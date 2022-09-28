Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Leta Group Лета Групп

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн

ления My.Games. 100% компании проданы венчурному инвестору Александру Чачаве, управляющему партнеру Leta Capital. Сумма сделки составила $642 млн. Объектами сделки стали все активы My.Games, вк
21.04.2020 Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов

Венчурный фонд LETA Capital подготовил и опубликовал свод антикризисных правил и рекомендаций, призванных помочь стартапам преодолеть наступающий экономические кризис, сохранить свою эффективность в новых усл
08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов

Российский венчурный фонд LETA Capital стал лид-инвестором компании Mybuddy.ai – создателя нового направления в дистанционном образовании. Технологии и продукты Mybuddy позволяют детям изучать английский язык с помощью

19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда

LETA Capital объявила финансовые итоги работы своего первого фонда LETA Capital Limited, работающего по модели Evergreen. Фонд был сформирован в 2012 г., объем сделанных инвестиций составил $15 млн. За время работы фонда его IRR (Internal Rate of Return – внут
19.01.2018 LETA выбрала для систем самообслуживания технологии Smart Engines

ность распознавания паспорта РФ, документов с машиночитаемой зоной MRZ и других документов.Компания LETA — интегратор распределенных проектов, обеспечивающий заказчикам комплексные решения в об
30.03.2017 Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital

на базе технологий SDN и NFV, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о привлечении инвестиций в формате конвертируемых нот на сумму $1 млн. Инвестором данного выпуска выступил венчурный фонд Leta Capital, который год назад участвовал в первом инвестиционном раунде компании. Как сообщили CNews в Brain4net, полученные средства будут направлены на оптимизацию решений компании и развит
03.06.2016 Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy

Венчурные фонды Leta Capital, Altair Capital и JanVest инвестировали $2,4 млн в аналитическую платформу для м
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta

. Фонд инвестировал p100 млн в российского разработчика решений для операторов связи Brain4Net (юридическое лицо — ООО «Программируемые сети»). Компания является резидентом «Сколково».В партнерстве с Leta CapitalСоинвестором в сделке выступил фонд Leta Capital, созданной Leta IT-Group. В совокупности партнеры вложили в Brain4Net $1,75 млн и получат 25% акций компании. В доллар
19.01.2016 Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights

Международный венчурный фонд Maxfield Capital и Leta Capital объявили об инвестировании в израильский проект viisights (www.viisights.com). Общий объем привлеченных проектом средств составил $1,2 млн. К раунду также присоединились TheTime и 
21.11.2014 Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box

зводителей. Это редкий случай, когда у стартапа уже есть несколько готовых решений, которыми пользуются сотни дилерских центров и тысячи автолюбителей», поясняет Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital, который в результате сделки вошел в совет директоров компании. В ближайшее время bright box планирует расширить сотрудничество с автопроизводителями для предустановки системы Remo
27.08.2014 Leta привела ИТ-систему «Ангарского электролизного химического комбината» в соответствие требованиям по ИБ «Росатома»

Компания Leta завершила проект по приведению автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ) «Ангарского электролизного химического комбината» (АЭХК) в соответствие требованиям по информационн
17.07.2014 Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке»

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания Leta, игрок рынка информационной безопасности, завершили масштабный проект по созданию комплексной системы управления доступом и идентификацией пользователей в «Связном Банке». Технологической

21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации»

Компания Leta сообщила о завершении масштабного проекта в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по приведению процессов и систем обработки персональных данных (ПДн) в соответствие требованиям
31.03.2014 Leta оценила уровень соответствия ИБ «Международного строительного банка» требованиям НПС

Компания Leta завершила проект по оценке соответствия системы обеспечения информационной безопасности «Международного строительного банка» (МСБ) требованиям нормативных документов по защите информации в
12.02.2014 Leta предложит услуги Above Security по управлению ИБ

Компания Leta, игрок российского рынка информационной безопасности, сообщила о подписании партнерского договора с канадской компанией Above Security, мировым поставщиком услуг по управлению информационн
23.01.2014 «Международный Финансовый Клуб» внедрил систему защиты от утечек информации Falcongaze с помощью Leta

Компания Leta завершила проект по внедрению системы защиты от утечек данных Falcongaze SecureTower в АКБ «Международный Финансовый Клуб». Об этом CNews сообщили в Leta. Работы по внедрению DLP-ре
31.10.2013 Leta Group продала свой кибер-детективный бизнес

Компьютерные криминалисты из Group-IB заявили о выкупе половины своей компании у Leta Group. Конкретные имена покупателей 50% Group-IB участники сделки не называют и не разгл
22.10.2013 Leta оценила осведомленность сотрудников российских компаний в вопросах ИБ

Компания Leta провела масштабное исследование с целью определения уровня осведомленности в области информационной безопасности среди сотрудников российских компаний. Результаты исследования позволили вы
10.10.2013 Leta Capital инвестирует $500 тыс. в разработчика «автопилота для транспортных средств»

Компания Leta Capital объявила об инвестировании $500 тыс. в резидента космического кластера инновационного центра «Сколково» — компанию RoboCV («РобоСиВи»), которая занимается разработками в области ав
08.10.2013 Leta получила полный набор продуктовых компетенций McAfee

Компания Leta, игрок рынка информационной безопасности в России, объявила о расширении списка компетенций McAfee. Leta стала обладателем полного набора компетенций разработчика решений в области

17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005

Компания Leta, оказывающая полный спектр услуг по защите информации, объявила о завершении комплексного проекта по внедрению и подготовке системы управления информационной безопасностью (СУИБ) горнорудн
28.08.2013 Leta подготовила «Капш ТраффикКом Руссия» к получению лицензии ФСТЭК

Компания Leta, оказывающая полный спектр услуг по защите информации, объявила о завершении проекта по подготовке компании «Капш ТраффикКом Руссия» к получению лицензии ФСТЭК России на осуществление деят
22.08.2013 Топ-менеджер Leta возглавил службу по развитию маркетинга «Кода Безопасности»

Компания «Код Безопасности» сообщила о новом назначении. Должность руководителя службы по развитию маркетинга занял Валентин Крохин, ранее возглавлявший направление PR и маркетинга группы компаний Leta. В «Коде Безопасности» Валентин Крохин будет отвечать за развитие маркетинговых направлений деятельности российского вендора, продвижение бренда компании и ее продуктов и взаимодействие со
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра»

Компания Leta объявила о завершении комплексного проекта по внедрению системы контроля утечек данных Falcongaze SecureTower в корпоративной сети ФГУП «Главный радиочастотный центр». Федеральное государс
25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС

Компания Leta объявила о завершении комплексного проекта по построению системы обеспечения информационной безопасности «МСП Банка» в соответствии с требованиями стандарта «Банка России» СТО БР ИББС-1.0-
11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001

Компания Leta, предоставляющая полный спектр услуг по информационной безопасности, объявила о завершении проверочного аудита своей системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие

01.07.2013 Фонды LETA Capital и TMT Investments инвестируют $1 млн в калифорнийский стартап rollApp Inc.

ос более чем в 50 раз и в мае 2013 года превысил отметку 0.5 млн посещений в месяц. Сегодня rollApp Inc. объявил о привлечении “Раунда А” финансирования в размере $1 млн от синдиката инвесторов. Фонд LETA Capital выступил в качестве ведущего инвестора. Фонд TMT Investments, который осуществил посевную инвестицию в rollApp в 2011 г. , также принял участие в этом раунде. rollApp планирует исп
24.06.2013 Владимир Шумак назначен директором департамента аттестации и лицензионной работы компании Leta

Компания Leta объявила о назначении на должность директора департамента аттестации и лицензионной работы Владимира Шумака. Как сообщили в Leta, Владимир Шумак – высококвалифицированный специалист
27.05.2013 Leta создала систему управления непрерывностью деятельности для банка «Петрокоммерц»

Компания Leta объявила о завершении проекта по созданию системы управления непрерывностью деятельности в банке «Петрокоммерц». «В конце 2011 года мы запустили проект по построению системы управления неп
20.03.2013 Leta Capital и Altair.VC стали инвестиционными партнерами бизнес-инкубатора МГУ

Бизнес-инкубатор МГУ начал сотрудничество с двумя инвестиционными фондами — Leta Capital и Altair.VC. В рамках сотрудничества Leta Capital и Altair.VC выделят средства для осуществления посевных инвестиций в резидентов инкубатора, которые, помимо материальной по
12.03.2013 Leta внедрила ПК Avanpost 3.0 в банке «Траст»

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания Leta, игрок российского рынка информационной безопасности, объявили о завершении проекта в банке «Траст» по обеспечению двухфакторной аутентификации пользователей в системах, обрабатывающих дан
13.02.2013 Leta разработала методологию обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры

Компания Leta разработала методологию обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры (БСИ). Методология направлена на решение основных задач, которые стоят сегодня перед подразделениями компаний, отвеч
30.01.2013 Leta завершила аттестацию объектов информатизации удостоверяющего центра «Мосэнергосбыта»

Компания Leta объявила о завершении аттестационных испытаний объектов информатизации корпоративного удостоверяющего центра «Мосэнергосбыт». Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта специалистам
15.01.2013 Leta помогла оценить состояние ИБ дилера Volvo в России

Компания Leta завершила комплексный проект по аудиту состояния информационной безопасности официального дилера Volvo Construction Equipment в России — компании «Ферронордик Машины» — и разработала реком
03.12.2012 Maykor и Leta будут совместно реализовать проекты в области аутсорсинга и ИБ

Группа компаний Maykor, специализирующаяся в области сервиса, аутсорсинга ИТ- и инженерных систем, и компания Leta, работающая на рынке информационной безопасности в России, объявили о заключении долгосрочного партнерского соглашения. Как рассказали CNews в Maykor, в рамках сотрудничества планируется с
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»

Компания Leta завершает реализацию комплексного проекта в атомной отрасли России по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями между
19.11.2012 Leta запустила новый онлайн-сервис по защите ПДн в СМБ

Компания Leta объявила о запуске специализированного онлайн-сервиса 152pro.ru, при помощи которого специалисты малых и средних предприятий самостоятельно могут защитить персональные данные на профессион
23.10.2012 Leta защитила персональные данные «Одноклассников»

Компания Leta объявила о завершении комплексного проекта по приведению информационных систем персональных данных (ИСПДн) и процессов обработки ПДн российской социальной сети «Одноклассники» в соответств
28.09.2012 Leta Group внедряет международные стандарты финансовой отчетности во всех компаниях группы

воими активами и внедрении во всех компаниях группы международных стандартов финансовой отчетности. Leta Group – управляющая и инвестиционная компания в сфере передовых информационных технологи
19.09.2012 Leta Capital инвестировала в SaaS-сервис RedHelper

ых пользовательских интерфейсов система успешно распространяется более чем в 15 странах, отметили в Leta Capital. По данным компании, общий объем инвестиций на первом этапе составил чуть более


Публикаций - 282, упоминаний - 339

Leta Group и организации, системы, технологии, персоны:

Leta IT-company - Leta IT-Group 156 113
ESET - ESET Software 1161 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 33
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 29
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 18
Microsoft Corporation 25775 17
InfoWatch - Инфовотч 1185 13
Информзащита 941 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 13
Trend Micro 651 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 11
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 10
HamsterSoft 12 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 8
Google LLC 12688 7
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 8 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
Ростелеком 10948 6
Check Point Software Technologies 829 6
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 5
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Novakid - Новакид Рус 6 4
Forcepoint - Websense 140 4
МегаФон 10742 4
Cisco Systems 5372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Oracle Corporation 7074 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 4
Код Безопасности 812 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 35
АСК 49 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Газпром нефть 725 3
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
General Catalyst 23 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
СМЗ - Савеловский машиностроительный завод 2 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Аквилон 8 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 2
Энерджи Логистика 6 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Альфа-Банк 1979 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Volvo Cars 262 2
Альфа-Групп 745 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
TMT Investments 115 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 95
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 62
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 46
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 45
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 20
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 16
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 91 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 14
HR-Grid 14 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 13
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 12
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 10
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Microsoft Windows 16882 10
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 6
Google Android 15243 6
Linux OS 11533 5
Apple - App Store 3109 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 25 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
Apple iOS 8583 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 23 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 3
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 3
Microsoft Windows NT 890 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Mybuddy.ai 2 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 2
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 2
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 5 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 23 2
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 70 2
OpenText - Micro Focus - Novell Sentinel 5 2
Intel Security McAfee Host DLP - McAfee Host Data Loss Prevention 7 2
Check Point FireWall 15 2
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 2
Чачава Александр 124 55
Конусов Андрей 87 49
Малявкин Александр 24 19
Крохин Валентин 32 16
Левцов Вениамин 41 13
Сачков Илья 126 12
Топоров Сергей 8 8
Пильцов Сергей 7 6
Бондаренко Александр 39 6
Гайкович Владимир 40 5
Албитов Андрей 32 5
Шароварин Евгений 7 5
Акимов Сергей 10 5
Гудилин Олег 30 4
Шабанов Илья 60 4
Гончаров Илья 7 4
Касперский Евгений 337 4
Лукацкий Алексей 140 3
Бугров Алексей 12 3
Другов Александр 5 3
Туркот Александр 39 3
Белкин Александр 5 3
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 3
Земков Сергей 159 3
Ефимов Петр 39 2
Раевский Алексей 77 2
Масалович Андрей 23 2
Вышлов Андрей 23 2
Каминский Максим 14 2
Башлыков Михаил 23 2
Стоянов Руслан 37 2
Калинин Денис 70 2
Рожецкин Леонид 48 2
Романов Сергей 13 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Емельянников Михаил 40 2
Щапов Олег 24 2
Железняков Вячеслав 15 2
Румянков Александр 2 2
Царев Евгений 30 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 233
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Европа 24964 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Индия - Bharat 5869 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Япония 13807 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Европа Восточная 3138 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Канада 5081 4
Израиль 2856 4
США - Калифорния 4829 4
Латвия - Латвийская Республика 836 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 4
Словакия - Словацкая Республика 482 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Ближний Восток 3154 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 3
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 3
США - Массачусетс - Бостон 384 2
Латвия - Юрмала 13 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 54
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 35
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 33
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 32
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 24
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Английский язык 7030 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Аудит - аудиторский услуги 1265 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Forbes - Форбс 1002 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Известия ИД 770 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews TV 747 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
The Bell - Издание 42 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 7
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 5 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
eMarketer 206 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Fortune Global 1000 51 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МГУ Бизнес-инкубатор 6 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Минобороны РФ - Военная академия РХБЗ ФГКВОУ ВО - Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 1 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Институт инженерной физики АНО 7 1
МАБиУ - Международная академия бизнеса и управления - МУБИУ - Международный университета бизнеса и управления 2 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Start Fellows - проект поддержки стартапов, созданный Павлом Дуровым и Юрием Мильнером 5 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще