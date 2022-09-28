Leta Group Лета Групп

VK избавился от игрового подразделения за $642 млн ления My.Games. 100% компании проданы венчурному инвестору Александру Чачаве, управляющему партнеру Leta Capital. Сумма сделки составила $642 млн. Объектами сделки стали все активы My.Games, вк

Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов Венчурный фонд LETA Capital подготовил и опубликовал свод антикризисных правил и рекомендаций, призванных помочь стартапам преодолеть наступающий экономические кризис, сохранить свою эффективность в новых усл

Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов Российский венчурный фонд LETA Capital стал лид-инвестором компании Mybuddy.ai – создателя нового направления в дистанционном образовании. Технологии и продукты Mybuddy позволяют детям изучать английский язык с помощью

LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда LETA Capital объявила финансовые итоги работы своего первого фонда LETA Capital Limited, работающего по модели Evergreen. Фонд был сформирован в 2012 г., объем сделанных инвестиций составил $15 млн. За время работы фонда его IRR (Internal Rate of Return – внут

LETA выбрала для систем самообслуживания технологии Smart Engines ность распознавания паспорта РФ, документов с машиночитаемой зоной MRZ и других документов.Компания LETA — интегратор распределенных проектов, обеспечивающий заказчикам комплексные решения в об

Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital на базе технологий SDN и NFV, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о привлечении инвестиций в формате конвертируемых нот на сумму $1 млн. Инвестором данного выпуска выступил венчурный фонд Leta Capital, который год назад участвовал в первом инвестиционном раунде компании. Как сообщили CNews в Brain4net, полученные средства будут направлены на оптимизацию решений компании и развит

Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy Венчурные фонды Leta Capital, Altair Capital и JanVest инвестировали $2,4 млн в аналитическую платформу для м

Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta . Фонд инвестировал p100 млн в российского разработчика решений для операторов связи Brain4Net (юридическое лицо — ООО «Программируемые сети»). Компания является резидентом «Сколково».В партнерстве с Leta CapitalСоинвестором в сделке выступил фонд Leta Capital, созданной Leta IT-Group. В совокупности партнеры вложили в Brain4Net $1,75 млн и получат 25% акций компании. В доллар

Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights Международный венчурный фонд Maxfield Capital и Leta Capital объявили об инвестировании в израильский проект viisights (www.viisights.com). Общий объем привлеченных проектом средств составил $1,2 млн. К раунду также присоединились TheTime и

Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box зводителей. Это редкий случай, когда у стартапа уже есть несколько готовых решений, которыми пользуются сотни дилерских центров и тысячи автолюбителей», поясняет Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital, который в результате сделки вошел в совет директоров компании. В ближайшее время bright box планирует расширить сотрудничество с автопроизводителями для предустановки системы Remo

Leta привела ИТ-систему «Ангарского электролизного химического комбината» в соответствие требованиям по ИБ «Росатома» Компания Leta завершила проект по приведению автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ) «Ангарского электролизного химического комбината» (АЭХК) в соответствие требованиям по информационн

Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке» Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания Leta, игрок рынка информационной безопасности, завершили масштабный проект по созданию комплексной системы управления доступом и идентификацией пользователей в «Связном Банке». Технологической

Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» Компания Leta сообщила о завершении масштабного проекта в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по приведению процессов и систем обработки персональных данных (ПДн) в соответствие требованиям

Leta оценила уровень соответствия ИБ «Международного строительного банка» требованиям НПС Компания Leta завершила проект по оценке соответствия системы обеспечения информационной безопасности «Международного строительного банка» (МСБ) требованиям нормативных документов по защите информации в

Leta предложит услуги Above Security по управлению ИБ Компания Leta, игрок российского рынка информационной безопасности, сообщила о подписании партнерского договора с канадской компанией Above Security, мировым поставщиком услуг по управлению информационн

«Международный Финансовый Клуб» внедрил систему защиты от утечек информации Falcongaze с помощью Leta Компания Leta завершила проект по внедрению системы защиты от утечек данных Falcongaze SecureTower в АКБ «Международный Финансовый Клуб». Об этом CNews сообщили в Leta. Работы по внедрению DLP-ре

Leta Group продала свой кибер-детективный бизнес Компьютерные криминалисты из Group-IB заявили о выкупе половины своей компании у Leta Group. Конкретные имена покупателей 50% Group-IB участники сделки не называют и не разгл

Leta оценила осведомленность сотрудников российских компаний в вопросах ИБ Компания Leta провела масштабное исследование с целью определения уровня осведомленности в области информационной безопасности среди сотрудников российских компаний. Результаты исследования позволили вы

Leta Capital инвестирует $500 тыс. в разработчика «автопилота для транспортных средств» Компания Leta Capital объявила об инвестировании $500 тыс. в резидента космического кластера инновационного центра «Сколково» — компанию RoboCV («РобоСиВи»), которая занимается разработками в области ав

Leta получила полный набор продуктовых компетенций McAfee Компания Leta, игрок рынка информационной безопасности в России, объявила о расширении списка компетенций McAfee. Leta стала обладателем полного набора компетенций разработчика решений в области

Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 Компания Leta, оказывающая полный спектр услуг по защите информации, объявила о завершении комплексного проекта по внедрению и подготовке системы управления информационной безопасностью (СУИБ) горнорудн

Leta подготовила «Капш ТраффикКом Руссия» к получению лицензии ФСТЭК Компания Leta, оказывающая полный спектр услуг по защите информации, объявила о завершении проекта по подготовке компании «Капш ТраффикКом Руссия» к получению лицензии ФСТЭК России на осуществление деят

Топ-менеджер Leta возглавил службу по развитию маркетинга «Кода Безопасности» Компания «Код Безопасности» сообщила о новом назначении. Должность руководителя службы по развитию маркетинга занял Валентин Крохин, ранее возглавлявший направление PR и маркетинга группы компаний Leta. В «Коде Безопасности» Валентин Крохин будет отвечать за развитие маркетинговых направлений деятельности российского вендора, продвижение бренда компании и ее продуктов и взаимодействие со

Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра» Компания Leta объявила о завершении комплексного проекта по внедрению системы контроля утечек данных Falcongaze SecureTower в корпоративной сети ФГУП «Главный радиочастотный центр». Федеральное государс

Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС Компания Leta объявила о завершении комплексного проекта по построению системы обеспечения информационной безопасности «МСП Банка» в соответствии с требованиями стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-

Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001 Компания Leta, предоставляющая полный спектр услуг по информационной безопасности, объявила о завершении проверочного аудита своей системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие

Фонды LETA Capital и TMT Investments инвестируют $1 млн в калифорнийский стартап rollApp Inc. ос более чем в 50 раз и в мае 2013 года превысил отметку 0.5 млн посещений в месяц. Сегодня rollApp Inc. объявил о привлечении “Раунда А” финансирования в размере $1 млн от синдиката инвесторов. Фонд LETA Capital выступил в качестве ведущего инвестора. Фонд TMT Investments, который осуществил посевную инвестицию в rollApp в 2011 г. , также принял участие в этом раунде. rollApp планирует исп

Владимир Шумак назначен директором департамента аттестации и лицензионной работы компании Leta Компания Leta объявила о назначении на должность директора департамента аттестации и лицензионной работы Владимира Шумака. Как сообщили в Leta, Владимир Шумак – высококвалифицированный специалист

Leta создала систему управления непрерывностью деятельности для банка «Петрокоммерц» Компания Leta объявила о завершении проекта по созданию системы управления непрерывностью деятельности в банке «Петрокоммерц». «В конце 2011 года мы запустили проект по построению системы управления неп

Leta Capital и Altair.VC стали инвестиционными партнерами бизнес-инкубатора МГУ Бизнес-инкубатор МГУ начал сотрудничество с двумя инвестиционными фондами — Leta Capital и Altair.VC. В рамках сотрудничества Leta Capital и Altair.VC выделят средства для осуществления посевных инвестиций в резидентов инкубатора, которые, помимо материальной по

Leta внедрила ПК Avanpost 3.0 в банке «Траст» Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания Leta, игрок российского рынка информационной безопасности, объявили о завершении проекта в банке «Траст» по обеспечению двухфакторной аутентификации пользователей в системах, обрабатывающих дан

Leta разработала методологию обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры Компания Leta разработала методологию обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры (БСИ). Методология направлена на решение основных задач, которые стоят сегодня перед подразделениями компаний, отвеч

Leta завершила аттестацию объектов информатизации удостоверяющего центра «Мосэнергосбыта» Компания Leta объявила о завершении аттестационных испытаний объектов информатизации корпоративного удостоверяющего центра «Мосэнергосбыт». Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта специалистам

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Maykor и Leta будут совместно реализовать проекты в области аутсорсинга и ИБ Группа компаний Maykor, специализирующаяся в области сервиса, аутсорсинга ИТ- и инженерных систем, и компания Leta, работающая на рынке информационной безопасности в России, объявили о заключении долгосрочного партнерского соглашения. Как рассказали CNews в Maykor, в рамках сотрудничества планируется с

Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте» Компания Leta завершает реализацию комплексного проекта в атомной отрасли России по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями между

Leta запустила новый онлайн-сервис по защите ПДн в СМБ Компания Leta объявила о запуске специализированного онлайн-сервиса 152pro.ru, при помощи которого специалисты малых и средних предприятий самостоятельно могут защитить персональные данные на профессион

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Leta Group внедряет международные стандарты финансовой отчетности во всех компаниях группы воими активами и внедрении во всех компаниях группы международных стандартов финансовой отчетности. Leta Group – управляющая и инвестиционная компания в сфере передовых информационных технологи