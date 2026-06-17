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Россия ЮФО Астраханская область Астрахань

Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань

Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Астрахань, 1982 год. Астрахань, 1982 год.
Раскинулся этот старинный город на 11-ти островах Прикаспийской низменности, то есть в состав городской территории Астрахани, помимо материковой её части, входит и 11 довольно крупных речных островов. А сама Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 км. Раскинулся этот старинный город на 11-ти островах Прикаспийской низменности, то есть в состав городской территории Астрахани, помимо материковой её части, входит и 11 довольно крупных речных островов. А сама Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 км.
Станислав Никиреев "В Астрахани" (1964) Станислав Никиреев "В Астрахани" (1964)
Николай Зубков "Астраханский вечер" (1978) Николай Зубков "Астраханский вечер" (1978)
Вадим Кислых "Астраханские Арбузы" (1975) Вадим Кислых "Астраханские Арбузы" (1975)
Астрахань, 1982 год.

СОБЫТИЯ


17.06.2026 В новых жилых комплексах Астрахани ускорили мобильный интернет МТС

МТС расширила сеть LTE в районах активной жилой застройки Астрахани. В результате строительства новых базовых станций и модернизации телеком-инфраструктуры средняя скорость мобильного интернета в новых микрорайонах города выросла на 25%. Об этом CNews
18.03.2026 МТС обновила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 Астрахань-Москва

ьной связью, повысить среднюю скорость мобильного интернета в среднем на 30% и закрыть белые пятна, где ранее связь была недоступна. Об этом CNews сообщили представители МТС. Е-119 соединяет Москву и Астрахань через Тамбов и Волгоград и является одной из основных автомобильных магистралей страны. Дорога активно используется междугородним транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественника
13.03.2026 Астрахань вошла в число самых доступных направлений для весенних путешествий

сообщили представители МТС. По данным исследования, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Астрахани этой весной составляет около 3,3 тыс. руб., что делает город одним из самых доступн
13.02.2026 МТС: астраханцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов лидируют гаджеты Huawei, а в категории умных колонок – устройства «Яндекса». По итогам 2025 г. чаще всего астраханцы сдавали умные часы Huawei – на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). Также в программе участву
06.02.2026 «Ростелеком» в Астрахани запустил чат-бота для записи к врачу через Max

«Ростелеком» совместно с «РТ МИС» запустил в тестовом режиме в Астрахани сервис доступа к медицинскому обслуживанию через национальный мессенджер Max. Проект реализован по инициативе министерства здравоохранения Астраханской области. Онлайн-запись к медици
12.12.2025 МТС внедрила систему дистанционного контроля водных сетей в Астрахани

озы для предотвращения инцидентов. «Цифровые технологии позволяют по-новому подходить к управлению городскими ресурсами. Запуск системы мониторинга водных сетей – важный шаг к снижению аварийности. В Астрахани мы начали с трех веток суммарно и проект постепенно расширяется. Уверен, что решение поможет ускорить реагирование на инциденты и сократить потери воды», – отметил технический директо
10.10.2025 Чаще всего астраханцы сталкиваются с мошенническими дипфейками в мессенджерах

МТС изучила уровень осведомленности жителей Астрахани о возможностях технологии DeepFake и связанных с ней угрозах. Исследование, проведенное «МТС Линк», показало, что почти половина жителей Южного федерального округа (42%) знакомы с пон
29.08.2025 МТС оцифровала коммуникации сети гипермаркетов «ДоброСтрой» в Астрахани

т связываться между собой с помощью коротких внутренних номеров, что повышает скорость обработки запросов и эффективность коммуникаций. Сеть гипермаркетов представлена в ряде регионов России, включая Астрахань, Волжский, Липецк, Орел и Магнитогорск. «Сегодня клиенты ждут от компаний не только качественного продукта, но и удобных цифровых сервисов для взаимодействия. Мы видим устойчивый трен
21.07.2025 Более 7 тыс. семей в Астрахани и Ахтубинске получили доступ к обновленному домашнему интернету

МТС расширила сеть фиксированного интернета в самых крупных городах региона – Астрахани и Ахтубинске. В результате строительства и модернизации сети более 7 тыс. домовладений получили возможность пользоваться высокоскоростными интернет-сервисами, включая новоселов в жилы
28.05.2025 К началу лета 2025 г. МТС ускорила мобильный интернет в Астрахани и пригороде

МТС модернизировала сеть LTE в Астрахани и пригородных населенных пунктах. Технические специалисты компании обновили оборудование на 48 базовых станциях, что позволило на 25% увеличить скорость мобильного интернета для жител
25.03.2025 В Астрахани установят дополнительные детекторы транспорта и светофорные контроллеры

В Астрахани стартовал новый этап развития интеллектуальных транспортных систем. До конца 2025 г. в городе установят дополнительные единицы интеллектуального оборудования для контроля и управления
19.03.2025 МТС расширила сеть LTE в Астрахани

МТС расширила сеть LTE в Астрахани. В результате обновления телеком-оборудования скорость мобильного интернета к весеннему сезону прогулок выросла на 25% в городских парках и скверах, в том числе и на территории Астрах
17.02.2025 МТС обновила интернет по пути из Астрахани в Махачкалу

МТС запустила новое телеком-оборудование на трассе Р 215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» на территории республики от Махачкалы до Кочубея. Покрытие автодороги мобильным интернетом МТС выросло вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специ
29.01.2025 Для жителей спальных районов и частных секторов Астрахани ускорили интернет

Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Строительство новых базовых станций и модернизация телеком-оборудования позволила в среднем на 15% увеличить скорость мобильного интернета в частных секторах и спальных микрорайонах

22.01.2025 МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астрахани. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета ко Дню студента на главных «тусовочных» улицах города – Фиолетова и Савушкина, где сконце
18.12.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на центральной набережной Астрахани

Скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов «МегаФона» в Астрахани выросла до 80 Мбит/с. Оператор установил новые телеком-объекты с поддержкой LTE в любимой локации у астраханцев и туристов – на берегу Волги. Жители и гости города уже оценили комфорт
10.10.2024 Жители астраханской «Десятки» получили обновленную сеть LTE

МТС расширила сеть LTE в Трусовском районе Астрахани. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования скорость интернета увеличил
09.10.2024 «МегаФон»: астраханцы стали активнее изучать репертуары театров

В столице Астраханской области вырос интерес к культурной жизни. В сентябре 2024 г. горожане использовали на сайтах театров на 17% больше дата‑трафика, чем в среднем по году. Особенно жители Астрахани ждут постановок музтеатра. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывает big data оператора, в 2024 г. астраханцы стали на 10% активнее изучать информацию о спектакл
04.09.2024 Астрахань вошла в топ-5 самых бюджетных направлений летом 2024 года

году к началу лета и сезона отпусков мы запустили первый аудиоспектакль о жизни на волжских берегах Астрахани «Волжские истории: Астрахань». Он начинается с Центральной набережной Астрахани<
23.07.2024 На главных городских пляжах Астрахани ускорили интернет для отдыхающих

МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Астрахани. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила в два раза увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на территории центр
06.06.2024 К началу лета 2024 г. МТС оцифровала волжские истории Астраханской области

МТС. Интерактивный аудиоспектакль «Волжские истории: Астрахань» начинается с Центральной набережной Астрахани и сопровождает жителей и туристов региона на речных прогулках по Волге. Аудиогид со
09.04.2024 «Инфотактика» завершила строительство региональной сети передачи данных для «Газпром добыча Астрахань» и АГПЗ

ертизой в области реализации комплексных проектов по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию инфраструктуры, завершила работы на объекте Региональная сеть передачи данных «Газпром добыча Астрахань». Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика». Астраханское газоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире по запасам сырья, а Астраханский газоперерабатывающий

16.02.2024 МТС прокачала сеть в Астрахани

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Бабаевского в Астрахани. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета на четверть. МТС завершила комплексные работы по модернизации и строительству нового телеком-о
13.12.2023 Капибары, капуцины, игуана-носорог и другие обитатели нового зоопарка в Астрахани вышли на связь

Цифровая экосистема МТС развернула оптоволоконную линию и беспроводную сеть Wi-Fi для гостей и сотрудников зоопарка «Баба Фрося», филиал которого в конце осени открылся в Астрахани. Благодаря проведенным работам желающие познакомиться с редкими постояльцами зоопарка, среди которых мангустовый лемур, несколько видов обезьян, парагвайская анаконда и игуана-носорог
10.11.2023 МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE на улицах Латышева и Татищева в Астрахани, где сконцентрированы главные учебные заведения города. Благодаря модернизации сети и строительству базовых станций, скорость мобильного интернета в среднем выросла на 50%. Это позвол
05.10.2023 «Мегафон» ускорил интернет в Астрахани

Жители Астрахани за секунды загружают тяжелые файлы и смотрят видео онлайн даже при пиковых нагрузка
14.05.2019 Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани

Смертность на дорогах Астрахани за годовой период работы системы фотовидеофиксации «Ростелекома» снизилась на 30%. Региональная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением т
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани

Проект «Учимзнаем», действующий при поддержке компании Samsung, объявил об открытии нового класса в Астрахани. Класс для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, будет расположен в областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой. Партнерами проекта выступили регионал
16.08.2017 MCN Telecom запускает услуги телефонии в Волгограде и Астрахани

Новый федеральный оператор MCN Telecom объявил о запуске услуг местной телефонной связи в Волгограде и Астрахани. Абонентам этих двух городов теперь доступны те же специальные предложения и тарифы, что и клиентам MCN Telecom в других регионах России.Строительно-монтажные работы по возведению узл
06.09.2016 «Ростелеком» организовал в Астрахани резервные каналы для ВТБ24

Компания «Ростелеком» организовала резервные каналы передачи данных для 5 операционных офисов ВТБ24 в городе Астрахани. Все каналы организованы по вновь построенным волоконно-оптическим линиям. Пропускная способность каждого канала составляет 50 Мбит/с, сообщили CNews в «Ростелекоме». Как пояснили в к
25.08.2016 МТС открыла первые в Астрахани мобильные библиотеки

Компания МТС при поддержке Администрации города Астрахани в преддверии нового учебного года объявила о старте социально-образовательного проекта «Мобильная библиотека». Первые виртуальные «книжные» стенды разместятся на набережной реки Волги
23.06.2016 «Ростелеком» установил веб-камеру на набережной реки Волги в Астрахани

В Астрахани на набережной реки Волги, в районе памятника Петру Первому заработала веб-камера, установленная «Ростелекомом» на крыше многоэтажного дома. В круглосуточном режиме в формате full HD в
20.10.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи Южной нефтяной компании в Астрахани

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи «Южной нефтяной компании» (ЮНК) в Астрахани. В рамках договора «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, предоставил заказчику широкополосный доступ в интернет на скорости 30 Мбит/с, а также услуги местной, междугород
10.04.2015 ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Астрахани

Компания ТТК сообщила о подключении к сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Астрахани 22 многоквартирных домов по улицам Бабаевского, Аксакова, Бульварной, Энергетической и Белгородской. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании

03.02.2015 «Телфин» начинает продажи городских номеров Астрахани и Оренбурга

Провайдер облачной телефонии «Телфин» с февраля 2015 г. начинает продажи городских номеров Астрахани в коде 8512 и Оренбурга в коде 3532. Стоимость подключения номеров составляет i1000, абонентская плата — i300 в месяц. Цены включают НДС. По данным «Телфин», спрос на виртуальные номе
26.11.2014 «Ростелеком» модернизировал в Астрахани мультисервисную сеть

Компания «Ростелеком» завершила проект модернизации мультисервисной сети в городе Астрахани. В результате монтажа и настройки нового оборудования спектрального уплотнения каналов DWDM, городская сеть передачи данных получила новые возможности. В результате произведенных рабо
30.10.2014 МТС запустила сеть 4G в Астрахани

МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Астрахани. Высокоскоростным интернетом на скорости передачи данных до 75 Мбит/с могут воспользоваться более 500 тыс. жителей города. МТС развернула сеть «четвертого поколения» на всей территори
03.10.2014 «Ростелеком» внедрил в Астрахани систему «Безопасный город»

В рамках IV Каспийского Саммита глав прикаспийских государств «Ростелеком» презентовал в Астрахани программно-аппаратный комплекс «Безопасный город». Система прошла проверку, обеспечивая безопасность в период проведения мероприятий Саммита. В рамках выполнения заключенного государс
07.04.2014 ТТК увеличил охват сети в Астрахани

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Астрахани на 4,4 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям микрорайона Бабаевского в 51

19.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Астрахани

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о сдаче в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (4G) в Астрахани. Сеть стандарта FDD LTE в диапазоне 2600 МГц развернута на радиочастотах, полученных в результате конкурса. Процент покрытия сетью 4G территории Астрахани на сегодняшний день с

Публикаций - 467, упоминаний - 512

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 70
Ростелеком 10948 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
МегаФон 10742 30
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Microsoft Corporation 25775 19
9594 18
СМАРТС Астрахань-GSM 30 17
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 16
Yandex - Яндекс 9216 15
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 8
ICL ГК - ICL Group 481 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 7
Eastwind - Восточный Ветер 82 7
Samsung Electronics 11064 7
М2М телематика - НИС М2М 236 6
Связьинформ 88 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13154 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Softline - Софтлайн 3743 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 4
Leta Group - Лета Групп 282 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 4
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 4
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 4
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 4
Huawei 4676 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 15
Газпром ПАО 1493 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 5
Газпром добыча Астрахань 15 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
Связной ГК 1401 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
Евросеть 1421 4
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Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
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Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 3
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РВК - Российская венчурная компания 571 3
Почта России ПАО 2370 3
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X5 Group - Перекрёсток 640 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Яндекс.Лавка 315 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
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Газпром газораспределение 21 2
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Единая Россия - Политическая партия 321 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ГосИнформСистемы 160 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 54
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 44
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 29
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Windows 16882 10
Google Android 15243 9
МТС Big Data 324 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Linux OS 11533 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 5
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 3
Eastwind - EW Billing System - EastWind BiS 17 3
Eastwind - EW Contact Center 8 3
EastWind - EW Billing & Customer Care 7 3
Luxe Retail - TradeX 60 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 3
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 3
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Матвиенко Андрей 47 21
Попов Алексей 339 10
Сун-чи-ми Вадим 26 10
Кожарин Андрей 25 10
Маркелов Константин 42 7
Путин Владимир 3454 7
Страх Александр 44 5
Мельников Александр 98 4
Жилкин Александр 15 4
Макаров Николай 32 4
Орловский Виктор 408 4
Афанасьев Александр 53 3
Егоров Александр 88 3
Слизень Виталий 244 3
Гурко Александр 139 3
Брыкин Арсений 57 3
Дьячков Виктор 37 3
Сахарова Наталья 99 3
Кокурин Владимир 7 3
Овсянников Сергей 14 2
Смятских Алексей 48 2
Гудзенко Дмитрий 10 2
Багдасарян Дмитрий 25 2
Рудычева Наталья 95 2
Шипулин Александр 29 2
Бородкин Алексей 4 2
Толкачева Екатерина 43 2
Аляутдинов Тимур 22 2
Туров Алексей 10 2
Сидоренко Сергей 8 2
Холодов Андрей 55 2
Демяненко Алексей 25 2
Полумордвинов Олег 2 2
Панцерный Владимир 3 2
Ананьев Владимир 5 2
Шутов Александр 2 2
Орехов Вилионор 4 2
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 2
Mozola Maros - Мозола Марош 3 2
Цыганов Вячеслав 79 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 294
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 193
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 123
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 113
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 96
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 95
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 70
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 67
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 66
Россия - СФО - Новосибирск 4876 65
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 63
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 61
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 58
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 57
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 57
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 55
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 50
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 48
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 45
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 42
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 41
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 41
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 41
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 39
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 39
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 37
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 37
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 36
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 36
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 33
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 32
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 31
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 31
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 30
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 30
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 29
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 28
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 100
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 72
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 23
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Паспорт - Паспортные данные 2848 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Российская газета 290 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Астрахань 24 - телеканал 1 1
IEEE Spectrum 16 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
National Geographic 95 1
ComputerWorld 144 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Мобильные системы 118 1
CNews TV 747 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Playboy 51 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
РМГ - Русское радио 15 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Discovery Networks 11 1
Walt Disney Channel 19 1
РПЦ - Радонеж - Всемирное русское православное радио 2 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Тюменское время 1 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
IDC - International Data Corporation 4975 3
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 4
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 3
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 3
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 4 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
АГАСУ - Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 3 1
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