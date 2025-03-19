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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стресс-тестирование Stress testing


19.03.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак 1
13.12.2024 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

 1
01.10.2024 В России создали систему подавления БПЛА на основе искусственного интеллекта. Она видит дроны, соблюдающие радиомолчание 1
12.08.2024 Алексей Котов, OpenYard: Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
11.07.2024 АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области 1
06.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 1
04.03.2024 Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
12.02.2024 «Рустэк» и «Тринити» подтвердили совместимость 1
04.12.2023 Синцов Константин Владимирович — бизнес-профиль соучредителя ГК РТК 1
17.08.2023 Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года 1
19.06.2023 ИТМО и VK подготовят разработчиков для создания и поддержки веб-сервисов 1
04.05.2023 «Сбер» выбрал российскую ИТ-программу для строительной сферы 1
06.12.2022 Станислав Чегодаев -

Станислав Чегодаев, Boxberry:  В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем

 1
20.06.2022 Облака получают прописку и меняют «начинку» 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
14.01.2022 Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России 1
22.12.2021 Валерий Чаусов -

Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики

 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
19.10.2021 Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование» 1
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
31.08.2021 ВТБ внедрил собственную платформу для интегрированного управления рисками 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
24.10.2020 Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 1
29.07.2020 Иван Мелехин, «Информзащита» - После пандемии появятся виртуальные компании с ресурсами в облаках и сотрудниками в коворкингах 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
19.03.2020 «Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам 1
24.10.2019 Андрей Гущин, CUSTIS -

Проекты цифровизации требуют глубокого погружения в ИТ-стратегию госзаказчика

 1
18.12.2017 Как бизнес готовится к переходу на МСФО 9 1
26.07.2017 ИТ-директор ТМК: «Цифровизация ускоряет развитие металлургии» 1
22.06.2017 «Рискфин» представила аналитическое ПО «Рискфин. Prof» 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
13.02.2017 Traft-OnLine прошла «стресс-тест» функции мониторинга грузов на складе «Шахово» 1

Публикаций - 62, упоминаний - 63

Стресс-тестирование и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6728 8
Microsoft Corporation 24718 4
Intel Corporation 12238 4
8322 4
AMD - Advanced Micro Devices 4262 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 3
IBM - International Business Machines Corp 9453 3
ФОРС - Центр разработки 640 3
Broadcom - VMware 2385 3
SAP SE 5303 3
МегаФон 9045 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 2
Lenovo Group 2297 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1961 2
Citrix Systems 817 2
Код Безопасности 631 2
VK - Mail.ru Group 3463 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 136 2
SAS Institute 978 2
ФОРС Дистрибуция 37 2
Dynatrace 56 2
Diasoft - Диасофт 897 2
Softline - Софтлайн 2882 2
Yandex - Яндекс 7495 2
Беспилотные авиационные системы 56 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 2
ГЛОНАСС АО 199 2
Merlion - Мерлион 819 2
Рискфин 4 2
Галактика - Корпорация 1471 1
Huawei 3973 1
Blender 38 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 260 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 630 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 6
НСПК - Национальная система платежных карт 821 3
РЖД - Российские железные дороги 1922 2
Альфа-Банк 1783 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 902 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 2
Ингосстрах СПАО 422 2
ВТБ - Почта Банк 468 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
МКБ - Московский кредитный банк 566 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Visa International 1952 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
BMW Group 452 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Комос Групп 16 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
Протек - Центр внедрений 56 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4224 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 3
Федеральное казначейство России 1792 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
ГосИнформСистемы 131 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 288 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 13
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 5
DDR - Double data rate 2753 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12615 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 2
Google Android 14121 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 2
Oracle Java - язык программирования 3103 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 994 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 506 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 677 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 2
Microsoft Azure 1415 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1092 2
ФОРС - FORS Solution Center 9 2
Oracle TranzAxis 2 2
Intel x86 - архитектура процессора 1873 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 397 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 480 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1634 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 1
Microsoft Office 3769 1
Microsoft Windows 15781 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 1
Apple iOS 7879 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 50 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 798 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 474 1
Adobe Photoshop 769 1
Raspberry Pi Zero 24 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 630 1
Maxon - Cinema 4D 11 1
Путин Владимир 3205 2
Тамбовский Андрей 16 2
Чаусов Валерий 13 2
Хомков Игорь 46 2
Райкевич Алексей 89 2
Чернышенко Дмитрий 569 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Евгений 297 1
Чегодаев Станислав 13 1
Поляков Дмитрий 42 1
Хантимиров Рамиль 34 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
Богданова Любовь 7 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Блинов Дмитрий 43 1
Занин Виталий 22 1
Ускова Ольга 166 1
Теленков Андрей 27 1
Антонов Александр 77 1
Литовка Евгений 1 1
Кириченко Игорь 49 1
Андрианов Павел 84 1
Шувалов Дмитрий 2 1
Шимановский Константин 5 1
Белоусов Максим 108 1
Терещенко Максим 20 1
Коник Леонид 4 1
Майзенберг Леонид 5 1
Рейман Леонид 1051 1
Мальков Антон 44 1
Лашин Ренат 72 1
Титов Борис 55 1
Мелехин Иван 24 1
Бачурин Олег 10 1
Iwanowski Mark - Ивановски Марк 3 1
Гонтарев Павел 96 1
Кузнецов Михаил 16 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Мизун Даниил 10 1
Кожевников Алексей 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 5
Казахстан - Республика 5587 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 4
Беларусь - Белоруссия 5748 3
Земля - планета Солнечной системы 10421 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 2
Украина 7642 2
Индия - Bharat 5488 2
Европа 21840 2
Канада 4903 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Ирландия - Республика 1015 1
Грузия 1247 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 830 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Израиль 2743 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 705 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 1
Новая Зеландия 719 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 392 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Китай - Тайвань 4010 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2691 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3995 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Китай - Шанхай 787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 17
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 809 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5937 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5898 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6026 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3460 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 3
Аудит - аудиторский услуги 2720 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5003 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1098 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5474 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1222 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5935 1
Bloomberg 1302 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 1
ComNews - Медиа-бизнес 109 1
Tom’s Hardware 415 1
N+1 - Издание 165 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 981 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 3
Gartner - Гартнер 3563 1
Cinebench 28 1
CNews Мишень ОФД 6 1
IDC Financial Insights 10 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
РАН - Российская академия наук 1897 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 860 1
Институт финансового планирования 4 1
TED Talks 35 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 449 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
Oracle TechForum 25 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
День молодёжи - 27 июня 910 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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