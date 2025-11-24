Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность SOAR Security Orchestration, Automation and Response Incident Response Platform, IRP Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP Digital Forensics and Incident Response, DFIR Реагирование и расследования инцидентов ИБ
- SOAR – это автоматизированная технология для организации, автоматизации, цифровизации и оптимизации процесса реагирования и расследования инцидентов ИБ. В результате высвобождается время сотрудников для решения на наиболее приоритетных, стратегических задач
- Кибербезопасность
- Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Расследование киберинцидентов
- Управление ИТ-рисками
- Платформы и сервисы киберразведки
- Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- Несанкционированный доступ к информации
- Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- Услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Тестирование на проникновение
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|24.11.2025
|
52% московских компаний увольняли сотрудников после ИБ-инцидентов
. Немного реже инциденты случались по вине руководителей направлений (22%), топ-менеджеров (15%), внештатных специалистов (12%) и контрагентов (10%).* СерчИнформ Большинство компаний, столкнувшихся с ИБ-инцидентами, выносили нарушителям выговор, предупреждение или замечание (75%). Санкции в виде увольнения применяли к нарушителям почти половина (52%) компаний, столкнувшихся с инцидентами ИБ
|13.11.2025
|
Платформа Security Vision SOAR усилит SOC CyberART Innostage в рамках технологического альянса
йствия киберугрозам Innostage SOC CyberART осуществил успешный переход на платформу Security Vision SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). Внедрение Security Vision SOAR
|27.10.2025
|
«Солар» выходит на рынок SIEM
и выводит на рынок продукт класса SIEM, который объединяет две технологии в одном решении – SIEM и SOAR. Благодаря этому подходу компания может сократить до 40% расходы бизнеса на внедрение дв
|28.07.2025
|
«Спикател» будет использовать решения R‑Vision в собственном SOC
«Спикател», поставщик облачных и ИБ-решений, использовал SOAR и TIP-платформы от разработчика систем цифровизации и кибербезопасности R‑Vision для соз
|24.07.2025
|
Bi.Zone представляет решение Bi.Zone SOAR для повышения эффективности SOC
Ключевая цель Bi.Zone SOAR — максимально ускорить процессы SOC. Инструмент объединяет в едином окне данные SIEM, EDR и других решений, а также позволяет координировать процессы реагирования на инциденты. Об этом CNe
|10.06.2025
|
Security Vision приглашает на вебинар «Новые возможности модуля «Управление инцидентами» (SOAR)
азделом среди публичных выступлений о продуктах, ведь на нем будут продемонстрированы и новый интерфейс, и активы, и, самое главное, обновленный функционал флагманского модуля управления инцидентами (SOAR). Участие бесплатное. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Ждём вас!
|20.05.2025
|
R-Vision VM представлен на новой архитектуре: конструктор сущностей, плейбуки и агентское сканирование
едставила обновленный продукт для управления уязвимостями R-Vision VM, реализованный на новой архитектуре. Теперь пользователям доступны модульный конструктор сущностей и представлений, универсальные плейбуки для автоматизации любых сценариев, расширенные возможности агентского сканирования и др. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Модульный конструктор сущностей и представлений
|19.05.2025
|
Security Vision сообщает о выпуске обновления для продуктов SOAR и NG SOAR
Security Vision SOAR – это комплексное решение для обработки инцидентов информационной безопасности на всех э
|19.05.2025
|
R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что система R-Vision SOAR, реализованная на базе ПО «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн», соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА, утвержденным приказом ФСБ России N196 от 6 мая 2019 г. Об это
|16.05.2025
|
Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays
адий Глушенков, ИТ-редактор Телеканала РБК 22 мая ИБ-директора соберутся на сессию Security Vision «SOAR: Кибербезопасность без границ». Они обсудят актуальные вопросы выбора, использования и о
|15.05.2025
|
Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
кестрации, автоматизации и реагирования на инциденты ИБ российского разработчика R-Vision (R-Vision SOAR). О том, как проект по внедрению SOAR-системы помог повысить скорость обработки и
|14.05.2025
|
Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации
Возможности решения Security Vision NG SOAR позволяет сделать прозрачным процесс управления инцидентами в компаниях разного масштаба
|25.04.2025
|
Solar DAG 2.0: кроссплатформенное решение с глубокой аналитикой, автоматизацией мониторинга и реагирования на ИБ-инциденты
рамках Solar Dozor. Таким образом, специалисты SOC-центров могут сэкономить время на реагирование и расследование инцидента. При обнаружении несанкционированного изменения прав доступа Solar DA
|16.04.2025
|
На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ
стемный интегратор с экспертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании «СберАналитика». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR
|10.04.2025
|
«Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR
Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован
|02.04.2025
|
Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов
Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила обновление флагманского продукта R-Vision SOAR 5.4 с улучшенным интерфейсом и расширенными возможностями для аналитиков SOC. В новой версии переработан интерфейс отображения сценариев реагирования для облегчения восприятия информации,
|17.03.2025
|
Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV SOAR с ОС «Ред ОС»
Ред Софт» завершили тестирование на совместимость своих продуктов: системы зонтичного мониторинга автоматизированных и информационных систем UDV ITM и платформы оркестрации СЗИ и автоматизации ИБ UDV SOAR с операционными системами «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Испытания подтвердили корректную и стабильную работу продуктов UDV ITM и UDV SOAR на базе операционных систем «Ред ОС 7.3» и «Ре
|06.11.2024
|
Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR
Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR. Security Vision SOAR – комплексное решение для обработки инцидентов информационной безопасности на всех этапах их жизненного цикла согласно методологии NIST/SANS,
|15.10.2024
|
F.A.С.С.T. проанализировал атаки вымогателей Shadow/Twelve на российские компании
группировки «двойного назначения» Shadow/Twelve, активно атакующей российские организации. Эксперты Лаборатории цифровой криминалистики F.A.C.C.T. изучили десятки атак вымогателей Shadow, Comet
|02.08.2024
|
«Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision
иты критически важных данных и систем. Компания «Газинформсервис» выбрала платформу Security Vision SOAR для своего Security Operations Center (SOC). Об этом CNews сообщили представители копани
|25.04.2024
|
Обновленная система «Нота Купол. Документы» ускорила создание модели угроз
возможности «Нота Купол. Документы», системы для учета ИТ-активов и категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В решении появилась функция автоматического формирования модели угроз, которая позволит компаниям оценивать актуальность опасностей, опираясь на добавленные редактируемые справочники. В новых справочниках «Нота Купол. Документы» отражена информация о
|24.04.2024
|
Innostage представила новую версию системы предотвращения и противодействия кибератакам
Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, усовершенствовала систему предотвращения и противодействия кибератакам Innostage SOAR (ранее Innostage IRP). Продукт получил новое название из-за масштабных изменений: его функционал вышел за рамки решений класса IRP и теперь соответствует всем требованиям класса SOAR
|16.04.2024
|
Обновление R-Vision SOAR 5.3: усовершенствованный интерфейс и расширенный набор функций
Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, представила новую версию R-Vision SOAR 5.3. В обновлении команда экспертов усовершенствовала пользовательский интерфейс, чтобы аналитики SOC могли продуктивнее решать свои повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представите
|25.03.2024
|
Компания «Гладиаторы ИБ» оказывает услуги по выявлению ИБ-инцидентов на базе «СерчИнформ SIEM»
Системный интегратор «Гладиаторы ИБ» и «СерчИнформ» объявили о партнерстве. Интегратор будет предоставлять заказчикам услугу по предупреждению ИБ-инцидентов и укреплению информационной безопасности ИТ-инфраструктуры с помощью «СерчИнформ SIEM». Специалисты компании «Гладиаторы ИБ» помогают клиентам реализовывать под ключ ИТ- и ИБ-прое
|21.03.2024
|
Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision
m (TIP), User and Entity Behavior Analysis (UEBA), Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) и Next Generation SOAR (NG SOAR) прошли всестороннее тестирование, в резу
|11.10.2023
|
В России появилась отечественная SOAR нового поколения
функционала современные вендоры SIEM-решений предлагают дополнительный инструмент — свою фирменную SOAR-систему (разумеется, за дополнительную плату). Решения класса SOAR — это платформ
|10.10.2023
|
Security Vision вывела на рынок продукт по реагированию на киберугрозы следующего поколения – Next Generation SOAR
Security Vision Next Generation SOAR (NG SOAR) является композитом технологий и функций, сфокусированным прицельно на
|07.09.2023
|
«Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство
еграции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privileged Access Management) «СКДПУ НТ» и «СКДПУ НТ Компакт» с платформой по автоматизации реагирования на инциденты R-Vision SOAR. Совместное применение «СКДПУ НТ» и R-Vision SOAR поможет российским компаниям повысить уровень защищенности ИТ-инфраструктуры от киберугроз, своевременно обнаруживать и реагировать
|18.07.2023
|
Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты
Новый продукт IRP/SOAR 2.0. SOAR — это класс автоматизированных систем оркестрации, автоматизации, реаги
|25.04.2023
|
Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5
мально автоматизированы. Наиболее значимые возможности: Классификация инцидента Security Vision IRP/SOAR автоматически классифицирует инцидент, связывая его с техниками и тактиками матрицы MITR
|24.04.2023
|
Вышла новая версия платформы R-Vision SOAR 5.2
Компания R-Vision выпустила обновление платформы для автоматизации реагирования на инциденты и повышения эффективности SOC R-Vision SOAR 5.2. В новой версии пользователям стал доступен инструмент для коммуникации по электронной почте и расширены возможности сценариев реагирования. Об этом CNews сообщили представители R-Visi
|19.01.2023
|
Атаки вымогателей на корпорации: что изменится в 2023 году
дель Malware-as-a-Service (MaaS), об этом рассказали команды DFI (Digital Footprint Intelligence) и DFIR (Digital Forensics and Incident Response) в рамках ежегодного отчета Kaspersky Security
|14.11.2022
|
Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
тупны услуги по противодействию кибератакам на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR), в рамках которого все рутинные процессы персонала, вовлеченного в обработку, реагирова
|23.08.2022
|
«РТК-Солар» и фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности
е направление – «Инструменты компьютерной криминалистики» (Digital Forensics and Incident Response, DFIR). Оно охватит технологии и инструменты цифровой криминалистики/форензики, которые позвол
|06.07.2022
|
Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты
ью решения компании Security Vision. Услуга на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого
|19.05.2022
|
Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч
буемого выкупа вырос до $247 тыс. Россия уже перестала быть тихой гаванью — количество реагирований лаборатории цифровой криминалистики Group-IB на атаки программ-вымогателей в первом квартале
|16.05.2022
|
R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR
зрелости программного продукта, функциональность которого давно вышла за рамки решений класса IRP (Incident Response Platform) и соответствует требованиям класса SOAR (Security Orchestration,
|14.03.2022
|
Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту
Компания «Интеллектуальная безопасность» готова обеспечить своим клиентам максимально быстрый и комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО. Продукты Security Vision: обладают богатым функционалом построены на базе лучших мировых прак
|11.02.2022
|
Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
ожности реагирования на инциденты кибербезопасности благодаря внедрению системы Security Vision IRP/SOAR. «Собственный SOC всегда эффективнее, чем услуги по подписке» CNews: Что представляет со
|25.01.2022
|
Дмитрий Бабков, банк «Санкт-Петербург»: Сценарии реагирования на инциденты в IRP-платформе минимизируют человеческие ошибки
MDB), инструментов управления ИТ-инфраструктурой, средств защиты и так далее. Кроме того, с помощью IRP-платформы мы планируем автоматизировать и управление уязвимостями. В этом году вместе с в
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Рахметов Руслан 60 24
|Баулин Валерий 52 16
|Парфентьев Алексей 167 16
|Сачков Илья 125 12
|Ковалев Александр 164 10
|Гольцов Александр 82 10
|Путин Владимир 3349 10
|Ляпунов Игорь 130 9
|Чернов Иван 36 9
|Филиппов Максим 52 8
|Зенкин Денис 263 8
|Бородавкин Данил 8 8
|Касперская Наталья 303 8
|Волков Дмитрий 66 7
|Ульянов Владимир 162 7
|Демидов Сергей 127 7
|Нуйкин Андрей 50 7
|Мельникова Анастасия 431 7
|Киселёв Алексей 80 6
|Янкин Андрей 45 6
|Хайретдинов Рустэм 89 6
|Зиннятуллин Тимур 9 6
|Олейникова Анна 13 6
|Мальнев Алексей 11 6
|Бондаренко Александр 39 5
|Лукацкий Алексей 131 5
|Шерстобитов Сергей 57 5
|Дрозд Алексей 21 5
|Бейбутов Эльман 18 5
|Сазонов Геннадий 10 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 4
|Касимов Вячеслав 34 4
|Стоянов Руслан 37 4
|Сметанев Игорь 12 4
|Степаненко Василий 48 4
|Фисенко Лев 52 4
|Емельянников Михаил 40 4
|Черун Екатерина 11 4
|Бабенко Алексей 9 4
|Нашивочников Николай 13 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.