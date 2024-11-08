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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Яндекс.Облако

Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако

Yandex.Cloud — универсальная публичная облачная платформа появилась в 2018 году, предоставляет крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу, а также индивидуальным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки. В рамках курса на импортозамещение российский бизнес, который ранее пользовался зарубежными облачными сервисами, активно переносит ресурсы, разработку и эксплуатацию внутренних и клиентских приложений в Yandex Cloud.

 

 

"Использование сервисов облачной платформы yandex cloud для повышения эффективности производства" Павел Приедитис, Директор по работе с промышленными компаниями, Yandex Cloud 20 сентября в Москве на конференции TAdviser «ИТ в промышленности 2022»

Обзор «Яндекс Облако» на Market.CNews

08.11.2024 «Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса

Российский разработчик программного обеспечения — компания «Лаборатория Числитель» и облачная платформа Yandex Cloud объявили о заключении соглашения о партнерстве. Компании будут совместно развивать программные решения для построения высокотехнологичной ИТ-инфраструктуры для крупных заказчиков и
02.11.2024 Создатель Yandex Cloud ушел из компании менее чем через год после назначения на пост гендиректора

Yandex Cloud обезглавили Созданная «Яндексом» облачная платформа Yandex Cloud осталась без генерального директора. Занимавший эту должность с февраля 2024 г.

31.10.2024 «Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud

«Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud. Сотрудничество позволит провайдерам оптимальным образом организовывать ИТ-клиентов в сервисной модели. «Облако.ру» обладает существенной экспертизой по хостингу решений класса ERP
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости

Компания Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежности
29.10.2024 Pango Cars увеличила продажи автомобилей за счет интеграции с сервисами «Яндекса» для бизнеса

лайн-витрине автоматически публикуются проверенные объявления от дилеров, которые размещают их на сервисе «Авто.ру Бизнес». Обмен данными между площадками настроен с помощью сервисов платформы данных Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Сервис по продаже автомобилей Pango Cars появился в 2022 г.. Компания запустила онлайн-витрину, на которой официальные по
22.10.2024 «К2Тех» стал технологическим партнером Yandex Cloud

«К2Тех» стал партнером Yandex Cloud. В рамках сотрудничества компания планирует применять облачные сервисы, в том числе технологии машинного обучения и большие языковые модели, в проектах для заказчиков из финансовог
21.10.2024 «ВейвАксесс» стала партнером Yandex Cloud

Компания «ВейвАксесс», разработчик ПО на заказ, стала партнером облачной платформы Yandex Cloud. Задача сотрудничества — расширить возможности модернизации ИТ‑инфраструктуры и предоставления клиентам «ВейвАксесс» цифровых продуктов с использованием облачных сервисов. Об этом

18.10.2024 «ФлексСофт» и Yandex Cloud будут развивать совместные решения для банков и финтех-компаний

Российский разработчик ИТ-решений для бизнеса «ФлексСофт» и облачная платформа Yandex Cloud заключили соглашение о технологическом партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас и коммерческий директор YDB Алексей Курочка н
08.10.2024 «Яндекс» позволит партнерам вместе обучать нейросети и раздельно хранить данные

го интеллекта. Теперь в них смогут участвовать компании из отраслей, где имеют дело с чувствительной информацией: например, финансов, медицины или промышленности. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Как это работает Сперва модель обучается на каждом из датасетов участников проекта. На центральный сервер передаются не сами датасеты, а результаты их обработки — к примеру, измен
25.09.2024 Yandex Cloud за 2 года инвестирует в развитие платформы 42 миллиарда рублей

Облачная платформа Yandex Cloud увеличит инвестиции в свои продукты. В 2025–2026 гг. на развитие уже существующих и создание новых сервисов и технологий будет выделено 42 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в 2
25.09.2024 Yandex Cloud ускорит разработку цифровых продуктов в облаке с помощью Serverless Integrations

Компания Yandex Cloud запустила сервис Serverless Integrations для более быстрой разработки продуктов в облаке. Теперь при создании цифровых решений ИТ-специалисты смогут без написания кода автоматизиро
25.09.2024 Yandex Cloud запустила сервис для комплексного управления безопасностью компаний в облаке Security Deck

Облачная платформа Yandex Cloud разработала сервис для централизованного управления безопасностью облачной инфраструктуры Security Deck. С его помощью компании могут выявлять уязвимости, контролировать права дост
25.09.2024 Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal. Компании смогут получить вычислительные мощности для размещения любого программного обеспечения, в том ч
25.09.2024 Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ

Компания Yandex Cloud запустила платформу для создания приложений на базе искусственного интеллекта Yandex Cloud AI Studio. Она объединяет генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, технологии
04.09.2024 «Проектная Практика» подписала партнерский договор с Yandex Cloud

ия современных решений на базе технологий искусственного интеллекта: типовых, и в рамках индивидуальных проектов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Проектная Практика» Партнерство с Yandex Cloud позволит: расширить возможности по привлечению новых клиентов для решений «Проектной Практики» на базе искусственного интеллекта, в том числе разработок на платформе ПРИИСК и семей
21.08.2024 Yandex Cloud открыла доступ к сервису для хранения, обработки и трансляции видео для бизнеса

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для хранения, обработки и трансляции видео Cloud Video. С его помощью компании смогут, например, встраивать обзоры и отзывы о продуктах на сайты или в веб-приложен
12.07.2024 «СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud заключили стратегическое партнерство по подготовке ИТ-специалистов

«СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud договорились о стратегическом партнерстве. Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и директор по национальным и стратегическим проекта
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud

ствие через каналы Windows еще больше подчеркивает ее проработанность. Это сложное средство кибершпионажа, предназначенное для скрытого мониторинга, сбора и эксфильтрации данных через облачные службы Yandex Cloud, Microsoft Graph или же файловый хостинг компании Dropbox. Вредоносная программа использует их как командные серверы и взаимодействует с ними через API с помощью токенов аутентифик
21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud

Консалтинговая технологическая компания Axenix перевела разработку модулей и функциональности платформы интегрированного планирования In.Plan на инструменты облачной платформы Yandex Cloud. Компания стала использовать управляемые сервисы для работы с контейнерами и базами данных, а также логирование, мониторинг, интеграцию данных и аналитику. Об этом CNews сообщили п
13.06.2024 Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года

Сеть магазинов Fix Price автоматизировала процессы рекрутинга с помощью виртуальных ассистентов с применением голосовых технологий от Yandex Cloud. Проект реализовала компания Prof IT, работающая в области роботизации коммуникаций. За весь период работы сервиса роботы проанализировали более 1,5 млн резюме и пригласили на собе
23.05.2024 «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным партнером Yandex Cloud

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным технологическим партнером облачного интегратора Yandex Cloud. Теперь платформа для управления затратами на облачную инфраструктуру доступна в специализированном маркетплейсе решений Yandex Cloud. Пользователи платформы Yandex Cloud
23.05.2024 РФРИТ и «Яндекс.Облако» подписали соглашение о намерениях

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) и ООО «Яндекс.Облако» заключили рамочное соглашение о намерениях. Об этом CNews сообщили представите
22.05.2024 Yandex Cloud расширяет сотрудничество с фондами и акселераторами для поддержки технологических компаний

Yandex Cloud обновил программу поддержки стартапов Yandex Cloud Boost. Облачный провайдер совместно с партнерами предложит поддержку не только н
21.05.2024 ГК Softline расширяет взаимодействие с Yandex Cloud в рамках SEA

ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, включает облачную платформу Yandex Cloud в комплексный сервис для приобретения и эксплуатации РПО Softline Enterprise Agreement (SEA). Благодаря новому направлению развития партнерских отношений клиенты ГК Softline получа
15.05.2024 Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall

обот»: она также блокирует часть вредоносного трафика и обеспечивает защиту самого межсетевого экрана от DDoS-атак. «Безопасность инфраструктуры наших клиентов – один из ключевых приоритетов развития Yandex Cloud. Мы регулярно расширяем портфель ИБ-продуктов, чтобы защитить инфраструктуру пользователей наших сервисов от максимально широкого спектра угроз. Внедрение межсетевого экрана в Smar
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud

ы был выбран следующий технологический стек: СУБД – Greenplum, в качестве инструмента загрузки данных – open-source ETL-инструмент Apache NiFi. Оркестрация осуществляется при помощи Apache AirFlow. В Yandex Cloud для работы выбрали Managed Service for Greenplum, DataLens, виртуальные машины Compute Cloud. На разработку хранилища ушло пять месяцев. Обновление данных в хранилище производится

27.04.2024 «Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг»

Группа Ренессанс страхование начала создавать новую архитектуру работы с корпоративными данными. Проект помогли реализовать эксперты «КОРУС Консалтинг» и Yandex Cloud. Специалисты разработали для компании архитектуру нового хранилища данных, реализованного на платформе Yandex Cloud. Новое решение повысит скорость реакции на запросы клиент
15.04.2024 Rostic’s будет создавать нейросети и анализировать данные на платформе Yandex Cloud

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s перевела обработку больших данных на платформу Yandex Cloud. В корпоративное хранилище данных поступает информация о бизнес-процессах из 12 источников. Это кассовые расчеты, управление персоналом, запасы продукции, логистика, заказы в мобил
11.04.2024 Yandex Cloud начинает предоставлять облачные сервисы на базе дата-центра в Казахстане

Публичная облачная платформа Yandex Cloud разместила серверную инфраструктуру в дата-центре на территории Казахстана. Теперь пользователям в Казахстане и Центральной Азии доступен портфель облачных сервисов и технологий

09.04.2024 Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART

YandexART стала доступна для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud. С помощью нейросети компании смогут создавать изображения для рекламы и социальных сетей, дизайн-макеты и иллюстрации для социальных сетей и книг. Также YandexART можно использова
02.04.2024 Yandex Cloud запустила сертификацию по облачным технологиям, ориентированную на международные стандарты

Платформа Yandex Cloud запустила программу сертификации для специалистов по облачным сервисам. Программ
21.03.2024 Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud

Платформа для интеллектуальной автоматизации ROBIN стала технологическим партнером Yandex Cloud. Теперь решение доступно по модели SaaS на виртуальных мощностях Yandex Cloud. Кроме того, в ближайшее время No-Code продукт ROBIN CLOUD появится на маркетплейсе облачного п
20.03.2024 Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными

ных и иметь доступ к метаданным источников. Именно так можно в разы ускорить обработку бизнес-запросов и извлекать более ценные инсайты из данных», — сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам в Yandex Cloud. Также Yandex Cloud добавила новые возможности в сервис BI-аналитики Yandex DataLens и представила два тарифа: Community и Business. В рамках тарифа Community будут бесплатн
19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка

Публичная облачная платформа Yandex Cloud опубликовала результаты за 2023 г. Выручка Yandex Cloud выросла в 1,7 раз
11.03.2024 Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов

спикера и его фразы в диалоге. В будущем алгоритм заработает в связке с YandexGPT: вместе нейросети смогут распознать более сложные эмоции, в частности – сарказм. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Нейросеть-эмпат разработана на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. С ее помощью компании смогут создавать голосовых помощников и виртуальных операторов колл-центр
04.03.2024 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud

Сервис Yandex Cloud провел сертификацию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и подтвердил ее совместимость со своей облачной платформой. В частности, в Deckhouse поддерживается работа с дополнительными
28.02.2024 «Циан» перенес 500 ТБ данных на платформу Yandex Cloud без перерывов в работе сервиса

Сервис по покупке, продаже и аренде недвижимости «Циан» разместил сайт и мобильное приложение на виртуальной инфраструктуре Yandex Cloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного сервиса. Компания всего за 6 недель перенесла на сервера Yandex Cloud более 500 микросервисов и 500 ТБ информации: 1,9 млн объ
26.02.2024 Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud

Главой Yandex Cloud стал Олег Коверзнев, один из основателей публичной облачной платформы, запущенной «Яндексом» в 2018 г. Ранее он занимал пост операционного директора Yandex Cloud. Коммерческ
20.02.2024 МТУСИ и Yandex Cloud подготовят новых специалистов по облачным технологиям

МТУСИ и облачная платформа Yandex Cloud – объединят усилия для подготовки высококвалифицированных специалистов в области
16.02.2024 Yandex Cloud поможет клиентам научиться управлять данными с помощью Greenplum

Облачная платформа Yandex Cloud разработала бесплатную образовательную программу по работе с Greenplum – системой управления базами данных, которую бизнес использует для хранения и обработки больших объемов инфор

Публикаций - 452, упоминаний - 579

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7167 326
Microsoft Corporation 24526 38
Softline - Софтлайн 2710 33
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 322 33
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 780 30
Selectel - Селектел 362 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12247 28
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 432 26
Ростелеком 9586 23
Google LLC 11702 23
Broadcom - VMware 2341 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3773 18
8102 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4808 17
Oracle Corporation 6652 16
SAP SE 5245 15
VK - Mail.ru Group 3444 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2146 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8682 13
Amazon Inc - Amazon.com 2972 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1766 11
Nvidia Corp 3447 10
GitHub 791 10
Telegram Group 1856 10
IBM - International Business Machines Corp 9420 9
МегаФон 8622 9
Flant - Флант 87 9
Крок - Croc 1770 9
Cloud4Y 278 8
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 48 8
Broadcom - VMware - Greenplum 91 7
Linx - Связь ВСД 157 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 287 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1119 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 460 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 175 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 181 7
LanCloud - ЛанКлауд 55 7
Huawei 3879 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 280 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7149 27
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 145 19
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 226 19
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 227 16
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 196 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1003 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1134 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2770 13
Uber 326 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1284 11
Лента - Сеть розничной торговли 2042 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2285 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 214 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 889 8
РЖД - Российские железные дороги 1886 8
X5 Group - Перекрёсток 533 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 835 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 443 6
Альфа-Банк 1750 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 6
Conde Nast - Конде Наст 23 6
ВкусВилл - Избёнка 149 6
Почта России ПАО 2093 6
Абсолют Банк 224 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 509 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 720 4
ЦИАН - CIAN 130 4
Genotek - Генотек 13 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 4
Ренессанс Страхование 156 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1066 3
Русагро Группа Компаний 273 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 893 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 497 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 445 3
ГПБ - Газпромбанк 1072 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 83 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 652 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4439 2
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 2
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
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АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 219 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1848 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 569 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4906 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 898 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
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АФТ - Ассоциация Финтех 154 5
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
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Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 65 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
Linux Foundation 183 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20778 338
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64517 268
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3741 57
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Google Cloud Platform - GCP 306 17
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 586 16
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 566 10
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1053 9
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 960 8
Apache Hadoop 423 8
Галушкин Олег 182 37
Атрепьев Григорий 25 22
Черников Александр 22 18
Башкеев Алексей 17 17
Аниканова Мария 15 12
Лемякина Анна 11 11
Волож Аркадий 250 9
Хомутский Юрий 92 8
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 8
Худавердян Тигран 91 7
Сидоров Евгений 14 6
Даскал Анна 5 5
Гуляев Андрей 6 5
Шадаев Максут 969 5
Колбин Евгений 67 5
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Курочка Алексей 12 4
Исаев Дмитрий 42 4
Лещинский Ян 4 4
Козлова Дарья 29 4
Хала Илья 42 3
Калганов Игорь 51 3
Иванов Андрей 53 3
Айларов Алексей 10 3
Коверзнев Олег 3 3
Сергеев Артем 8 3
Зинкевич Сергей 48 3
Аксенов Константин 23 3
Лебедев Сергей 47 3
Баталов Александр 25 3
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Ансимов Константин 31 3
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Ершов Василий 3 3
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Натрусов Артем 284 3
Булгаков Кирилл 104 3
Россия - РФ - Российская федерация 142102 308
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42754 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51865 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14061 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17180 22
Казахстан - Республика 5488 19
Европа 21696 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16828 16
Германия - Федеративная Республика 12633 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7328 14
Финляндия - Финляндская Республика 3588 12
Франция - Французская Республика 7807 10
Беларусь - Белоруссия 5576 10
Турция - Турецкая республика 2325 9
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Украина 7575 6
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Европа Восточная 3069 5
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Нидерланды 3491 5
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Земля - планета Солнечной системы 10339 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 791 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1246 4
Израиль 2716 4
Африка - Африканский регион 3456 3
Бразилия - Федеративная Республика 2344 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2374 3
Россия - УФО - Челябинская область 1181 3
Армения - Республика 2271 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1627 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2223 3
Япония 13239 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2844 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47458 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50305 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28565 64
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13948 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23749 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13193 51
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7986 51
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2264 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10807 41
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3628 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18140 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16133 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4600 30
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5010 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6834 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5600 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9628 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7442 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6824 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10865 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8472 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5903 22
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 821 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4748 20
Аудит - аудиторский услуги 2607 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 5755 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2885 18
Английский язык 6588 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7763 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3018 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6323 15
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 235 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6000 15
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1524 14
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 189 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 579 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 178 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 30 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 307 5
CNews FORUM Кейсы 221 4
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 65 3
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Всероссийский тотальный диктант 10 2
ELMA DAY 11 2
Yandex Scale 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1209 2
Международный женский день - 8 марта 324 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews Баттл 64 1
CNews AWARDS - награда 497 1
День молодёжи - 27 июня 869 1
Microsoft Ignite 41 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 21 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Practical Security Village 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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