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Commvault Complete Backup&Recovery Commvault Advantage Commvault Mobile Advantage Commvault Advantage Complete Backup & Recovery

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace 1
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP 1
21.07.2021 Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp 1
26.04.2021 Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 2
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service 2
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными 2
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault 1
06.08.2020 Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса 2
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 2
17.06.2020 Novartis Pharmaceuticals внедрила решение Commvault для резервного копирования 2
28.05.2020 В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 2
29.04.2020 Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках 2
28.04.2020 Важные мелочи: о чем стоит дополнительно позаботиться при переходе бизнеса в онлайн 1
30.11.2018 Commvault представила в России расширенную линейку HyperScale Appliance 1
16.10.2018 Commvault представила новые устройства HyperScale Appliance с увеличенной емкостью 5
12.10.2018 Commvault и HPE реализовали бесшовное резервное копирование и восстановление данных в облаке 3
18.07.2018 Commvault представила новые продукты и партнерскую программу 5
27.12.2016 Commvault представил Mobile Advantage App и Automated Proactive Solution System 3
19.01.2011 Zbackup Cloud: новое решение для защиты резервного копирования в «облако» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 47

Commvault Complete Backup&Recovery и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 187 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Oracle Corporation 7074 6
NetApp - Network Appliance 667 5
Broadcom - VMware 2610 5
SAP SE 5601 4
Dell EMC 5180 4
Microsoft Corporation 25775 4
Veeam Software 345 4
Salesforce 498 4
Google LLC 12690 3
Rubrik 8 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Acronis - Акронис 489 2
Citrix Systems 868 2
Комплит - Complete 114 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Cisco Systems - Splunk 76 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Cohesity 8 1
Tech Data 26 1
Flocktory - Флоктори 24 1
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 1
Radwin 8 1
NanduQ - Qiwi Blockchain Technologies 1 1
Communique 3 1
Parsons Corporation 1 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Fujitsu 2105 1
Red Hat 1378 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
OpenText - Micro Focus 122 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
Траско - Trasko 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
DenizBank - Денизбанк 6 1
CBHS Health Fund 1 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 5
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 4
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 173 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Microsoft Azure 1526 9
Commvault Activate 10 7
Microsoft Office 365 1042 6
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 6
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 11 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Commvault Disaster Recovery 5 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Commvault Remote Office Appliance 2 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 2
Google BigQuery 24 2
Commvault IntelliSnap 8 2
Google BigTable 7 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
Commvault Professional Services 3 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
NetApp HCI 11 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 2
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 2
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 2
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 1
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
SAP BAckint 2 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 1
HPE Cloud Bank Storage 2 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Пухов Евгений 12 3
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 2
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 2
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 2
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 2
Scott Hunter - Скотт Хантер 3 2
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Раевский Алексей 77 1
Taraniuk Owen - Таранюк Оуэн 2 1
Рыстенко Михаил 62 1
Савченко Виталий 10 1
Roscoe Brett - Роско Бретт 3 1
Hasa Filip - Газа Филипп 1 1
OsbornePatrick - Осборн Патрик 4 1
Willis Jürgen - Уиллис Юрген 2 1
Nair Manoj - Наир Манодж 6 1
Калядин Роман 1 1
Бахарев Сергей 1 1
DuBois Laura - Дюбуа Лаура 8 1
Costantino Vincenzo - Костантино Винчензо 1 1
Neal Cheryl - Нил Черил 1 1
Гладышев Василий 1 1
Tavares John - Таварес Джон 5 1
Гришин Владислав 2 1
Засохлин Иван 9 1
Платонов Михаил 42 1
Печенин Алексей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Израиль 2856 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Новая Зеландия 737 1
Монголия 382 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 62 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Allied Market Research 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Commvault TechTable 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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