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VK Video ВК Видео
УПОМИНАНИЯ
VK Video и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 6
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 288 5
|МегаФон 9236 5
|Yandex - Яндекс 7685 4
|Telegram Group 2194 4
|VK - Mail.ru Group 3482 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 1
|Xiaomi 1813 1
|Skyworth Group - Skyworth Digital 26 1
|X Corp - Twitter 2879 1
|Apple Inc 12259 1
|Meta Platforms - Facebook 4464 1
|DEXP 53 1
|BBK Electronics Corp 317 1
|Dailymotion - Видеохостинг 41 1
|Google LLC 11938 1
|Horizont - Горизонт 7 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5059 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
|Интернет-видео - ассоциация 19 1
|Самойленко Игорь 42 3
|Насруллаев Магомед 33 2
|Путин Владимир 3237 1
|Горелкин Антон 99 1
|Бырдин Алексей 29 1
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|Колышев Виктор 3 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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