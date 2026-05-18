Delta Computers анонсировала выпуск Delta Orca – специализированного сервера для современной инфраструктуры Lakehouse аструктуры Lakehouse – архитектурному подходу к хранению и обработке данных, объединяющему гибкость Data Lake и надежность Data Warehouse, обеспечивая единый слой для аналитики, машинного обуче

Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise Система хранения и обработки данных класса Data Lakehouse «Селена» теперь содержит в своем ядре коммерческие технологии StarRocks Enterprise.

Андрей Телюков - Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов я бы выделил несколько критериев. Во-первых, это задачи масштабирования: когда в компании уже есть Data Lake или Data Warehouse и встает вопрос, как развивать эту инфраструктуру дальше. В тако

TData представила обновления RT.DataLake Компания TData анонсировала выход обновлённой версии RT.DataLake – российской платформы для построения корпоративного хранилища больших данных. Новый релиз значительно улучшает безопасность, расширяет возможности администрирования и повышает стабиль

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации немного», — говорит Максим Чернухин, СТО «СберСтрахование жизни». Сегодня многие компании уже имеют Data Lake, BI, ML и LLM, но их бизнес не изменился. И причина не в технологиях, а в отсутстви

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и

«Диасофт» выводит на рынок объектное хранилище для Data Lakehouse и критичных данных ссийского S3-совместимого хранилища, созданного для работы с петабайтами данных в архитектурах Data Lakehouse, аналитических системах и для консолидации разрозненных файловых хранилищ. Продукт

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и

Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova вендора Data Sapience an Nova вендора Data Sapience. Внедрение в инфраструктуру площадки онлайн-моды Lamoda универсальной Lakehouse-платформы данных позволит создать высокопроизводительную среду подготовки данных и

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта бой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House. Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный и

На базе Smart Monitor теперь можно развернуть Security Data Lake га, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. Теперь платформа может применяться как Security Data Lake (озеро данных безопасности). Это открывает возможности для глубокого ретроспективно

MWS Cloud запустила платформу хранения больших данных для обучения ИИ gData. MWS Data Lakehouse позволяет компаниям на 40% эффективнее хранить данные в сравнении с DWH и Data Lake, в 2 раза сократить время расчетов аналитических витрин и в 2,5 раза экономить врем

DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена» лег Гиацинтов, технический директор DIS Group, сказал: «Data Lakehouse — логичное и мощное развитие Data Lake и традиционных хранилищ: с одной стороны, сохраняется способность обрабатывать бол

«Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience GlowByte развернули в инфраструктуре клиента lakehouse-платформу и BI-систему, создали и наполнили озеро данных, подключив все необходимые источники, настроили основные проверки, реализовали ф

VK Tech запустила облачный Data Lakehouse oud — это новый подход к хранению и анализу данных, который сочетает лучшие элементы «озёр данных» (Data Lake) и корпоративного хранилища данных (Data Warehouse). Он позволяет снизить нагрузку

РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata . Помимо непосредственно миграции в рамках проекта, РСХБ заложил основу для перехода на архитектуру Lakehouse, что позволит объединить функции озера данных и хранилища данных для ускорения всех

Группа «Самолет» построила аналитическую платформу для работы с данными на базе концепции LakeHouse которое предполагает гибридную модель данных и объединяет достоинства классических DWH с гибкостью Data Lake. Данное решение реализовано в текущем году, оно полностью построено на стеке open s

«Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata мире «Норникель» построил технологичную платформу для решения бизнес-задач с применением Big Data и Data Lake на продуктах отечественного вендора Arenadata. Использование «Озера данных» позволя

Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО независимость. Согласно поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, технологическая платформа для автоматизации анализа данных и расследования инцидентов Security Data Lake включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №20657 от 25.12.2023) по классу «02.08 Средства мониторинга и управления». Об этом CNews сообщили представители Step Logic. Програм

DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop» и DIS Group и «Ростелеком» завершили тестирование и подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop». Об этом CNews сообщили представители DIS Group. «Платфор

Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных ую работу кластера вместе с другими системами. Например, одна группа пользователей может работать с озером данных через SQL-интерфейс CedrusData, решая задачи интерактивной или исследовательско

Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube ить работу дальнобойщиков. Все эти сервисы генерируют разнородные данные, которые обрабатываются и хранятся с помощью сервисов платформы данных Yandex Cloud. Ключевой целью проекта было локализовать «озеро данных» компании. Кроме того, компания стремилась улучшить качество аналитики и отчетности, а также повысить эффективность и безопасность обработки больших объемов транзакционных данных,

Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту ого, как этот дефект приведет к поломке, и вовремя их устранить. Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: Озеро данных — следующий этап развития, когда мы работаем не только со структурированными, но

Tele2 увеличила емкость платформы больших данных на 40% при помощи RT.DataLake Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил расширение существующего кластера хранения и обработки больших данных (Big Data) за счет решения RT.DataLake. Общая емкость нового внедренного кластера Hadoop RT.DataLake составила 2,4 ПБ. Это позволило на 40% нарастить полезную емкость платформы (Big Data) Tele2 и увеличить производит

«Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно «Ростелеком» выводит на российский рынок импортонезависимый freeware-дистрибутив RT.Datalake — специальную сборку одного из компонентов «Платформы управления данными», которая п

Минцифры создает национальное озеро данных «ГосДата.хаба». Это проект, объединяющий потоки обезличенных данных госорганов, рассказали CNews в Минцифры. Благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам, национальное озеро данных позволит систематизировать хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов. Кроме того, согласно заявлению Минцифры, это даст возможность упростить подготовк

В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда оры, оценить полезность и восстребованность той или иной статистической информации. – добавили в Росстате. - Тем самым будет снижена административная нагрузка на респондентов. По сути, будет создано «цифровое озеро», в которое будут вливаться статистические данные, собираемые различными ведомствами. В дальнем они будут обрабатываться и в виде панелей показателей будут доступны всем пользова

От больших данных к озеру данных: почему складировать все в одно мега-хранилище — не лучший вариант днего размера — а тем более, до уровня корпораций — нужны качественно иные решения. «Озера данных» (DataLake) по сути представляют собой совокупность множества «БигДат». Актуальность таких набо

Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства агентства (CNES). Это поможет CNES полностью модернизировать инфраструктуру, чтобы лучше использовать огромные объемы данных со своих спутников. Orange Business Services развернет для CNES облачное «озеро данных» — единое хранилище для данных и архивов в исходном неструктурированном виде. Новое «озеро» сможет хранить 100 ПБ пространственных данных; будет простым, безопасным и быстрым. Допо

«Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных ра цифровых технологий и данных «Норникеля» разработала для группы компаний прототип корпоративного Data Lake. Теперь «Норникель» сможет минимизировать риски выхода продукции за технологические

Объем мирового рынка озер данных превысит $24,3 млрд к 2025 г. ный толчок, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Озёра данных — это хороший инструмент для работы с большим объёмом неструктурированной информ

Как переплыть озеро данных и не утонуть маге это звучит чарующе просто. Нажми на кнопку — получишь результат. В реальности, чтобы организовать такой «трубопровод», по которым результаты работы с данными будут литься из своего озера данных (Data Lake) к конечному пользователю с легкостью воды из крана, профильтрованной, очищенной и подготовленной — задача не столько сложная, сколько многоступенчатая. Интеграция подхода REST API в

«Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК я задачи центр программных решений ИТ-компании «Инфосистемы джет» совместно с командой НЛМК создали Data Lake («озеро данных») емкостью 300 ТБ на базе отечественного дистрибутива распределенной

КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса КРОК анонсировала запуск платформы Data Lake на базе продуктов Informatica из своего облака в формате управляемого сервиса. Услуга позволяет заказчику получать решение и экспертизу для интеграции или миграции данных любого форма

«ВТБ 24» собрался заработать на ИТ 30 миллиардов ло известно CNews, банк «ВТБ 24» намеревается создать хранилище на основе так называемой технологии DataLake для анализа клиентских данных. Банк заявляет, что над новым проектом будут трудиться

Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake, нацеленной на комплексный подход к монетизации данных и работу с ними в формате Self-Service. В начале 2017 года Informatica выпустила обновленную версию платформы Intelligent Dat