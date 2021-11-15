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SAP ERP
SAP Enterprise Resource Planning
mySAP ERP
SAP ERP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горяйнов Андрей 44 13
|Бейдер Александр 75 10
|Натрусов Артем 129 7
|Леонтович Алексей 31 7
|Курьянов Сергей 150 6
|Юрьев Илья 45 6
|Низник Александр 19 6
|Ивицкий Дмитрий 18 6
|Корнеев Сергей 81 5
|Козлов Михаил 160 5
|Гонтарев Павел 69 4
|Ипатов Вадим 81 4
|Чехонин Антон 60 4
|Пилипенко Дмитрий 17 4
|Богачев Игорь 172 4
|Мартынов Владислав 101 4
|Парменова Наталия 63 4
|Кравченко Константин 71 3
|Филатов Андрей 103 3
|Петунин Алексей 58 3
|Григорьева Мария 22 3
|Орехов Вячеслав 41 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Пургин Денис 9 3
|Аитов Тимур 187 3
|Попов Алексей 329 3
|Виноградов Александр 41 3
|Шарак Андрей 43 3
|Шепелявый Дмитрий 52 3
|Леушев Андрей 63 3
|Михалев Александр 21 3
|Емельченков Сергей 86 3
|Попков Андрей 24 3
|Ершова Элеонора 64 3
|Калюжный Игорь 26 3
|Иванова Елена 70 3
|Чиков Сергей 17 3
|Шеховцов Юрий 34 3
|Соловьев Сергей 31 3
|Благирев Алексей 22 3
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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