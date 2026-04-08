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Индексная книга (каталог) CNews*
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Песков Дмитрий

СОБЫТИЯ


08.04.2026 Сбои интернета добрались до Кремля

Кремле зафиксированы перебои в работе интернета. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время брифинга. «Мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, переб
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив

сто Светланы Чупшевой агентство может возглавить спецпредставитель Президента по цифровому развитию Дмитрий Песков. Пресс-служба АСИ от комментариев отказалась, так же поступил и представитель

10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями»

хранять свои плацдармы на Западе, отметил он. Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков «Ситуация у всех разная. Им важно держать долю рынка. Россия не самый крупный

10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО

ии уже существует. Трудовая биография Дмитрия Пескова По данным Агентства стратегических инициатив, Дмитрий Песков родился 26 декабря 1975 г. в Воронеже. В 1998 г. он окончил Воронежский госуда
29.06.2016 Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой

дент РФ Владимир Путин имеет право отклонить принятые парламентом законы, в том числе так называемый «антитеррористический пакет» Яровой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. «Нам известно об иных взглядах в отношении этого законопроекта. Нам известно о конкретных замечаниях, которые делают в том числе связисты (операторы связи — прим. CNews), общест
06.02.2015 АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков прокомментировал недавнее прекращение доступа для жителей Крыма к американской
14.03.2014 Кремль: Сайт президента РФ подвергается мощной DDoS-атаке

акануне оппозиционых сайтов «Грани.ру», «Каспаров.ру», «Ежедневный журнал» и ЖЖ Алексея Навального. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил о DDoS-атаке на официальный сайт пр

Публикаций - 129, упоминаний - 178

Песков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 15
Yandex - Яндекс 9215 15
Microsoft Corporation 25775 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
VK - Mail.ru Group 3602 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
МегаФон 10742 8
X Corp - Twitter 2938 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Google LLC 12688 6
Apple Inc 13154 6
Telegram Group 2940 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Samsung Electronics 11064 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 3
Новый диск 963 3
Cisco Systems 5372 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
ГЛОНАСС АО 278 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Беспилотные авиационные системы 93 2
SAP SE 5601 2
Intel Corporation 12811 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
РВК - Российская венчурная компания 571 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Почта России ПАО 2370 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Альфа-Банк 1979 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Mossack Fonseca 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Газпром ПАО 1493 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
Россети Ленэнерго 1699 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Яндекс.Лавка 315 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Lynwood Investments 9 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 25
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 20
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
ГосИнформСистемы 160 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 8
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 8
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Google Android 15243 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
FreePik 1841 4
Microsoft Windows 16882 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Microsoft Kinect 201 3
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 11 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
Новый Диск - ANNO 1404 7 2
Nginx Unit 4 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
Rakuten Viber 665 2
Microsoft Office 4170 2
Apple - App Store 3109 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Google - Gmail 1021 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Google Android Studio - Среда разработки 25 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Путин Владимир 3454 53
Медведев Дмитрий 1665 14
Никифоров Николай 1138 10
Акимов Максим 192 8
Дворкович Аркадий 216 7
Ковнир Евгений 75 6
Носков Константин 241 6
Шадаев Максут 1210 6
Греф Герман 485 6
Белоусов Андрей 149 6
Собянин Сергей 538 5
Силуанов Антон 84 4
Повалко Александр 36 4
Володин Вячеслав 108 4
Федулов Владислав 86 4
Орешкин Максим 35 4
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Щеголев Игорь 699 4
Мишустин Михаил 787 4
Шувалов Игорь 86 3
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Вексельберг Виктор 155 3
Клименко Герман 51 3
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Набиуллина Эльвира 123 3
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Решетников Максим 46 3
Фетисов Александр 33 3
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Прянишников Николай 316 3
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Сингапур - Республика 1953 4
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Южная Корея - Республика 7051 3
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