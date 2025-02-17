МТС обновила интернет по пути из Астрахани в Махачкалу

МТС запустила новое телеком-оборудование на трассе Р 215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» на территории республики от Махачкалы до Кочубея. Покрытие автодороги мобильным интернетом МТС выросло вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты компании запустили новое оборудование на 10 участках трассы в пригороде Махачкалы, Бабаюртовском, Кизлярском и Тарумовском районах. На нескольких отрезках, например, севернее Кочубея возле ж/д станции Кутан и в селе Львовское-5 мобильный интернет появился впервые. Теперь на этой востребованной трассе местные жители и гости Дагестана будут иметь доступ к мобильному интернету на большей протяженности пути.

В зоне улучшенной сети располагаются десятки заправок, придорожных гостиниц и кафе. В некоторых из них подают местные деликатесы, например, свежепожаренного каспийского сазана. После расширения покрытия на трассе автомобилисты в пути смогут выбрать место для остановки по отзывам в интернете, а после посещения - поделиться своим впечатлением от еды и отдыха прямо в дороге.

«Развитие автомобильного туризма в Дагестане и расширение автоперевозок товаров из республики позволяет нам увеличивать инвестиции в развитие мобильной сети на трассах. Сейчас мы прокачали интернет по пути в Астрахань, а ранее запустили обновленную сеть на республиканском участке трассы “Кавказ”», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.