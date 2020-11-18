Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes

Commvault объявила о доступности сервиса Metallic BaaS для Kubernetes. Этот анонс продолжает серию инновационных возможностей Commvault для Kubernetes, представленных в последние месяцы.

Контейнеры на базе Kubernetes предоставляют ИТ-подразделениям компаний возможность гибкого развертывания, масштабирования и миграции рабочих нагрузок без нарушения работы конечных пользователей. Новая платформа Metallic, реализующая модель «резервное копирование как сервис» (Backup-as-a Service, BaaS), упрощает защиту контейнеров за счет полной интеграции с K8 (Kubernetes) через интерфейс Container Storage Interface (CSI). Кроме того, любой заказчик, купивший Metallic VM & Kubernetes Backup с лицензией на 10 и более виртуальных машин (VM) до 18 мая 2021 года, бесплатно получит компонент Kubernetes Backup в течение всего срока действия подписки.

«Commvault направила свои лучшие ресурсы на развитие контейнеров и Kubernetes. Компания великолепно интегрировала с Kubernetes свою платформу корпоративного класса Hedvig Distributed Storage Platform, а теперь предлагает защиту данных Kubernetes на основе облачной модели Metallic. В результате Commvault предоставляет возможность развернуть и защитить приложения в среде Kubernetes внутри ИТ-инфраструктуры предприятия или в облаке либо доставлять эти приложения по модели «программное обеспечение как сервис» (Software as a Service, SaaS)» - отметил Найджел Пултон (Nigel Poulton), блогер, автор книг, посвященных контейнерам.

Доступное с сегодняшнего дня решение Metallic VM & Kubernetes Backup обеспечивает простую масштабируемую защиту данных, хранящихся в контейнерах, с помощью SaaS и входит в состав нового портфеля Metallic для защиты данных гибридных облаков. В отличие от решений, которым требуются специализированные продукты или инструменты третьих фирм, Metallic предлагает универсальный сервис, с помощью которого заказчики смогут быстро и легко защитить по модели BaaS рабочие нагрузки гибридных облаков, в том числе любые дистрибутивы CNCF-Certified Kubernetes. Уже сертифицирована поддержка Red Hat OpenShift Kubernetes, Azure Red Hat OpenShift, Azure Kubernetes Service (AKS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) и VMware Tanzu. Это новое решение дополняет полную поддержку Metallic различных инфраструктур виртуальных машин, включая Hyper-V, VMware vSphere, Native Azure Virtual Machines, Azure VMware Solution (AVS) и VMware Cloud (VMC) on AWS.

«Сегодня контейнеры — это стратегический актив, и для успешного развития компаниям необходима сильная стратегия использования контейнерной платформы и сервисов. Внедрение контейнеров происходит так же быстро, как и внедрение облаков, поэтому нужны сервисы корпоративного класса, работающие с контейнерами как с бизнес-критичными данными. Сейчас растет число новых облачных решений для защиты и управления данными, специально разработанных в расчете на контейнеры, но среди них почти нет тех, которые подходят для корпоративной инфраструктуры. Только Commvault смогла объединить эти два разных мира», - сказал Стив Макдауэлл (Steve McDowell), старший аналитик и специалист по стратегии, Storage & Data Center Technologies, Moor Insights & Strategies.

Последние усовершенствования, которые Commvault реализовала в своей платформе Hedvig Distributed Storage Platform, позволяют заказчикам разрабатывать и запускать современные приложения в любой среде Kubernetes с декларативным размещением, шифрованием и защитой данных. Они также обеспечивают бесшовное хранение, защиту и миграцию контейнеров между многооблачными средами для ускорения процесса DevOps и устранения любых барьеров, мешающих внедрению управляемых из облака или самоуправляемых сервисов Kubernetes.

Благодаря широкой интеграции с внутренней корпоративной ИТ-инфраструктурой Hedvig Distributed Storage Platform обеспечивает нативную интеграцию с Kubernetes и предоставляет комплексное решение для управления данными, независимо от того, где эти данные «живут» (в контейнерах, облачных приложениях или в виртуализованных рабочих средах).

«Корпоративный сектор быстро внедряет контейнеры, поэтому необходимо обеспечить их защиту, но так, чтобы она не тормозила работу команд разработчиков DevOps, - отметил вице-президент Commvault по продуктам Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan). - Если раньше контейнеры в основном использовались в «песочницах», то сегодня их применяют для продуктива, поэтому их больше нельзя рассматривать как изолированные островки внутри облака. Наши новые решения упрощают защиту контейнеров вместе с защитой всех других приложений, используемых на предприятии».