НАПФ Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов


СОБЫТИЯ


19.02.2026 УК «Спутник – Управление Капиталом» ведет учет в продуктах «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL» 1
25.01.2011 Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Leta IT-company разработали отраслевой стандарт защиты ПДн 4
07.08.2007 Интернет-«пираты» 13 раз обидели Макcим 1
13.11.2001 Colt столкнется с серьезными трудностями в связи с выпуском новых акций стоимостью $583 млн. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

НАПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 149 1
Visa International 1977 1
Fidelity 45 1
Благосостояние НПФ 52 1
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13051 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8812 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1070 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4213 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 352 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5348 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1912 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32118 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57630 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 902 1
Шаповалов Иван 6 1
Нифонтов Владимир 3 1
Bell Stuart - Белл Стюарт 1 1
Doherty John - Доэрти Джон 4 1
Абросимова Марина 1 1
Волкова Виоллета 1 1
Угренович Алексей 3 1
Угрюмов Константин 1 1
Блинов Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158663 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2569 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4944 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 132 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17448 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8554 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2391 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
