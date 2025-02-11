Россия СКФО Дагестан Республика Избербаш
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 1
|МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Насруллаев Магомед 28 3
|Изиева Карем 24 2
|Магомедов Авусалитдин 3 2
|Шоржин Валерий 58 1
|Гамзатов Гамзат 15 1
|Ласкавый Сергей 20 1
|Мардер Наум 116 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Харченко Сергей 5 1
|Стальский Сулейман 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.