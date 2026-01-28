Разделы

Россия СКФО Дагестан Республика Хунзахский район Хунзах

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах

СОБЫТИЯ


28.01.2026 МТС подключила к сети дагестанские села 1
10.06.2024 Жители Хунзахского района Дагестана получили новые скорости мобильного интернета 3
26.02.2024 МТС расширила свою сеть на 30 малых населенных пунктов в горах Дагестана 1
05.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» в Каспийске стал быстрее 1
15.12.2023 МТС ускорила интернет в Хунзахе перед горным чемпионатом по хоккею 4
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1
01.04.2004 "Дагсвязьинфом" начал организацию интернет-центров на селе 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 3
МегаФон 10034 2
МТС Юг макрорегион 4 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 1
Telegram Group 2621 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3317 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9418 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6326 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1295 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1229 1
ByteDance - TikTok 325 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Изиева Карем 36 2
Насруллаев Магомед 48 2
Ласкавый Сергей 20 1
Стальский Сулейман 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 698 6
Россия - РФ - Российская федерация 157987 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Бабаюрт 9 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 257 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 60 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 107 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 6 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 10 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 15 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хивский район 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Табасаранский район 5 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 27 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Рутульский район - Рутул 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Цумадинский район 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Сергокалинский район - Сергокала 10 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
Армения - Республика 2376 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Каспийск 36 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кулинский район - Вачи 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Избербаш 16 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1003 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Спорт - Хоккей 264 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11433 1
