Индексная книга CNews*
Leta Group Лета Групп
Публикаций - 279, упоминаний - 333
Leta Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чачава Александр 82 50
|Конусов Андрей 86 49
|Малявкин Александр 23 19
|Крохин Валентин 31 16
|Сачков Илья 112 12
|Левцов Вениамин 35 10
|Топоров Сергей 7 7
|Бондаренко Александр 39 6
|Гайкович Владимир 39 5
|Албитов Андрей 31 5
|Акимов Сергей 9 5
|Шароварин Евгений 6 5
|Пильцов Сергей 5 5
|Шабанов Илья 59 4
|Гончаров Илья 6 4
|Соколов Антон 6 4
|Гудилин Олег 30 4
|Касперский Евгений 310 4
|Земков Сергей 157 3
|Другов Александр 5 3
|Белкин Александр 4 3
|Туркот Александр 36 3
|Бугров Алексей 12 3
|Лукацкий Алексей 101 3
|Масалович Андрей 18 2
|Стоянов Руслан 33 2
|Волков Леонид 14 2
|Касперская Наталья 279 2
|Кондаков Гарри 35 2
|Царев Евгений 22 2
|Хайретдинов Рустэм 65 2
|Чернятин Антон 11 2
|Башлыков Михаил 23 2
|Городецкий Петр 23 2
|Вышлов Андрей 23 2
|Железняков Вячеслав 13 2
|Калинин Денис 70 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
|Емельянников Михаил 39 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236420, в очереди разбора - 855684.
Создано именных указателей - 119835.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236420, в очереди разбора - 855684.
Создано именных указателей - 119835.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.