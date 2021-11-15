SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SAP ERP
SAP Enterprise Resource Planning
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15.11.21 ПАО «Полюс» запустил пилот по автоматизации охраны труда, окружающей среды и промбезопасности на базе SAP 1
18.10.21 «Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP 1
13.10.21 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing 1
25.08.21 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP 2
27.07.21 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 3
28.06.21 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 1
23.06.21 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 1
31.05.21 Максим Наумкин - Единая B2B-платформа — основа для цифровой трансформации и развития бизнеса торговых компаний 1
28.05.21 TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий 1
28.05.21 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений 1
07.04.21 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
18.02.21 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
08.02.21 TerraLink выпустила новую версию TerraLink xDE 3
26.01.21 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
15.01.21 IBS нормализовала данные по закупкам в ТМК 1
03.12.20 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
03.12.20 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 1
03.12.20 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 1
27.11.20 Waveaccess интегрировала корпоративные системы SAP и Dynamics 365 компании Skov 1
26.11.20 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 1
20.11.20 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
05.11.20 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
05.11.20 X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД 2
19.10.20 Blue Prism представила акселераторы SAP 1
29.09.20 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
02.09.20 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 1
30.07.20 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
28.07.20 «Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP 4
24.07.20 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
23.07.20 В России началась «миграция» между ERP-системами SAP 1
21.07.20 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства 1
20.07.20 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
29.06.20 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP 2
11.06.20 Три продукта «Контура» получили сертификаты на интеграцию с SAP 1
08.06.20 «Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management 1
06.05.20 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» 1
28.04.20 «Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA 1
23.04.20 SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM 1
27.03.20 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
16.03.20 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP 1

Публикаций - 542, упоминаний - 804

SAP ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4257 423
SAP CIS - САП СНГ 807 97
Oracle Corporation 5718 61
4844 49
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 45
Microsoft Corporation 20589 42
IBM 8333 32
OpenText 172 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 21
Ланит ГК 1483 19
Optima - Оптима - OXS 182 15
HP Inc. 4944 15
Ланит - Норбит - Norbit 260 14
TerraLink - ТерраЛинк 197 14
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 342 14
Docsvision - ДоксВижн 939 14
Dell EMC 4432 14
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 497 13
GMCS 312 13
Siemens AG - Сименс Россия 2155 12
Software AG & IDS Scheer 165 12
SAP Consulting 32 12
Галактика - Корпорация 491 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 11
Корус Консалтинг ГК 933 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 10
Softline - Софтлайн 1709 10
Инфосистемы Джет 789 9
Novardis - Новардис Консалтинг 41 8
Intel Corporation 10524 8
АйТи 1060 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 8
Cisco Systems 4590 8
Крок 1528 8
Астерос - Asteros 583 8
Accenture - Аксенчер 762 7
Ростех - Ростехнологии 2272 7
Oracle Siebel 313 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1191 7
Аэрофлот 593 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 14
РЖД - Российские железные дороги 1284 12
Газпром ПАО 716 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 240 11
Евросеть 1342 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 211 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 9
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 194 8
ВТБ24 619 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 174 8
Северсталь ПАО 255 8
Алроса АК 93 7
Почта России ПАО 1756 7
Лента - Сеть розничной торговли 206 7
Роснефть НК 415 6
Газпром нефть 391 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 154 6
Силовые машины 49 6
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 85 6
Татнефть 166 6
Сургутнефтегаз - СНГ 160 5
ПСБ - Промсвязьбанк 632 5
Альфа-Банк 1308 5
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 225 4
HeadHunter Group - HH Group 373 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 84 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 77 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 329 4
Связной ГК 1081 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 4
ЗапСибНефтехим 19 4
Техносила 224 4
X5 Group - Пятерочка 594 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 4
Башнефть ПАО АНК 94 4
X5 Group - Перекресток 249 4
РусГидро ПАО 135 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 846 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1802 4
Петербургский метрополитен ГУП 70 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2289 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 794 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1283 3
Федеральное казначейство России 857 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 446 3
Правительство РФ 2506 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 3
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 65 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 51 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 310 2
ГУВД Москвы - ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 2
SOCAR - The State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 3 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 157 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7226 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 190 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 806 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1975 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 481 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2193 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 51 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1833 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1046 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 740 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 22 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 19 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 190 1
Мосгортранс ГУП 84 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 32 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 599 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 106 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 56 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 147 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 138 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 58 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 112
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 103
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 314 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1890 22
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1621 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 14
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 201 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 841 13
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 135 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 449 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1422 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 669 10
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 669 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 523 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1054 8
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 270 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 567 7
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 331 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11897 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1214 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 636 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 162 6
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 49 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 229 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2016 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 377 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 5
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 162 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 104 5
Big Data - Большие данные 1208 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 271 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1849 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1765 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 75 4
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 87 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 721 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 47
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 424 47
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 35
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 29
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 127 26
SAP BW - SAP Business Warehouse 110 22
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 79 21
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 45 19
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 221 18
SAP NetWeaver 107 17
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 751 17
OpenText Documentum 341 14
Microsoft Office 2874 14
Microsoft SharePoint Products and Technologies 901 14
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 30 13
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 36 13
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 63 12
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 11
Oracle E-Business Suite - OEBS 473 11
SAP Solutions - SAP Solution Manager 29 11
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 31 11
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 20 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 425 10
SAP MDM - SAP Master Data Management 19 10
SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 58 9
Java - Язык программирования 2352 8
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 8
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 15 8
SAP Business One - SAP B1 94 8
SAP Fiori 40 7
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 28 7
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 7
Google Android 11552 7
Microsoft SQL Server 1144 7
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 38 6
Apple iOS 6158 6
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 6
Linux OS 7068 6
Галактика ERP 86 6
Microsoft Azure 1196 6
Горяйнов Андрей 44 13
Бейдер Александр 75 10
Натрусов Артем 129 7
Леонтович Алексей 31 7
Курьянов Сергей 150 6
Юрьев Илья 45 6
Низник Александр 19 6
Ивицкий Дмитрий 18 6
Корнеев Сергей 81 5
Козлов Михаил 160 5
Гонтарев Павел 69 4
Ипатов Вадим 81 4
Чехонин Антон 60 4
Пилипенко Дмитрий 17 4
Богачев Игорь 172 4
Мартынов Владислав 101 4
Парменова Наталия 63 4
Кравченко Константин 71 3
Филатов Андрей 103 3
Петунин Алексей 58 3
Григорьева Мария 22 3
Орехов Вячеслав 41 3
Чукарин Алексей 56 3
Пургин Денис 9 3
Аитов Тимур 187 3
Попов Алексей 329 3
Виноградов Александр 41 3
Шарак Андрей 43 3
Шепелявый Дмитрий 52 3
Леушев Андрей 63 3
Михалев Александр 21 3
Емельченков Сергей 86 3
Попков Андрей 24 3
Ершова Элеонора 64 3
Калюжный Игорь 26 3
Иванова Елена 70 3
Чиков Сергей 17 3
Шеховцов Юрий 34 3
Соловьев Сергей 31 3
Благирев Алексей 22 3
Россия - Российская федерация - РФ 77944 257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 24
Германия - Федеративная Республика 6912 24
Украина 5209 20
Европа 6658 19
Казахстан - Республика 3792 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 18
Беларусь - Белоруссия 2974 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1542 11
Европа Восточная 2706 11
Россия - Сибирь 1225 10
Россия - СФО - Новосибирск 2810 9
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 635 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2077 8
Ближний Восток 2329 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3620 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 7
Северная Америка 2368 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8255 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9622 6
Африка - Африканский регион 2361 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1872 6
Россия - ПФО - Казань 1845 6
Беларусь - Минск 495 6
Япония 6996 6
Прибалтика - Балтия 1178 6
Франция - Французская Республика 4156 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 761 5
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 14 5
Латвия - Латвийская Республика 611 5
Индия - Республика 3504 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 992 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1240 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1776 4
Россия - УФО - Тюменская область 729 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1052 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 20
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 419 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 336 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 5
Черкизон - Черкизовский рынок 69 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 266 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 390 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 3
МПС - Международные платежные системы 92 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 118 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 3
Русский язык 1438 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1485 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 197 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 153 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 107 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 16 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 71 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 287 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 1
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