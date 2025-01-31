ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов

Маркетплейс недвижимости ЦИАН впервые раскрыл состав акционеров после редомиляции с Сейшельских островов в Калининградскую область России. Его основными акционерами оказались партнер фонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков, сооснователь площадки Дмитрий Демин и Максим Мельников.

Редомиляция ЦИАН

Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН, проведя процесс редомиляции, раскрыл состав акционеров.

Проспект размещенных ценных бумаг опубликовал владелец ЦИАН - МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Циан Технолоджи Лтд». Компания зарегистрирована в специальном административном районе Калининградской области.

Компания образовалась путем редомиляции зарегистрированной на Сейшельских островах компании Premium Brook, осуществленной в 2024 г.

ЦИАН объявил о предстоящей редомиляцию в Россию

Данная структура стала владельцем 69,9% акций кипрской Cian Plc, которая ранее владела ЦИАН. Соответственно, основные акционеры Cian Plc стали акционерами «ЦИАН Технолоджи Лтд».

В 2021 г. Cian plc провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на Московской бирже, но в 2022 г. торги акциями Cian Plc на NYSE были приостановлены с последующим делистингом. После этого был запущен процесс реструктуризации бизнеса.

Кому принадлежит ЦИАН

В начале 2022 г. фонд «Эльбрус Капитал» владел 45,1% акций Cian Plc, американский банк Goldman Sachs - 10,3%, сооснователь проекта Дмитрий Демин - 8%. Goldman Sachs и «Эльбрус Капитал» также были крупнейшими акционерами рекрутингового сервиса HeadHunter. В 2022 г. Goldman Sachs объявил об уходе из России.

В начале 2023 г. Goldman Sachs вышел из капитала Cian Plc. В то же время владельцем 9,4% акций компании стал ранее неизвестный офшор с Сейшельских островов Broomfield International.

В проспекте «Циан Технолоджи Лтд» раскрыт актуальный состав акционеров компании. Основатель «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков через оффшоры владеет 36,88% акций.

Цепочка выглядит следующим образом: Крюков владеет 80% в сейшельским оффшоре Solvi Holdings, который через гонконгскую Ronder HK владеет 19,74% акций "Циан Технолоджи Лтд». Также Крюков владеет 75% акций сейшельской Eos Solutions, которая через гонконгскую Speedtime HK владеет 10,78% «Циан Технолоджи Лтд» Также Крюков владеет 77% в сейшельской For-Seti International, которая через Гонконгским Dias Holdings владеет 6,37% в «Циан Технолоджи Лтд».

Дмитрий Демин напрямую владеет 7,95% «Циан технологи Лтд». Председатель совета директоров «Циан технологии Лтд» и бывший гендиректор ЦИАН Максим Мельников через гонконгскую MM Asia Invest владеет 6,26% «Циан Технолоджи Лтд». Еще 30% «Циан Технолоджи Лтд» принадлежат его сейшельской «дочки» - Cian Inbvestments.

В совет директоров «Циан Технолоджи Лтд». Помимо Мельникова, также входят Дмитрий Крюков (он также является председателем совета директоров HeadHuntder), Дмитрий Антипов, управляющий директор Caigan Capital Дуглас Гарднер (Douglas Gardner), главный исполнительный директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский, главный исполнительный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенко, главный исполнительный директор ЦИАН Дмитрий Григорьев, гендиректор «Рик», «Орион Партнеры» и «Вектор Эдвайзор» Евгений Зеленский и гендиректор «Парус Управление активами» Алексей Новиков.

«Дочками» «Циан Технолоджи Лтд» являются: кипрские Cian Plc, Mimons Investments и Fastrunner Investments, сейшельская Cian Investments, российские ООО «Айриэлтор», ООО «Н1.Ру», ООО «Н1 Технологии», ООО «Млсн» и ООО «Практика Успеха», Еще «Циан Технологии Лтд» владеет 9% в АО «Финансовая платформа».

Финансовые и операционные показатели ЦИАН

Выручки ЦИАН в 2023 г. составила 11,57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - 1,67 млрд руб., рентабельность по данному показателю - 24%, чистая прибыль - 1,69 млрд руб. Свободный денежный поток составил 2,29 млрд руб., чистый долг имеет отрицательное значение - минус 4 млрд руб. Рентабельность капитала (RoE) xсоставляет 10,8%.

Аудитория ЦИАН на конец 2023 г. составила 19,2 млн. Количество объявлений - 1,85 млн. Лидя для застройщиков (количество платных целевых звонков застройщикам длительностью не менее 30 секунд, совершенными потенциальными покупателями через ЦИАН) - 332,5 тыс.

Кредиторы и поставщики ЦИАН

По состоянию на шесть месяцев 2024 г. основными поставщиками ЦИАН являются рекламные агентства «Сл Медиа» (23,3% в общем объеме поставок) и «Эмджиком» (Mgcom, 13%). По состоянию на 2023 г. основными поставщика также являлись «СЛ Медиа» (27,8%) и «Дмджиком» (18,2%). В 2022 г. основными поставщиками были рекламные агентства АО «Пи Эйч Ди» (31,4%) и «Эмджиком» (16,1%). В 2022 г. основными поставщиками были «Эмджиком» (17%), «Пи Эйч Ди» 913%) и «Гугл» (11,5%, российская «дочка» Google, признанная банкротом).

Основными дебиторами компаниями по состоянию на шесть месяцев 2024 г. были рекламные агентства «2Р-Медиа» (22,8% в общем объеме внешнегрупповой задолженности, 144,13 млн руб.) и «Твика Диджитал Перфоманс» (10,7%, 67,5 млн руб.). По состоянию на 2023 г. основным поставщиком был «2Р-Медиа» (25.7%, 147,25 млн руб.) По состоянию на 2022 г. основными поставщиками были «Эмджиком» (23,1%, 95,8 млн руб.) и «2Р-Медиа» (13,9%, 57,6 млн руб.). По состоянию на 2021 г. основными дебиторами были Bank of Ney York Merlion (BY Melion), (42,2%, 172,6 млн руб.), выступавший депозитарием программы американских депозитарных расписок (ADR) Cian plc.

Основным кредитором ЦИАН на конец шести месяцев 2024 г. был BNY Mellon (20%, 224, млн руб.)). На конец 2023 г. основными кредиторами были BNY Mellon (14,3%, 234,8 млн руб.)), Алексей Макаров (14,5%, 238,6 млн руб.) и Валерий Попандопуло (14,5%, 238,6 млн руб.)). на конец 2022 г. основным кредитором был «Эмджиком» (11,8%, 75,7 млн руб.),