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ЦИАН Практика Успеха



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
19.09.2023 «Циан» завершила сделку по приобретению SmartDeal 1
02.05.2023 «Циан» заключил предварительный договор о приобретении SmartDeal 1
24.01.2022 «Циан» заключил предварительное соглашение о приобретении Smartdeal 1
27.03.2019 SmartDeal и ГК «Регион» переведут ипотечные сделки на вторичном рынке в «цифру» 1
01.11.2018 Karma использует Smartdeal для регистрации залогового обеспечения 1
25.09.2018 Подтверждена регистрация первой электронной закладной для «Райффайзенбанка» через платформу SmartDeal 1
10.07.2018 Росреестр принял к регистрации первую электронную закладную через платформу SmartDeal 1
02.07.2018 «Райффайзенбанк» запустил сервис по электронной регистрации ипотечных сделок 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ЦИАН и организации, системы, технологии, персоны:

Регион ГК - Регион БК 12 1
ЦИАН - CIAN 133 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 9 2
Регион ГК - Депозитарная компания 1 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 18 1
Национальная Фабрика Ипотеки 1 1
Руснарбанк КБ 9 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 2
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1012 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
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ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 8
Циан Сделка 6 3
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Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 1
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