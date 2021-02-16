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Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Commvault объявила о назначении Джейми Фаррели (Jamie Farrelly) на пост вице-президента по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA.

На новой должности Джейми Фаррелли будет руководить работой подразделения Commvault EMEA Partner Organization, акцентируясь на внедрении лучших практик привлечения партнеров в канал, реализации глобальных программ и выполнении планов маркетинговой поддержки партнеров.

Фаррелли принес с собой в Commvault богатый опыт и экспертизу, накопленные за 20 лет работы в различных компаниях-вендорах и дистрибьюторах, от глобальных мультинациональных корпораций до стартапов. До прихода в Commvault он занимал такую же должность в компании Veritas Technologies. Фаррелли великолепно разбирается в особенностях работы на рынке, хорошо знает конкурентные преимущества продуктовой линейки Commvault и возможности ее продвижения, и это позволит ему добиться максимального роста бизнеса и прибыльности партнеров Commvault.

«У Commvault есть все, что нужно ее партнерам для получения дополнительной прибыли, включая персонал, техническую экспертизу и стратегию развития бизнеса, поэтому компания обладает великолепным потенциалом для завоевания рынка. Я очень рад возможности присоединиться к замечательной команде Commvault, - заявил Фаррелли. - У нас очень сильные команды во всех секторах, мы предлагаем сервис Metallic, устанавливающий стандарт перспективного рынка технологий BaaS, и самую обширную продуктовую линейку из доступных сегодня на рынке. Все наши партнеры рассматривают сотрудничество с Commvault как важный элемент стратегии развития своего бизнеса в нынешних условиях массового перехода на удаленный режим работы».

Фаррелли стал членом команды руководителей Commvault в EMEA, возглавляемой вице-президентом компании по региону EMEA Марко Фаницци (Marco Fanizzi). Назначение Фаррелли, как и недавнее назначение Джона Тавареса (John Tavares) вице-президентом по глобальной партнерской сети и альянсам, свидетельствует о стремлении компании адаптировать и внедрить на локальных рынках лучшие глобальные практики.

«Для успешного сотрудничества с дистрибьюторами, системными интеграторами, партнерами по альянсам и сервис-провайдерами мы продвигаем свои продукты и решения только через непрямые продажи. Экспертиза Джейми и его качества настоящего лидера нужны нам для расширения, ускорения роста и улучшения качества взаимодействия с нашими партнерами, - отметил Фаницци. - Экспертиза, которую Джейми принес в компанию, в комбинации с клиентоориентированным подходом нашей команды в EMEA позволит нам не только предоставить заказчикам возможность извлечь самую ценную для бизнеса информацию из своих данных, но и вывести на новый уровень сотрудничество с нашими партнерами и продуктивность взаимодействия с ними, а также создать новые возможности для совместного развития бизнеса».

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