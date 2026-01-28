Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах

МТС подключила к сети дагестанские села 1

Жители Хунзахского района Дагестана получили новые скорости мобильного интернета 3

МТС расширила свою сеть на 30 малых населенных пунктов в горах Дагестана 1

МТС ускорила интернет в Хунзахе перед горным чемпионатом по хоккею 4