Разделы

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq

Bank of New York Mellon прекращает свое участие в качестве банка-депозитария программы ADR платежной системы Qiwi. Если Qiwi не найдет новый банк-депозитарий, то ее листинг на Nasdaq и Московской бирже будет прекращен, при этом торги акциями компании на Nasdaq еще не восстановлены.

Проблемы Qiwi с Bank of New York Mellon

Платежная система Qiwi сообщила о получении уведомления от Bank of New York Mellon (BONYM) о прекращении участии банка в качестве депозитария в программе выпуска американских депозитарных расписок (ADR).У Qiwi есть два месяца до 19 августа 2024 г., чтобы найти новый банк-депозитарий.

Если этого не произойдет, то в течение еще одного месяца, то есть до 18 сентября 2024 г., BONYM прекратит программу ADR для Qiwi.

В Qiwi сообщили, что изучают возможности для назначения нового банка-депозитария, равно как и последствия происходящего для держателей ADR.

Как Qiwi выходила на биржи

Qiwi в 2013 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, позднее компания также вышла на Московскую биржу. Qiwi зарегистрирована на Кипре. ADR необходимы для того, чтобы акции иностранных компаний могли обращаться на американских фондовых площадках. BONYM традиционно выступает в качестве банка-депозитария для компаний с российским участием.

qiwi750.jpg

Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика
Если Qiwi не найдет новый банк-депозитарий на замену Bank of New York Mellon, то ее листинг на Nasdaq и Московской бирже будет прекращен

Весной 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на западных фондовых площадках. Торги акциями на Московской бирже продолжились, они также проходят в формате ADR.

Уход из России и ликвидация «Киви-банка»

Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации, при условии выполнения которого могли бы быть восстановлены торги акциями Qiwi. В начале 2024 г. Qiwi завершила сделку по продаже своего российского подразделения – АО «Киви». Покупателем выступил бывший гендиректор Qiwi Андрей Протопопов. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., при этом сделка предусматривает рассрочку на четыре года.

Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в АО «Киви» (через него осуществлялись платежи терминалов и электронных кошельков Qiwi). Затем суд удовлетворил иск о ликвидации «Киви-банка». Работа платежных терминалов и электронных кошельков была прекращена.

Что осталось у Qiwi

На российское подразделение Qiwi приходилось 83,8% от общего объема активов Qiwi и 89,9% от ее выручки. Вместе с российским бизнесом были полностью проданы факторинговый сегмент (Rowi) и сегмент цифрового маркетинга (RealWeb). Недавно Rowi был продан «Т-Банку» (бывший «Тинькофф»).

У Qiwi остаются платежные терминалы в Казахстане, платные сервисы в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и различные финтех-старапы в странах Юго-Восточной Азии, MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Евросоюза. Объем активов Qiwi – 43,75 млрд руб., но половина этой суммы – это средства от продажи АО «Киви», которые еще не поступили.

Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован

Выручка Qiwi в 2023 г. без учета России составила 7,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 1,15 млрд руб., скорректированный показатель чистой прибыли составил 1,267 млрд руб.

Торги акциями Qiwi на Nasdaq до сих пор не восстановлены. Торги акциями Qiwi на Московской бирже продолжаются. Но после отзыва лицензии у «Киви-банка» Московская бирже исключила ADR Qiwi из состава 11 бенчмарков, а также перевела их на третий уровень листинга. Основной владелец Qiwi – один из ее основателей Сергей Солонин.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024