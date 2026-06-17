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Россия ЮФО Астраханская область Астрахань
СОБЫТИЯ
|17.06.2026
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В новых жилых комплексах Астрахани ускорили мобильный интернет МТС
МТС расширила сеть LTE в районах активной жилой застройки Астрахани. В результате строительства новых базовых станций и модернизации телеком-инфраструктуры средняя скорость мобильного интернета в новых микрорайонах города выросла на 25%. Об этом CNews
|18.03.2026
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МТС обновила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 Астрахань-Москва
ьной связью, повысить среднюю скорость мобильного интернета в среднем на 30% и закрыть белые пятна, где ранее связь была недоступна. Об этом CNews сообщили представители МТС. Е-119 соединяет Москву и Астрахань через Тамбов и Волгоград и является одной из основных автомобильных магистралей страны. Дорога активно используется междугородним транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественника
|13.03.2026
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Астрахань вошла в число самых доступных направлений для весенних путешествий
сообщили представители МТС. По данным исследования, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Астрахани этой весной составляет около 3,3 тыс. руб., что делает город одним из самых доступн
|13.02.2026
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МТС: астраханцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин
чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще всего астраханцы сдавали умные часы Huawei – на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). Также в программе участву
|06.02.2026
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«Ростелеком» в Астрахани запустил чат-бота для записи к врачу через Max
«Ростелеком» совместно с «РТ МИС» запустил в тестовом режиме в Астрахани сервис доступа к медицинскому обслуживанию через национальный мессенджер Max. Проект реализован по инициативе министерства здравоохранения Астраханской области. Онлайн-запись к медици
|12.12.2025
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МТС внедрила систему дистанционного контроля водных сетей в Астрахани
озы для предотвращения инцидентов. «Цифровые технологии позволяют по-новому подходить к управлению городскими ресурсами. Запуск системы мониторинга водных сетей – важный шаг к снижению аварийности. В Астрахани мы начали с трех веток суммарно и проект постепенно расширяется. Уверен, что решение поможет ускорить реагирование на инциденты и сократить потери воды», – отметил технический директо
|10.10.2025
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Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах
МТС изучила уровень осведомленности жителей Астрахани о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти половина жителей Южного федерального округа (42%) знакомы с пон
|29.08.2025
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МТС оцифровала коммуникации сети гипермаркетов «ДоброСтрой» в Астрахани
т связываться между собой с помощью коротких внутренних номеров, что повышает скорость обработки запросов и эффективность коммуникаций. Сеть гипермаркетов представлена в ряде регионов России, включая Астрахань, Волжский, Липецк, Орел и Магнитогорск. «Сегодня клиенты ждут от компаний не только качественного продукта, но и удобных цифровых сервисов для взаимодействия. Мы видим устойчивый трен
|21.07.2025
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Более 7 тыс. семей в Астрахани и Ахтубинске получили доступ к обновленному домашнему интернету
МТС расширила сеть фиксированного интернета в самых крупных городах региона – Астрахани и Ахтубинске. В результате строительства и модернизации сети более 7 тыс. домовладений получили возможность пользоваться высокоскоростными интернет-сервисами, включая новоселов в жилы
|28.05.2025
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К началу лета 2025 г. МТС ускорила мобильный интернет в Астрахани и пригороде
МТС модернизировала сеть LTE в Астрахани и пригородных населенных пунктах. Технические специалисты компании обновили оборудование на 48 базовых станциях, что позволило на 25% увеличить скорость мобильного интернета для жител
|25.03.2025
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В Астрахани установят дополнительные детекторы транспорта и светофорные контроллеры
В Астрахани стартовал новый этап развития интеллектуальных транспортных систем. До конца 2025 г. в городе установят дополнительные единицы интеллектуального оборудования для контроля и управления
|19.03.2025
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МТС расширила сеть LTE в Астрахани
МТС расширила сеть LTE в Астрахани. В результате обновления телеком-оборудования скорость мобильного интернета к весеннему сезону прогулок выросла на 25% в городских парках и скверах, в том числе и на территории Астрах
|17.02.2025
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МТС обновила интернет по пути из Астрахани в Махачкалу
МТС запустила новое телеком-оборудование на трассе Р 215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» на территории республики от Махачкалы до Кочубея. Покрытие автодороги мобильным интернетом МТС выросло вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специ
|29.01.2025
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Для жителей спальных районов и частных секторов Астрахани ускорили интернет
Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Строительство новых базовых станций и модернизация телеком-оборудования позволила в среднем на 15% увеличить скорость мобильного интернета в частных секторах и спальных микрорайонах
|22.01.2025
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МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани
МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета ко Дню студента на главных «тусовочных» улицах города – Фиолетова и Савушкина, где сконце
|18.12.2024
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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на центральной набережной Астрахани
Скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов «МегаФона» в Астрахани выросла до 80 Мбит/с. Оператор установил новые телеком-объекты с поддержкой LTE в любимой локации у астраханцев и туристов – на берегу Волги. Жители и гости города уже оценили комфорт
|10.10.2024
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Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE
МТС расширила сеть LTE в Трусовском районе Астрахани. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования скорость интернета увеличил
|09.10.2024
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«МегаФон»: астраханцы стали активнее изучать репертуары театров
В столице Астраханской области вырос интерес к культурной жизни. В сентябре 2024 г. горожане использовали на сайтах театров на 17% больше дата‑трафика, чем в среднем по году. Особенно жители Астрахани ждут постановок музтеатра. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывает big data оператора, в 2024 г. астраханцы стали на 10% активнее изучать информацию о спектакл
|04.09.2024
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Астрахань вошла в топ-5 самых бюджетных направлений летом 2024 года
году к началу лета и сезона отпусков мы запустили первый аудиоспектакль о жизни на волжских берегах Астрахани «Волжские истории: Астрахань». Он начинается с Центральной набережной Астрахани<
|23.07.2024
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На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих
МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила в два раза увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на территории центр
|06.06.2024
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К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области
МТС. Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Астрахань» начинается с Центральной набережной Астрахани и сопровождает жителей и туристов региона на речных прогулках по Волге. Аудиогид со
|09.04.2024
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«Инфотактика» завершила строительство региональной сети передачи данных для «Газпром добыча Астрахань» и АГПЗ
ертизой в области реализации комплексных проектов по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию инфраструктуры, завершила работы на объекте Региональная сеть передачи данных «Газпром добыча Астрахань». Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика». Астраханское газоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире по запасам сырья, а Астраханский газоперерабатывающий
|16.02.2024
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МТС прокачала сеть в Астрахани
МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Бабаевского в Астрахани. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета на четверть. МТС завершила комплексные работы по модернизации и строительству нового телеком-о
|13.12.2023
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Капибары, капуцины, игуана-носорог и другие обитатели нового зоопарка в Астрахани вышли на связь
Цифровая экосистема МТС развернула оптоволоконную линию и беспроводную сеть Wi-Fi для гостей и сотрудников зоопарка «Баба Фрося», филиал которого в конце осени открылся в Астрахани. Благодаря проведенным работам желающие познакомиться с редкими постояльцами зоопарка, среди которых мангустовый лемур, несколько видов обезьян, парагвайская анаконда и игуана-носорог
|10.11.2023
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МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани
Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE на улицах Латышева и Татищева в Астрахани, где сконцентрированы главные учебные заведения города. Благодаря модернизации сети и строительству базовых станций, скорость мобильного интернета в среднем выросла на 50%. Это позвол
|05.10.2023
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«Мегафон» ускорил интернет в Астрахани
Жители Астрахани за секунды загружают тяжелые файлы и смотрят видео онлайн даже при пиковых нагрузка
|14.05.2019
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Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани
Смертность на дорогах Астрахани за годовой период работы системы фотовидеофиксации «Ростелекома» снизилась на 30%. Региональная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением т
|29.04.2019
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Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани
Проект «Учимзнаем», действующий при поддержке компании Samsung, объявил об открытии нового класса в Астрахани. Класс для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, будет расположен в областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой. Партнерами проекта выступили регионал
|16.08.2017
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MCN Telecom запускает услуги телефонии в Волгограде и Астрахани
Новый федеральный оператор MCN Telecom объявил о запуске услуг местной телефонной связи в Волгограде и Астрахани. Абонентам этих двух городов теперь доступны те же специальные предложения и тарифы, что и клиентам MCN Telecom в других регионах России.Строительно-монтажные работы по возведению узл
|06.09.2016
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«Ростелеком» организовал в Астрахани резервные каналы для ВТБ24
Компания «Ростелеком» организовала резервные каналы передачи данных для 5 операционных офисов ВТБ24 в городе Астрахани. Все каналы организованы по вновь построенным волоконно-оптическим линиям. Пропускная способность каждого канала составляет 50 Мбит/с, сообщили CNews в «Ростелекоме». Как пояснили в к
|25.08.2016
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МТС открыла первые в Астрахани мобильные библиотеки
Компания МТС при поддержке Администрации города Астрахани в преддверии нового учебного года объявила о старте социально-образовательного проекта «Мобильная библиотека». Первые виртуальные «книжные» стенды разместятся на набережной реки Волги
|23.06.2016
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«Ростелеком» установил веб-камеру на набережной реки Волги в Астрахани
В Астрахани на набережной реки Волги, в районе памятника Петру Первому заработала веб-камера, установленная «Ростелекомом» на крыше многоэтажного дома. В круглосуточном режиме в формате full HD в
|20.10.2015
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ТТК предоставил комплекс услуг связи Южной нефтяной компании в Астрахани
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи «Южной нефтяной компании» (ЮНК) в Астрахани. В рамках договора «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, предоставил заказчику широкополосный доступ в интернет на скорости 30 Мбит/с, а также услуги местной, междугород
|10.04.2015
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ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Астрахани
Компания ТТК сообщила о подключении к сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Астрахани 22 многоквартирных домов по улицам Бабаевского, Аксакова, Бульварной, Энергетической и Белгородской. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании
|03.02.2015
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«Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга
Провайдер облачной телефонии «Телфин» с февраля 2015 г. начинает продажи городских номеров Астрахани в коде 8512 и Оренбурга в коде 3532. Стоимость подключения номеров составляет i1000, абонентская плата — i300 в месяц. Цены включают НДС. По данным «Телфин», спрос на виртуальные номе
|26.11.2014
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«Ростелеком» модернизировал в Астрахани мультисервисную сеть
Компания «Ростелеком» завершила проект модернизации мультисервисной сети в городе Астрахани. В результате монтажа и настройки нового оборудования спектрального уплотнения каналов DWDM, городская сеть передачи данных получила новые возможности. В результате произведенных рабо
|30.10.2014
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МТС запустила сеть 4G в Астрахани
МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Астрахани. Высокоскоростным интернетом на скорости передачи данных до 75 Мбит/с могут воспользоваться более 500 тыс. жителей города. МТС развернула сеть «четвертого поколения» на всей территори
|03.10.2014
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«Ростелеком» внедрил в Астрахани систему «Безопасный город»
В рамках IV Каспийского Саммита глав прикаспийских государств «Ростелеком» презентовал в Астрахани программно-аппаратный комплекс «Безопасный город». Система прошла проверку, обеспечивая безопасность в период проведения мероприятий Саммита. В рамках выполнения заключенного государс
|07.04.2014
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ТТК увеличил охват сети в Астрахани
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Астрахани на 4,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям микрорайона Бабаевского в 51
|19.11.2013
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«Билайн» запустил 4G в Астрахани
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о сдаче в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (4G) в Астрахани. Сеть стандарта FDD LTE в диапазоне 2600 МГц развернута на радиочастотах, полученных в результате конкурса. Процент покрытия сетью 4G территории Астрахани на сегодняшний день с
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Матвиенко Андрей 47 21
|Попов Алексей 339 10
|Сун-чи-ми Вадим 26 10
|Кожарин Андрей 25 10
|Маркелов Константин 42 7
|Путин Владимир 3454 7
|Страх Александр 44 5
|Мельников Александр 98 4
|Жилкин Александр 15 4
|Макаров Николай 32 4
|Орловский Виктор 408 4
|Афанасьев Александр 53 3
|Егоров Александр 88 3
|Слизень Виталий 244 3
|Гурко Александр 139 3
|Брыкин Арсений 57 3
|Дьячков Виктор 37 3
|Сахарова Наталья 99 3
|Кокурин Владимир 7 3
|Овсянников Сергей 14 2
|Смятских Алексей 48 2
|Гудзенко Дмитрий 10 2
|Багдасарян Дмитрий 25 2
|Рудычева Наталья 95 2
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|Бородкин Алексей 4 2
|Толкачева Екатерина 43 2
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|Сидоренко Сергей 8 2
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|Полумордвинов Олег 2 2
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