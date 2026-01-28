Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СКФО Дагестан Республика Хунзахский район Хунзах
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 3
|МегаФон 10034 2
|МТС Юг макрорегион 4 1
|Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 1
|Telegram Group 2621 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1229 1
|ByteDance - TikTok 325 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
|Изиева Карем 36 2
|Насруллаев Магомед 48 2
|Ласкавый Сергей 20 1
|Стальский Сулейман 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11433 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415404, в очереди разбора - 727375.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.