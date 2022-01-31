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Commvault

Commvault

СОБЫТИЯ

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31.01.2022 Выручка Commvault составила $202,4 млн по итогам III квартала 2022 финансового года

оходов компании. Ежегодный регулярный доход (ARR), который учитывает все активные регулярные доходы Commvault к концу отчетного периода, составил $561,2 млн по состоянию на 31 декабря 2021 г.,

14.01.2022 Commvault назначает Даниэлу Шир на должность директора по правовым вопросам

Компания Commvault, участник рынка сервисов корпоративного класса для интеллектуального управления данными внутри ИТ-инфраструктуры, в облаках и в среде SaaS, сегодня объявила о назначении Даниэлы Шир (
03.12.2021 Что ждет отрасль управления данными в 2022 году?

Прогноз Главы Представительства Commvault в России и странах СНГ Ивана Засохлина. «Удаленка» стала новой реальностью За после
25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace

Commvault объявила о доступности решения Commvault Backup & Recovery и сервисов Commvault Professional Services в каталоге программного обеспечения AWS Marketplace, где можно найти, получить для ознакомительного тестирования, п
09.09.2021 Commvault представляет новые сервисы защиты от вирусов-вымогателей

огромные убытки, большинство из них не готовы к отражению таких атак, и почти нет компаний, которые заранее разработали план действий в случае атаки вируса-вымогателя. Заказчики по всему миру считают Commvault своим надежным партнером, обеспечивающим надежную защиту данных от всех типов угроз вместе с эффективными механизмами послеаварийного восстановления. Вирусы-вымогатели - это новая опа
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов

Commvault, разработчик программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщила об успешном проекте – испанский медиагигант внедрил решение Commvault для защиты и управления внутренних информационных ресурсов компании. Atresmedia — это ведущая испанская мультимедиа-группа и единственный в Испании поставщик аудио и видео, работающий
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP

Commvault сообщает об успешном проекте – российская производственная компания интегрировала СРК Commvault в ERP систему SAP. АО «Август» — крупнейшая российская компания по производству хим
22.07.2021 Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner

часто становятся данные, бизнес сегодня не может работать без использования решений для резервного копирования и восстановления данных, – сказал Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan), вице-президент Commvault по направлению Product Management. – Мы уверены, что решения Commvault со своим уникальным функционалом, включая защиту от программ-вымогателей, защиту данных в облаках, в гибр
21.07.2021 Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp

производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о завершении проекта, в рамках которого израильский телеком-провайдер внедрил Commvault Backup & Recovery вместе с системой хранения Netapp как унифицированное решение для защиты различных рабочих нагрузок. В результате этого проекта Radwin улучшил эффективность управлен
13.07.2021 Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных

ть продвижение этого решения и получить прибыль от его внедрения, за счет быстрой окупаемости, снижения затрат и простоты управления, – отметил Санджей Мирчандани, президент и исполнительный директор Commvault. – Сочетание управляемых сервисов мирового уровня и клиентоориентированности Softwareone с гибкостью и масштабируемостью портфеля решений Metallic ускорит процесс адаптации новых клие
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault

Commvault сообщает о завершенном проекте – АО «Группа Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Data Platform и оптимизировала процессы управления резервным копированием и восстан
09.06.2021 Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов

ие программы Managed Service Provider (MSP) and Aggregator Partner Advantage Programs, которые упрощают сервис-провайдерам и агрегаторам предоставление интеллектуальных сервисов по управлению данными Commvault заказчикам по всему миру независимо от размера бизнеса. В связи с фундаментальным изменением в ландшафте ИТ многие компании перешли на применение предлагаемых сервис-провайдерами реше
25.05.2021 Commvault представила платформу унифицированных интеллектуальных сервисов данных Intelligent Data Services

нных интеллектуальных сервисов данных, разработанную с учетом растущих потребностей компаний в интеллектуальном управлении данными, важнейшим ресурсом для современного бизнеса. «Бесшовно интегрировав Commvault HyperScaleX и Metallic, мы предоставили нашим заказчикам единое решение, построенное по принципу “power of AND” (мощь объединения), которое можно использовать и во внутренней ИТ-инфра
26.04.2021 Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов

Commvault и NEC Corporation разработали и внедрили комбинированное решение для резервного копирования в инфраструктуру американской телекоммуникационной компании Communique Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщила о завершенном проекте – телекоммуникационная компания Commu
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании

int Online, Salesforce Cloud, виртуальные машины Microsoft Hyper-V, Microsoft Active Directory, Файловое хранилище SMB, 90 виртуальных серверов, 330 баз данных Microsoft SQL. Решением стало внедрение Commvault Complete Data Protection для консолидации всех операций резервного копирования, выполняемых внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры и в облачной среде. Commvault Professional Se
16.02.2021 Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA

альянсам в регионе EMEA. На новой должности Джейми Фаррелли будет руководить работой подразделения Commvault EMEA Partner Organization, акцентируясь на внедрении лучших практик привлечения пар
04.02.2021 Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure

а о заключении партнерского соглашения со Skytap, предусматривающего защиту данных и миграцию рабочих нагрузок IBM i (AS/400), для которых Skytap предоставляет хостинг, в Microsoft Azure. Партнерство Commvault и Skytap ускорит переход корпоративных заказчиков в гибридное облако за счет возможности миграции, использования и защиты рабочих нагрузок IBM i в Azure. Предприятия различных отрасле
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака

й, но и во многих случаях значительно улучшить их, - заявил Винни Шонски (Vinny Choinski), старший аналитик по валидации, Enterprise Strategy Group. - Продолжая расширять портфель Metallic SaaS Plus, Commvault строит мощную экосистему для продвижения BaaS, предлагая всю линейку решений, обеспечивающих резервное копирование в масштабе предприятия с записью резервных копий в выбранное хранили
12.01.2021 В Commvault назначен вице-президент по глобальной партнерской сети и альянсам

новой должности Таварес будет осуществлять общее руководство развитием глобальной партнерской сети Commvault (Global Partner Organization, GPO) и развивать сотрудничество компании с партнерами
24.12.2020 Эксперты Commvault представили прогнозы на 2021 год
02.12.2020 Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery

чения корпоративного класса для управления данными в облаках и внутри ИТ-инфраструктуры предприятий, представила усовершенствованную функциональность своего решения для послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery. Теперь Commvault Disaster Recovery поддерживает непрерывную репликацию и оркестрацию рабочих нагрузок VMware. Кроме того, Commvault Disaster Recovery

18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes

Commvault объявила о доступности сервиса Metallic BaaS для Kubernetes. Этот анонс продолжает серию инновационных возможностей Commvault для Kubernetes, представленных в последние месяцы. Контейнеры на базе Kubernetes предоставляют ИТ-подразделениям компаний возможность гибкого развертывания, масштабирования и миграции
10.11.2020 Горнодобывающая компания внедрила SDS решение Commvault

. Внедрение Hedvig не только дало значительную экономию расходов по сравнению с использованием облачных сервисов, но улучшило эффективность за счет легкости использования и гибкости хранения. Решение Commvault Hedvig было развернуто в LKAB всего за сутки и уже к концу дня было готово к хранению данных без прерывания нормальной работы компании.
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA

м обеспечить полное соблюдение требований GDPR и других аналогичных законов». Разработанное как настоящее облачное решение для современных предприятий, Metallic использует Microsoft Azure и платформу Commvault Data Protection для реализации всех возможностей «Резервного копирования как сервиса» (Backup as a Service, BaaS). Теперь клиенты в EMEA смогут с помощью одной консоли Metallic управл
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service

Commvault анонсировала Metallic Cloud Storage Service, полностью интегрированное облачное хранилище резервных копий для программного обеспечения Commvault Backup and Recovery и HyperScale X, в котором используются лучшие технологии Commvault и Microsoft Azure для достижения максимальной безопасности и масштабируемости, с единой п
29.09.2020 Commvault подписала дистрибуторское соглашение с ERC

Commvault заключила дистрибуторское соглашение с украинским IT дистрибьютором ERC (Enhanced Resource Company). Commvault давно искала пути расширения партнерской сети и в результате тщательного анализа рынка и знакомства со всеми игроками было принято стратегическое решение подписать соглашение с ERC, к
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными

Commvault объявила о доступности дополнительных решений из ее портфеля Intelligent Data Management. Новые решения Commvault Disaster Recovery, Commvault Backup & Recovery, и Commvault Complete Data Protection уже доступны для заказа по всему миру. Этот портфель решений упрощает управление дан
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault

Commvault сообщила от завершенном проекте по внедрению решения Commvault Сomplete Backup and Recovery в качестве основной платформы для защиты, управления и
06.08.2020 Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса

банка и облаком Microsoft Azure. К тому же, требовались подробные отчеты для выполнения часто меняющихся требований законодательства по защите персональных данных. В качестве решения было выбрано ПО Commvault Complete Backup & Recovery и Commvault HyperScale, что позволило улучшить масштабирование производительности резервного копирования и ускорить репликацию виртуальных машин и ми
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными

овую гибкую политику ценообразования для приобретения лицензий, которая оптимизирует инвестиции заказчика и упрощает переход в гибридное облако. Новинками портфеля продуктов и сервисов компании стали Commvault Backup & Recovery, Commvault Disaster Recovery, Commvault Complete Data Protection и Commvault HyperScale X. Commvault HyperScale X. Новое поколение Com
02.07.2020 Commvault заключила соглашение с Microsoft о применении SaaS и облачных технологий для управления данными

Commvault объявила о заключении долгосрочного соглашения с Microsoft о стратегическом партнерстве, которое предусматривает вывод на рынок, разработку и продажи портфеля решения для защиты данных Commvault Metallic Software-as-a-Service (SaaS) в тесной интеграции с Microsoft Azure для обеспечения максимальной масштабируемости и безопасности вместе с простым управлением данными. Интеграц
17.06.2020 Novartis Pharmaceuticals внедрила решение Commvault для резервного копирования

анными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о внедренном решении и опыте его успешного использования в международной фармацевтической компании Novartis Pharmaceuticals. Решение Commvault Complete Backup and Recovery используется в компании Novartis Pharmaceuticals более двух лет, в основном для резервного копирования рабочих станций на Windows и Linux, и баз данных Or
28.05.2020 В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp

Commvault сообщила о завершенном проекте по внедрению комбинированного решения Commvault и NetApp в качестве основной платформы для защиты, управления и перемещения данных в международной биофармацевтической компании AstraZeneca. Комбинация решения Commvault Comple
29.04.2020 Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках

. Используя все плюсы портфолио продуктов NetApp, новое решение работает на программном обеспечении Commvault Complete Backup and Recovery с полным функционалом управления «мгновенными снимками
09.04.2020 Инновации Commvault помогают предприятиям ускорить переход в облако

бновленный функционал решения, обеспечивающий управление данными в облачной среде и во внутренней ИТ-инфраструктуре предприятия. Новые функции улучшают гибкость и простоту применения облачных решений Commvault, помогая заказчикам эффективнее обеспечить защиту и управление данными, распределенными по нескольким облакам. Эти функции обеспечивают резервное копирование и восстановление баз данн
10.01.2020 Commvault назначила нового вице-президента в регионе EMEA

Компания Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Марко Фаници (Marco Fanizzi) на пост вице-през
06.12.2019 SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner

Статус Commvault Premier Partner присваивается компаниям за достижение высокого уровня экспертизы в области решений CommVault и выполнение ряда требований по наличию сертифицированных специалис
17.10.2019 Commvault представила новый функционал Hedvig

но-определяемого хранения. Эти усовершенствования реализуют дополнительные сценарии его применения и повышают ценность Hedvig для заказчиков. Анонс нового функционала Hedvig состоялся в рамках форума Commvault GO 2019. «Анонсируемые сегодня функции разработаны на основе новейших технологий хранения, контейнеров и облаков. Они помогут предприятиям автоматизировать выполняемые вручную процеду
16.10.2019 Commvault представила бренд SaaS-сервисов Metallic

c – это мощное SaaS-решение, работающее с самыми популярными бизнес-приложениями, которое можно полностью развернуть и подготовить к работе всего за 15 минут. Анонс Metallic состоялся в рамках форума Commvault GO 2019. Metallic будет реализовываться через партнёров Commvault. Решение доступно в трех конфигурациях: Metallic Core Backup & Recovery, Metallic Office 365 Backup & Recovery

Публикаций - 187, упоминаний - 229

Commvault и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 44
Broadcom - VMware 2610 39
Oracle Corporation 7074 31
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 28
Veeam Software 345 22
NetApp - Network Appliance 667 21
Dell EMC 5180 18
Cisco Systems 5372 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Google LLC 12690 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 15
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 14
SAP SE 5601 14
Fujitsu 2105 13
Huawei 4677 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Salesforce 498 10
ESG - Enterprise Strategy Group 264 10
Intel Corporation 12811 9
Citrix Systems 868 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 8
Nutanix 114 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Softline - Софтлайн 3743 7
HP Inc. 5883 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
9594 6
Red Hat 1378 6
Открытые технологии 732 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Acronis - Акронис 489 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 15 5
Pure Storage 55 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Conde Nast - Конде Наст 24 5
Альфа-Банк 1979 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Югория - страховая компания 44 4
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 4
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ВТБ Лизинг 73 3
Инвитро - Invitro 84 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Траско - Trasko 32 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
Uber 357 2
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 2
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 15 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 121
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 115
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 97
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 53
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 26
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 20
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 19
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 18
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 18
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 15
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 14
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 14
Microsoft Azure 1526 36
Commvault Data Platform 35 34
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 22
Microsoft Office 365 1042 18
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 16
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 15
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 13
Microsoft Windows 16882 12
Commvault Simpana 15 11
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 11
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 10
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 11 10
Broadcom - VMware vSphere 614 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Commvault Activate 10 9
Linux OS 11533 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 8
Commvault Metallic Cloud Storage Service - Commvault Metallic VM & Kubernetes Backup - Commvault Metallic BaaS для Kubernetes 9 8
Commvault IntelliSnap 8 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 7
Google Cloud Platform - GCP 383 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Apache Hadoop 470 6
Merlion - MerliOnCloud 41 6
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 6
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 6
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 5
Red Hat OpenShift 169 5
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 5
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 5
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
NetApp HCI 11 4
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 16
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 15
Пухов Евгений 12 12
Засохлин Иван 9 9
Nair Manoj - Наир Манодж 6 6
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санджей 9 6
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 5
Минаев Андрей 15 5
Беляев Алексей 37 4
Вышлов Андрей 23 4
Дружинин Станислав 20 4
Верещагин Руслан 5 4
Tavares John - Таварес Джон 5 4
Рубанов Владимир 76 3
Захаренко Максим 57 3
Галкин Николай 140 3
Соловьев Михаил 31 3
Шуравин Андрей 9 3
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 3
Энфиаджян Рубен 23 3
OsbornePatrick - Осборн Патрик 4 3
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 3
Ещенко Борис 3 3
Аглицкий Антон 5 3
Журютин Михаил 9 3
Литвинов Павел 22 3
Кадыков Роман 15 3
Вахрушев Илья 7 3
Морозов Константин 10 3
Лемзакова Лилия 7 3
Кутаков Павел 6 3
Nimergood Ralph - Нимергуд Ральф 3 3
Foster Don - Фостер Дон 3 3
Fanizzi Marco - Фаници Марко 2 2
Riccardo Di Blasio - Рикардо ди Блазио 2 2
Mercer Rowe - Мерсер Роуи 2 2
Сенаторов Виталий 7 2
Гришин Владислав 2 2
Чаркин Евгений 317 2
Пегасов Сергей 55 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Европа 24964 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Америка - Американский регион 2206 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Ближний Восток 3154 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Израиль 2856 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Украина 7928 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 4
Казахстан - Республика 6048 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Индия - Bharat 5870 3
Грузия 1332 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Польша - Республика 2031 2
Европа Восточная 3138 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Испания - Королевство 3840 2
Нидерланды 3746 2
Новая Зеландия 737 2
Монголия 382 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 8
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 6
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
Английский язык 7030 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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