Россия СКФО Дагестан Республика Бабаюрт
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
|ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
|Магомедов Авусалитдин 3 2
|Стальский Сулейман 3 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 53 1
|Шамиль Имам 5 1
|Ласкавый Сергей 20 1
|Ярахмедов Руслан 15 1
|Шоржин Валерий 58 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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