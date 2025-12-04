Разделы

04.12.2025 Релиз «Штурвал 2.12»: next-next-next инсталляция, Ubuntu 24.04 и прочий сахар 1
21.02.2022 Евгений Пухов -

Никто не застрахован от потери хранящихся в облаке данных

 1
16.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети 1
26.01.2021 Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений 1
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes 1
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 1
17.10.2019 Commvault представила новый функционал Hedvig 1
17.10.2019 Red Hat обновила корпоративную Kubernetes-платформу OpenShift до версии 4.2 1
11.09.2019 Dell представила обновленную СХД Dell EMC PowerMax 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

CSI и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 3
Commvault 179 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 872 3
Red Hat 1344 3
Broadcom - VMware 2488 3
Dell EMC 5089 2
Amazon Inc - Amazon.com 3131 2
GitHub 960 2
Nutanix 108 1
SAP SE 5424 1
Pure Storage 54 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Western Digital Corporation - WDC 573 1
Cisco Systems 5222 1
Microsoft Corporation 25231 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Intel Corporation 12532 1
Toshiba Corporation 2955 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2469 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
HPE Aruba Networks 91 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
Selectel - Селектел 438 1
HP - Hewlett-Packard 3643 1
Infinidat 32 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Nvidia Corp 3725 1
Открытые технологии 715 1
Масштабные решения 18 1
APIS IT 1 1
Парадигма 160 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 30 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 195 1
Samsung Electronics 10618 1
NetApp - Network Appliance 648 1
eBay Inc 1631 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2918 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73030 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22998 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1766 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1138 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17123 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33955 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6263 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11965 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2407 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26054 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10115 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57220 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6674 3
DevOps - Development и Operations 1064 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8162 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4547 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 663 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 371 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1424 2
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12356 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3530 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1060 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5885 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9766 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 772 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 440 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31922 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2960 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2868 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 263 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 616 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1248 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3152 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 331 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 225 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1681 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2098 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 921 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4653 1
Microsoft Azure 1457 3
Red Hat OpenShift Container Platform 40 3
Red Hat Ansible 125 2
Google Cloud Platform - GCP 344 2
Infinidat InfiniBox - СХД 17 2
Red Hat OpenShift 135 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 2
Broadcom - VMware vSphere 595 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 2
Broadcom - VMware Solutions Exchange 8 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 2
Commvault Metallic Cloud Storage Service - Commvault Metallic VM & Kubernetes Backup - Commvault Metallic BaaS для Kubernetes 8 2
Kubernetes Knative - платформа поставки рабочих нагрузок и управления ими с помощью современных бессерверных вычислений 5 2
Ansible 123 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1130 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Apple iOS 8234 1
Linux OS 10881 1
Element Linux OS 3 1
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 1
NetApp MAX Data 4 1
NetApp E-Series СХД 87 1
Microsoft Office 365 981 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 1
HPE SimpliVity 32 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1322 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 1
Istio 8 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 1
Microsoft Azure VMware Solutions - Microsoft AVS 8 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 80 1
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 1
Red Hat OpenShift Service 3 1
Red Hat OpenShift Pipelines 3 1
Red Hat OpenShift Serverless 4 1
Red Hat Ecosystem Catalog 2 1
Red Hat CodeReady Containers - Red Hat Certified Containers 6 1
HPE Cloud Volumes 7 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 2
Краснов Александр 88 1
Соловьев Михаил 31 1
Колегов Иван 5 1
Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
Пухов Евгений 12 1
Колмычек Павел 17 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Lakshman Avinash - Лакшман Авинаш 2 1
Stanko Robert - Станко Роберт 1 1
Octavian Tanase - Октавиан Танас 1 1
Европа 24627 2
Ирландия - Республика 1024 1
Америка Южная 868 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Азия - Азиатский регион 5744 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53433 1
Россия - РФ - Российская федерация 156610 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6231 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2302 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9654 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1326 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6244 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15090 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11747 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2950 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25935 1
Экономический эффект 1216 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51214 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17384 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6092 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3695 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6931 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2952 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1194 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 874 1
Reference - Референс 207 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1329 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 142 1
GigaOM 71 1
День молодёжи - 27 июня 994 1
