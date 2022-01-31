Выручка Commvault составила $202,4 млн по итогам III квартала 2022 финансового года оходов компании. Ежегодный регулярный доход (ARR), который учитывает все активные регулярные доходы Commvault к концу отчетного периода, составил $561,2 млн по состоянию на 31 декабря 2021 г.,

Commvault назначает Даниэлу Шир на должность директора по правовым вопросам Компания Commvault, участник рынка сервисов корпоративного класса для интеллектуального управления данными внутри ИТ-инфраструктуры, в облаках и в среде SaaS, сегодня объявила о назначении Даниэлы Шир (

Что ждет отрасль управления данными в 2022 году? Прогноз Главы Представительства Commvault в России и странах СНГ Ивана Засохлина. «Удаленка» стала новой реальностью За после

Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace Commvault объявила о доступности решения Commvault Backup & Recovery и сервисов Commvault Professional Services в каталоге программного обеспечения AWS Marketplace, где можно найти, получить для ознакомительного тестирования, п

Commvault представляет новые сервисы защиты от вирусов-вымогателей огромные убытки, большинство из них не готовы к отражению таких атак, и почти нет компаний, которые заранее разработали план действий в случае атаки вируса-вымогателя. Заказчики по всему миру считают Commvault своим надежным партнером, обеспечивающим надежную защиту данных от всех типов угроз вместе с эффективными механизмами послеаварийного восстановления. Вирусы-вымогатели - это новая опа

Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов Commvault, разработчик программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщила об успешном проекте – испанский медиагигант внедрил решение Commvault для защиты и управления внутренних информационных ресурсов компании. Atresmedia — это ведущая испанская мультимедиа-группа и единственный в Испании поставщик аудио и видео, работающий

В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP Commvault сообщает об успешном проекте – российская производственная компания интегрировала СРК Commvault в ERP систему SAP. АО «Август» — крупнейшая российская компания по производству хим

Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner часто становятся данные, бизнес сегодня не может работать без использования решений для резервного копирования и восстановления данных, – сказал Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan), вице-президент Commvault по направлению Product Management. – Мы уверены, что решения Commvault со своим уникальным функционалом, включая защиту от программ-вымогателей, защиту данных в облаках, в гибр

Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о завершении проекта, в рамках которого израильский телеком-провайдер внедрил Commvault Backup & Recovery вместе с системой хранения Netapp как унифицированное решение для защиты различных рабочих нагрузок. В результате этого проекта Radwin улучшил эффективность управлен

Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных ть продвижение этого решения и получить прибыль от его внедрения, за счет быстрой окупаемости, снижения затрат и простоты управления, – отметил Санджей Мирчандани, президент и исполнительный директор Commvault. – Сочетание управляемых сервисов мирового уровня и клиентоориентированности Softwareone с гибкостью и масштабируемостью портфеля решений Metallic ускорит процесс адаптации новых клие

Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Commvault сообщает о завершенном проекте – АО «Группа Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Data Platform и оптимизировала процессы управления резервным копированием и восстан

Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов ие программы Managed Service Provider (MSP) and Aggregator Partner Advantage Programs, которые упрощают сервис-провайдерам и агрегаторам предоставление интеллектуальных сервисов по управлению данными Commvault заказчикам по всему миру независимо от размера бизнеса. В связи с фундаментальным изменением в ландшафте ИТ многие компании перешли на применение предлагаемых сервис-провайдерами реше

Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services нных интеллектуальных сервисов данных, разработанную с учетом растущих потребностей компаний в интеллектуальном управлении данными, важнейшим ресурсом для современного бизнеса. «Бесшовно интегрировав Commvault HyperScaleX и Metallic, мы предоставили нашим заказчикам единое решение, построенное по принципу “power of AND” (мощь объединения), которое можно использовать и во внутренней ИТ-инфра

Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов Commvault и NEC Corporation разработали и внедрили комбинированное решение для резервного копирования в инфраструктуру американской телекоммуникационной компании Communique Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщила о завершенном проекте – телекоммуникационная компания Commu

Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании int Online, Salesforce Cloud, виртуальные машины Microsoft Hyper-V, Microsoft Active Directory, Файловое хранилище SMB, 90 виртуальных серверов, 330 баз данных Microsoft SQL. Решением стало внедрение Commvault Complete Data Protection для консолидации всех операций резервного копирования, выполняемых внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры и в облачной среде. Commvault Professional Se

Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA альянсам в регионе EMEA. На новой должности Джейми Фаррелли будет руководить работой подразделения Commvault EMEA Partner Organization, акцентируясь на внедрении лучших практик привлечения пар

Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure а о заключении партнерского соглашения со Skytap, предусматривающего защиту данных и миграцию рабочих нагрузок IBM i (AS/400), для которых Skytap предоставляет хостинг, в Microsoft Azure. Партнерство Commvault и Skytap ускорит переход корпоративных заказчиков в гибридное облако за счет возможности миграции, использования и защиты рабочих нагрузок IBM i в Azure. Предприятия различных отрасле

Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака й, но и во многих случаях значительно улучшить их, - заявил Винни Шонски (Vinny Choinski), старший аналитик по валидации, Enterprise Strategy Group. - Продолжая расширять портфель Metallic SaaS Plus, Commvault строит мощную экосистему для продвижения BaaS, предлагая всю линейку решений, обеспечивающих резервное копирование в масштабе предприятия с записью резервных копий в выбранное хранили

В Commvault назначен вице-президент по глобальной партнерской сети и альянсам новой должности Таварес будет осуществлять общее руководство развитием глобальной партнерской сети Commvault (Global Partner Organization, GPO) и развивать сотрудничество компании с партнерами

Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery чения корпоративного класса для управления данными в облаках и внутри ИТ-инфраструктуры предприятий, представила усовершенствованную функциональность своего решения для послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery. Теперь Commvault Disaster Recovery поддерживает непрерывную репликацию и оркестрацию рабочих нагрузок VMware. Кроме того, Commvault Disaster Recovery

Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes Commvault объявила о доступности сервиса Metallic BaaS для Kubernetes. Этот анонс продолжает серию инновационных возможностей Commvault для Kubernetes, представленных в последние месяцы. Контейнеры на базе Kubernetes предоставляют ИТ-подразделениям компаний возможность гибкого развертывания, масштабирования и миграции

Горнодобывающая компания внедрила SDS решение Commvault . Внедрение Hedvig не только дало значительную экономию расходов по сравнению с использованием облачных сервисов, но улучшило эффективность за счет легкости использования и гибкости хранения. Решение Commvault Hedvig было развернуто в LKAB всего за сутки и уже к концу дня было готово к хранению данных без прерывания нормальной работы компании.

Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA м обеспечить полное соблюдение требований GDPR и других аналогичных законов». Разработанное как настоящее облачное решение для современных предприятий, Metallic использует Microsoft Azure и платформу Commvault Data Protection для реализации всех возможностей «Резервного копирования как сервиса» (Backup as a Service, BaaS). Теперь клиенты в EMEA смогут с помощью одной консоли Metallic управл

Commvault представила Metallic Cloud Storage Service Commvault анонсировала Metallic Cloud Storage Service, полностью интегрированное облачное хранилище резервных копий для программного обеспечения Commvault Backup and Recovery и HyperScale X, в котором используются лучшие технологии Commvault и Microsoft Azure для достижения максимальной безопасности и масштабируемости, с единой п

Commvault подписала дистрибуторское соглашение с ERC Commvault заключила дистрибуторское соглашение с украинским IT дистрибьютором ERC (Enhanced Resource Company). Commvault давно искала пути расширения партнерской сети и в результате тщательного анализа рынка и знакомства со всеми игроками было принято стратегическое решение подписать соглашение с ERC, к

Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными Commvault объявила о доступности дополнительных решений из ее портфеля Intelligent Data Management. Новые решения Commvault Disaster Recovery, Commvault Backup & Recovery, и Commvault Complete Data Protection уже доступны для заказа по всему миру. Этот портфель решений упрощает управление дан

QIWI внедрила решение Commvault Commvault сообщила от завершенном проекте по внедрению решения Commvault Сomplete Backup and Recovery в качестве основной платформы для защиты, управления и

Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса банка и облаком Microsoft Azure. К тому же, требовались подробные отчеты для выполнения часто меняющихся требований законодательства по защите персональных данных. В качестве решения было выбрано ПО Commvault Complete Backup & Recovery и Commvault HyperScale, что позволило улучшить масштабирование производительности резервного копирования и ускорить репликацию виртуальных машин и ми

Commvault представила новые решения для управления данными овую гибкую политику ценообразования для приобретения лицензий, которая оптимизирует инвестиции заказчика и упрощает переход в гибридное облако. Новинками портфеля продуктов и сервисов компании стали Commvault Backup & Recovery, Commvault Disaster Recovery, Commvault Complete Data Protection и Commvault HyperScale X. Commvault HyperScale X. Новое поколение Com

Commvault заключила соглашение с Microsoft о применении SaaS и облачных технологий для управления данными Commvault объявила о заключении долгосрочного соглашения с Microsoft о стратегическом партнерстве, которое предусматривает вывод на рынок, разработку и продажи портфеля решения для защиты данных Commvault Metallic Software-as-a-Service (SaaS) в тесной интеграции с Microsoft Azure для обеспечения максимальной масштабируемости и безопасности вместе с простым управлением данными. Интеграц

Novartis Pharmaceuticals внедрила решение Commvault для резервного копирования анными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о внедренном решении и опыте его успешного использования в международной фармацевтической компании Novartis Pharmaceuticals. Решение Commvault Complete Backup and Recovery используется в компании Novartis Pharmaceuticals более двух лет, в основном для резервного копирования рабочих станций на Windows и Linux, и баз данных Or

В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp Commvault сообщила о завершенном проекте по внедрению комбинированного решения Commvault и NetApp в качестве основной платформы для защиты, управления и перемещения данных в международной биофармацевтической компании AstraZeneca. Комбинация решения Commvault Comple

Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках . Используя все плюсы портфолио продуктов NetApp, новое решение работает на программном обеспечении Commvault Complete Backup and Recovery с полным функционалом управления «мгновенными снимками

Инновации Commvault помогают предприятиям ускорить переход в облако бновленный функционал решения, обеспечивающий управление данными в облачной среде и во внутренней ИТ-инфраструктуре предприятия. Новые функции улучшают гибкость и простоту применения облачных решений Commvault, помогая заказчикам эффективнее обеспечить защиту и управление данными, распределенными по нескольким облакам. Эти функции обеспечивают резервное копирование и восстановление баз данн

Commvault назначила нового вице-президента в регионе EMEA Компания Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Марко Фаници (Marco Fanizzi) на пост вице-през

SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner Статус Commvault Premier Partner присваивается компаниям за достижение высокого уровня экспертизы в области решений CommVault и выполнение ряда требований по наличию сертифицированных специалис

Commvault представила новый функционал Hedvig но-определяемого хранения. Эти усовершенствования реализуют дополнительные сценарии его применения и повышают ценность Hedvig для заказчиков. Анонс нового функционала Hedvig состоялся в рамках форума Commvault GO 2019. «Анонсируемые сегодня функции разработаны на основе новейших технологий хранения, контейнеров и облаков. Они помогут предприятиям автоматизировать выполняемые вручную процеду