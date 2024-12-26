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Россия СКФО Дагестан Республика Бабаюрт



26.12.2024 МТС усилила покрытие LTE еще в 23 селах Дагестана 1
09.12.2021 «Билайн» увеличил инвестиции и расширил сеть в Дагестане 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1
15.08.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть в Дагестане 1
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1
01.04.2004 "Дагсвязьинфом" начал организацию интернет-центров на селе 1
31.01.2003 "Би Лайн GSM" начал работать в Дагестане 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
МТС Юг макрорегион 3 1
МПЗ - Махачкалинский приборостроительный завод 1 1
МегаФон 8805 1
Ростелеком 9701 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 283 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Магомедов Авусалитдин 3 2
Стальский Сулейман 3 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 53 1
Шамиль Имам 5 1
Ласкавый Сергей 20 1
Ярахмедов Руслан 15 1
Шоржин Валерий 58 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 23 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 16 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 44 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 16 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах 6 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 18 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 12 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 5 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Карабудахкент 7 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дагестанские Огни 3 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 238 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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