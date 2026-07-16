CNews FORUM Информационные технологии завтра

ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад и с этого момента началась новая история предприятия. Как рассказал ИТ-директор Роман Цыганков на «CNews FORUM Кейсы 2026», в ноябре 2022 г., когда произошла передача завода под российское упр

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ро

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:У

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью ольшой моделью «Почта России» сосредоточится на перестройке процессов под новые задачи. Об этом на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров», прошедшем в Москве в июне, заявил заместитель генерально

Медиалогия представила ФОКУС на CNews Forum: система мониторинга для цифровых лидеров 18 июня на CNews Forum «Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» компания Медиалогия представила ФОКУС — систему визуализации информационного поля для руководителей, принимающих стратегические решения. ФОКУС: единое инфор

Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026 Cloud4Y, крупный российский облачный провайдер, примет участие в форуме CNews FORUM Кейсы 2026. С докладом «Инфраструктура для ИИ: как облако ускоряет запуск ИИ-проектов в компаниях» выступит директор по маркетингу компании Зоя Клиентова. Речь пойдет о том, почему

CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За

До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За

Pyrus примет участие в CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» Компания Pyrus выступит партнером CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» — одного из ключевых ИТ-событий года для корпоративного рынка. В рамках секции «Цифровизация промышленности» выступит Григорий Малыхин, Директор по качеству

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 на секции «Искусственный интеллект и большие данные» эксперты обсудят различные темы: российского рынка до главных проектов ИИ. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 на секции «Оптимизация цифровой инфраструктуры» эксперты обсудят различные темы: от главных проблем оптимизации до его будущего. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 «Цифровая трансформация» эксперты обсудят различные темы: от стратегии и роли государства в сфере и главных вызовах и барьеров. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 ленности» эксперты обсудят различные темы: от стратегии цифровизации и технологических инноваций до ключевых решений и проектов. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов емы резервного копирования для банков. Решение поддерживает кластерную конфигурацию PostgreSQL Patroni и интеграцию с OpenStack. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Свое участие в мероприятии в качестве спикеров подтвердили: Владимир Ивин, заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. На CNews FORUM Кейсы 2025 выступал с докладом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. Нагр

Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес ом сообщил руководитель департамента правительства Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов на CNews FORUM 2025. В рамках мероприятия команда портала получила награду в номинации «Цифровиз

ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить полученном опыте рассказал директор по информационным технологиям компании Вадим Желтухин в рамках CNews FORUM, который состоялся в ноябре 2025 г. в Москве. По его словам, самое сложное — это

«Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя на «чистое импортозамещение» иностранного программного обеспечения на российское. Об этом в рамках CNews FORUM 2025 рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развит

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда — доходность и показатели выполнения плана продаж значительно выросли. 11 ноября 2025 г. состоялся CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра». В рамках секции «Цифровизация финансовог

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен Импортозамещение возможно Пленарное заседание CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра» открылось выступлением главы Минцифры Мак

Компания ТрансТелеком приняла участие в CNews Forum 2025 Компания ТрансТелеКом приняла участие в мероприятии CNews Forum 2025, которое состоялось в Москве 11 ноября 2025 года. Программа форума была пред

Итоги CNews Forum 2025: САТЕЛ меняет правила управления бизнесом Компания САТЕЛ выступила спонсором и участником ведущего отраслевого события «CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра». Эксперты компании рассказали о растущем

Data Sapience – участник CNews Forum болоцкий, СТО по дата-технологиям Альфа-Банка, и Петр Пашков, управляющий директор, Data Sapience. «CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра» собрал в одном месте представителей бизне

Эксперт «Росгосстраха» на CNews Forum рассказала, как не дать бюрократии «свернуть» трансформацию компании На конференции CNews Forum 2025 Светлана Берендеева, руководитель внедрения стратегических изменений «Росгосстраха», поделилась опытом цифровой трансформации в крупных компаниях и рассказала, как любые модные

ИИ на службе государства: Фонд Росконгресс и AutoFAQ поделились опытом на CNews FORUM 2025 В Москве состоялся CNews FORUM 2025 – крупнейшее мероприятие в сфере ИТ и цифровой трансформации. В секции «Иску

Feedback на CNews Forum: YandexGPT и GigaChat обогнали ChatGPT по популярности в России Россияне активно используют нейросети, но относятся к ним с осторожностью: 81% респондентов перепроверяют данные, полученные от ИИ. Эти данные впервые были представлены 11 ноября на конференции CNews Forum, где центр Feedback рассказал, какие сервисы выбирают пользователи, как оценивают отечественные ИИ-решения и насколько доверяют искусственному интеллекту. Какие нейросети предпочита

Т1 Облако представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025 Т1) представил ключевые решения для управления данными и построения защищенной ИТ-инфраструктуры на CNews Forum 2025. Среди новинок — расширенная линейка графических ускорителей (GPU), платформ

Эксперты группы ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2025 11 ноября 2025 года в Москве прошло масштабное событие IT-рынка – CNews Forum 2025. ЛАНИТ стал стратегическим партнером форума. Эксперты группы выступили с докладами в секциях «Искусственный интеллект», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровая трансформа

Доверенная ИТ- и ИИ-инфраструктура — Группа Rubytech приняла участие в CNews Forum и получила премию за продукт года для ИИ-систем Группа Rubytech приняла участие в крупнейшем ИТ-событии российского технологического рынка — конференции CNews Forum 2025. В ходе деловой программы вендор представил поэтапную модель построения доверенной инфраструктуры, а также был признан победителем премии CNews Awards 2025 в номинации «Продукт

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО Две новые сущности в реестре российского ПО Два новых перечня появится в реестре российского ПО — об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Первый будет представлять собой перечень доверенного ПО, которое используется на объектах КИИ и соответствует дополнительным

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ «Конструкция однозначная и жесткая» Субъекты критической информационной инфраструктуры должны будут мигрировать на отечественные программные и аппаратные продукты до 1 января 2028 г. — такой срок на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Цель — заставить крупные компании уйти от политики «консервации зарубежного ПО» и переходить на российский софт. В то же врем

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра ws Conferences и CNews Analytics начинают подготовку 18-го ежегодного мероприятия CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра Предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также нез