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Индексная книга (каталог) CNews*
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Tavares John Таварес Джон

СОБЫТИЯ


25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace 2
09.06.2021 Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов 2
16.02.2021 Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA 2
12.01.2021 В Commvault назначен вице-президент по глобальной партнерской сети и альянсам 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Tavares John и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 187 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Parsons Corporation 1 1
Rubrik 8 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Veeam Software 345 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Salesforce 498 1
Oracle Corporation 7074 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Acronis - Акронис 489 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Commvault Disaster Recovery 5 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 1
Microsoft Azure 1526 1
Commvault Professional Services 3 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
Microsoft Office 365 1042 1
Соловьев Михаил 31 1
Склабовский Сергей 5 1
Farrelly Jamie - Фаррелли Джейми 2 1
Fanizzi Marco - Фаници Марко 2 1
Riccardo Di Blasio - Рикардо ди Блазио 2 1
Mercer Rowe - Мерсер Роуи 2 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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