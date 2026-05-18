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Data Lake Data Lakehouse Озеро данных OpenLakehouse

Концепция дает возможность более оперативно обрабатывать данные по сравнению с другими технологиями, экономя время на дополнительных циклах загрузки. Архитектура и подходы концепции LakeHouse расширяют традиционную аналитику данных, совмещая гибкость Data Lake с четкой структурой хранилищ. Это позволяет оптимизировать конвейеры захвата и передачи данных, и в рамках единой аналитической платформы обслуживать как запросы к готовым витринам, так и возможность работать напрямую с очищенными качественными данными в Data Lake.

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18.05.2026 Delta Computers анонсировала выпуск Delta Orca – специализированного сервера для современной инфраструктуры Lakehouse

аструктуры Lakehouse – архитектурному подходу к хранению и обработке данных, объединяющему гибкость Data Lake и надежность Data Warehouse, обеспечивая единый слой для аналитики, машинного обуче
13.04.2026 Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise

Система хранения и обработки данных класса Data Lakehouse «Селена» теперь содержит в своем ядре коммерческие технологии StarRocks Enterprise.
23.03.2026 Андрей Телюков -

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

я бы выделил несколько критериев. Во-первых, это задачи масштабирования: когда в компании уже есть Data Lake или Data Warehouse и встает вопрос, как развивать эту инфраструктуру дальше. В тако
16.03.2026 TData представила обновления RT.DataLake

Компания TData анонсировала выход обновлённой версии RT.DataLake – российской платформы для построения корпоративного хранилища больших данных. Новый релиз значительно улучшает безопасность, расширяет возможности администрирования и повышает стабиль
16.03.2026 Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

немного», — говорит Максим Чернухин, СТО «СберСтрахование жизни». Сегодня многие компании уже имеют Data Lake, BI, ML и LLM, но их бизнес не изменился. И причина не в технологиях, а в отсутстви
25.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и
25.02.2026 «Диасофт» выводит на рынок объектное хранилище для Data Lakehouse и критичных данных

ссийского S3-совместимого хранилища, созданного для работы с петабайтами данных в архитектурах Data Lakehouse, аналитических системах и для консолидации разрозненных файловых хранилищ. Продукт

16.02.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и
21.01.2026 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и
15.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и
09.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и
05.12.2025 Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience

an Nova вендора Data Sapience. Внедрение в инфраструктуру площадки онлайн-моды Lamoda универсальной Lakehouse-платформы данных позволит создать высокопроизводительную среду подготовки данных и

02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и
20.10.2025 На базе Smart Monitor теперь можно развернуть Security Data Lake

га, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. Теперь платформа может применяться как Security Data Lake (озеро данных безопасности). Это открывает возможности для глубокого ретроспективно
21.07.2025 MWS Cloud запустила платформу хранения больших данных для обучения ИИ

gData. MWS Data Lakehouse позволяет компаниям на 40% эффективнее хранить данные в сравнении с DWH и Data Lake, в 2 раза сократить время расчетов аналитических витрин и в 2,5 раза экономить врем
07.07.2025 DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена»

лег Гиацинтов, технический директор DIS Group, сказал: «Data Lakehouse — логичное и мощное развитие Data Lake и традиционных хранилищ: с одной стороны, сохраняется способность обрабатывать бол
27.06.2025 «Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience

GlowByte развернули в инфраструктуре клиента lakehouse-платформу и BI-систему, создали и наполнили озеро данных, подключив все необходимые источники, настроили основные проверки, реализовали ф
17.02.2025 VK Tech запустила облачный Data Lakehouse

oud — это новый подход к хранению и анализу данных, который сочетает лучшие элементы «озёр данных» (Data Lake) и корпоративного хранилища данных (Data Warehouse). Он позволяет снизить нагрузку

03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata

. Помимо непосредственно миграции в рамках проекта, РСХБ заложил основу для перехода на архитектуру Lakehouse, что позволит объединить функции озера данных и хранилища данных для ускорения всех
19.09.2024 Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse

которое предполагает гибридную модель данных и объединяет достоинства классических DWH с гибкостью Data Lake. Данное решение реализовано в текущем году, оно полностью построено на стеке open s
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata

мире «Норникель» построил технологичную платформу для решения бизнес-задач с применением Big Data и Data Lake на продуктах отечественного вендора Arenadata. Использование «Озера данных» позволя
23.01.2024 Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО

независимость. Согласно поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, технологическая платформа для автоматизации анализа данных и расследования инцидентов Security Data Lake включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №20657 от 25.12.2023) по классу «02.08 Средства мониторинга и управления». Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Програм
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» 

и DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платфор
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных

ую работу кластера вместе с другими системами. Например, одна группа пользователей может работать с озером данных через SQL-интерфейс CedrusData, решая задачи интерактивной или исследовательско
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube

ить работу дальнобойщиков. Все эти сервисы генерируют разнородные данные, которые обрабатываются и хранятся с помощью сервисов платформы данных Yandex Cloud. Ключевой целью проекта было локализовать «озеро данных» компании. Кроме того, компания стремилась улучшить качество аналитики и отчетности, а также повысить эффективность и безопасность обработки больших объемов транзакционных данных,

12.05.2023 Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту

ого, как этот дефект приведет к поломке, и вовремя их устранить. Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: Озеро данных — следующий этап развития, когда мы работаем не только со структурированными, но
07.07.2022 Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake

Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных (Big Data) за счет решения RT.DataLake. Общая емкость нового внедренного кластера Hadoop RT.DataLake составила 2,4 ПБ. Это позволило на 40% нарастить полезную емкость платформы (Big Data) Tele2 и увеличить производит
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно

«Ростелеком» выводит на российский рынок импортонезависимый freeware-дистрибутив RT.Datalake — специальную сборку одного из компонентов «Платформы управления данными», которая п
11.05.2022 Минцифры создает национальное озеро данных

«ГосДата.хаба». Это проект, объединяющий потоки обезличенных данных госорганов, рассказали CNews в Минцифры. Благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам, национальное озеро данных позволит систематизировать хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов. Кроме того, согласно заявлению Минцифры, это даст возможность упростить подготовк
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда

оры, оценить полезность и восстребованность той или иной статистической информации. – добавили в Росстате. - Тем самым будет снижена административная нагрузка на респондентов. По сути, будет создано «цифровое озеро», в которое будут вливаться статистические данные, собираемые различными ведомствами. В дальнем они будут обрабатываться и в виде панелей показателей будут доступны всем пользова
28.10.2021 От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант

днего размера — а тем более, до уровня корпораций — нужны качественно иные решения. «Озера данных» (DataLake) по сути представляют собой совокупность множества «БигДат». Актуальность таких набо
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства

агентства (CNES). Это поможет CNES полностью модернизировать инфраструктуру, чтобы лучше использовать огромные объемы данных со своих спутников. Orange Business Services развернет для CNES облачное «озеро данных» — единое хранилище для данных и архивов в исходном неструктурированном виде. Новое «озеро» сможет хранить 100 ПБ пространственных данных; будет простым, безопасным и быстрым. Допо
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных

ра цифровых технологий и данных «Норникеля» разработала для группы компаний прототип корпоративного Data Lake. Теперь «Норникель» сможет минимизировать риски выхода продукции за технологические
11.12.2020 Объем мирового рынка озер данных превысит $24,3 млрд к 2025 г.

ный толчок, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Озёра данных — это хороший инструмент для работы с большим объёмом неструктурированной информ
08.06.2020 Как переплыть озеро данных и не утонуть

маге это звучит чарующе просто. Нажми на кнопку — получишь результат. В реальности, чтобы организовать такой «трубопровод», по которым результаты работы с данными будут литься из своего озера данных (Data Lake) к конечному пользователю с легкостью воды из крана, профильтрованной, очищенной и подготовленной — задача не столько сложная, сколько многоступенчатая. Интеграция подхода REST API в

05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК

я задачи центр программных решений ИТ-компании «Инфосистемы джет» совместно с командой НЛМК создали Data Lake («озеро данных») емкостью 300 ТБ на базе отечественного дистрибутива распределенной
19.10.2017 КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса

КРОК анонсировала запуск платформы Data Lake на базе продуктов Informatica из своего облака в формате управляемого сервиса. Услуга позволяет заказчику получать решение и экспертизу для интеграции или миграции данных любого форма
03.08.2017 «ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов

ло известно CNews, банк «ВТБ 24» намеревается создать хранилище на основе так называемой технологии DataLake для анализа клиентских данных. Банк заявляет, что над новым проектом будут трудиться
27.07.2017 Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных

Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake, нацеленной на комплексный подход к монетизации данных и работу с ними в формате Self-Service. В начале 2017 года Informatica выпустила обновленную версию платформы Intelligent Dat
19.04.2016 Think Big расширяет возможности построения «озер данных» с помощью технологии Apache Spark

и т.д., сообщили CNews в Teradata. Как отметили в компании, сегодня потребители могут использовать «озеро данных» с помощью технологии Apache Spark в «облаке», в общих «стандартных» средах Hado

Публикаций - 402, упоминаний - 652

Data Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7055 39
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 32
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 401 31
Ростелеком 10859 29
SAP SE 5575 29
Microsoft Corporation 25693 29
Yandex - Яндекс 9098 27
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4867 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 22
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 52 19
9503 19
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 197 18
IBM - International Business Machines Corp 9677 17
Teradata - Терадата 224 17
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 315 16
Amazon Inc - Amazon.com 3249 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 934 15
Telegram Group 2880 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 497 15
Google LLC 12599 14
VK - Mail.ru Group 3591 14
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 18 13
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 182 13
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 54 12
Ростелеком - TData - ТДата 69 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2974 12
Крок - Croc 1955 12
Salesforce - Tableau Software 121 12
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1083 11
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 507 11
МегаФон 10609 11
SAS Institute 1078 11
Salesforce - Informatica 138 10
NetApp - Network Appliance 664 10
Broadcom - VMware 2595 10
Dell EMC 5166 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 10
Huawei 4496 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8738 26
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1702 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 429 14
Почта России ПАО 2338 13
ГПБ - Газпромбанк 1260 13
Группа Самолет 106 12
Unilever - Юнилевер Русь 171 11
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 10
МКБ - Московский кредитный банк 648 10
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 298 10
РЖД - Российские железные дороги 2082 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2390 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1589 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 8
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 7
Газпром ПАО 1483 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 7
ПСБ - Промсвязьбанк 953 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 296 6
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 6
Интерлизинг ГК 20 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1202 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 6
Альфа-Банк 1966 6
Газпром нефть 702 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 539 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 6
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 205 5
ВТБ - ВТБ24 672 5
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 58 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 192 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5559 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5595 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 14
Федеральное казначейство России 1939 12
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 11
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 2
Apache Software Foundation - ASF 227 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Open Data Initiative 1 1
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WIT - Women in Tech 4 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
4CIO 20 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6505 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 246
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7788 197
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21689 191
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 176
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24144 148
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6456 147
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10556 143
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 133
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 130
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 124
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5574 115
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8562 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 94
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 62
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3759 59
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13743 54
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Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 775 52
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8511 47
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1660 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 40
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 523 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 37
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3079 37
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 217 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22732 36
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7339 36
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6815 36
Apache Hadoop 468 77
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1718 40
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1192 39
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Trino - PrestoSQL 38 22
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 21
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 243 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1015 20
Linux OS 11424 20
Microsoft Azure 1515 20
Microsoft Office 4124 18
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 18
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 17
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 25 16
Microsoft Windows 16790 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6184 15
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 53 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5627 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 71 13
Oracle Java - язык программирования 3452 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 186 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1260 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 725 12
Apache Airflow 72 11
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 128 10
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 20 9
Linux - StarRocks 10 9
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 238 9
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 20 8
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 247 8
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 160 8
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 474 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1387 8
Apache Parquet 18 7
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 55 7
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 19 7
VK Data Platform 20 7
DIS Group - AIDP - AI Data Platform 11 7
Свитнева Ольга 15 15
Васильев Максим 31 13
Черномырдин Сергей 13 13
Татаренко Игорь 26 12
Кулиев Александр 12 10
Коротенко Павел 10 10
Гиацинтов Олег 23 9
Лазуков Станислав 52 9
Боев Леонид 10 9
Озеров Владимир 8 8
Варламова Екатерина 12 7
Шевцов Николай 16 7
Кортунов Михаил 14 7
Богдашкина Анна 14 7
Шадаев Максут 1206 7
Валиуллин Адель 18 6
Панов Сергей 22 6
Федечкин Эдуард 58 6
Суслова Марина 14 6
Онтоев Дмитрий 15 6
Артемьева Елена 8 6
Ахобадзе Анна 7 6
Анисимов Александр 18 6
Вилков Евгений 7 6
Павлюк Александр 12 6
Лавриков Илья 10 6
Никишина Вера 7 6
Вологдин Василий 6 6
Шорохов Павел 6 6
Солопин Максим 6 6
Исаакян Феликс 7 6
Сотин Денис 216 5
Молодых Владимир 30 5
Галкин Николай 138 5
Лихницкий Павел 70 5
Шуклин Глеб 8 5
Бунеев Дмитрий 7 5
Натрусов Артем 312 5
Петров Михаил 139 5
Панченко Иван 193 4
Россия - РФ - Российская федерация 164574 261
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47272 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54448 32
Европа 24906 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18959 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 15
Земля - планета Солнечной системы 10826 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8485 10
Германия - Федеративная Республика 13152 10
Азия - Азиатский регион 5888 9
Беларусь - Белоруссия 6250 9
Индия - Bharat 5840 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 8
Казахстан - Республика 6000 7
Украина 7905 7
Россия - СФО - Новосибирск 4839 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2806 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1697 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3414 5
Япония 13757 5
Европа Восточная 3137 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2028 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 510 5
Узбекистан - Республика 1982 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1388 5
Сатурн - Титан (спутник) 529 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13757 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Америка - Американский регион 2204 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
Ближний Восток 3137 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3147 4
Турция - Турецкая республика 2592 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1774 4
Грузия 1320 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1213 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 472 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 630 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 134
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57131 103
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27024 90
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11422 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33374 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21398 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18005 43
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Bloomberg 1609 1
Gartner - Гартнер 3649 22
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BCG - Boston Consulting Group 115 2
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Grand View Research 24 1
Synergy Research Group 47 1
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S&P 500 565 1
ACG Research 8 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 13 1
KPMG Cloud Threat Report 1 1
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Fortune Business Insights 32 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 145 1
Markets&Markets Research 113 1
Research and Markets 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1434 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 599 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 725 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 129 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 267 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 719 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 484 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 22 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 45 1
ИИИ - Институт исследований интернета 65 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 36 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 1
РАН - Российская академия наук 2099 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 390 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 4
CNews FORUM Кейсы 306 4
CNews AWARDS - награда 569 4
Microsoft Ignite 44 3
CNews Баттл 69 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
IT Elements 13 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 33 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Международный женский день - 8 марта 417 1
ПРОSTOR 6 1
Национальная банковская премия 2 1
Data Fusion Contest 12 1
День молодёжи - 27 июня 1066 1
1С:Проект года 28 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
UserGate Open Conf 6 1
GoCloud Tech 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 739 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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