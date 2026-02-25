Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation

Разделы

25.02.2026 Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты 1
17.10.2025 VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую ассоциацию по облачным технологиям 2
13.10.2025 Как оркестрация контейнеров меняет корпоративные ИТ 2
11.09.2025 Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке 1
14.07.2025 Разработчики Kaspersky Container Security и платформы «Штурвал» провели глубокую интеграцию продуктов 1
24.06.2025 Александр Титов -

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

 2
30.10.2024 Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО 2
13.05.2024 Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную 1
15.04.2024 Deckhouse Kubernetes Platform заняла первое место в рейтинге российских Kubernetes-платфор рейтинга российских Kubernetes-платформ CNews 1
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 2
10.04.2024 Чем отличаются платформы Kubernetes друг от друга: важные критерии 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» 1
10.01.2024 «Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии 1
12.12.2023 Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня 2
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 2
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security 2
03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет 1
21.03.2023 В Deckhouse появился модуль для доставки приложений в Kubernetes 2
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» 2
09.01.2023 «Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт» 1
05.10.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Ред ОС» 1
08.08.2022 Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse 1
28.06.2022 «Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 1
23.12.2021 В Едином реестре российского ПО зарегистрирована первая Kubernetes-платформа — Deckhouse 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 2
03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией 1
20.05.2021 Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний 2
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 2
27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes 2
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes 1
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 1
06.08.2020 SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом 1
25.06.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Ezmeral 2
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
25.03.2020 Hewlett Packard Enterprise объявила о доступности HPE Container Platform 1
14.01.2020 МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов 1
28.08.2019 МТС создает новое облачное направление на базе стартапа из своего акселератора 1
15.04.2019 Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform 1

Flant - Флант 160 16
Red Hat 1347 11
Google LLC 12358 10
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 888 6
Amazon Inc - Amazon.com 3166 5
Microsoft Corporation 25352 5
IBM - International Business Machines Corp 9568 5
Oracle Corporation 6908 5
GitHub 997 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2618 5
Upstream 52 4
Broadcom - VMware 2513 4
Red Hat CoreOS 10 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 88 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 3
Yandex - Яндекс 8647 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 3
Softline - Софтлайн 3350 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 432 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Scytale 2 2
Softline - Luntry - Лантри - КлаудРан 25 2
Huawei 4303 2
Intel Corporation 12592 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 681 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1556 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 198 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 67 2
MapR 10 1
Hybrid IT - Гибридная ИТ-инфраструктура 4 1
ByteDance 45 1
Zenuity 3 1
Broadcom - VMware SaltStack 14 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Технологии Будущего 158 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Yahoo! Japan 51 1
Технологии скоринга 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 3
Uber 342 1
GM Financial 1 1
AI Sweden - Advancing AI in Sweden - AI.se - Совет инициативы ИИ-инноваций Швеции 1 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
BMW Group 469 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1004 1
Tesla Motors 439 1
Volvo Cars 260 1
Газпром нефть 680 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1698 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 276 1
ТрансКонтейнер 39 1
Block - Square 199 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Linux Foundation 190 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 5
Apache Software Foundation - ASF 223 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1197 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 38
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1787 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 34
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 25
DevOps - Development и Operations 1110 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6727 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2983 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 11
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 464 11
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4538 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4728 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2149 8
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1264 7
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1074 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3086 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2898 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7069 6
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 818 6
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 202 6
NoOps-платформа 15 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 596 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 675 5
Repository - Репозиторий 1062 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 5
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 158 15
Linux OS 11056 14
Docker - Платформа распределённых приложений 447 10
SUSE Rancher 25 8
Red Hat OpenShift 135 8
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 7
Prometheus - Monitoring system & time series database 78 6
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1383 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 69 4
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 89 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 4
ALMI AlterOS 104 3
Flant Okmeter 11 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 3
Microsoft Windows 16459 3
Microsoft Azure 1472 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 710 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 3
Red Hat OpenShift Container Platform 40 3
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 11 3
Istio 8 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 81 2
Google Kubernetes Engine - GKE 14 2
KubeDirector 2 2
SUSE NeuVector 8 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 129 2
Docker Hub 25 2
Linux Foundation - CNCF - Argo CD 8 2
Kaspersky Container Security 15 2
VictoriaMetrics 7 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 190 2
Broadcom - VMware vSphere 598 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 210 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 147 2
Баталов Александр 29 5
Аксенов Константин 51 3
Кожокин Артем 8 3
Краснов Александр 89 3
Титов Александр 41 2
Юдин Дмитрий 30 2
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 2
Мотовилов Олег 71 2
Главчев Владимир 21 2
Иванов Денис 13 1
Колегов Иван 5 1
Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
Павлов Дмитрий 14 1
Колмычек Павел 17 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Кожин Вадим 5 1
Орлов Станислав 49 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Турмыев Сердар 7 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
Шурупов Дмитрий 1 1
Столяров Дмитрий 4 1
Лагутин Алексей 10 1
Кобец Алексей 4 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Чистов Александр 21 1
Гурзов Константин 19 1
Михайлов Михаил 11 1
Бачурин Олег 11 1
Соломатин Иван 10 1
Шуткин Николай 11 1
Шойхет Борис 11 1
Минаев Андрей 15 1
Лем Станислав 7 1
Renski Boris - Ренски Борис 6 1
Атрепьев Григорий 34 1
McLuckie Craig - Маклаки Крейг 2 1
Ладошкин Никита 4 1
Томко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 3
США - Калифорния 4783 2
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Швеция - Королевство 3721 1
Польша - Республика 2007 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Испания - Королевство 3776 1
Америка Латинская 1893 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Европа Западная 1493 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 653 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1255 1
Английский язык 6902 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 739 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2715 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1011 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2969 1
Аудит - аудиторский услуги 3132 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
Металлы - Серебро - Silver 799 1
