российское. Об этом в рамках CNews FORUM 2025 рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развит
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

— доходность и показатели выполнения плана продаж значительно выросли. 11 ноября 2025 г. состоялся CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра». В рамках секции «Цифровизация финансовог
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Импортозамещение возможно Пленарное заседание CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра» открылось выступлением главы Минцифры Мак
25.11.2025 Компания ТрансТелеком приняла участие в CNews Forum 2025

Компания ТрансТелеКом приняла участие в мероприятии CNews Forum 2025, которое состоялось в Москве 11 ноября 2025 года. Программа форума была пред
25.11.2025 Итоги CNews Forum 2025: САТЕЛ меняет правила управления бизнесом

Компания САТЕЛ выступила спонсором и участником ведущего отраслевого события «CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра». Эксперты компании рассказали о растущем

24.11.2025 Data Sapience – участник CNews Forum

болоцкий, СТО по дата-технологиям Альфа-Банка, и Петр Пашков, управляющий директор, Data Sapience. «CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра» собрал в одном месте представителей бизне
19.11.2025 Эксперт «Росгосстраха» на CNews Forum рассказала, как не дать бюрократии «свернуть» трансформацию компании

На конференции CNews Forum 2025 Светлана Берендеева, руководитель внедрения стратегических изменений «Росгосстраха», поделилась опытом цифровой трансформации в крупных компаниях и рассказала, как любые модные
14.11.2025 ИИ на службе государства: Фонд Росконгресс и AutoFAQ поделились опытом на CNews FORUM 2025

В Москве состоялся CNews FORUM 2025 – крупнейшее мероприятие в сфере ИТ и цифровой трансформации. В секции «Иску
14.11.2025 Feedback на CNews Forum: YandexGPT и GigaChat обогнали ChatGPT по популярности в России

Россияне активно используют нейросети, но относятся к ним с осторожностью: 81% респондентов перепроверяют данные, полученные от ИИ. Эти данные впервые были представлены 11 ноября на конференции CNews Forum, где центр Feedback рассказал, какие сервисы выбирают пользователи, как оценивают отечественные ИИ-решения и насколько доверяют искусственному интеллекту. Какие нейросети предпочита
12.11.2025 Т1 Облако представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025

Т1) представил ключевые решения для управления данными и построения защищенной ИТ-инфраструктуры на CNews Forum 2025. Среди новинок — расширенная линейка графических ускорителей (GPU), платформ
12.11.2025 Эксперты группы ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2025

11 ноября 2025 года в Москве прошло масштабное событие IT-рынка – CNews Forum 2025. ЛАНИТ стал стратегическим партнером форума. Эксперты группы выступили с докладами в секциях «Искусственный интеллект», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровая трансформа
12.11.2025 Доверенная ИТ- и ИИ-инфраструктура — Группа Rubytech приняла участие в CNews Forum и получила премию за продукт года для ИИ-систем

Группа Rubytech приняла участие в крупнейшем ИТ-событии российского технологического рынка — конференции CNews Forum 2025. В ходе деловой программы вендор представил поэтапную модель построения доверенной инфраструктуры, а также был признан победителем премии CNews Awards 2025 в номинации «Продукт
11.11.2025 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Две новые сущности в реестре российского ПО Два новых перечня появится в реестре российского ПО — об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Первый будет представлять собой перечень доверенного ПО, которое используется на объектах КИИ и соответствует дополнительным

11.11.2025 Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

«Конструкция однозначная и жесткая» Субъекты критической информационной инфраструктуры должны будут мигрировать на отечественные программные и аппаратные продукты до 1 января 2028 г. — такой срок на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Цель — заставить крупные компании уйти от политики «консервации зарубежного ПО» и переходить на российский софт. В то же врем
11.11.2025 CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

ws Conferences и CNews Analytics начинают подготовку 18-го ежегодного мероприятия CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра Предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также нез
10.11.2025 Content AI продемонстрирует синтез классических и генеративных ИИ-технологий для работы с документами на CNews FORUM 2025

На ежегодном CNews FORUM 2025 компания Content AI представит новый подход к работе с корпоративными данными. Советник генерального директора Олег Сажин расскажет, как синтез классических и современных ИИ-те

Публикаций - 1281, упоминаний - 2506

CNews FORUM Информационные технологии завтра и организации, системы, технологии, персоны:

9594 263
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 193
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 179
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 138
Microsoft Corporation 25775 134
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 130
Ростелеком 10948 126
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 106
МегаФон 10742 105
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 98
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 93
IBM - International Business Machines Corp 9699 91
Diasoft - Диасофт 1144 89
Газинформсервис - ГИС 496 86
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 84
Oracle Corporation 7074 78
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 75
SAP SE 5601 75
Rimini Street 77 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 68
Ланит Интеграция 219 67
Schneider Electric 614 62
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 61
R-Vision - Р-Вижн 267 58
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 55
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 54
SimbirSoft - СимбирСофт 124 52
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 49
Программный Продукт ГК 104 49
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 48
Schneider Electric Secure Power 65 47
Центр2М - Center2М 67 47
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 47
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 46
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 45
Polymedia - Полимедиа 158 44
Ред Софт - Red Soft 1236 44
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 43
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 43
Такском - Taxcom 256 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 272
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 266
РЖД - Российские железные дороги 2096 264
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 194
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 184
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 182
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 180
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 179
ГПБ - Газпромбанк 1273 169
Почта России ПАО 2370 148
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 142
МКБ - Московский кредитный банк 657 142
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 141
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 126
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 122
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 122
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 114
Альфа-Банк 1979 110
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 104
Сургутнефтегаз - СНГ 288 101
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 100
ПСБ - Промсвязьбанк 963 93
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 92
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 92
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 88
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 88
Ингосстрах СПАО 478 87
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 83
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 77
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 76
Силовые машины 166 72
Русагро Группа Компаний 379 70
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 69
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 67
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 66
Газпром нефть 725 65
Северсталь ПАО - Severstal 629 59
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 59
ВТБ - Почта Банк 514 58
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 456
Федеральное казначейство России 1949 247
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 246
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 161
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 150
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 130
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 120
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 104
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 103
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 90
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 87
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 81
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 73
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 72
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 71
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 70
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 64
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 61
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 54
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 51
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 51
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 45
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 44
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 44
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 42
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 38
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 35
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 33
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 28
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 27
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 21
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ГосИнформСистемы 160 3
ЛДПР 116 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 750
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 655
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 506
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 505
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 411
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 402
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 380
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 359
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 320
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 286
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 231
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 227
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 197
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 196
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 191
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 164
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 156
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 154
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 151
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 147
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 147
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 144
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 143
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 141
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 140
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 134
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 126
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 126
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 124
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 116
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 113
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 109
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 107
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 102
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 100
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 99
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 99
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 98
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 98
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 97
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 101
НКТ - Р7-Офис 543 99
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 94
1С:ERP Управление предприятием 841 86
Новые облачные технологии - МойОфис 958 81
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 71
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 69
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 57
Linux OS 11533 55
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 53
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 52
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 51
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 51
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 50
БИС - ITQuick - Jumse 52 47
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 44
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 43
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
Axiom JDK СЗИ 175 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Microsoft Windows 16882 38
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 37
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 35
Google Android 15243 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 33
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 32
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 30
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 30
ПравоТех АО - Manage.one 38 30
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 29
UseTech - UseBus 31 28
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
Luxms BI 119 25
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 25
Шадаев Максут 1210 367
Натрусов Артем 313 242
Чаркин Евгений 317 240
Сотин Денис 216 175
Нестеров Алексей 175 152
Абакумов Евгений 227 147
Ульянов Николай 176 144
Ермолаев Артем 379 131
Сергеев Сергей 179 110
Бурилов Андрей 117 105
Гимранов Ринат 126 99
Урусов Виктор 157 95
Козырев Алексей 328 93
Врацкий Андрей 175 93
Лигачев Глеб 120 92
Гуральников Сергей 164 92
Воронин Павел 196 89
Клепиков Алексей 121 85
Кирьянова Александра 169 85
Дьяченко Валерий 96 83
Меденцев Константин 106 80
Евраев Михаил 266 78
Белоусов Максим 109 77
Путятинский Сергей 112 77
Шипов Савва 102 76
Бойко Елена 152 76
Глазков Александр 151 75
Козак Николай 209 74
Аксаков Анатолий 163 74
Чурсин Дмитрий 87 73
Катамадзе Анна 133 72
Суровец Дмитрий 115 71
Чудинов Дмитрий 103 68
Богачев Игорь 183 66
Галкин Николай 140 65
Мельникова Алиса 100 64
Попов Андрей 116 64
Волков Никита 80 64
Панченко Иван 197 63
Албычев Александр 168 62
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 545
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 245
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 203
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 112
Европа Восточная 3138 103
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 102
Европа 24964 85
Казахстан - Республика 6048 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 46
Украина 7928 44
Беларусь - Белоруссия 6289 41
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 39
Россия - УФО - Челябинская область 1512 37
Азия - Азиатский регион 5920 34
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 26
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 26
Грузия 1332 25
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 23
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 23
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 18
Индия - Bharat 5869 17
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 16
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Турция - Турецкая республика 2620 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 12
Россия - УФО - Тюменская область 1365 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 10
Япония 13807 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 790
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 670
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 627
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 316
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 230
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 208
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 203
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 170
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 146
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 140
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 138
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 137
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 127
Экономический эффект 1342 112
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 104
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 96
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 93
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Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Vanson Bourne 49 1
S&P 500 565 1
Technavio 29 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 33
РАН - Российская академия наук 2122 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 17
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 16
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 9
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
Т1 Цифровая академия 54 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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