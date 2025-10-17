VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую ассоциацию по облачным технологиям

VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут некоммерческую Ассоциацию облачно-ориентированных технологий (АОТ). АОТ станет первой в России организацией, которая будет развивать новые подходы, стандарты и архитектуру нативных облачных технологий без привязки к конкретному вендору. Об этом CNews сообщили представители VK.

Стать партнером АОТ сможет любая компания, использующая в работе облачные технологии, а участником — любой IT-специалист.

Цель АОТ – объединить игроков российского облачного рынка для популяризации облачных технологий, таких как Kubernetes, и Cloud-native. При таком подходе приложения и системы изначально рассчитаны на работу компании в облаке, что дает больше возможностей для масштабирования бизнеса, оптимизации затрат и гибкости в выборе технологий. Статус партнера предполагает ежегодные взносы, которые идут на проекты ассоциации, и открывает доступ к проектам и ресурсам АОТ.

Ключевые задачи АОТ: продвижение и внедрение cloud-native решений через стандартизацию подходов и компетенций в разработке; поддержка и развитие open-source решений, а также их внедрение в компании; популяризация облачных технологий и Kubernetes; развитие и объединение сообщества.

«VK Cloud поддерживает Kubernetes-движение в России с 2018 г., предоставляя клиентам Kubernetes как сервис и активно развивая профессиональное сообщество. @Kubernetes Meetup и VK Kubernetes Conf за семь лет объединили десятки тысяч специалистов и инженеров. В 2020 г. совместно с партнерами мы организовали «Вечернюю школу Kubernetes» — проект, который помог уже более чем 15 тыс. специалистам получить и систематизировать знания в области контейнеризации. Члены команды VK Cloud являются контрибьюторами Cloud Native Computing Foundation (CNCF), а наш сервис Managed Kubernetes — сертифицирован Kubernetes Conformance Program. Создание Ассоциации — это логичное продолжение нашего пути. Вместе с Yandex Cloud и «Флант» мы выводим эту работу на новый уровень, создавая независимое сообщество для совместной разработки стандартов и лучших практик. Это позволит всему российскому Cloud-Native-комьюнити получить доступ к передовым технологиям и объединить усилия для профессионального роста», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

«Мы в Yandex Cloud активно участвуем в Kubernetes-сообществе и помогали развивать компетенции инженеров, DevOps-специалистов, разработчиков K8s с момента основания компании. За время работы платформы мы выпустили 30 бесплатных курсов, посвященных разным аспектам облачных технологий. Их окончили около 73 тыс. специалистов. Собственные разработки, связанные с Kubernetes, мы нередко выкладываем в OpenSource. Это, например, интерфейсы для интеграции с облачными дисками, оператор для управления облачной инфраструктурой, провайдер для создания собственных кластеров в облаке. Следующий шаг – вместе с компаниями «Флант» и VK Cloud объединить всех специалистов, заинтересованных в развитии Cloud-native подхода, в независимую ассоциацию. Это дает возможности для новых коллабораций, совместных проектов и разработок, в том числе с открытым кодом», – сказал руководитель Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

«Инженерная команда «Фланта» работает с Kubernetes c момента его публичного релиза. Много лет мы успешно внедряем и поддерживаем его в разных инфраструктурах и делимся накопленным опытом с сообществом. Мы разработали первую в стране Kubernetes-платформу и в 2021 г. выложили ее в Open Source. «Флант» — контрибьютор № 1 в фундаментальные технологии Cloud Native Computing Foundation из России, а еще мы публикуем в Open Source собственные инфраструктурные инструменты, которыми пользуются тысячи инженеров. С 2020 г. мы ежегодно проводим исследование State of DevOps Russia, в котором принимают участие больше четырех тысяч респондентов, чтобы отслеживать развитие инженерных практик и факторы, влияющие на эффективность компаний. Мы считаем, что базовые облачные технологии должны быть доступны всем, и у каждого должна быть возможность вносить в них свой вклад. Наша совместная задача с партнерами из Ассоциации облачно-ориентированных технологий — объединить усилия крупнейших компаний и всех инженеров, которым не безразличен Open Source, чтобы ускорить развитие индустрии в целом», — сказал генеральный директор компании «Флант» Александр Титов.