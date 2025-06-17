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Т-Банк NanduQ Qiwi Rowi Tech Рови тех Факторинг Плюс Факторинг Технологии
УПОМИНАНИЯ
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Протопопов Андрей 33 11
|Солонин Сергей 105 6
|Иванов Алексей 144 2
|Соловьев Алексей 91 2
|Благирев Алексей 24 2
|Мащенков Алексей 4 2
|Никонова Елена 6 2
|Шевченко Мария 16 1
|Пухов Евгений 12 1
|Гладышев Василий 1 1
|Протопопов Александр 4 1
|Сиротинина Оксана 1 1
|Каткова Кристина 3 1
|Мерзликин Александр 5 1
|Моисеев Андрей 11 1
|Родионов Евгений 4 1
|Булгаков Алексей 4 1
|Сиротина Оксана 3 1
|Протопопов Алексей 2 1
|Машенков Алексей 1 1
|Вернов Виктор 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
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