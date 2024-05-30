Разделы

Акустические устройства Динамик Саундбар Soundbar


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.05.2024 Игровой саундбар Bloody S10 в компактном корпусе

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую колонку S10. Компактная конструкция позволит вписать саундбар в интерьер любой комнаты. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Модель получила 50-мм динамики с неодимовым магнитом. Импеданс динамика равен 4 Ом. Частотный диапазон составляе
05.04.2024 Toshiba TV представляет на российском рынке новинки — саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A

ивее и интенсивнее. Услышать больше означает глубже почувствовать, уловить замысел создателей контента, приблизиться к реальности, которая обогащает будни новыми впечатлениями и красочными деталями». Саундбары TS3120A и TS5120A отличаются друг от друга числом динамиков, а, следовательно, уровнем максимальной мощности. В Toshiba TS3120A – пять динамиков и общая мощность, равная 360 Вт, в Tos
24.12.2021 Hisense представила две линейки саундбаров в России

раво-лево», но и «вперед-назад», а также «вверх-вниз», пользуясь особенностями человеческого слуха. Саундбар Hisense HS312 На сегодняшний день представлены две модели саундбаров марки Hisense к
22.09.2021 Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi

форм-факторе, он обеспечивает на 68% больше мощности, чем раньше, отличается улучшенной динамикой звука и меняет впечатление от звука в наушниках с помощью технологии Super X-Fi Headphone Holography. Саундбар сохраняет конструкцию с тройным усилением своего предшественника, где каждый из пяти драйверов управляется индивидуально многоядерном DSP-контроллером Creative. Качество звука также ул
16.06.2021 Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

огоканального звука Dolby Digital и формат DTS (служит для создания динамического окружающего звука). Высота тыловых колонок составляет 120 см, то есть они звучат как раз на уровне сидящего человека. Саундбар Sony HT-S700RF поддерживает формат DTS и Dolby Digital  К телевизору устройство легко подключается одним кабелем HDMI (конечно, если в том есть совместимый порт), можно также слушать м
03.09.2020 Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

ных устройств в онлайн и офлайн-магазинах в крупных городах России, а также учли технические характеристики саундбаров и отзывы пользователей, в итоге выбрав лучшие модели.Sony HT-SF150 Двухканальный саундбар с суммарной мощностью 120 Вт на четыре динамика обещает объемный звук за счет фирменной технологии S-Force Front Surround. Sony решила обойтись без внешнего сабвуфера, поэтому за воспр
11.07.2019 Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Главные особенности саундбаров Саундбар – отличный вариант для создания домашней аудиосистемы. Эти устройства занимают куда

06.09.2018 Лучшие саундбары для домашнего кинотеатра: выбор ZOOM

тересных моделях саундбаров. Этим сейчас и займемся.  Звуковая панель, называемая чаще англицизмом «саундбар» — сравнительно новое изобретение аудиоиндустрии, призванное обеспечить многоканальн
27.08.2018 Саундбары Sony окружают зрителя звуком

Sony провела в столице России презентацию двух новых саундбаров премиального уровня. Презентация саундбаров Sony HT-ZF9 и Sony HT-XF9000 прошла в студийном комплексе СинеЛаб СаундМикс. Саундбар Sony HT-ZF9 поддерживает стандарт Dolby Atmos и технологию виртуального звучания Vertical Surround Engine, что позволяет ему воссоздавать объёмный звук без использования потолочных или
29.12.2016 Samsung Electronics представила новейшую линейку домашних аудио- и видеопродуктов

представила новейшую линейку домашних аудио- и видеопродуктов: беспроводную аудиосистему H7, новый саундбар и UHD-проигрыватели Blu-Ray-дисков. Новые устройства отличаются элегантным минималис
19.11.2013 Саундбары Pioneer - хорошее решение для домашнего кинотеатра

Компания Pioneer представила на российском рынке три акустические системы форм-фактора «саундбар»: SBX-N700, SBX-N500 и SBX-300. Все три модели подключаются к источнику аудиосигнала
28.05.2013 Philips HTL2160: саундбар в нескольких цветовых решениях

Компания Philips представила саундбар HTL2160 в нескольких цветовых решениях: черном, белом, коричневом и т.д. (модели HTL2160, HTL2160S, HTL2160C, HTL2160T, HTL2160W). Новинка совместима с телевизорами, Blu-ray- и DVD-пле
02.11.2012 Philips HTB5141K и HTB5151K: саундбары с технологией Virtual Surround Sound

TB5141K выполнена в серебристом цвете и обладает среднеквадратичной мощностью 440 Вт, вторая новинка - в черном цвете, с мощностью 550 Вт. И в той, и в другой имеются 3D Blu-ray-привод и FM-приемник. Саундбары оснащены технологией Virtual Surround Sound, которая обеспечивает виртуальный объемный звук, с точностью воссоздавая акустические характеристики, присущие 5.1-канальной среде. В качес
06.09.2012 Philips HTB7150K: саундбар с Blu-ray-приводом и Dolby Digital Prologic II

Компания Philips представила новую систему домашнего кинотеатра формата 5.1 - HTB7150K. Саундбар оснащен встроенным проигрывателем Blu-ray-дисков, радио, HDMI, линейным аудиовходом, выходом композитного видеосигнала, цифровым оптическим входом, разъемом для подключения док-станции
10.05.2012 Саундбар LG BB5520A: поддержка Blu-ray 3D, MKV и Wi-Fi Direct

Компания LG Electronics представила на российском рынке новый саундбар - BB5520A. Система поддерживает воспроизведение дисков Blu-ray 3D и 3D-видео файлов (MKV, MVC, TS) с внешних жестких дисков (до 2 ТБ) и оснащена 4.1-канальной акустической системой мощ
16.02.2012 LG HLX50W: саундбар со встроенным Blu-ray 3D-приводом

Компания LG Electronics представила на российском рынке новый саундбар HLX50W формата 4.1 со встроенным Blu-ray 3D-приводом. Тонкая гладкая панель HLX50W с возможностью настенного крепления способна дополнить современные плоские телевизоры с диагональю от
19.07.2011 Panasonic разработала саундбар с беспроводным сабвуфером

Компания Panasonic анонсировала новый 2.1-канальный саундбар с поддержкой 3D — модель SC-HTB520. Представленное решение состоит из тонкого саундбара (который легко устанавливается под/над телевизором) с зеркальной поверхностью и беспроводного са
30.09.2010 LG разработала саундбар с учетом предпочтений российских потребителей

Российское представительство LG Electronics представило новую модель DVD-саундбара - LG HLT55W, с поддержкой формата 5.1 и максимальной выходной мощностью 450 Вт. Устройство оснащено функцией преобразования изображения в формат Full HD, оснащено HDMI 1.3 и подде
17.06.2010 Новые акустические системы от Philips: объемный звук без проводов

рматами данных: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV, XviD, MP3 и WMA. Системы могут быть дополнены док-станцией для подключения iPod/iPhone. Philips Soundbar HTS5110 Philips Soundbar HTS5120 Саундбары HTS5110 и HTS5120 появятся на российском рынке в июне. Рекомендованная розничная цена HTS5110 составит 12990 руб., HTS5120 – 16990 руб.
05.12.2008 BBK представляет саундбар со встроенным DVD-плеером

Компания BBK продолжает развивать линейку новой категории цифровой техники – звуковых панелей (Sound Bars), и выпускает на российский рынок необычное по своей функциональности устройство – звуковую панель со встроенным DVD-проигрывателем высокого разрешения – SB211HD. В устройство интегр
27.06.2008 BBK представляет акустические системы Sound Bars

Компания BBK Electronics сообщает о начале производства новой категории цифровой техники – звуковых панелей (Sound Bars). Звуковые панели позволяют получать качественный объемный многоканальный звук с помощью только лишь одного компонента, избавившись от множества громкоговорителей и проводов в помеще

