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BNY Mellon The Bank of New York Mellon Corporation

BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation


31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
11.09.2024 Qiwi нашла замену Nasdaq 1
03.09.2024 С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда 1
15.07.2024 Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала 1
02.07.2024 Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq 1
24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq 2
16.06.2022 «Яндекс» договорился с владельцами облигаций и сможет избежать дефолта 1
14.06.2022 «Яндекс» придумал, как выкупить свои долги с большой скидкой 2
02.06.2022 Ozon придумал, как спастись от дефолта 1
19.05.2022 Bank of New York бросил Ozon наедине с угрозой дефолта 3
05.11.2019 Почему ИТ в банках больше не могут работать, как раньше 1
15.04.2011 Vimpelcom по результатам 2010 г. выплатит дивиденды на общую сумму $1,09 млрд 1
09.03.2011 Vimpelcom направит на выплату промежуточных дивидендов около $250 млн 1
09.08.2010 «ВымпелКом Лтд.» завершил процесс приобретения 100% акций «ВымпелКома» 1
26.05.2010 «ВымпелКом Лтд.» выкупит не предложенные к обмену акции ОАО «ВымпелКом» по 11,8 тыс. руб. за штуку 1
03.06.2008 Банк США потерял личные данные 4,5 млн. клиентов 1
28.03.2008 Банк New York Mellon потерял данные 3,5 тыс. клиентов 2
13.08.2007 Американцев призывают не расставаться с грузинской связью 2
21.05.2002 В США создан первый консорциум по уничтожению "дыр" в системах безопасности ПО 1
25.01.2002 Microsoft выпустила Microsoft Producer for PowerPoint 2002 1

Публикаций - 20, упоминаний - 26

BNY Mellon и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7369 4
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 3
Microsoft Corporation 24640 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
Cisco Systems 5116 1
Oracle Corporation 6697 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 60 1
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 1
Unisys - Unify Square 115 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 21 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1633 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1340 5
NanduQ - Qiwi 996 5
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 3
Лента - Сеть розничной торговли 2088 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 2
Aspring Capital - Эспринг Капитал 6 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
Система Капитал УК 14 2
Harley-Davidson 19 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
Caucuscom Ventures 3 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 17 1
Caucascom Ventures 2 1
Conoco - ConocoPhillips - Marathon Oil 2 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Fursa Alternative Strategies 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Русагро Группа Компаний 277 1
AngelsDeck 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 7
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 992 1
SCC - Sustainable Computing Consortium - Консорциум Жизнеспособной Компьютеризации 1 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5275 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5039 5
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 444 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 3
Оповещение и уведомление - Notification 4630 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3865 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1979 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9199 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6679 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 1
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20654 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5668 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
Microsoft Azure 1409 1
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Microsoft Azure Logic Apps 2 1
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Microsoft Office XP 80 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Солонин Сергей 104 3
Протопопов Андрей 27 3
Тузов Артем 11 1
Young Craig - Янг Крейг 5 1
Анисимов Данил 12 1
Blumenthal Richard - Блументал Ричард 10 1
Dadoun David - Дадун Дэвид 1 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Изосимов Александр 192 1
Иванов Алексей 131 1
Соловьев Алексей 88 1
Благирев Алексей 24 1
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Сиротина Оксана 3 1
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Протопопов Алексей 2 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 1
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Армения - Республика 2283 1
США - Колумбия - Вашингтон 1391 1
Украина 7617 1
Европа 21780 1
США - Калифорния 4630 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 860 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Коннектикут 170 1
Ближний Восток 2945 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Африка Северная 232 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 12
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 4
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 3
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Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 852 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 167 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4155 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4672 1
The Register - The Register Hardware 1558 1
Newsbytes News Network 379 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Международный женский день - 8 марта 327 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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