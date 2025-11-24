Разделы

Кибербезопасность SOAR Security Orchestration, Automation and Response Incident Response Platform, IRP Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP Digital Forensics and Incident Response, DFIR Реагирование и расследования инцидентов ИБ


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


24.11.2025 52% московских компаний увольняли сотрудников после ИБ-инцидентов

. Немного реже инциденты случались по вине руководителей направлений (22%), топ-менеджеров (15%), внештатных специалистов (12%) и контрагентов (10%).* СерчИнформ Большинство компаний, столкнувшихся с ИБ-инцидентами, выносили нарушителям выговор, предупреждение или замечание (75%). Санкции в виде увольнения применяли к нарушителям почти половина (52%) компаний, столкнувшихся с инцидентами ИБ
13.11.2025 Платформа Security Vision SOAR усилит SOC CyberART Innostage в рамках технологического альянса

йствия киберугрозам Innostage SOC CyberART осуществил успешный переход на платформу Security Vision SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). Внедрение Security Vision SOAR
27.10.2025 «Солар» выходит на рынок SIEM

и выводит на рынок продукт класса SIEM, который объединяет две технологии в одном решении – SIEM и SOAR. Благодаря этому подходу компания может сократить до 40% расходы бизнеса на внедрение дв
28.07.2025 «Спикател» будет использовать решения R‑Vision в собственном SOC

«Спикател», поставщик облачных и ИБ-решений, использовал SOAR и TIP-платформы от разработчика систем цифровизации и кибербезопасности R‑Vision для соз
24.07.2025 Bi.Zone представляет решение Bi.Zone SOAR для повышения эффективности SOC

Ключевая цель Bi.Zone SOAR — максимально ускорить процессы SOC. Инструмент объединяет в едином окне данные SIEM, EDR и других решений, а также позволяет координировать процессы реагирования на инциденты. Об этом CNe
10.06.2025 Security Vision приглашает на вебинар «Новые возможности модуля «Управление инцидентами» (SOAR)

азделом среди публичных выступлений о продуктах, ведь на нем будут продемонстрированы и новый интерфейс, и активы, и, самое главное, обновленный функционал флагманского модуля управления инцидентами (SOAR). Участие бесплатное. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Ждём вас!
20.05.2025 R-Vision VM представлен на новой архитектуре: конструктор сущностей, плейбуки и агентское сканирование

едставила обновленный продукт для управления уязвимостями R-Vision VM, реализованный на новой архитектуре. Теперь пользователям доступны модульный конструктор сущностей и представлений, универсальные плейбуки для автоматизации любых сценариев, расширенные возможности агентского сканирования и др. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Модульный конструктор сущностей и представлений

19.05.2025 Security Vision сообщает о выпуске обновления для продуктов SOAR и NG SOAR

Security Vision SOAR – это комплексное решение для обработки инцидентов информационной безопасности на всех э
19.05.2025 R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что система R-Vision SOAR, реализованная на базе ПО «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн», соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА, утвержденным приказом ФСБ России N196 от 6 мая 2019 г. Об это
16.05.2025 Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays

адий Глушенков, ИТ-редактор Телеканала РБК 22 мая ИБ-директора соберутся на сессию Security Vision «SOAR: Кибербезопасность без границ». Они обсудят актуальные вопросы выбора, использования и о
15.05.2025 Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR

кестрации, автоматизации и реагирования на инциденты ИБ российского разработчика R-Vision (R-Vision SOAR). О том, как проект по внедрению SOAR-системы помог повысить скорость обработки и
14.05.2025 Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации

Возможности решения Security Vision NG SOAR позволяет сделать прозрачным процесс управления инцидентами в компаниях разного масштаба
25.04.2025 Solar DAG 2.0: кроссплатформенное решение с глубокой аналитикой, автоматизацией мониторинга и реагирования на ИБ-инциденты

рамках Solar Dozor. Таким образом, специалисты SOC-центров могут сэкономить время на реагирование и расследование инцидента. При обнаружении несанкционированного изменения прав доступа Solar DA
16.04.2025 На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ

стемный интегратор с экспертизой в создании, модернизации и обслуживании ИТ-инфраструктуры, внедрил SOAR-систему в компании «СберАналитика». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. SOAR

10.04.2025 «Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR

Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован

02.04.2025 Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила обновление флагманского продукта R-Vision SOAR 5.4 с улучшенным интерфейсом и расширенными возможностями для аналитиков SOC. В новой версии переработан интерфейс отображения сценариев реагирования для облегчения восприятия информации,

17.03.2025 Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV SOAR с ОС «Ред ОС»

Ред Софт» завершили тестирование на совместимость своих продуктов: системы зонтичного мониторинга автоматизированных и информационных систем UDV ITM и платформы оркестрации СЗИ и автоматизации ИБ UDV SOAR с операционными системами «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Испытания подтвердили корректную и стабильную работу продуктов UDV ITM и UDV SOAR на базе операционных систем «Ред ОС 7.3» и «Ре
06.11.2024 Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR

Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR. Security Vision SOAR – комплексное решение для обработки инцидентов информационной безопасности на всех этапах их жизненного цикла согласно методологии NIST/SANS,

15.10.2024 F.A.С.С.T. проанализировал атаки вымогателей Shadow/Twelve на российские компании

группировки «двойного назначения» Shadow/Twelve, активно атакующей российские организации. Эксперты Лаборатории цифровой криминалистики F.A.C.C.T. изучили десятки атак вымогателей Shadow, Comet
02.08.2024 «Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision

иты критически важных данных и систем. Компания «Газинформсервис» выбрала платформу Security Vision SOAR для своего Security Operations Center (SOC). Об этом CNews сообщили представители копани
25.04.2024 Обновленная система «Нота Купол. Документы» ускорила создание модели угроз

возможности «Нота Купол. Документы», системы для учета ИТ-активов и категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В решении появилась функция автоматического формирования модели угроз, которая позволит компаниям оценивать актуальность опасностей, опираясь на добавленные редактируемые справочники. В новых справочниках «Нота Купол. Документы» отражена информация о
24.04.2024 Innostage представила новую версию системы предотвращения и противодействия кибератакам

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, усовершенствовала систему предотвращения и противодействия кибератакам Innostage SOAR (ранее Innostage IRP). Продукт получил новое название из-за масштабных изменений: его функционал вышел за рамки решений класса IRP и теперь соответствует всем требованиям класса SOAR

16.04.2024 Обновление R-Vision SOAR 5.3: усовершенствованный интерфейс и расширенный набор функций

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, представила новую версию R-Vision SOAR 5.3. В обновлении команда экспертов усовершенствовала пользовательский интерфейс, чтобы аналитики SOC могли продуктивнее решать свои повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представите
25.03.2024 Компания «Гладиаторы ИБ» оказывает услуги по выявлению ИБ-инцидентов на базе «СерчИнформ SIEM»

Системный интегратор «Гладиаторы ИБ» и «СерчИнформ» объявили о партнерстве. Интегратор будет предоставлять заказчикам услугу по предупреждению ИБ-инцидентов и укреплению информационной безопасности ИТ-инфраструктуры с помощью «СерчИнформ SIEM». Специалисты компании «Гладиаторы ИБ» помогают клиентам реализовывать под ключ ИТ- и ИБ-прое
21.03.2024 Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision

m (TIP), User and Entity Behavior Analysis (UEBA), Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) и Next Generation SOAR (NG SOAR) прошли всестороннее тестирование, в резу
11.10.2023 В России появилась отечественная SOAR нового поколения

функционала современные вендоры SIEM-решений предлагают дополнительный инструмент — свою фирменную SOAR-систему (разумеется, за дополнительную плату). Решения класса SOAR — это платформ
10.10.2023 Security Vision вывела на рынок продукт по реагированию на киберугрозы следующего поколения – Next Generation SOAR

Security Vision Next Generation SOAR (NG SOAR) является композитом технологий и функций, сфокусированным прицельно на

07.09.2023 «Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство

еграции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privileged Access Management) «СКДПУ НТ» и «СКДПУ НТ Компакт» с платформой по автоматизации реагирования на инциденты R-Vision SOAR. Совместное применение «СКДПУ НТ» и R-Vision SOAR поможет российским компаниям повысить уровень защищенности ИТ-инфраструктуры от киберугроз, своевременно обнаруживать и реагировать
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты

Новый продукт IRP/SOAR 2.0. SOAR — это класс автоматизированных систем оркестрации, автоматизации, реаги
25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5

мально автоматизированы. Наиболее значимые возможности: Классификация инцидента Security Vision IRP/SOAR автоматически классифицирует инцидент, связывая его с техниками и тактиками матрицы MITR
24.04.2023 Вышла новая версия платформы R-Vision SOAR 5.2

Компания R-Vision выпустила обновление платформы для автоматизации реагирования на инциденты и повышения эффективности SOC R-Vision SOAR 5.2. В новой версии пользователям стал доступен инструмент для коммуникации по электронной почте и расширены возможности сценариев реагирования. Об этом CNews сообщили представители R-Visi
19.01.2023 Атаки вымогателей на корпорации: что изменится в 2023 году

дель Malware-as-a-Service (MaaS), об этом рассказали команды DFI (Digital Footprint Intelligence) и DFIR (Digital Forensics and Incident Response) в рамках ежегодного отчета Kaspersky Security

14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR

тупны услуги по противодействию кибератакам на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR), в рамках которого все рутинные процессы персонала, вовлеченного в обработку, реагирова
23.08.2022 «РТК-Солар» и фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности

е направление – «Инструменты компьютерной криминалистики» (Digital Forensics and Incident Response, DFIR). Оно охватит технологии и инструменты цифровой криминалистики/форензики, которые позвол
06.07.2022 Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты

ью решения компании Security Vision. Услуга на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч

буемого выкупа вырос до $247 тыс. Россия уже перестала быть тихой гаванью — количество реагирований лаборатории цифровой криминалистики Group-IB на атаки программ-вымогателей в первом квартале

16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR

зрелости программного продукта, функциональность которого давно вышла за рамки решений класса IRP (Incident Response Platform) и соответствует требованиям класса SOAR (Security Orchestration,

14.03.2022 Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту

Компания «Интеллектуальная безопасность» готова обеспечить своим клиентам максимально быстрый и комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО. Продукты Security Vision: обладают богатым функционалом построены на базе лучших мировых прак
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца

ожности реагирования на инциденты кибербезопасности благодаря внедрению системы Security Vision IRP/SOAR. «Собственный SOC всегда эффективнее, чем услуги по подписке» CNews: Что представляет со
25.01.2022 Дмитрий Бабков, банк «Санкт-Петербург»: Сценарии реагирования на инциденты в IRP-платформе минимизируют человеческие ошибки

MDB), инструментов управления ИТ-инфраструктурой, средств защиты и так далее. Кроме того, с помощью IRP-платформы мы планируем автоматизировать и управление уязвимостями. В этом году вместе с в

Публикаций - 1041, упоминаний - 1440

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 110
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 83
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 78
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 57
Microsoft Corporation 25236 57
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 57
R-Vision - Р-Вижн 215 50
InfoWatch - Инфовотч 1088 47
Ростелеком 10306 39
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 37
Telegram Group 2571 33
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 28
Cisco Systems 5222 28
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 26
8983 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 24
Google LLC 12255 23
Softline - Софтлайн 3261 23
Oracle Corporation 6867 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 21
IBM - International Business Machines Corp 9551 20
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 19
Информзащита 852 19
Cisco Systems - Splunk 72 18
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 18
Yandex - Яндекс 8434 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 18
GitHub 963 18
Fortinet 405 15
Check Point Software Technologies 800 15
Код Безопасности 702 14
Apple Inc 12628 14
Газинформсервис - ГИС 410 13
МегаФон 9892 13
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 13
Leta Group - Лета Групп 279 12
Perimetrix - Периметрикс 274 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 32
ГПБ - Газпромбанк 1174 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 15
Почта России ПАО 2245 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 14
Альфа-Банк 1868 13
Лента - Сеть розничной торговли 2267 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 11
МКБ - Московский кредитный банк 618 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 8
Резонанс НПП 389 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 6
РЖД - Российские железные дороги 2001 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 6
Русагро Группа Компаний 339 6
Газпром ПАО 1416 6
НСПК - Национальная система платежных карт 900 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 5
Tesla Motors 427 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 5
Visa International 1972 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 5
Microsoft - LinkedIn 684 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 5
ВТБ - Почта Банк 503 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
Colonial Pipeline 34 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 4
Северсталь ПАО - Severstal 560 4
eBay Inc 1631 4
American Express - Amex 335 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 149
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 73
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 67
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 64
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 61
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 53
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 20
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 8
Федеральное казначейство России 1879 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 7
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 5
Судебная власть - Judicial power 2412 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 5
OWASP - Open Web Application Security Project 118 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 2
CSA - Cloud Security Alliance 13 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Демократическая политическая партия США 119 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
OpenChain 1 1
Церковь Вечности 11 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 3 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 8 1
DLP-Эксперт 14 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 783
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 620
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 360
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 302
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 294
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 277
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 258
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 217
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 215
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 210
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 209
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 200
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 162
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 161
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 134
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 132
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 132
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 119
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 118
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 116
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 116
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 114
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 113
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 112
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 108
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 108
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 104
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 101
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 99
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 97
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 97
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 95
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 93
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 91
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 90
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 89
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 79
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 78
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 77
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 481 75
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 209
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 67
Linux OS 10896 60
Microsoft Windows 16327 59
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 57
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 37
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 37
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 44 33
Google Android 14679 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 24
Apple iOS 8242 23
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 21
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 317 19
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 19
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 18
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 18
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 17
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 17
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 16
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 16
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 16
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 15
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 15
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 14
Microsoft Windows PowerShell 223 14
Google VirusTotal 102 13
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 13
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 12
Microsoft Office 3952 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 12
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 11
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 71 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 11
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 11
Рахметов Руслан 60 24
Баулин Валерий 52 16
Парфентьев Алексей 167 16
Сачков Илья 125 12
Ковалев Александр 164 10
Гольцов Александр 82 10
Путин Владимир 3349 10
Ляпунов Игорь 130 9
Чернов Иван 36 9
Филиппов Максим 52 8
Зенкин Денис 263 8
Бородавкин Данил 8 8
Касперская Наталья 303 8
Волков Дмитрий 66 7
Ульянов Владимир 162 7
Демидов Сергей 127 7
Нуйкин Андрей 50 7
Мельникова Анастасия 431 7
Киселёв Алексей 80 6
Янкин Андрей 45 6
Хайретдинов Рустэм 89 6
Зиннятуллин Тимур 9 6
Олейникова Анна 13 6
Мальнев Алексей 11 6
Бондаренко Александр 39 5
Лукацкий Алексей 131 5
Шерстобитов Сергей 57 5
Дрозд Алексей 21 5
Бейбутов Эльман 18 5
Сазонов Геннадий 10 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 4
Касимов Вячеслав 34 4
Стоянов Руслан 37 4
Сметанев Игорь 12 4
Степаненко Василий 48 4
Фисенко Лев 52 4
Емельянников Михаил 40 4
Черун Екатерина 11 4
Бабенко Алексей 9 4
Нашивочников Николай 13 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 689
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 62
Европа 24634 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 29
Германия - Федеративная Республика 12936 28
Израиль 2784 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 16
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 16
Украина 7793 15
Иран - Исламская Республика Иран 1115 15
Ближний Восток 3030 15
Беларусь - Белоруссия 6023 15
Индия - Bharat 5697 14
Европа Восточная 3121 13
Франция - Французская Республика 7975 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 12
Южная Корея - Республика 6858 12
Азия - Азиатский регион 5748 12
Канада 4985 12
Казахстан - Республика 5792 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 10
Африка - Африканский регион 3570 10
Саудовская Аравия - Королевство 631 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 8
Россия - СФО - Новосибирск 4650 8
Земля - планета Солнечной системы 10658 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 8
Сингапур - Республика 1906 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 8
Америка Латинская 1880 8
Япония 13547 8
Швеция - Королевство 3715 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 324
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 304
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 147
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 138
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 116
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 116
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 108
Аудит - аудиторский услуги 3111 102
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 95
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 80
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 76
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 74
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 66
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 63
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 63
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 63
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 55
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 54
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 50
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 49
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 44
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 42
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 42
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 41
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 38
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 35
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 35
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 35
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 35
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 34
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 34
Энергетика - Energy - Energetically 5524 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 16
BleepingComputer - Издание 410 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 8
AP - Associated Press 2006 7
Bloomberg 1417 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 4
WikiLeaks 120 4
The Register - The Register Hardware 1696 4
NYT - The New York Times 1086 4
PC Magazine - PCMag 93 3
Times 648 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
Ведомости 1233 3
CoinMarKetCap 23 2
Newsweek 39 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Открытые системы ИД 176 2
Federal Register 7 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Defensetech 47 2
SETimes 43 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Wired - Издание 270 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Комсомольская правда ИД 72 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Korea Herald 44 1
Ars Technica 435 1
IDG - International Data Group 116 1
Inquirer 463 1
Gizmodo 131 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Securelist 26 1
Gartner - Гартнер 3608 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 22
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 16
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 13
IDC - International Data Corporation 4943 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 6
Juniper Research 551 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 4
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 3
IBM Institute for Business Value 25 2
CNews Мишень 172 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
KuppingerCole Analysts AG 8 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 828 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Privacy International 16 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Gartner Market Guide for Digital Forensics and Incident Response Services 1 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Recorded Future 16 1
B2B International 50 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Zecurion Analytics 25 1
EdTechX Global 1 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
Fortune Global 1000 51 1
ONSIDE 15 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Top10VPN 6 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 13 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 6
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 8 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 15 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 10
Capture the Flag - CTF 53 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 6
Infosecurity - выставка 63 4
SearchInform Road Show 11 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 3
CNews AWARDS - награда 549 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Единый день голосования 138 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 2
Cyber Polygon 7 2
UserGate Open Conf 3 2
CyberCrimeCon 7 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 4 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Национальная банковская премия 2 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Docflow 147 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
