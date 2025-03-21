SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP

Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки пользуются многие из крупнейших компаний мира, в частности, из Европы. К примеру, клиентами SAP являются автоконцерн Volkswagen Group, конгломерат Siemens и авиастроительная компания Airbus. В России SAP ERP применяла компания «Россети Московский Регион», но в мае 2025 г. решила начать поиск альтернативы. Переезд с SAP ERP на Oracle Fusion в 2018 г. начали муниципальные органы Бирмин

Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP Московская объединенная электросетевая компания») решила перевести бухгалтерский и налоговый учет с SAP ERP на «1С». Конкурс для определения подрядчика на эти работы с начальной ценой 400 171 5

Как мигрировать с SAP ERP на «1С» за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции овка к запуску были проведены за 9 месяцев в сравнении с обычными 1,5-2 годами для проектов такого масштаба и сложности. Сроки были продиктованы датой отключения российского подразделения компании от SAP ERP», — прокомментировал ИТ бизнес-партнёр ITMS Василий Синицын. Кроме того, нужно было интегрировать «1С» с другими системами, обеспечивающими деятельность компании, а также создать единую

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM дности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию гру

В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP рвные копии данных и транзакционных логов. СРК должна была поддерживать системы виртуализации, так как компании необходимо было делать резервные копии виртуальных машин. На начальной стадии внедрения ERP SAP компания закупила программно-аппаратные комплексы FUJITSU ETERNUS CS200c, устройства пришли с уже прединсталлированным ПО Commvault. В рамках appliance было выстроено все решение. До то

Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД X5 Retail Group, компания совместно с SAP завершила масштабный проект миграции своих ИТ-систем в российский ЦОД. По данным компании, функциональная структура проекта включала 11 систем, в том числе, SAP ERP, с суммарным объемом данных порядка 150 ТБ. Итогом проекта миграции стало создание в России новой ИТ-инфраструктуры X5 Retail Group для SAP ERP и других ИТ-систем. В компании так

«Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP «Доксвижн» разработала модуль для интеграции платформы Docsvision и SAP ERP. Решение позволяет компаниям организовать хранение файлов транзакций SAP в архиве Docsvision, поддерживать бесшовный доступ к данным в едином интерфейсе учётной системы и отказаться от

В России началась «миграция» между ERP-системами SAP Бизнес в России готовится к прекращению поддержки пакета SAP Business Suite 7, куда входит популярная система SAP ERP 6.0. Произойдет это в конце 2027 года, но «прокачаться» лучше заранее. По данным IBA Group, многие компании уже переходят на более современную платформу – SAP S/4HANA. Если годами работ

IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP на подготовку отчётности перед головным офисом. Это делало процесс непрозрачным для турецкого руководства, которое работает в SAP. IBS, с 2016 года выступающая подрядчиком по сопровождению платформы SAP ERP в российском офисе EVYAP, cмогла выявить значительное расхождение в данных между 1С и SAP. Чтобы оптимизировать свою экономическую деятельность, турецкое руководство приняло решение о с

«Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» у «Ланит») завершил проект по разработке и внедрению системы управления закупочной деятельностью на предприятиях группы «Сибирская генерирующая компания». В основе внедренного решения лежит платформа SAP ERP. Новая система позволила повысить качество планирования закупки материально-технических ресурсов и услуг, обеспечить получение прозрачной информации о каждом этапе жизненного цикла мате

IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor С помощью компании IBS нам удалось снизить затраты на содержание SAP-инфраструктуры более чем на 30%, повысить гибкость, производительность, масштабируемость, а также продлить жизненный цикл решений SAP ERP, SAP BW, SAP HCM», — сказал директор департамента IT и бизнес-процессов в Russ Outdoor Дмитрий Мерзликин. В настоящее время сервисный центр IBS поддерживает весь SAP-контур Russ Outdoor

IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP IBS выполнила интеграцию систем SAP ERP со складским ПО для турецкой компании EVYAP, одного из крупнейших мировых производителей бытовой химии. Успешная интеграция позволила EVYAP значительно повысить скорость бизнес-процессо

«Газпром нефть» завершила модернизацию финансового шаблона на базе SAP ERP рерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, завершила проект по модернизации шаблона финансовых процессов САПФИР. За счет унификации учетной системы на базе SAP ERP, затраты на эту функцию сократились на 10% и годовая экономия составила 70 млн руб. Сроки формирования отчетности РСБУ сократились до пяти рабочих дней, говорится в сообщении пресс-цент

«Корус Консалтинг» адаптирует SAP ERP под изменившуюся ставку НДС г», являющийся золотым партнёром компании SAP, уже ведёт активную работу с заказчиками по адаптации SAP ERP под изменившуюся ставку НДС. Несмотря на то, что объём работ по настройке в каждом ко

IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура» «Сибур» завершил тиражирование корпоративной системы SAP ERP на новых площадках. Партнером нефтехимической группы по задачам миграции данных в рамках этого проекта стала российская ИТ-сервисная компания IBS. Подход IBS улучшил качество корпоратив

«СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP «СИБУР» объявил о том, что производственные площадки холдинга переходят на единую платформу управления на базе SAP ERP. Сотрудничество SAP и «СИБУР» началось в 2015 году с пилотного внедрения SAP ERP в управляющей компании «СИБУР Холдинг». Сегодня ключевые бизнес-процессы холдинга автоматизирован

«Норбит» внедрил SAP ERP в узбекской компании AKFA SAP вместе с партнером «Норбит» (входит в ГК «Ланит») внедрили SAP ERP в узбекской компании AKFA – крупнейшем производителе и экспортере алюминиевого и пластикового профиля. В результате проекта было создано единое информационное пространство для финансово

«Техснабэкспорт» внедрил систему на платформе SAP ERP «Техснабэкспорт», входящий в Госкорпорацию «Росатом», в партнерстве с компанией itelligence выполнил внедрение системы на платформе SAP ERP. В основе созданной системы – методики и лучшие практики автоматизации бизнес-процессов с использованием SAP. Решение поддерживает 178 бизнес-процессов, в том числе управление производс

«Нанолек» сократила время на логистику продукции с помощью SAP ERP SAP и биофармацевтическая «Нанолек» объявили о завершении внедрения системы SAP ERP на производственной площадке в Кировской области. В результате проекта в 2 раза сократилось время выполнения логистических операций на производстве: от комплектования лекарственных преп

«Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий» ратегии компании по выбору ключевой платформы для ведения бизнес-процессов, управление логистикой осуществляется с помощью системы на платформе SAP. Проект подразумевал доработку существующей системы SAP ERP и настройку интеграционных потоков. Задача осложнялась тем, что система SAP находится в постоянной промышленной эксплуатации, и исполнитель проекта должен был сохранить её работоспособн

«Р-Фарм» внедрила SAP ERP в производство современных лекарственных средств SAP и itelligence объявили о завершении проекта по внедрению SAP ERP для управления производством в фармацевтической компании «Р-Фарм». Применение современных мобильных терминалов на складах снизило трудоемкость выполнения учетных операций с запасами на

«Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP роцессе централизации компания столкнулась с многообразием локальных информационных систем и невозможностью оперативного получения достоверной информации.Пилотный проект по доработке типового решения SAP ERP стартовал в конце 2015 года, в его рамках шаблон системы на базе SAP ERP был внедрен в Центральном аппарате и 5 филиалах Концерна (Балаковская, Ленинградская, Ростовская, Нововор

BFG Group разработала коннектор для бесшовной интеграции с SAP ERP темы управления производством с быстрой реакцией на основе виртуального проектирования предприятий, разработали коннектор, который обеспечит бесшовную интеграцию и качественную синхронизацию данных с SAP ERP. Как рассказали CNews в BFG Group, настройка интеграции дополнит функционал ERP-системы, исключит ошибки данных, создаст прозрачность процессов предприятия, обеспечит гибкое планировани

Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP в год, а для «Корп» определяется индивидуально с учетом используемых лицензий. При этом в договор ИТС включена не только «техподдержка», но и ряд полезных сервисов. «По базовому продукту S/4 HANA или SAP ERP стоимость определяется по количеству пользователей. По другим продуктам существуют свои метрики, такие как количество процессорных ядер сервера или оборот компании по определенному напр

«Нанолек» начал тестирование системы в рамках внедрения решения SAP ERP SAP и «Нанолек» объявили о старте тестирования системы в рамках внедрения решения SAP ERP. Как рассказали CNews в компании, новая платформа начнет работать на площадке биомеди

Розничная сеть Узбекистана Mediapark внедряет SAP ERP приложений, и компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») объявили о старте проекта внедрения автоматизированной системы управления предприятием в розничной сети Mediapark. После запуска проекта на базе SAP ERP планируется увеличение числа магазинов сети в 2 раза, сообщили CNews в «Норбит». Компания Mediapark — розничная сеть в Узбекистане, работающая в сегменте продаж бытовой техники и электр

Система Doxis4 InvoiceMaster 8.3 от SER сертифицирована на совместимость с продуктами SAP оматизированной обработки входящих счетов Doxis4 InvoiceMaster 8.3 прошла сертификацию с продуктами SAP ERP и SAP NetWeaver 7.40. Благодаря этому больше половины клиентов SER смогут быстрее и к

Система SAP ERP запущена на 14 площадках торгового дома «Петелино» Компания SAP и группа «Черкизово», вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, завершили масштабный проект по внедрению SAP ERP на платформе HANA единовременно на 14 площадках торгового дома «Петелино». Проект реализован при поддержке SAP Digital Business Services, сообщили CNews в SAP. Группа «Черкизово» — прои

«Аэрофлот» перенес систему SAP ERP на платформу SAP HANA Компания SAP, разработчик корпоративных приложений, и «Аэрофлот», национальный авиаперевозчик России, завершили проект по переводу SAP ERP на платформу SAP HANA для повышения производительности бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили в SAP. Ключевой целью проекта стало повышение скорости принятия управленческих решений на

ECMGroup.Pro представила модуль интеграции СЭД Docsvision и ERP-системы SAP оектах автоматизации бизнес-процессов на основе платформы Docsvision 5, предполагающих интеграцию с ERP-системой SAP. В общем случае решение служит для синхронизации основных справочников систе

Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России Компания Softline оптимизировала работу системы SAP ERP в области формирования печатной формы и подготовки отчета для компании ГЕА в России. В результате специалисты заказчика получили инструменты для анализа количества товаров на складе и а

«Корус Консалтинг» внедрил решение для интеграции SAP ERP и ЕГАИС для сети супермаркетов «Оливье» ым «Корус Консалтинга», решение уже используется почти в двух десятках розничных сетей России. Интеграционное решение, внедренное в сети супермаркетов «Оливье», обеспечило прямую трансляцию данных из SAP ERP компании в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР). «“Корус Консалтинг” — одна из первых российских компаний, разработавших решение для передачи данных по учету а

Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире ксембруг, «бронза» – швейцарской Swiss Reinsurance Company. Лев Бондаренко о приоритетах в информатизации «Сибура»: Основные задачи – управление производством и надежностью «Сибур» завершил внедрение SAP ERP, которое стало одним из самых масштабных и полнофункциональных в отечественной нефтехимии по степени интеграции с производственными и другими смежными ИТ-системами. О ходе реализации пр

«Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services да системы в эксплуатацию прошло не более 10 месяцев, — рассказал руководитель проекта по внедрению SAP ERP в Nobel Oil Игорь Гулянский. — Это результат командной работы лучших консультантов “И

«Корус Консалтинг» создал для «Ленты» решение для интеграции SAP ERP с ЕГАИС наченной для государственного контроля объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. «Корус Консалтинг» создал тестовую систему, эмулирующую взаимодействие SAP ERP компании с ЕГАИС. Одним из первых пользователей нового решения стала розничная сеть «Лента». «Благодаря опыту специалистов “Корус Консалтинг”, мы смогли в полной мере интегрировать сист

SAP локализовала отраслевое решение SAP ERP HCM для госучреждений Компания SAP завершила работу по локализации отраслевого решения по управлению персоналом в бюджетных и казённых учреждениях на базе SAP ERP HCM. Как сообщили CNews в SAP, внедрение локализованной версии можно будет проводить на 3-4 месяца быстрее типовых проектов и с меньшими затратами. Такие результаты будут достигаться бл

«Р-Фарм» создает единую систему управления производством на базе SAP ERP Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и группа компаний «Р-Фарм» начали внедрение решения SAP ERP, что, как ожидается, позволит «Р-Фарм» централизировать и автоматизировать работу всех филиалов, а также оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с передовыми мировыми стандартами

«Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA 6 до 1,3 терабайт; загрузка данных из ERP-системы в хранилище занимает в 2-3 раза меньше времени; при этом общая скорость подготовки отчетности возросла в 2 раза. Проект одновременной миграции систем SAP ERP и SAP BW на SAP HANA в «Сибирской генерирующей компании» стал первым, реализованным в российской энергетике и на российском рынке в целом, утверждают в SAP. Ожидается, что новая платфор

Teradata объединила аналитику и актуальные данные из ERP-приложений SAP в едином решении Теперь решение Teradata Analytics for SAP позволяет практически в реальном времени интегрировать данные из ERP-приложений SAP в аналитические и отчетные корпоративные приложения. Новые возможности помогают компаниям извлечь ценность из информации, хранящейся в ERP-системах. Об этом CNews сообщили в