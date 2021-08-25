В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP

Commvault сообщает об успешном проекте – российская производственная компания интегрировала СРК Commvault в ERP систему SAP.

АО «Август» — крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов – основана в 1990 году. У компании офисы и несколько производственных площадок в России и Беларуси. В компании работает более 4000 сотрудников. В 2017 году компания внедрила ERP систему SAP. В связи с этим потребовалась система резервного копирования для данных ERP.

CУБД SAP HANA довольно требовательна к ресурсам. Для запуска всей этой системы потребовалось разработать инфраструктурное решение практически с нуля. Это решение должно было включать в себя все основные компоненты – локально-вычислительную сеть, SAN, СХД, вычислительные мощности и системы резервного копирования. Основное требование – поддержка самим SAP системы резервного копирования – СРК должна была уметь работать с интерфейсом backint SAP HANA, чтобы делать резервные копии данных и транзакционных логов. СРК должна была поддерживать системы виртуализации, так как компании необходимо было делать резервные копии виртуальных машин.

На начальной стадии внедрения ERP SAP компания закупила программно-аппаратные комплексы FUJITSU ETERNUS CS200c, устройства пришли с уже прединсталлированным ПО Commvault. В рамках appliance было выстроено все решение. До того момента компания ничего не знала о Commvault, уже позже поняла, что получила решение, занимающее лидирующие позиции на рынке.

Инфраструктура была выстроена на двух устройствах. Под управлением Commvault сейчас находится около 30 TB данных – ERP, системы SAP, виртуальные машины. Frontend – 16 TB данных, Backend - 24 ТВ данных на дисках, ленточные носители используются для долгосрочного хранения данных.

Внедрением СРК занимался вендор Fujitsu. Представитель подрядчика смонтировал и настроил систему по требованиям компании. ИТ департамент компании следил за установкой, изучая в процессе документацию и особенности системы. Инсталляция СРК Commvault заняла 1,5 дня. В течение года компания получала техническую поддержку от партнера, а потом, пройдя обучение, ИТ департамент стал справляться собственными силами.

Решение Commvault работает стабильно. В компании существует регулярная еженедельная процедура перемещения данных между ландшафтами SAP, осуществляемая посредством системы Commvault - резервные копии создаются в одном ландшафте и восстанавливаются в другом. Процессы резервного копирования и восстановления происходят в течение рабочего дня, не мешая работе и продуктивности систем и пользователей. Операция занимает 1 - 1,5 часа, что очень быстро, по меркам компании.

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Продуктивная СУБД SAP HANA полностью восстанавливается за 45-50 минут с дополнительными и проверочными бэкапами. Объем резервной копии составляет 250 Гб.

Специалисты IT департамента остались полностью удовлетворены решением и его внедрением. Из плюсов были отмечены унифицированность решения – единая платформа для управления данными, создания резервных копий и восстановления, скорость резервного копирования, и то, что процесс бэкапа не отвлекает сотрудников ИТ от их основных занятий.

«Так случилось, что мы, покупая оборудование для внедрения ERP SAP, получили и еще одно из лучших на рынке решений для резервного копирования, полностью совместимое с SAP HANA. Commvault работает стабильно и выполняет все необходимые нам действия с данными безошибочно, быстро и незаметно для сотрудников. Функции решения по резервному копированию и восстановлению копий мы, к тому же, используем для необходимого нам регулярного перемещения данных между ландшафтами SAP. Установка произошла очень быстро. Ежедневная эксплуатация и поддержка Commvault осуществляется силами ИТ компании и не представляет сложности. Мы довольны и планируем увеличивать объемы данных под управлением Commvault», - комментирует Калядин Роман, начальник группы инфраструктуры SAP АО Фирма «Август».

Компания активно развивается и растет. Каждые 2 года расширяются сегменты инфраструктуры. ERP SAP обрастает новыми интеграциями. Требуется больше мощности. В 2021 году компания планирует закупку еще 24 ТВ дискового пространства для хранения резервных копий.