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SAP ERP SAP Enterprise Resource Planning mySAP ERP

SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.03.2025 Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки

пользуются многие из крупнейших компаний мира, в частности, из Европы. К примеру, клиентами SAP являются автоконцерн Volkswagen Group, конгломерат Siemens и авиастроительная компания Airbus. В России SAP ERP применяла компания «Россети Московский Регион», но в мае 2025 г. решила начать поиск альтернативы. Переезд с SAP ERP на Oracle Fusion в 2018 г. начали муниципальные органы Бирмин
23.04.2024 Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

Московская объединенная электросетевая компания») решила перевести бухгалтерский и налоговый учет с SAP ERP на «1С». Конкурс для определения подрядчика на эти работы с начальной ценой 400 171 5
19.03.2024 Как мигрировать с SAP ERP на «1С» за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции

овка к запуску были проведены за 9 месяцев в сравнении с обычными 1,5-2 годами для проектов такого масштаба и сложности. Сроки были продиктованы датой отключения российского подразделения компании от SAP ERP», — прокомментировал ИТ бизнес-партнёр ITMS Василий Синицын. Кроме того, нужно было интегрировать «1С» с другими системами, обеспечивающими деятельность компании, а также создать единую
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

дности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию гру
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP

рвные копии данных и транзакционных логов. СРК должна была поддерживать системы виртуализации, так как компании необходимо было делать резервные копии виртуальных машин. На начальной стадии внедрения ERP SAP компания закупила программно-аппаратные комплексы FUJITSU ETERNUS CS200c, устройства пришли с уже прединсталлированным ПО Commvault. В рамках appliance было выстроено все решение. До то
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД

X5 Retail Group, компания совместно с SAP завершила масштабный проект миграции своих ИТ-систем в российский ЦОД. По данным компании, функциональная структура проекта включала 11 систем, в том числе, SAP ERP, с суммарным объемом данных порядка 150 ТБ. Итогом проекта миграции стало создание в России новой ИТ-инфраструктуры X5 Retail Group для SAP ERP и других ИТ-систем. В компании так
28.07.2020 «Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP

«Доксвижн» разработала модуль для интеграции платформы Docsvision и SAP ERP. Решение позволяет компаниям организовать хранение файлов транзакций SAP в архиве Docsvision, поддерживать бесшовный доступ к данным в едином интерфейсе учётной системы и отказаться от

23.07.2020 В России началась «миграция» между ERP-системами SAP

Бизнес в России готовится к прекращению поддержки пакета SAP Business Suite 7, куда входит популярная система SAP ERP 6.0. Произойдет это в конце 2027 года, но «прокачаться» лучше заранее. По данным IBA Group, многие компании уже переходят на более современную платформу – SAP S/4HANA. Если годами работ
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP

на подготовку отчётности перед головным офисом. Это делало процесс непрозрачным для турецкого руководства, которое работает в SAP. IBS, с 2016 года выступающая подрядчиком по сопровождению платформы SAP ERP в российском офисе EVYAP, cмогла выявить значительное расхождение в данных между 1С и SAP. Чтобы оптимизировать свою экономическую деятельность, турецкое руководство приняло решение о с
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании»

у «Ланит») завершил проект по разработке и внедрению системы управления закупочной деятельностью на предприятиях группы «Сибирская генерирующая компания». В основе внедренного решения лежит платформа SAP ERP. Новая система позволила повысить качество планирования закупки материально-технических ресурсов и услуг, обеспечить получение прозрачной информации о каждом этапе жизненного цикла мате
13.09.2019 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor

С помощью компании IBS нам удалось снизить затраты на содержание SAP-инфраструктуры более чем на 30%, повысить гибкость, производительность, масштабируемость, а также продлить жизненный цикл решений SAP ERP, SAP BW, SAP HCM», — сказал директор департамента IT и бизнес-процессов в Russ Outdoor Дмитрий Мерзликин. В настоящее время сервисный центр IBS поддерживает весь SAP-контур Russ Outdoor
14.08.2019 IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP

IBS выполнила интеграцию систем SAP ERP со складским ПО для турецкой компании EVYAP, одного из крупнейших мировых производителей бытовой химии. Успешная интеграция позволила EVYAP значительно повысить скорость бизнес-процессо
02.10.2018 «Газпром нефть» завершила модернизацию финансового шаблона на базе SAP ERP

рерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, завершила проект по модернизации шаблона финансовых процессов САПФИР. За счет унификации учетной системы на базе SAP ERP, затраты на эту функцию сократились на 10% и годовая экономия составила 70 млн руб. Сроки формирования отчетности РСБУ сократились до пяти рабочих дней, говорится в сообщении пресс-цент
15.08.2018 «Корус Консалтинг» адаптирует SAP ERP под изменившуюся ставку НДС

г», являющийся золотым партнёром компании SAP, уже ведёт активную работу с заказчиками по адаптации SAP ERP под изменившуюся ставку НДС. Несмотря на то, что объём работ по настройке в каждом ко
13.08.2018 IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура»

«Сибур» завершил тиражирование корпоративной системы SAP ERP на новых площадках. Партнером нефтехимической группы по задачам миграции данных в рамках этого проекта стала российская ИТ-сервисная компания IBS. Подход IBS улучшил качество корпоратив
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP

«СИБУР» объявил о том, что производственные площадки холдинга переходят на единую платформу управления на базе SAP ERP. Сотрудничество SAP и «СИБУР» началось в 2015 году с пилотного внедрения SAP ERP в управляющей компании «СИБУР Холдинг». Сегодня ключевые бизнес-процессы холдинга автоматизирован
22.05.2018 «Норбит» внедрил SAP ERP в узбекской компании AKFA

SAP вместе с партнером «Норбит» (входит в ГК «Ланит») внедрили SAP ERP в узбекской компании AKFA – крупнейшем производителе и экспортере алюминиевого и пластикового профиля. В результате проекта было создано единое информационное пространство для финансово
29.03.2018 «Техснабэкспорт» внедрил систему на платформе SAP ERP

«Техснабэкспорт», входящий в Госкорпорацию «Росатом», в партнерстве с компанией itelligence выполнил внедрение системы на платформе SAP ERP. В основе созданной системы – методики и лучшие практики автоматизации бизнес-процессов с использованием SAP. Решение поддерживает 178 бизнес-процессов, в том числе управление производс
22.12.2017 «Нанолек» сократила время на логистику продукции с помощью SAP ERP

SAP и биофармацевтическая «Нанолек» объявили о завершении внедрения системы SAP ERP на производственной площадке в Кировской области. В результате проекта в 2 раза сократилось время выполнения логистических операций на производстве: от комплектования лекарственных преп
15.12.2017 «Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий»

ратегии компании по выбору ключевой платформы для ведения бизнес-процессов, управление логистикой осуществляется с помощью системы на платформе SAP. Проект подразумевал доработку существующей системы SAP ERP и настройку интеграционных потоков. Задача осложнялась тем, что система SAP находится в постоянной промышленной эксплуатации, и исполнитель проекта должен был сохранить её работоспособн
17.10.2017 «Р-Фарм» внедрила SAP ERP в производство современных лекарственных средств

SAP и itelligence объявили о завершении проекта по внедрению SAP ERP для управления производством в фармацевтической компании «Р-Фарм». Применение современных мобильных терминалов на складах снизило трудоемкость выполнения учетных операций с запасами на

16.06.2017 «Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP

роцессе централизации компания столкнулась с многообразием локальных информационных систем и невозможностью оперативного получения достоверной информации.Пилотный проект по доработке типового решения SAP ERP стартовал в конце 2015 года, в его рамках шаблон системы на базе SAP ERP был внедрен в Центральном аппарате и 5 филиалах Концерна (Балаковская, Ленинградская, Ростовская, Нововор
08.06.2017 BFG Group разработала коннектор для бесшовной интеграции с SAP ERP

темы управления производством с быстрой реакцией на основе виртуального проектирования предприятий, разработали коннектор, который обеспечит бесшовную интеграцию и качественную синхронизацию данных с SAP ERP. Как рассказали CNews в BFG Group, настройка интеграции дополнит функционал ERP-системы, исключит ошибки данных, создаст прозрачность процессов предприятия, обеспечит гибкое планировани
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP

в год, а для «Корп» определяется индивидуально с учетом используемых лицензий. При этом в договор ИТС включена не только «техподдержка», но и ряд полезных сервисов. «По базовому продукту S/4 HANA или SAP ERP стоимость определяется по количеству пользователей. По другим продуктам существуют свои метрики, такие как количество процессорных ядер сервера или оборот компании по определенному напр
05.12.2016 «Нанолек» начал тестирование системы в рамках внедрения решения SAP ERP

SAP и «Нанолек» объявили о старте тестирования системы в рамках внедрения решения SAP ERP. Как рассказали CNews в компании, новая платформа начнет работать на площадке биомеди
10.11.2016 Розничная сеть Узбекистана Mediapark внедряет SAP ERP

приложений, и компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») объявили о старте проекта внедрения автоматизированной системы управления предприятием в розничной сети Mediapark. После запуска проекта на базе SAP ERP планируется увеличение числа магазинов сети в 2 раза, сообщили CNews в «Норбит». Компания Mediapark — розничная сеть в Узбекистане, работающая в сегменте продаж бытовой техники и электр
27.10.2016 Система Doxis4 InvoiceMaster 8.3 от SER сертифицирована на совместимость с продуктами SAP

оматизированной обработки входящих счетов Doxis4 InvoiceMaster 8.3 прошла сертификацию с продуктами SAP ERP и SAP NetWeaver 7.40. Благодаря этому больше половины клиентов SER смогут быстрее и к
26.09.2016 Система SAP ERP запущена на 14 площадках торгового дома «Петелино»

Компания SAP и группа «Черкизово», вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, завершили масштабный проект по внедрению SAP ERP на платформе HANA единовременно на 14 площадках торгового дома «Петелино». Проект реализован при поддержке SAP Digital Business Services, сообщили CNews в SAP. Группа «Черкизово» — прои
18.08.2016 «Аэрофлот» перенес систему SAP ERP на платформу SAP HANA

Компания SAP, разработчик корпоративных приложений, и «Аэрофлот», национальный авиаперевозчик России, завершили проект по переводу SAP ERP на платформу SAP HANA для повышения производительности бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили в SAP. Ключевой целью проекта стало повышение скорости принятия управленческих решений на
15.08.2016 ECMGroup.Pro представила модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP

оектах автоматизации бизнес-процессов на основе платформы Docsvision 5, предполагающих интеграцию с ERP-системой SAP. В общем случае решение служит для синхронизации основных справочников систе
20.07.2016 Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России

Компания Softline оптимизировала работу системы SAP ERP в области формирования печатной формы и подготовки отчета для компании ГЕА в России. В результате специалисты заказчика получили инструменты для анализа количества товаров на складе и а
26.05.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для интеграции SAP ERP и ЕГАИС для сети супермаркетов «Оливье»

ым «Корус Консалтинга», решение уже используется почти в двух десятках розничных сетей России. Интеграционное решение, внедренное в сети супермаркетов «Оливье», обеспечило прямую трансляцию данных из SAP ERP компании в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР). «“Корус Консалтинг” — одна из первых российских компаний, разработавших решение для передачи данных по учету а
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире

ксембруг, «бронза» – швейцарской Swiss Reinsurance Company. Лев Бондаренко о приоритетах в информатизации «Сибура»: Основные задачи – управление производством и надежностью «Сибур» завершил внедрение SAP ERP, которое стало одним из самых масштабных и полнофункциональных в отечественной нефтехимии по степени интеграции с производственными и другими смежными ИТ-системами. О ходе реализации пр
12.04.2016 «Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services

да системы в эксплуатацию прошло не более 10 месяцев, — рассказал руководитель проекта по внедрению SAP ERP в Nobel Oil Игорь Гулянский. — Это результат командной работы лучших консультантов “И
11.04.2016 «Корус Консалтинг» создал для «Ленты» решение для интеграции SAP ERP с ЕГАИС

наченной для государственного контроля объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. «Корус Консалтинг» создал тестовую систему, эмулирующую взаимодействие SAP ERP компании с ЕГАИС. Одним из первых пользователей нового решения стала розничная сеть «Лента». «Благодаря опыту специалистов “Корус Консалтинг”, мы смогли в полной мере интегрировать сист
09.10.2015 SAP локализовала отраслевое решение SAP ERP HCM для госучреждений

Компания SAP завершила работу по локализации отраслевого решения по управлению персоналом в бюджетных и казённых учреждениях на базе SAP ERP HCM. Как сообщили CNews в SAP, внедрение локализованной версии можно будет проводить на 3-4 месяца быстрее типовых проектов и с меньшими затратами. Такие результаты будут достигаться бл
27.07.2015 «Р-Фарм» создает единую систему управления производством на базе SAP ERP

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и группа компаний «Р-Фарм» начали внедрение решения SAP ERP, что, как ожидается, позволит «Р-Фарм» централизировать и автоматизировать работу всех филиалов, а также оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с передовыми мировыми стандартами

02.06.2015 «Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA

6 до 1,3 терабайт; загрузка данных из ERP-системы в хранилище занимает в 2-3 раза меньше времени; при этом общая скорость подготовки отчетности возросла в 2 раза. Проект одновременной миграции систем SAP ERP и SAP BW на SAP HANA в «Сибирской генерирующей компании» стал первым, реализованным в российской энергетике и на российском рынке в целом, утверждают в SAP. Ожидается, что новая платфор
15.05.2015 Teradata объединила аналитику и актуальные данные из ERP-приложений SAP в едином решении

Теперь решение Teradata Analytics for SAP позволяет практически в реальном времени интегрировать данные из ERP-приложений SAP в аналитические и отчетные корпоративные приложения. Новые возможности помогают компаниям извлечь ценность из информации, хранящейся в ERP-системах. Об этом CNews сообщили в

24.04.2015 «Аэромар» внедрил SAP ERP

Компания SAP СНГ и компания «Аэромар», поставщик бортовых услуг в России и СНГ, объявили результаты проекта внедрения решения SAP ERP, реализованного силами SAP Consulting. По итогам проекта компания получила инструмент управления издержками, повысив рентабельность предприятия уже за первые месяцы работы системы, сооб

Публикаций - 944, упоминаний - 1065

SAP ERP и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 773
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SAP CIS - САП СНГ 868 147
Oracle Corporation 7074 118
Microsoft Corporation 25775 90
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 63
IBM - International Business Machines Corp 9699 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 58
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 47
Газинформсервис - ГИС 496 46
R-Vision - Р-Вижн 267 42
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 42
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 42
Polymedia - Полимедиа 158 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 41
Ланит Интеграция 219 40
OpenText 238 34
HP Inc. 5883 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
Dell EMC 5180 27
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 25
Siemens AG - Siemens Group 2673 25
Diasoft - Диасофт 1144 24
МТ-Интеграция - GMCS 374 23
Ростелеком 10948 23
Softline - Софтлайн 3743 23
МегаФон 10742 21
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
TerraLink - ТерраЛинк 292 21
Docsvision - ДоксВижн 1060 21
Галактика - Корпорация 1545 21
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 20
Крок - Croc 1964 19
Intel Corporation 12811 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 67
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 50
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 49
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 46
ВТБ - Почта Банк 514 45
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 42
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 36
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
Северсталь ПАО - Severstal 629 29
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 27
Газпром ПАО 1493 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 27
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 25
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 23
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Альфа-Банк 1979 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 20
Русагро Группа Компаний 379 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 18
Сургутнефтегаз - СНГ 288 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 18
ФосАгро 176 17
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 17
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 16
Федеральное казначейство России 1949 65
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 56
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 49
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 41
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
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Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
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Правительство Москвы - Департамент финансов 32 3
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 551
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 436
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 412
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 255
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 162
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 156
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 155
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 148
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 141
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 116
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 109
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 108
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 105
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 98
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 97
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 90
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 87
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 83
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 74
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 66
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 64
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 63
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 60
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 59
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 56
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 56
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 55
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 55
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 54
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 54
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 53
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 49
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 47
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 46
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 46
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 44
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 89
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 78
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 66
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 53
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 51
НКТ - Р7-Офис 543 47
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 46
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 44
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 44
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 43
Новые облачные технологии - МойОфис 958 43
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 36
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 34
SAP NetWeaver 158 33
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 31
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Microsoft Office 4170 28
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 24
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 24
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 23
1С:ERP Управление предприятием 841 23
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 22
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 22
Microsoft Windows 16882 22
SAP - mySAP.com 38 21
Microsoft Windows 2000 8678 20
Linux OS 11533 20
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 20
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 18
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 18
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 18
Натрусов Артем 313 52
Чаркин Евгений 317 47
Шадаев Максут 1210 46
Никитин Сергей 96 45
Абакумов Евгений 227 44
Нестеров Алексей 175 43
Теплицкий Дмитрий 88 43
Шаев Виталий 59 43
Урусов Виктор 157 42
Врацкий Андрей 175 42
Шмаков Антон 72 42
Аникин Дмитрий 68 42
Артюхов Сергей 66 42
Малышев Сергей 99 41
Новикова Елена 105 41
Ульянов Николай 176 41
Воронин Павел 196 41
Петухов Антон 62 41
Нальский Максим 53 41
Соловьев Виталий 52 41
Каушанский Александр 56 41
Денисов Анатолий 57 41
Распопов Алексей 49 41
Харитонов Вадим 43 41
Аксенов Олег 62 41
Оберемок Надежда 45 41
Милованов Андрей 46 41
Солдатенкова Ксения 41 41
Белан Иван 41 41
Желнова Алина 42 41
Калякин Павел 79 34
Желтухин Вадим 72 26
Катамадзе Анна 133 24
Краснов Александр 91 23
Заянц Илья 57 23
Кудашев Михаил 46 19
Глазков Александр 151 19
Кирьянова Александра 169 17
Горяйнов Андрей 55 16
Галкин Николай 140 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 632
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 165
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 152
Германия - Федеративная Республика 13221 114
Европа 24964 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 54
Украина 7928 41
Казахстан - Республика 6048 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 21
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Европа Восточная 3138 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Япония 13807 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Ближний Восток 3154 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 9
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 9
Индия - Bharat 5869 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Украина - Киев 1151 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 8
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 309
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 191
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 189
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 181
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 131
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 121
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 117
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 97
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 86
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 77
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 73
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 67
Экономический эффект 1342 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 63
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 61
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 58
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 55
Энергетика - Energy - Energetically 5855 54
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 52
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 45
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 45
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 43
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 42
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 39
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 35
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 35
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 31
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 28
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 28
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 27
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 26
TAdviser - Центр выбора технологий 468 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
The Register - The Register Hardware 1784 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Forbes - Форбс 1002 3
Ведомости 1466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
23ABC News 183 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Мобильные системы 118 2
Открытые системы ИД 176 2
InfoWorld 56 2
BleepingComputer - Издание 458 1
The Guardian - Британская газета 406 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Fortune 211 1
San Francisco Chronicle 34 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
CNews TV 747 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
InformationWeek 241 1
Vnunet 224 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Economist 49 1
CNews Журнал 167 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 41
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
IDC - International Data Corporation 4975 25
Gartner - Гартнер 3658 23
CNews Инновация года - награда 155 9
Forrester Research 834 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Российский рынок ERP 24 4
Aberdeen Group 53 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 2
Real Story Group 15 2
Celent - Celent Communications 12 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ARC Advisory Group 20 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Constellation Research 5 1
Ventana Research 7 1
Интерфакс-100 21 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
Gartner Servers 2 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Fortune Business Insights 32 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
РАН - Российская академия наук 2122 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
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