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CNews FORUM Информационные технологии завтра
Ежегодное мероприятие CNews Conferences и CNews Analytics - CNews FORUM: Информационные технологии завтра.
Предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики принимают участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы.
Цель мероприятия – предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.
СОБЫТИЯ
|16.07.2026
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ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад
и с этого момента началась новая история предприятия. Как рассказал ИТ-директор Роман Цыганков на «CNews FORUM Кейсы 2026», в ноябре 2022 г., когда произошла передача завода под российское упр
|13.07.2026
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На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ро
|07.07.2026
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Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP
со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:У
|01.07.2026
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Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью
ольшой моделью «Почта России» сосредоточится на перестройке процессов под новые задачи. Об этом на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров», прошедшем в Москве в июне, заявил заместитель генерально
|23.06.2026
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Медиалогия представила ФОКУС на CNews Forum: система мониторинга для цифровых лидеров
18 июня на CNews Forum «Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» компания Медиалогия представила ФОКУС — систему визуализации информационного поля для руководителей, принимающих стратегические решения. ФОКУС: единое инфор
|17.06.2026
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Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026
Cloud4Y, крупный российский облачный провайдер, примет участие в форуме CNews FORUM Кейсы 2026. С докладом «Инфраструктура для ИИ: как облако ускоряет запуск ИИ-проектов в компаниях» выступит директор по маркетингу компании Зоя Клиентова. Речь пойдет о том, почему
|17.06.2026
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CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация
До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За
|16.06.2026
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До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться.
До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня. За
|16.06.2026
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Pyrus примет участие в CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров»
Компания Pyrus выступит партнером CNews Forum «Кейсы. Опыт ИТ-лидеров» — одного из ключевых ИТ-событий года для корпоративного рынка. В рамках секции «Цифровизация промышленности» выступит Григорий Малыхин, Директор по качеству
|10.06.2026
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CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|03.06.2026
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CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|27.05.2026
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Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026
на секции «Искусственный интеллект и большие данные» эксперты обсудят различные темы: российского рынка до главных проектов ИИ. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|20.05.2026
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Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026
Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
|13.05.2026
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CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|06.05.2026
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Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026
на секции «Оптимизация цифровой инфраструктуры» эксперты обсудят различные темы: от главных проблем оптимизации до его будущего. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|29.04.2026
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Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026
«Цифровая трансформация» эксперты обсудят различные темы: от стратегии и роли государства в сфере и главных вызовах и барьеров. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|22.04.2026
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Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026
ленности» эксперты обсудят различные темы: от стратегии цифровизации и технологических инноваций до ключевых решений и проектов. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|15.04.2026
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Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026
Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на CNews
|08.04.2026
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CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|31.03.2026
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Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов
емы резервного копирования для банков. Решение поддерживает кластерную конфигурацию PostgreSQL Patroni и интеграцию с OpenStack. Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о
|25.03.2026
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Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены
Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Свое участие в мероприятии в качестве спикеров подтвердили: Владимир Ивин, заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба
|12.03.2026
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Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта
Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. На CNews FORUM Кейсы 2025 выступал с докладом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас. Нагр
|04.12.2025
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Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес
ом сообщил руководитель департамента правительства Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов на CNews FORUM 2025. В рамках мероприятия команда портала получила награду в номинации «Цифровиз
|27.11.2025
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ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить
полученном опыте рассказал директор по информационным технологиям компании Вадим Желтухин в рамках CNews FORUM, который состоялся в ноябре 2025 г. в Москве. По его словам, самое сложное — это
|26.11.2025
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«Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя
на «чистое импортозамещение» иностранного программного обеспечения на российское. Об этом в рамках CNews FORUM 2025 рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развит
|26.11.2025
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Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
— доходность и показатели выполнения плана продаж значительно выросли. 11 ноября 2025 г. состоялся CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра». В рамках секции «Цифровизация финансовог
|26.11.2025
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CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен
Импортозамещение возможно Пленарное заседание CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра» открылось выступлением главы Минцифры Мак
|25.11.2025
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Компания ТрансТелеком приняла участие в CNews Forum 2025
Компания ТрансТелеКом приняла участие в мероприятии CNews Forum 2025, которое состоялось в Москве 11 ноября 2025 года. Программа форума была пред
|25.11.2025
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Итоги CNews Forum 2025: САТЕЛ меняет правила управления бизнесом
Компания САТЕЛ выступила спонсором и участником ведущего отраслевого события «CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра». Эксперты компании рассказали о растущем
|24.11.2025
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Data Sapience – участник CNews Forum
болоцкий, СТО по дата-технологиям Альфа-Банка, и Петр Пашков, управляющий директор, Data Sapience. «CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра» собрал в одном месте представителей бизне
|19.11.2025
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Эксперт «Росгосстраха» на CNews Forum рассказала, как не дать бюрократии «свернуть» трансформацию компании
На конференции CNews Forum 2025 Светлана Берендеева, руководитель внедрения стратегических изменений «Росгосстраха», поделилась опытом цифровой трансформации в крупных компаниях и рассказала, как любые модные
|14.11.2025
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ИИ на службе государства: Фонд Росконгресс и AutoFAQ поделились опытом на CNews FORUM 2025
В Москве состоялся CNews FORUM 2025 – крупнейшее мероприятие в сфере ИТ и цифровой трансформации. В секции «Иску
|14.11.2025
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Feedback на CNews Forum: YandexGPT и GigaChat обогнали ChatGPT по популярности в России
Россияне активно используют нейросети, но относятся к ним с осторожностью: 81% респондентов перепроверяют данные, полученные от ИИ. Эти данные впервые были представлены 11 ноября на конференции CNews Forum, где центр Feedback рассказал, какие сервисы выбирают пользователи, как оценивают отечественные ИИ-решения и насколько доверяют искусственному интеллекту. Какие нейросети предпочита
|12.11.2025
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Т1 Облако представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025
Т1) представил ключевые решения для управления данными и построения защищенной ИТ-инфраструктуры на CNews Forum 2025. Среди новинок — расширенная линейка графических ускорителей (GPU), платформ
|12.11.2025
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Эксперты группы ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2025
11 ноября 2025 года в Москве прошло масштабное событие IT-рынка – CNews Forum 2025. ЛАНИТ стал стратегическим партнером форума. Эксперты группы выступили с докладами в секциях «Искусственный интеллект», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровая трансформа
|12.11.2025
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Доверенная ИТ- и ИИ-инфраструктура — Группа Rubytech приняла участие в CNews Forum и получила премию за продукт года для ИИ-систем
Группа Rubytech приняла участие в крупнейшем ИТ-событии российского технологического рынка — конференции CNews Forum 2025. В ходе деловой программы вендор представил поэтапную модель построения доверенной инфраструктуры, а также был признан победителем премии CNews Awards 2025 в номинации «Продукт
|11.11.2025
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО
Две новые сущности в реестре российского ПО Два новых перечня появится в реестре российского ПО — об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Первый будет представлять собой перечень доверенного ПО, которое используется на объектах КИИ и соответствует дополнительным
|11.11.2025
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Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ
«Конструкция однозначная и жесткая» Субъекты критической информационной инфраструктуры должны будут мигрировать на отечественные программные и аппаратные продукты до 1 января 2028 г. — такой срок на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Цель — заставить крупные компании уйти от политики «консервации зарубежного ПО» и переходить на российский софт. В то же врем
|11.11.2025
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CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
ws Conferences и CNews Analytics начинают подготовку 18-го ежегодного мероприятия CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра Предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также нез
|10.11.2025
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Content AI продемонстрирует синтез классических и генеративных ИИ-технологий для работы с документами на CNews FORUM 2025
На ежегодном CNews FORUM 2025 компания Content AI представит новый подход к работе с корпоративными данными. Советник генерального директора Олег Сажин расскажет, как синтез классических и современных ИИ-те
CNews FORUM Информационные технологии завтра и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 367
|Натрусов Артем 313 242
|Чаркин Евгений 317 240
|Сотин Денис 216 175
|Нестеров Алексей 175 152
|Абакумов Евгений 227 147
|Ульянов Николай 176 144
|Ермолаев Артем 379 131
|Сергеев Сергей 179 110
|Бурилов Андрей 117 105
|Гимранов Ринат 126 99
|Урусов Виктор 157 95
|Козырев Алексей 328 93
|Врацкий Андрей 175 93
|Лигачев Глеб 120 92
|Гуральников Сергей 164 92
|Воронин Павел 196 89
|Клепиков Алексей 121 85
|Кирьянова Александра 169 85
|Дьяченко Валерий 96 83
|Меденцев Константин 106 80
|Евраев Михаил 266 78
|Белоусов Максим 109 77
|Путятинский Сергей 112 77
|Шипов Савва 102 76
|Бойко Елена 152 76
|Глазков Александр 151 75
|Козак Николай 209 74
|Аксаков Анатолий 163 74
|Чурсин Дмитрий 87 73
|Катамадзе Анна 133 72
|Суровец Дмитрий 115 71
|Чудинов Дмитрий 103 68
|Богачев Игорь 183 66
|Галкин Николай 140 65
|Мельникова Алиса 100 64
|Попов Андрей 116 64
|Волков Никита 80 64
|Панченко Иван 197 63
|Албычев Александр 168 62
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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