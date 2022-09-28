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Leta Group Лета Групп



28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн
21.04.2020 Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов
08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда
19.01.2018 LETA выбрала для систем самообслуживания технологии Smart Engines
30.03.2017 Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital
03.06.2016 Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta
19.01.2016 Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights
21.11.2014 Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box
27.08.2014 Leta привела ИТ-систему «Ангарского электролизного химического комбината» в соответствие требованиям по ИБ «Росатома»
17.07.2014 Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке»
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации»
31.03.2014 Leta оценила уровень соответствия ИБ «Международного строительного банка» требованиям НПС
12.02.2014 Leta предложит услуги Above Security по управлению ИБ
23.01.2014 «Международный Финансовый Клуб» внедрил систему защиты от утечек информации Falcongaze с помощью Leta
31.10.2013 Leta Group продала свой кибер-детективный бизнес
22.10.2013 Leta оценила осведомленность сотрудников российских компаний в вопросах ИБ
10.10.2013 Leta Capital инвестирует $500 тыс. в разработчика «автопилота для транспортных средств»
08.10.2013 Leta получила полный набор продуктовых компетенций McAfee
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005
28.08.2013 Leta подготовила «Капш ТраффикКом Руссия» к получению лицензии ФСТЭК
22.08.2013 Топ-менеджер Leta возглавил службу по развитию маркетинга «Кода Безопасности»
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра»
25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС
11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001
01.07.2013 Фонды LETA Capital и TMT Investments инвестируют $1 млн в калифорнийский стартап rollApp Inc.
24.06.2013 Владимир Шумак назначен директором департамента аттестации и лицензионной работы компании Leta
27.05.2013 Leta создала систему управления непрерывностью деятельности для банка «Петрокоммерц»
20.03.2013 Leta Capital и Altair.VC стали инвестиционными партнерами бизнес-инкубатора МГУ
12.03.2013 Leta внедрила ПК Avanpost 3.0 в банке «Траст»
13.02.2013 Leta разработала методологию обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры
30.01.2013 Leta завершила аттестацию объектов информатизации удостоверяющего центра «Мосэнергосбыта»
15.01.2013 Leta помогла оценить состояние ИБ дилера Volvo в России
03.12.2012 Maykor и Leta будут совместно реализовать проекты в области аутсорсинга и ИБ
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»
19.11.2012 Leta запустила новый онлайн-сервис по защите ПДн в СМБ
23.10.2012 Leta защитила персональные данные «Одноклассников»
28.09.2012 Leta Group внедряет международные стандарты финансовой отчетности во всех компаниях группы
19.09.2012 Leta Capital инвестировала в SaaS-сервис RedHelper

Публикаций - 279, упоминаний - 333

Leta Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Leta IT-company 133 106
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4303 29
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 486 27
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 17
Дамаск 32 17
Microsoft Corporation 23736 17
Информзащита 686 13
Trend Micro 582 12
InfoWatch - Инфовотч 950 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 972 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 10
HamsterSoft 10 10
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 133 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1374 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 8
Google LLC 11110 7
Check Point Software Technologies 718 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 386 6
Dr.Web - Доктор Веб 1218 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8174 5
Крок - Croc 1730 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10282 5
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 5
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 714 4
IBM - International Business Machines Corp 9249 4
Forcepoint - Websense 125 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 506 4
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 541 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7187 4
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 62 4
Cisco Systems 4927 4
Oracle Corporation 6384 4
ГКС - Группа компаний Систематика 346 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 749 3
Цифра ГК 2183 3
Cerevrum - Цереврум 7 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 274 3
DEVAR 5 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 52 31
АСК 41 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6084 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 617 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6701 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 5
Почта России ПАО 2038 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2481 4
Россети Ленэнерго 2385 4
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото 27 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6305 3
Газпром нефть 519 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1040 3
Газпром ПАО 1183 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  20 3
РЖД - Российские железные дороги 1667 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 3
Аквилон 5 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 2
Volvo Cars 250 2
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 92 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 183 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 89 2
KIA Motors 100 2
Открытие ФК - Петрокоммерц 57 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 166 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 2
Альфа-Групп 668 2
Альфа-Банк 1621 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2544 2
TMT Investments 110 2
СМЗ - Савеловский машиностроительный завод 2 2
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 17 2
МКБ - Московский кредитный банк 458 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3037 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18441 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2779 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3860 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2535 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2427 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1612 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2511 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10600 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9538 3
Судебная власть - Judicial power 2138 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1546 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1348 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 2
Президент Российской Федерации 3815 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1962 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 72 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2052 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 2
МВД РФ Управление К 118 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1267 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 15 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 23 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
Правительство Москвы 2090 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 835 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6148 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1807 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20838 138
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55189 112
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80464 72
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6024 60
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7050 44
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5490 44
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11550 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26732 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13094 23
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2829 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26460 21
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 749 20
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 234 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8252 20
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9458 19
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 281 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4144 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10243 17
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11821 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10334 16
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1644 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5916 15
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3631 15
HR-Grid 14 14
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 68 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25789 14
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3567 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8556 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11183 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3752 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17812 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13617 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3165 11
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 891 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3571 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10461 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17956 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22509 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40689 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9211 10
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 16
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3510 12
Microsoft Windows 14665 9
Microsoft Windows 2000 12815 7
Google Android 12840 5
Apple - App Store 2662 5
Linux OS 8518 5
ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 60 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4260 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 258 4
Broadcom - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 21 4
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 22 3
Microsoft Exchange 1347 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 3
Apple iOS 6988 3
FalconGaze SecureTower 59 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 58 2
Microsoft Exchange Server 477 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 168 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 446 2
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 13 2
Google Play - Google Store - Android Market 3022 2
Kaspersky Total Space Security 43 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1122 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 220 2
Broadcom - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP 42 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4831 2
Kaspersky Internet Security 421 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 520 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6753 2
Mozilla Firefox - браузер 1811 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2542 2
Дамаск МФЦ 4 2
Microsoft Office 3502 2
Apple iPad 3763 2
Group-IB DRP - Group-IB Digital Risk Protection 38 2
Microsoft Windows NT 816 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 332 2
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 28 2
Чачава Александр 82 50
Конусов Андрей 86 49
Малявкин Александр 23 19
Крохин Валентин 31 16
Сачков Илья 112 12
Левцов Вениамин 35 10
Топоров Сергей 7 7
Бондаренко Александр 39 6
Гайкович Владимир 39 5
Албитов Андрей 31 5
Акимов Сергей 9 5
Шароварин Евгений 6 5
Пильцов Сергей 5 5
Шабанов Илья 59 4
Гончаров Илья 6 4
Соколов Антон 6 4
Гудилин Олег 30 4
Касперский Евгений 310 4
Земков Сергей 157 3
Другов Александр 5 3
Белкин Александр 4 3
Туркот Александр 36 3
Бугров Алексей 12 3
Лукацкий Алексей 101 3
Масалович Андрей 18 2
Стоянов Руслан 33 2
Волков Леонид 14 2
Касперская Наталья 279 2
Кондаков Гарри 35 2
Царев Евгений 22 2
Хайретдинов Рустэм 65 2
Чернятин Антон 11 2
Башлыков Михаил 23 2
Городецкий Петр 23 2
Вышлов Андрей 23 2
Железняков Вячеслав 13 2
Калинин Денис 70 2
Рожецкин Леонид 48 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Емельянников Михаил 39 2
Россия - РФ - Российская федерация 126239 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40138 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50628 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13374 25
Европа 21498 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17248 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15569 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13070 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2661 8
Индия - Республика 5137 7
Германия - Федеративная Республика 12180 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3401 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1369 6
Япония 13028 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15405 5
Европа Восточная 3010 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1338 5
Израиль 2628 4
США - Нью-Йорк 3103 4
Канада 4732 4
Латвия - Латвийская Республика 800 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 366 4
Бразилия - Федеративная Республика 2253 3
Ближний Восток 2694 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 920 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 3
Азия - Азиатский регион 5159 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 720 3
США - Калифорния 4687 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1211 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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