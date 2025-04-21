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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Video ВК Видео


УПОМИНАНИЯ


21.04.2025 Ставропольцы стали чаще смотреть фильмы и общаться в мессенджерах 1
27.03.2025 Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео» 1
21.03.2025 «VK Видео» LIVE открывает DevAPI для всех разработчиков 1
16.10.2024 Первый в мире AI Karaoke- телевизор представили в Китае 1
14.10.2024 «МегаФон» расширил LTE в ставропольских степях 1
19.08.2024 Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские 1
19.08.2024 Сельские жители в Дагестане стали чаще пользоваться мобильным интернетом 1
14.08.2024 «Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X 1
20.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее в Избербаше 1
29.01.2024 Скоростной интернет «МегаФона» стал быстрее на ставропольских берегах Куры и Терека 1
25.12.2023 Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях 1
23.08.2022 Утвержден новый список обязательных к предустановке российских приложений. Доминирует ПО «Яндекса» и VK 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

VK Video и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 288 5
МегаФон 9236 5
Yandex - Яндекс 7685 4
Telegram Group 2194 4
VK - Mail.ru Group 3482 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 1
Xiaomi 1813 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 26 1
X Corp - Twitter 2879 1
Apple Inc 12259 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
DEXP 53 1
BBK Electronics Corp 317 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Google LLC 11938 1
Horizont - Горизонт 7 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 169 1
Hyundai Motor Company 400 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 253 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Елисей ТС - торговая сеть 3 1
Unsplash 992 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5059 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7505 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2880 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1039 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8334 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2592 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3557 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3959 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17363 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 1
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BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1509 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5155 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7527 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3095 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1194 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1867 1
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 236 1
Google YouTube - Видеохостинг 2808 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 4
ByteDance - TikTok 280 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 187 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 438 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 178 2
Google YouTube Music 43 2
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Microsoft Office 3809 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 71 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 63 1
Google Android 14241 1
Yandex - YaOS 30 1
Яндекс.Станция Макс 26 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 687 1
Skyworth coocaa TV S - Skyworth SXF - Skyworth G7E(X85G) - Skyworth Acoustic Lab - Skyworth Magic Sound TV - Skyworth Design Center - серия телевизоров 7 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 213 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 73 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 786 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 1
Apple Music 111 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 1
VK - Яндекс.Дзен 203 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 75 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 1
Google YouTube Shorts 17 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
Google Trends 22 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 167 1
CS Development LLC - Looky 14 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 14 1
Самойленко Игорь 42 3
Насруллаев Магомед 33 2
Путин Владимир 3237 1
Горелкин Антон 99 1
Бырдин Алексей 29 1
Мазуренко Илья 9 1
Колышев Виктор 3 1
Малышев Елисей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика 608 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 907 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17431 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 482 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1298 1
Беларусь - Белоруссия 5818 1
Армения - Республика 2320 1
Казахстан - Республика 5636 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 527 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 337 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 688 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 518 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 65 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 91 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Степновский район 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Избербаш 16 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11111 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3041 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6512 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Импортозамещение - параллельный импорт 513 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1666 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 32 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5890 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2761 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6546 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2482 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1766 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1380 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 700 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Wikipedia - Википедия 530 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 6 1
Руниверсалис - Runiversalis 7 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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