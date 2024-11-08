Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако

«Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса Российский разработчик программного обеспечения — компания «Лаборатория Числитель» и облачная платформа Yandex Cloud объявили о заключении соглашения о партнерстве. Компании будут совместно развивать программные решения для построения высокотехнологичной ИТ-инфраструктуры для крупных заказчиков и

Создатель Yandex Cloud ушел из компании менее чем через год после назначения на пост гендиректора Yandex Cloud обезглавили Созданная «Яндексом» облачная платформа Yandex Cloud осталась без генерального директора. Занимавший эту должность с февраля 2024 г.

«Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud «Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud. Сотрудничество позволит провайдерам оптимальным образом организовывать ИТ-клиентов в сервисной модели. «Облако.ру» обладает существенной экспертизой по хостингу решений класса ERP

Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости Компания Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежности

Pango Cars увеличила продажи автомобилей за счет интеграции с сервисами «Яндекса» для бизнеса лайн-витрине автоматически публикуются проверенные объявления от дилеров, которые размещают их на сервисе «Авто.ру Бизнес». Обмен данными между площадками настроен с помощью сервисов платформы данных Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Сервис по продаже автомобилей Pango Cars появился в 2022 г.. Компания запустила онлайн-витрину, на которой официальные по

«К2Тех» стал технологическим партнером Yandex Cloud «К2Тех» стал партнером Yandex Cloud. В рамках сотрудничества компания планирует применять облачные сервисы, в том числе технологии машинного обучения и большие языковые модели, в проектах для заказчиков из финансовог

«ВейвАксесс» стала партнером Yandex Cloud Компания «ВейвАксесс», разработчик ПО на заказ, стала партнером облачной платформы Yandex Cloud. Задача сотрудничества — расширить возможности модернизации ИТ‑инфраструктуры и предоставления клиентам «ВейвАксесс» цифровых продуктов с использованием облачных сервисов. Об этом

«ФлексСофт» и Yandex Cloud будут развивать совместные решения для банков и финтех-компаний Российский разработчик ИТ-решений для бизнеса «ФлексСофт» и облачная платформа Yandex Cloud заключили соглашение о технологическом партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас и коммерческий директор YDB Алексей Курочка н

«Яндекс» позволит партнерам вместе обучать нейросети и раздельно хранить данные го интеллекта. Теперь в них смогут участвовать компании из отраслей, где имеют дело с чувствительной информацией: например, финансов, медицины или промышленности. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Как это работает Сперва модель обучается на каждом из датасетов участников проекта. На центральный сервер передаются не сами датасеты, а результаты их обработки — к примеру, измен

Yandex Cloud за 2 года инвестирует в развитие платформы 42 миллиарда рублей Облачная платформа Yandex Cloud увеличит инвестиции в свои продукты. В 2025–2026 гг. на развитие уже существующих и создание новых сервисов и технологий будет выделено 42 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в 2

Yandex Cloud ускорит разработку цифровых продуктов в облаке с помощью Serverless Integrations Компания Yandex Cloud запустила сервис Serverless Integrations для более быстрой разработки продуктов в облаке. Теперь при создании цифровых решений ИТ-специалисты смогут без написания кода автоматизиро

Yandex Cloud запустила сервис для комплексного управления безопасностью компаний в облаке Security Deck Облачная платформа Yandex Cloud разработала сервис для централизованного управления безопасностью облачной инфраструктуры Security Deck. С его помощью компании могут выявлять уязвимости, контролировать права дост

Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal. Компании смогут получить вычислительные мощности для размещения любого программного обеспечения, в том ч

Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ Компания Yandex Cloud запустила платформу для создания приложений на базе искусственного интеллекта Yandex Cloud AI Studio. Она объединяет генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, технологии

«Проектная Практика» подписала партнерский договор с Yandex Cloud ия современных решений на базе технологий искусственного интеллекта: типовых, и в рамках индивидуальных проектов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Проектная Практика» Партнерство с Yandex Cloud позволит: расширить возможности по привлечению новых клиентов для решений «Проектной Практики» на базе искусственного интеллекта, в том числе разработок на платформе ПРИИСК и семей

Yandex Cloud открыла доступ к сервису для хранения, обработки и трансляции видео для бизнеса Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для хранения, обработки и трансляции видео Cloud Video. С его помощью компании смогут, например, встраивать обзоры и отзывы о продуктах на сайты или в веб-приложен

«СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud заключили стратегическое партнерство по подготовке ИТ-специалистов «СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud договорились о стратегическом партнерстве. Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и директор по национальным и стратегическим проекта

Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud ствие через каналы Windows еще больше подчеркивает ее проработанность. Это сложное средство кибершпионажа, предназначенное для скрытого мониторинга, сбора и эксфильтрации данных через облачные службы Yandex Cloud, Microsoft Graph или же файловый хостинг компании Dropbox. Вредоносная программа использует их как командные серверы и взаимодействует с ними через API с помощью токенов аутентифик

Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud Консалтинговая технологическая компания Axenix перевела разработку модулей и функциональности платформы интегрированного планирования In.Plan на инструменты облачной платформы Yandex Cloud. Компания стала использовать управляемые сервисы для работы с контейнерами и базами данных, а также логирование, мониторинг, интеграцию данных и аналитику. Об этом CNews сообщили п

Роботы на базе речевых технологий Yandex Cloud помогли Fix Priсe пригласить на собеседования почти 15 тыс. кандидатов за полтора года Сеть магазинов Fix Price автоматизировала процессы рекрутинга с помощью виртуальных ассистентов с применением голосовых технологий от Yandex Cloud. Проект реализовала компания Prof IT, работающая в области роботизации коммуникаций. За весь период работы сервиса роботы проанализировали более 1,5 млн резюме и пригласили на собе

«Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным партнером Yandex Cloud Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» стала аккредитованным технологическим партнером облачного интегратора Yandex Cloud. Теперь платформа для управления затратами на облачную инфраструктуру доступна в специализированном маркетплейсе решений Yandex Cloud. Пользователи платформы Yandex Cloud

РФРИТ и «Яндекс.Облако» подписали соглашение о намерениях Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) и ООО «Яндекс.Облако» заключили рамочное соглашение о намерениях. Об этом CNews сообщили представите

Yandex Cloud расширяет сотрудничество с фондами и акселераторами для поддержки технологических компаний Yandex Cloud обновил программу поддержки стартапов Yandex Cloud Boost. Облачный провайдер совместно с партнерами предложит поддержку не только н

ГК Softline расширяет взаимодействие с Yandex Cloud в рамках SEA ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, включает облачную платформу Yandex Cloud в комплексный сервис для приобретения и эксплуатации РПО Softline Enterprise Agreement (SEA). Благодаря новому направлению развития партнерских отношений клиенты ГК Softline получа

Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall обот»: она также блокирует часть вредоносного трафика и обеспечивает защиту самого межсетевого экрана от DDoS-атак. «Безопасность инфраструктуры наших клиентов – один из ключевых приоритетов развития Yandex Cloud. Мы регулярно расширяем портфель ИБ-продуктов, чтобы защитить инфраструктуру пользователей наших сервисов от максимально широкого спектра угроз. Внедрение межсетевого экрана в Smar

«Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud ы был выбран следующий технологический стек: СУБД – Greenplum, в качестве инструмента загрузки данных – open-source ETL-инструмент Apache NiFi. Оркестрация осуществляется при помощи Apache AirFlow. В Yandex Cloud для работы выбрали Managed Service for Greenplum, DataLens, виртуальные машины Compute Cloud. На разработку хранилища ушло пять месяцев. Обновление данных в хранилище производится

«Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» Группа Ренессанс страхование начала создавать новую архитектуру работы с корпоративными данными. Проект помогли реализовать эксперты «КОРУС Консалтинг» и Yandex Cloud. Специалисты разработали для компании архитектуру нового хранилища данных, реализованного на платформе Yandex Cloud. Новое решение повысит скорость реакции на запросы клиент

Rostic’s будет создавать нейросети и анализировать данные на платформе Yandex Cloud Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s перевела обработку больших данных на платформу Yandex Cloud. В корпоративное хранилище данных поступает информация о бизнес-процессах из 12 источников. Это кассовые расчеты, управление персоналом, запасы продукции, логистика, заказы в мобил

Yandex Cloud начинает предоставлять облачные сервисы на базе дата-центра в Казахстане Публичная облачная платформа Yandex Cloud разместила серверную инфраструктуру в дата-центре на территории Казахстана. Теперь пользователям в Казахстане и Центральной Азии доступен портфель облачных сервисов и технологий

Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART YandexART стала доступна для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud. С помощью нейросети компании смогут создавать изображения для рекламы и социальных сетей, дизайн-макеты и иллюстрации для социальных сетей и книг. Также YandexART можно использова

Yandex Cloud запустила сертификацию по облачным технологиям, ориентированную на международные стандарты Платформа Yandex Cloud запустила программу сертификации для специалистов по облачным сервисам. Программ

Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud Платформа для интеллектуальной автоматизации ROBIN стала технологическим партнером Yandex Cloud. Теперь решение доступно по модели SaaS на виртуальных мощностях Yandex Cloud. Кроме того, в ближайшее время No-Code продукт ROBIN CLOUD появится на маркетплейсе облачного п

Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными ных и иметь доступ к метаданным источников. Именно так можно в разы ускорить обработку бизнес-запросов и извлекать более ценные инсайты из данных», — сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам в Yandex Cloud. Также Yandex Cloud добавила новые возможности в сервис BI-аналитики Yandex DataLens и представила два тарифа: Community и Business. В рамках тарифа Community будут бесплатн

Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка Публичная облачная платформа Yandex Cloud опубликовала результаты за 2023 г. Выручка Yandex Cloud выросла в 1,7 раз

Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов спикера и его фразы в диалоге. В будущем алгоритм заработает в связке с YandexGPT: вместе нейросети смогут распознать более сложные эмоции, в частности – сарказм. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Нейросеть-эмпат разработана на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. С ее помощью компании смогут создавать голосовых помощников и виртуальных операторов колл-центр

Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud Сервис Yandex Cloud провел сертификацию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и подтвердил ее совместимость со своей облачной платформой. В частности, в Deckhouse поддерживается работа с дополнительными

«Циан» перенес 500 ТБ данных на платформу Yandex Cloud без перерывов в работе сервиса Сервис по покупке, продаже и аренде недвижимости «Циан» разместил сайт и мобильное приложение на виртуальной инфраструктуре Yandex Cloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного сервиса. Компания всего за 6 недель перенесла на сервера Yandex Cloud более 500 микросервисов и 500 ТБ информации: 1,9 млн объ

Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud Главой Yandex Cloud стал Олег Коверзнев, один из основателей публичной облачной платформы, запущенной «Яндексом» в 2018 г. Ранее он занимал пост операционного директора Yandex Cloud. Коммерческ

МТУСИ и Yandex Cloud подготовят новых специалистов по облачным технологиям МТУСИ и облачная платформа Yandex Cloud – объединят усилия для подготовки высококвалифицированных специалистов в области