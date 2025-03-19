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Стресс-тестирование Stress testing
Стресс-тестирование и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3205 2
|Тамбовский Андрей 16 2
|Чаусов Валерий 13 2
|Хомков Игорь 46 2
|Райкевич Алексей 89 2
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Поляков Дмитрий 42 1
|Хантимиров Рамиль 34 1
|Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
|Богданова Любовь 7 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Блинов Дмитрий 43 1
|Занин Виталий 22 1
|Ускова Ольга 166 1
|Теленков Андрей 27 1
|Антонов Александр 77 1
|Литовка Евгений 1 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Андрианов Павел 84 1
|Шувалов Дмитрий 2 1
|Шимановский Константин 5 1
|Белоусов Максим 108 1
|Терещенко Максим 20 1
|Коник Леонид 4 1
|Майзенберг Леонид 5 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Мальков Антон 44 1
|Лашин Ренат 72 1
|Титов Борис 55 1
|Мелехин Иван 24 1
|Бачурин Олег 10 1
|Iwanowski Mark - Ивановски Марк 3 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Кузнецов Михаил 16 1
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Мизун Даниил 10 1
|Кожевников Алексей 66 1
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|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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