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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань


30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
24.02.2021 «Билайн» увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 3
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
20.08.2020 В Москве строится ИТ-система для жалоб предпринимателей на власти 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений 2
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
16.12.2019 Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 1
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров 1
14.05.2019 Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани 3
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
26.03.2019 АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества 1
27.12.2018 Компания «АйДи – Технологии управления» активно расширяется и идет в регионы 1
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха» 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
02.10.2018 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 1
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 3
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
20.03.2018 «Ростелеком» запустил в Астраханской области систему комплексной безопасности на дорогах 2
19.01.2018 «Ростелеком» в 2017 году провел оптику для 13 тысяч астраханских семей 2
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
31.10.2017 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Татарстане 1
16.08.2017 MCN Telecom запускает услуги телефонии в Волгограде и Астрахани 2
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 1
13.06.2017 «Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров 1

Публикаций - 244, упоминаний - 329

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 16
Microsoft Corporation 11628 11
3934 11
Yandex - Яндекс 4129 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
Синтерра - Synterra 602 8
Комстар Регионы 89 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 6
М2М телематика 165 5
Ростелеком - Астраханский филиал 20 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Adobe Systems 846 4
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 4
Yota - Скартел 623 4
Leta Group 205 4
ESET 1000 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
VK - Mail.ru Group 2508 4
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 4
СМАРТС Компания 236 4
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
Шахты 41 3
Softline - Софтлайн 1507 3
Samsung Electronics 5878 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 2
АТОЛ ГК 168 2
Базальт СПО 206 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 44 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 59 2
Золотая Корона 282 2
ICL ГК 69 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 13
УЭК - Универсальная электронная карта 512 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 4
Яндекс.Еда 93 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Евросеть 939 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Социальные гарантии 7 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Единая транспортная карта 12 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Сургутнефтегаз - СНГ 124 2
ВТБ24 587 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Алроса АК 81 2
Газпром ПАО 538 2
Яндекс.Такси 271 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Citibank - Ситибанк 174 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 1
Татэнерго 21 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Юнистрим - Unistream 169 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 1
Уральские авиалинии 17 1
Uber 257 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Газпром бурение 9 1
DiDi Chuxing 19 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Афимолл ТРЦ 3 1
ВкусВилл 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Правительство РФ 2226 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Правительство Москвы 660 3
Правительство Астраханской области 7 3
Президент Российской Федерации 1447 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Администрация Псковской области 22 2
Правительство Республики Коми 19 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 2
Мосгортранс ГУП 71 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 2
Правительство Саратовской области 17 2
Администрация Ленинградской области 13 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Администрация города Астрахани 1 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 44 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ЗАГС РФ Астраханской области 2 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 56 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 9
3G - Стандарт мобильной связи 3835 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 4
Безопасный город 348 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
ИТ-аутсорсинг 685 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 248 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 30 1
Родительский контроль 156 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 169 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Google Android 10752 7
Apple iOS 5744 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Microsoft Windows 10 6810 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
C# - C Sharp - Язык программирования 149 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
Microsoft SQL Server 814 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Яндекс Go 50 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Superjob 172 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Microsoft Exchange 695 2
Apple iPad 3263 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 51 1
Apple - App Store 2199 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Naumen Service Desk 107 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Microsoft Skype 1501 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 1
Java - Язык программирования 1221 1
Сун-чи-ми Вадим 25 9
Попов Алексей 319 9
Путин Владимир 1840 5
Страх Александр 31 5
Мельников Александр 63 4
Маркелов Константин 19 4
Егоров Александр 48 3
Гурко Александр 129 3
Жилкин Александр 14 3
Брыкин Арсений 37 3
Овсянников Сергей 6 2
Рудычева Наталья 81 2
Слизень Виталий 154 2
Орловский Виктор 229 2
Шипулин Александр 29 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Шоржин Валерий 32 1
Кореш Виктор 73 1
Массух Илья 192 1
Захаров Андрей 28 1
Буяджи Павел 17 1
Богачев Игорь 172 1
Федулов Владислав 58 1
Симаков Олег 106 1
Сачков Илья 105 1
Шилов Сергей 61 1
Макаров Алексей 49 1
Солодухин Константин 94 1
Соколов Дмитрий 45 1
Нащекин Алексей 111 1
Рубин Дмитрий 39 1
Малышев Сергей 46 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Никифорова Светлана 33 1
Ожгихин Иван 30 1
Никифоров Николай 1126 1
Кабанов Владимир 174 1
Щеголев Игорь 676 1
Кисляков Евгений 83 1
Касперская Наталья 199 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 101
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 67
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 64
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 62
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 49
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 47
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 42
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 40
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 39
Россия - ПФО - Казань 1548 38
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 37
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 36
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 35
Россия - СФО - Новосибирск 2037 34
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 31
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 31
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 30
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 28
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 28
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 28
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 25
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 25
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 24
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 24
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 24
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 24
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 137 23
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 23
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 23
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 22
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 22
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 21
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 20
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 20
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 20
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 19
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 18
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Бизнес-акселератор 31 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Транспорт 62 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
Образование в России 381 1
Космодром Байконур 99 1
Великая Отечественная война 130 1
Вторая мировая война 301 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
IEEE Spectrum 8 1
Российская газета 92 1
Discovery Channel 26 1
CNews TV 461 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
IDC - International Data Corporation 2797 2
CNews Analytics 2006 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Technavio 23 1
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Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 2
Сириус - Образовательный центр 86 2
АГУ - Астраханский государственный университет 7 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
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MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
РГУ - Ростовский государственный университет 2 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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