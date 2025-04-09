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Yandex B2B Tech разрабатывает сервис безопасности YCDR для мониторинга и реагирования на инциденты в облачной среде

Yandex B2B Tech выводит на рынок Yandex Cloud Detection and Response – управляемый сервис по проактивному мониторингу и реагированию на инциденты в облаке (класс MDR/SOCaaS). Новое решение позволит бизнесу использовать технологии и опыт защиты инфраструктуры «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Клиенты смогут делегировать мониторинг и реагирование на инциденты безопасности сначала облачной, а позже и гибридной/мультиоблачной инфраструктуры. Чтобы стать клиентом сервиса YCDR, нужно подать заявку на пилот.

Yandex Cloud Detection and Response – сервис, разработанный на базе собственного центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Yandex Cloud. YCDR объединяет в себе экспертный анализ, учитывающий специфику облачных атак, поведенческую аналитику и автоматизацию рутинных действий с помощью технологий ИИ. Сейчас команда использует в своей работе SIEM-систему собственной разработки, инструменты анализа больших данных Security Data Lake (озеро данных) и репутационную информацию, в том числе собираемую сервисами Yandex Cloud.

«За последний год Yandex Cloud увеличила количество специалистов по безопасности до 130 человек. Теперь ИБ-команда не только обеспечивает безопасность облачной платформы, но и развивает инструменты защиты для бизнеса, включая свой SOC как сервис (SOCaaS), — сказал Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности в Yandex Cloud. — В будущем сервис будет защищать и облачную среду, и локальную инфраструктуру клиентов».

Yandex Cloud работает над обеспечением безопасности в облаке и развивает собственные сервисы защиты данных. В 2024 г. инвестиции в безопасность составили 1,3 млрд руб. — это на 30% больше, чем в 2023 г. Сейчас Yandex Cloud предлагает 17 сервисов безопасности для бизнеса.

Среди них, например, Yandex Security Deck — сервис для управления безопасностью облачной инфраструктуры класса CNAPP, который помогает снизить риск утечек чувствительной информации. Также Yandex Cloud запустила новый межсетевой экран Web Application Firewall (WAF) в составе сервиса Yandex Smart Web Security для защиты веб-ресурсов от DDoS-атак.

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