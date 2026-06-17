Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань

В новых жилых комплексах Астрахани ускорили мобильный интернет МТС МТС расширила сеть LTE в районах активной жилой застройки Астрахани. В результате строительства новых базовых станций и модернизации телеком-инфраструктуры средняя скорость мобильного интернета в новых микрорайонах города выросла на 25%. Об этом CNews

МТС обновила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 Астрахань-Москва ьной связью, повысить среднюю скорость мобильного интернета в среднем на 30% и закрыть белые пятна, где ранее связь была недоступна. Об этом CNews сообщили представители МТС. Е-119 соединяет Москву и Астрахань через Тамбов и Волгоград и является одной из основных автомобильных магистралей страны. Дорога активно используется междугородним транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественника

Астрахань вошла в число самых доступных направлений для весенних путешествий сообщили представители МТС. По данным исследования, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Астрахани этой весной составляет около 3,3 тыс. руб., что делает город одним из самых доступн

МТС: астраханцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще всего астраханцы сдавали умные часы Huawei – на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). Также в программе участву

«Ростелеком» в Астрахани запустил чат-бота для записи к врачу через Max «Ростелеком» совместно с «РТ МИС» запустил в тестовом режиме в Астрахани сервис доступа к медицинскому обслуживанию через национальный мессенджер Max. Проект реализован по инициативе министерства здравоохранения Астраханской области. Онлайн-запись к медици

МТС внедрила систему дистанционного контроля водных сетей в Астрахани озы для предотвращения инцидентов. «Цифровые технологии позволяют по-новому подходить к управлению городскими ресурсами. Запуск системы мониторинга водных сетей – важный шаг к снижению аварийности. В Астрахани мы начали с трех веток суммарно и проект постепенно расширяется. Уверен, что решение поможет ускорить реагирование на инциденты и сократить потери воды», – отметил технический директо

Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах МТС изучила уровень осведомленности жителей Астрахани о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти половина жителей Южного федерального округа (42%) знакомы с пон

МТС оцифровала коммуникации сети гипермаркетов «ДоброСтрой» в Астрахани т связываться между собой с помощью коротких внутренних номеров, что повышает скорость обработки запросов и эффективность коммуникаций. Сеть гипермаркетов представлена в ряде регионов России, включая Астрахань, Волжский, Липецк, Орел и Магнитогорск. «Сегодня клиенты ждут от компаний не только качественного продукта, но и удобных цифровых сервисов для взаимодействия. Мы видим устойчивый трен

Более 7 тыс. семей в Астрахани и Ахтубинске получили доступ к обновленному домашнему интернету МТС расширила сеть фиксированного интернета в самых крупных городах региона – Астрахани и Ахтубинске. В результате строительства и модернизации сети более 7 тыс. домовладений получили возможность пользоваться высокоскоростными интернет-сервисами, включая новоселов в жилы

К началу лета 2025 г. МТС ускорила мобильный интернет в Астрахани и пригороде МТС модернизировала сеть LTE в Астрахани и пригородных населенных пунктах. Технические специалисты компании обновили оборудование на 48 базовых станциях, что позволило на 25% увеличить скорость мобильного интернета для жител

В Астрахани установят дополнительные детекторы транспорта и светофорные контроллеры В Астрахани стартовал новый этап развития интеллектуальных транспортных систем. До конца 2025 г. в городе установят дополнительные единицы интеллектуального оборудования для контроля и управления

МТС расширила сеть LTE в Астрахани МТС расширила сеть LTE в Астрахани. В результате обновления телеком-оборудования скорость мобильного интернета к весеннему сезону прогулок выросла на 25% в городских парках и скверах, в том числе и на территории Астрах

МТС обновила интернет по пути из Астрахани в Махачкалу МТС запустила новое телеком-оборудование на трассе Р 215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» на территории республики от Махачкалы до Кочубея. Покрытие автодороги мобильным интернетом МТС выросло вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специ

Для жителей спальных районов и частных секторов Астрахани ускорили интернет Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Строительство новых базовых станций и модернизация телеком-оборудования позволила в среднем на 15% увеличить скорость мобильного интернета в частных секторах и спальных микрорайонах

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета ко Дню студента на главных «тусовочных» улицах города – Фиолетова и Савушкина, где сконце

«МегаФон» разогнал мобильный интернет на центральной набережной Астрахани Скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов «МегаФона» в Астрахани выросла до 80 Мбит/с. Оператор установил новые телеком-объекты с поддержкой LTE в любимой локации у астраханцев и туристов – на берегу Волги. Жители и гости города уже оценили комфорт

Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE МТС расширила сеть LTE в Трусовском районе Астрахани. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования скорость интернета увеличил

«МегаФон»: астраханцы стали активнее изучать репертуары театров В столице Астраханской области вырос интерес к культурной жизни. В сентябре 2024 г. горожане использовали на сайтах театров на 17% больше дата‑трафика, чем в среднем по году. Особенно жители Астрахани ждут постановок музтеатра. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывает big data оператора, в 2024 г. астраханцы стали на 10% активнее изучать информацию о спектакл

Астрахань вошла в топ-5 самых бюджетных направлений летом 2024 года году к началу лета и сезона отпусков мы запустили первый аудиоспектакль о жизни на волжских берегах Астрахани «Волжские истории: Астрахань». Он начинается с Центральной набережной Астрахани<

На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила в два раза увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на территории центр

К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области МТС. Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Астрахань» начинается с Центральной набережной Астрахани и сопровождает жителей и туристов региона на речных прогулках по Волге. Аудиогид со

«Инфотактика» завершила строительство региональной сети передачи данных для «Газпром добыча Астрахань» и АГПЗ ертизой в области реализации комплексных проектов по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию инфраструктуры, завершила работы на объекте Региональная сеть передачи данных «Газпром добыча Астрахань». Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика». Астраханское газоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире по запасам сырья, а Астраханский газоперерабатывающий

МТС прокачала сеть в Астрахани МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Бабаевского в Астрахани. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета на четверть. МТС завершила комплексные работы по модернизации и строительству нового телеком-о

Капибары, капуцины, игуана-носорог и другие обитатели нового зоопарка в Астрахани вышли на связь Цифровая экосистема МТС развернула оптоволоконную линию и беспроводную сеть Wi-Fi для гостей и сотрудников зоопарка «Баба Фрося», филиал которого в конце осени открылся в Астрахани. Благодаря проведенным работам желающие познакомиться с редкими постояльцами зоопарка, среди которых мангустовый лемур, несколько видов обезьян, парагвайская анаконда и игуана-носорог

МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE на улицах Латышева и Татищева в Астрахани, где сконцентрированы главные учебные заведения города. Благодаря модернизации сети и строительству базовых станций, скорость мобильного интернета в среднем выросла на 50%. Это позвол

«Мегафон» ускорил интернет в Астрахани Жители Астрахани за секунды загружают тяжелые файлы и смотрят видео онлайн даже при пиковых нагрузка

Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани Смертность на дорогах Астрахани за годовой период работы системы фотовидеофиксации «Ростелекома» снизилась на 30%. Региональная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением т

Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани Проект «Учимзнаем», действующий при поддержке компании Samsung, объявил об открытии нового класса в Астрахани. Класс для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, будет расположен в областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой. Партнерами проекта выступили регионал

MCN Telecom запускает услуги телефонии в Волгограде и Астрахани Новый федеральный оператор MCN Telecom объявил о запуске услуг местной телефонной связи в Волгограде и Астрахани. Абонентам этих двух городов теперь доступны те же специальные предложения и тарифы, что и клиентам MCN Telecom в других регионах России.Строительно-монтажные работы по возведению узл

«Ростелеком» организовал в Астрахани резервные каналы для ВТБ24 Компания «Ростелеком» организовала резервные каналы передачи данных для 5 операционных офисов ВТБ24 в городе Астрахани. Все каналы организованы по вновь построенным волоконно-оптическим линиям. Пропускная способность каждого канала составляет 50 Мбит/с, сообщили CNews в «Ростелекоме». Как пояснили в к

МТС открыла первые в Астрахани мобильные библиотеки Компания МТС при поддержке Администрации города Астрахани в преддверии нового учебного года объявила о старте социально-образовательного проекта «Мобильная библиотека». Первые виртуальные «книжные» стенды разместятся на набережной реки Волги

«Ростелеком» установил веб-камеру на набережной реки Волги в Астрахани В Астрахани на набережной реки Волги, в районе памятника Петру Первому заработала веб-камера, установленная «Ростелекомом» на крыше многоэтажного дома. В круглосуточном режиме в формате full HD в

ТТК предоставил комплекс услуг связи Южной нефтяной компании в Астрахани Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи «Южной нефтяной компании» (ЮНК) в Астрахани. В рамках договора «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, предоставил заказчику широкополосный доступ в интернет на скорости 30 Мбит/с, а также услуги местной, междугород

ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Астрахани Компания ТТК сообщила о подключении к сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Астрахани 22 многоквартирных домов по улицам Бабаевского, Аксакова, Бульварной, Энергетической и Белгородской. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании

«Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга Провайдер облачной телефонии «Телфин» с февраля 2015 г. начинает продажи городских номеров Астрахани в коде 8512 и Оренбурга в коде 3532. Стоимость подключения номеров составляет i1000, абонентская плата — i300 в месяц. Цены включают НДС. По данным «Телфин», спрос на виртуальные номе

«Ростелеком» модернизировал в Астрахани мультисервисную сеть Компания «Ростелеком» завершила проект модернизации мультисервисной сети в городе Астрахани. В результате монтажа и настройки нового оборудования спектрального уплотнения каналов DWDM, городская сеть передачи данных получила новые возможности. В результате произведенных рабо

МТС запустила сеть 4G в Астрахани МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Астрахани. Высокоскоростным интернетом на скорости передачи данных до 75 Мбит/с могут воспользоваться более 500 тыс. жителей города. МТС развернула сеть «четвертого поколения» на всей территори

«Ростелеком» внедрил в Астрахани систему «Безопасный город» В рамках IV Каспийского Саммита глав прикаспийских государств «Ростелеком» презентовал в Астрахани программно-аппаратный комплекс «Безопасный город». Система прошла проверку, обеспечивая безопасность в период проведения мероприятий Саммита. В рамках выполнения заключенного государс

ТТК увеличил охват сети в Астрахани Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Астрахани на 4,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям микрорайона Бабаевского в 51