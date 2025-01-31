Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами

PARUS Asset Management – инвестиционная управляющая компания на рынке недвижимости, независимая платформа для коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость. Компания управляет фондами, в портфеле которых объекты коммерческой недвижимости класса А: БЦ, ТЦ, логистические комплексы.

PARUS Asset Management основана в 2020 году президентом и генеральным директором девелоперской компании Central Properties и акционерами NF Group и является управляющей и инвестиционной компанией, под управлением которой находятся 1,4 млн кв.м недвижимости, суммарной стоимость 87 млрд руб (данные 2024 года).