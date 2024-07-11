АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области

Стресс-тест концепции цифрового неба, который нацелен на массовое применение и безопасную интеграцию беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство, стартовал 11 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Концепция цифрового неба, которая дополнит национальный проект «Беспилотные авиационные системы», поможет безопасно интегрировать беспилотную авиацию в единое воздушное пространство. Документ, включающий в себя правовое регулирование и мероприятия по организации гибридной сети связи для беспилотников на инфраструктуре госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», разрабатывают АО «ГЛОНАСС», АНО «Платформа НТИ» и лидеры отрасли беспилотной авиации. Правительство России может рассмотреть его уже этой осенью, в октябре-ноябре.

«Концепция объединяет все существующие технологии, платформы в единую среду “цифрового неба”. Она учитывает перспективы развития навигационно-связных технологий и позволяет быстрее открывать небо, создавать технологические предпосылки для широкой интеграции авиабеспилотников в экономику страны. Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» уже сегодня готова обеспечить на национальном уровне мониторинг авиабеспилотников, что повысит прозрачность и безопасность функционирования гражданской беспилотной авиации. Наша доверенная платформа обеспечивает мониторинг общественного транспорта, перевозок опасных грузов по всей стране, малой авиации и беспилотных воздушных судов. При запуске в этом году Федеральной навигационно-информационной системы, бесплатное решение будет доступно для каждого региона», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.