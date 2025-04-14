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ГЛОНАСС АО НТИ Цифровое небо России



14.04.2025 В МФТИ открылся Институт цифрового неба    1
19.07.2024 Сахалинская область первой в России откроет небо гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
11.07.2024 АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области 1
10.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 2
06.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 2
06.06.2024 Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации 1
06.06.2024 Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации 1
22.02.2024 Алексей Райкевич включен в состав Правительственной комиссии по развитию БАС 1
20.02.2024 «Цифровое небо» для авиабеспилотников создадут в России 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

ГЛОНАСС АО и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 202 8
Беспилотные авиационные системы 56 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1324 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 390 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 6
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 4
Правительство РФ - Комиссия по развитию беспилотных авиационных систем 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
ГосИнформСистемы 132 8
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2221 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3003 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9837 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10876 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 124 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1266 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1375 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Стресс-тестирование - Stress testing 63 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2228 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 8
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
Райкевич Алексей 90 8
Путин Владимир 3223 6
Пожидаев Николай 85 2
Песков Дмитрий 108 2
Мишустин Михаил 689 1
Лимаренко Валерий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 9
Земля - планета Солнечной системы 10440 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 907 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5715 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 5
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 76 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2165 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 831 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Цифровое право - Цифровые права 117 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 3
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