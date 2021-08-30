Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Астраханская область
Астрахань
Публикаций - 244, упоминаний - 329
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сун-чи-ми Вадим 25 9
|Попов Алексей 319 9
|Путин Владимир 1840 5
|Страх Александр 31 5
|Мельников Александр 63 4
|Маркелов Константин 19 4
|Егоров Александр 48 3
|Гурко Александр 129 3
|Жилкин Александр 14 3
|Брыкин Арсений 37 3
|Овсянников Сергей 6 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Слизень Виталий 154 2
|Орловский Виктор 229 2
|Шипулин Александр 29 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Шоржин Валерий 32 1
|Кореш Виктор 73 1
|Массух Илья 192 1
|Захаров Андрей 28 1
|Буяджи Павел 17 1
|Богачев Игорь 172 1
|Федулов Владислав 58 1
|Симаков Олег 106 1
|Сачков Илья 105 1
|Шилов Сергей 61 1
|Макаров Алексей 49 1
|Солодухин Константин 94 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Малышев Сергей 46 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Касперская Наталья 199 1
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|CNews Analytics 2006 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786439, в очереди разбора - 690115.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786439, в очереди разбора - 690115.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru