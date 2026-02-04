Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Крюков Дмитрий


СОБЫТИЯ


04.02.2026 «МТС Линк» переводит субтитры на 18 иностранных языков 1
29.10.2025 Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов 1
10.09.2025 AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста 1
23.07.2025 ИИ помог пользователям «МТС Линк» сэкономить 36 тысяч часов 1
23.07.2025 ИИ помог пользователям «МТС Линк» сэкономить 36 тысяч часов 1
10.07.2025 В «МТС Линк» появилась возможность проводить встречи с субтитрами 1
23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний в России 1
03.06.2025 «МТС Линк» встроил функцию подготовки итогов встречи в серверную ВКС-систему 1
02.06.2025 ИИ поможет получить итоги встречи в серверной ВКС «МТС Линк» 1
02.04.2025 ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций 1
01.04.2025 Аналитика «МТС Линк»: хипстер с синей бородой опередил белку 1
07.02.2025 Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи 1
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
13.09.2024 ИИ-помощник проконспектирует онлайн-встречи пермяков на «МТС Линк», найдет главное и напомнит об итогах 1
11.09.2024 ИИ-помощник «МТС Линк» проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное 1
10.09.2024 Нейросети выделят главное: «МТС Линк» представил функцию «второй пилот» 1
10.09.2024 На платформе «МТС Линк» появился «второй пилот» на базе ИИ 1
22.05.2024 ИИ покажет самые важные фрагменты встречи в «МТС Линк» 1
15.05.2024 «МТС Линк» представил ИИ-функции на конференции «МТС Платформа 2024» 1
01.02.2024 Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект 1
26.10.2023 МТС Линк представил новое решение для переговорных комнат 1
24.08.2023 Webinar Group внедряет новые функции для бизнес-коммуникаций в онлайне 1
26.01.2023 HeadHunter объявляет о назначении Дмитрия Сергиенкова генеральным директором 1
26.04.2022 Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров 1
22.04.2022 Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
18.11.2020 Разработчикам отечественного ПО выдадут до 300 млн рублей 1
10.08.2020 «Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 1
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter 1
17.11.2014 Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона» 1
19.11.2010 Фонд «Эльбрус Капитал» продал свою долю в Mail.ru Group 1
14.09.2010 Гиперболическая геометрия позволит создать карту интернета 1
11.12.2009 «Яндекс» начал показывать расписания авиарейсов 1
15.04.2009 Умер создатель Rambler 1
21.07.2008 «Яндекс» похоронил «Рамблер» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Крюков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 16
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 540 15
Yandex - Яндекс 8566 5
VK - Mail.ru Group 3537 5
Google LLC 12324 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 127 3
ЦИАН - ЦИАН Технолоджи - ЦИАН Технологии - Cian Technologies - Cian Technology 7 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 2
JetClosing 2 2
МегаФон 10069 2
Lenovo Group 2372 2
Diasoft - Диасофт 1052 2
Yealink Network Technology 76 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
ЦИАН - Практика Успеха 10 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 366 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 39 1
ЦИАН - Деловой Мир Онлайн - DMIR 12 1
Naver 24 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 267 1
Нанософт разработка 18 1
Роскосмос - РК-Цифра 1 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Google Russia - Гугл Россия 221 1
SAP SE 5457 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Cisco Systems 5232 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Microsoft Corporation 25321 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
Oracle Corporation 6897 1
Lexmark Int 298 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Нанософт 122 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1098 9
ЦИАН - CIAN 167 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1806 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 3
Proptech Group 3 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 138 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 2
Roofstock 3 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 2
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Highworld Investments 6 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 92 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
Kaspi Bank 29 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
Naspers - Prosus Ventures 21 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 4 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
Harley-Davidson 29 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Объединенная Кейтеринговая Группа - United Catering Group 1 1
Intercomp Global Services 5 1
Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами 2 1
Nostrum Oil & Gas 1 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Newton Rose 4 1
Broomfield International 13 1
Национальная Медицинская Сеть - НМС 5 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 8 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5791 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 8
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5973 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4126 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 65 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 334 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 773 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1052 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13024 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 98 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 20 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 9
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 34 5
МТС Линк - Чаты 31 4
Яндекс.Расписания 28 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Nissan Murano 7 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
VK - Mail.Ru Работа 26 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1561 1
Chevrolet TrailBlazer 3 1
МТС ID Scan RIM - сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса 7 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 182 1
Stack Group - StackSearch 4 1
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
Google YouTube - Видеохостинг 2910 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
Linux OS 10997 1
Новые облачные технологии - МойОфис 907 1
Нанософт - nanoCAD 119 1
Microsoft Windows 16417 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 1
Microsoft Outlook 1429 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 164 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 213 1
Red Hat OpenShift 135 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Docker - Платформа распределённых приложений 446 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 280 1
Мельников Максим 38 9
Жуков Михаил 39 4
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 4
Кузьминов Илья 11 3
Григорян Гагик 8 3
Анасенко Ирина 10 3
Хохлов Михаил 8 3
Григорьев Дмитрий 28 3
Антипов Дмитрий 8 3
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 3
Таврин Иван 119 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Карпов Дмитрий 11 2
Ляшков Игорь 3 2
Машков Валентин 3 2
Окунь Дмитрий 17 2
Патешман Александр 2 2
Кривошеев Евгений 13 2
Булов Владимир 2 2
Лысаков Сергей 7 2
Harford Chloe - Харфорд Клои 2 2
Усманов Алишер 305 2
Гребенщиков Дмитрий 38 2
Сергиенко Дмитрий 32 2
Климов Сергей 7 1
Гончар Сергей 2 1
Канцуров Андрей 8 1
Ашманов Игорь 42 1
Червона Ирина 1 1
Филатова Ольга 5 1
Савенков Денис 6 1
Абрамов Глеб 2 1
Алекперов Вагит 40 1
Голованов Леонид 7 1
Толстунова Ольга 13 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Ковалёв Кирилл 1 1
Сабуров Сергей 1 1
Медведев Даниил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 12
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 64 4
Франция - Французская Республика 7995 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 2
Казахстан - Республика 5836 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 2
Южная Корея - Республика 6874 2
Кипр - Республика 621 2
Великобритания - Уэльс 117 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Норвегия - Шпицберген - Свальбард 37 1
Италия - Неаполь 20 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 1
Европа 24675 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Германия - Федеративная Республика 12956 1
Украина 7812 1
Нидерланды 3644 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 1
Европа Западная 1492 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Италия - Рим 206 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7802 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Английский язык 6886 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 78 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 1
Ведомости 1287 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 3
РАН ИБФМ ФГБУН - Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии наук 2 2
РАН - Российская академия наук 2033 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 102 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 99 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще