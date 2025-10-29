Разделы

Broomfield International


СОБЫТИЯ

29.10.2025 Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов 1
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
10.12.2024 Акционеры HeadHunter порадовали себя спецдивидендами в размере 40 миллиардов 1
27.09.2024 HeadHunter вернулся на биржу. Компания потратит 10 миллиардов на выкуп собственных акций 1
23.04.2024 ЦИАН возвращается в Россию через Сешельйские острова 1
22.04.2024 Крупным совладельцем HeadHunter стал известный основатель финансовых интернет-сервисов 1
27.02.2024 Американский фонд попрощался с акциями HeadHunter 1
09.02.2024 Умер президент HeadHunter, 15 лет руководивший компанией 1
07.12.2023 Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter 1
02.11.2023 HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций 1
25.07.2023 «Циан» изгнали с американской биржи 1
30.06.2023 У HeadHunter появились таинственные акционеры 1
14.02.2023 Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Broomfield International и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9765 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4447 2
ЦИАН - ЦИАН Технолоджи - ЦИАН Технологии - Cian Technologies - Cian Technology 7 2
Google Russia - Гугл Россия 188 1
Yandex - Яндекс 8294 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13977 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
Google LLC 12171 1
ЦИАН - Практика Успеха 10 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
MPOC Technologies 5 1
Баланс-Платформа - Balance Platform 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1771 12
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 586 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 10
Bluemont International 8 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 640 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1355 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1964 6
ЦИАН - CIAN 158 6
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 3
Эквилибриум Капитал 3 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1226 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 480 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 347 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 54 2
Квикстеп 2 2
Альфа-Банк 1850 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 184 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1600 1
DST Global - Digital Sky Technologies 222 1
Зарплата.ру 45 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 82 1
Mimons Investments 5 1
Fastrunner Investments 3 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 1
Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами 2 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1039 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2908 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5174 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6230 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2742 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5804 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11854 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11203 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28817 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 327 1
Фотобанк - Photobank 196 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 981 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 1
Kayne Anderson Rudnick 13 7
Таврин Иван 119 6
Климов Максим 5 4
Шрейдер Антон 4 4
Демин Дмитрий 16 3
Назаров Леван 3 3
Сергиенко Дмитрий 30 2
Новиков Алексей 64 1
Макаров Алексей 67 1
Евтушенков Владимир 212 1
Верхошинский Владимир 16 1
Вировиц Юрий 7 1
Фролкин Михаил 17 1
Мельников Максим 37 1
Потанин Владимир 75 1
Крюков Дмитрий 38 1
Мильнер Юрий 136 1
Алекперов Вагит 35 1
Жуков Михаил 39 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Антипов Дмитрий 8 1
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Белоцерковский Георгий 1 1
Зеленский Евгений 1 1
Попандопуло Валерий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155127 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53270 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1380 8
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 63 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45377 7
Кипр - Республика 578 5
США - Нью-Йорк 3144 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 2
Украина 7765 2
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 2
Европа 24579 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2049 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50827 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6466 9
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 186 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17240 8
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1201 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5245 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11630 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 3
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 277 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2667 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2325 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6611 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 130 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7219 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8284 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 795 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5453 1
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 38 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 76 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54500 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5995 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6300 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1695 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 269 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 355 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11387 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 2
