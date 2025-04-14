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ГЛОНАСС АО НТИ Цифровое небо России
ГЛОНАСС АО и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 202 8
|Беспилотные авиационные системы 56 4
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1324 2
|ГосИнформСистемы 132 8
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
|Райкевич Алексей 90 8
|Путин Владимир 3223 6
|Пожидаев Николай 85 2
|Песков Дмитрий 108 2
|Мишустин Михаил 689 1
|Лимаренко Валерий 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 9
|Земля - планета Солнечной системы 10440 3
|Россия - ДФО - Сахалинская область 907 2
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