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Т-Банк NanduQ Qiwi Rowi Tech Рови тех Факторинг Плюс Факторинг Технологии

Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов 1
11.09.2024 Qiwi нашла замену Nasdaq 1
03.09.2024 С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда 1
15.07.2024 Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала 1
24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq 1
11.06.2024 Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi 5
25.04.2024 Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору 1
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 1
26.12.2023 Сервис моментальных выплат для таксопарков и водителей такси «Таксиагрегатор» стал резидентом «Сколково» 1
20.11.2023 Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года 1
13.09.2023 Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса 1
17.08.2023 Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года 1
13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России 1
22.03.2023 Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге 1
10.03.2023 Qiwi сообщает об изменениях в составе Совета директоров 1
28.12.2022 Исследование Qiwi: фрилансеры переходят на сервисы цифровых гарантий 1
25.11.2022 Исследование QIWI: половина старшеклассников знакомы с гендерными стереотипами об ИТ сфере 1
09.04.2021 QIWI запускает бренд QIWI Business для B2B аудитории 1
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault 1

Публикаций - 21, упоминаний - 25

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 25 10
Flocktory - Флоктори 23 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 2
IntellectMoney 24 2
Commvault 176 1
NanduQ - Qiwi Blockchain Technologies 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
Yandex - Яндекс 7800 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
NanduQ - Qiwi 998 20
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 151 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2741 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1698 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 5
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1462 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 3
NanduQ - Qiwi Таксиагрегатор 7 3
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 8 3
Рапида НКО - платежные система 145 2
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
ЦИАН - CIAN 148 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Русагро Группа Компаний 301 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
AngelsDeck 13 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 11
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 10
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1050 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5171 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5554 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7588 7
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 472 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21929 3
Оповещение и уведомление - Notification 4923 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5972 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11606 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2387 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4185 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1964 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7701 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1624 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 910 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 709 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2098 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2240 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3738 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6922 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2502 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 615 1
Стресс-тестирование - Stress testing 66 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5374 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 2
NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 719 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1347 1
Microsoft Office 365 957 1
Red Hat Ceph Storage 104 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 208 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1842 1
МТС ID - МТС ID KYC 51 1
МТС Premium 52 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 216 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
МТС Поиск 11 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
МТС - Мой МТС 104 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 24 1
Протопопов Андрей 33 11
Солонин Сергей 105 6
Иванов Алексей 144 2
Соловьев Алексей 91 2
Благирев Алексей 24 2
Мащенков Алексей 4 2
Никонова Елена 6 2
Шевченко Мария 16 1
Пухов Евгений 12 1
Гладышев Василий 1 1
Протопопов Александр 4 1
Сиротинина Оксана 1 1
Каткова Кристина 3 1
Мерзликин Александр 5 1
Моисеев Андрей 11 1
Родионов Евгений 4 1
Булгаков Алексей 4 1
Сиротина Оксана 3 1
Протопопов Алексей 2 1
Машенков Алексей 1 1
Вернов Виктор 2 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 9
Казахстан - Республика 5662 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 3
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6008 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3640 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
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