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Россия СКФО Дагестан Республика Избербаш

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Избербаш


11.02.2025 МТС усилила интернет на трассе «Кавказ» в Дагестане для автомобилистов и путешественников 1
30.05.2024 МТС расширила сеть LTE на побережье Каспия к летнему сезону 2
05.03.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Буйнакске 1
20.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее в Избербаше 2
25.01.2024 В Табасаранском районе Дагестана интернет «МегаФона» стал быстрее 1
09.12.2021 «Билайн» увеличил инвестиции и расширил сеть в Дагестане 1
10.11.2016 «Ростелеком» завершил модернизацию стационарной сети связи в Дагестане 1
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане 2
31.08.2015 «Инверсия-Кавказ» автоматизировала деятельность «МВС Банка» 1
31.01.2012 Замминистра Наум Мардер запустил систему видеотрансляций с избирательных участков в Дагестане 1
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1
19.11.2008 «МегаФон» обеспечил 3G-связью все крупные города Дагестана 1
10.07.2008 «МегаФон» осенью запустит сеть 3G в Дагестане 1
08.11.2006 Бюджетные учреждения Дагестана оптимизируют ведение учета 1
24.10.2003 Дагестан постепенно переходит на цифровые системы связи 1
31.01.2003 "Би Лайн GSM" начал работать в Дагестане 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8901 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 2
Ростелеком 9728 1
8254 1
Oracle Corporation 6703 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
МегаФон - Мобиком 225 1
МТС Юг макрорегион 3 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 29 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Россети Ленэнерго 1701 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2709 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6459 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4679 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9385 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7025 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3440 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10795 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3740 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8488 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16173 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1005 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1081 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4785 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9634 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 647 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 299 1
Google YouTube - Видеохостинг 2756 1
ByteDance - TikTok 259 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5219 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1084 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1587 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 1
Насруллаев Магомед 28 3
Изиева Карем 24 2
Магомедов Авусалитдин 3 2
Шоржин Валерий 58 1
Гамзатов Гамзат 15 1
Ласкавый Сергей 20 1
Мардер Наум 116 1
Карпушкин Владимир 10 1
Харченко Сергей 5 1
Стальский Сулейман 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 583 14
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 229 11
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 16 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 48 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 24 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 17 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 5
Россия - РФ - Российская федерация 144973 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 445 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Карабудахкент 8 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Бабаюрт 7 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1317 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 374 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 679 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 90 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дагестанские Огни 4 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 12 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7471 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1032 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 668 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Цумадинский район 6 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Рутульский район - Рутул 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Табасаранский район 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Сулакский каньон 10 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 5 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах 6 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6263 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6413 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2395 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5023 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 711 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6719 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1079 1
Металлы - Золото - Gold 1138 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2664 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6182 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1699 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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