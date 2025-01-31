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Central Properties PARUS Asset Management Парус Управление Активами

Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами

PARUS Asset Managementинвестиционная управляющая компания на рынке недвижимости,  независимая платформа для коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость. Компания управляет фондами, в портфеле которых объекты коммерческой недвижимости класса А: БЦ, ТЦ, логистические комплексы

PARUS Asset Management основана в 2020 году президентом и генеральным директором девелоперской компании Central Properties и акционерами NF Group и  является  управляющей и инвестиционной компанией, под управлением которой находятся 1,4 млн кв.м недвижимости, суммарной стоимость  87 млрд руб (данные 2024 года).  

 


31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
13.05.2024 Central Properties и MБM построят склад для Ozon в Нижнем Новгороде 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Central Properties и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 552 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1352 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 436 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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