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Алексей Райкевич включен в состав Правительственной комиссии по развитию БАС

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич вошел в состав Правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Основной задачей комиссии является разработка предложений по реализации государственной политики в сфере развития беспилотных авиационных систем и решение задач, связанных с развитием применения беспилотных авиационных систем в различных секторах экономики, обеспечением интеграции БАС в воздушное пространство страны, развитием сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, в задачи комиссии входит поиск инструментов поддержки, формирование рабочих групп, оперативная корректировка плана мероприятий по реализации национального проекта национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

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цифровизация

Ранее проект «Цифровое небо», предложенный гендиректором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем, стал лидером среди проектов для безопасного применения гражданских авиабеспилотников. Об этом главе государства Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени» доложил гендиректор АНО «Платформа НТИ», спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Связность играет ключевую роль в решении задачи построения "Цифрового неба". АО "ГЛОНАСС, будучи государственным виртуальным оператором мобильной связи с максимальным радиопокрытием на территории России, сделало важный шаг в этом направлении — мы разработали и протестировали уникальную спутниковую технологию связи с использованием помехоустойчивых шумоподобных сигналов. Наша технология не имеет аналогов на рынке, использует действующую российскую спутниковую инфраструктуру и исключает зависимость от ушедших иностранных операторов спутниковой связи. Возможности использования этого решения намного шире беспилотной авиации, он нацелен в первую очередь на повышение безопасности миллионов транспортных средств, которые сегодня передвигаются в зонах без сотовой связи за счет использования спутниковых каналов для аварийного оповещения на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС"», — сказал Райкевич.

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