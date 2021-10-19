Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews FORUM Информационные технологии завтра
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 644, упоминаний - 1579
CNews FORUM Информационные технологии завтра упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 127
|Сотин Денис 102 59
|Нестеров Алексей 79 55
|Абакумов Евгений 103 53
|Бойко Елена 151 52
|Натрусов Артем 121 51
|Дьяченко Валерий 66 50
|Ермолаев Артем 340 48
|Шадаев Максут 384 47
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 46
|Богачев Игорь 172 44
|Шипов Савва 70 43
|Елистратов Николай 90 43
|Гуральников Сергей 161 42
|Аксаков Анатолий 98 42
|Клепиков Алексей 77 41
|Путятинский Сергей 53 40
|Меньшов Кирилл 72 39
|Евраев Михаил 222 38
|Валчев Стоян 44 38
|Филатов Андрей 99 37
|Шевченко Владимир 135 36
|Прохорова Алла 45 35
|Гимранов Ринат 56 35
|Бетсис Павел 84 35
|Лигачев Глеб 60 35
|Фридман Илья 41 33
|Белоусов Максим 59 33
|Попов Андрей 72 32
|Волков Никита 50 31
|Емельченков Сергей 83 30
|Слышкин Василий 54 30
|Егоров Владимир 52 30
|Семенихин Игорь 37 29
|Рахтеенко Владимир 31 29
|Гаттаров Руслан 117 28
|Лысенко Эдуард 209 28
|Размахаев Сергей 40 28
|Мацоцкий Сергей 150 27
|Богданов Кирилл 90 27
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru