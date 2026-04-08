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Песков Дмитрий
СОБЫТИЯ
|08.04.2026
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Сбои интернета добрались до Кремля
Кремле зафиксированы перебои в работе интернета. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время брифинга. «Мы, как пользователи, лишь можем констатировать: да, переб
|18.02.2020
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Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив
сто Светланы Чупшевой агентство может возглавить спецпредставитель Президента по цифровому развитию Дмитрий Песков. Пресс-служба АСИ от комментариев отказалась, так же поступил и представитель
|10.09.2018
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Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями»
хранять свои плацдармы на Западе, отметил он. Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков «Ситуация у всех разная. Им важно держать долю рынка. Россия не самый крупный
|10.07.2018
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У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО
ии уже существует. Трудовая биография Дмитрия Пескова По данным Агентства стратегических инициатив, Дмитрий Песков родился 26 декабря 1975 г. в Воронеже. В 1998 г. он окончил Воронежский госуда
|29.06.2016
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Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой
дент РФ Владимир Путин имеет право отклонить принятые парламентом законы, в том числе так называемый «антитеррористический пакет» Яровой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. «Нам известно об иных взглядах в отношении этого законопроекта. Нам известно о конкретных замечаниях, которые делают в том числе связисты (операторы связи — прим. CNews), общест
|06.02.2015
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АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов
Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков прокомментировал недавнее прекращение доступа для жителей Крыма к американской
|14.03.2014
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Кремль: Сайт президента РФ подвергается мощной DDoS-атаке
акануне оппозиционых сайтов «Грани.ру», «Каспаров.ру», «Ежедневный журнал» и ЖЖ Алексея Навального. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил о DDoS-атаке на официальный сайт пр
Песков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 53
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Никифоров Николай 1138 10
|Акимов Максим 192 8
|Дворкович Аркадий 216 7
|Ковнир Евгений 75 6
|Носков Константин 241 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Греф Герман 485 6
|Белоусов Андрей 149 6
|Собянин Сергей 538 5
|Силуанов Антон 84 4
|Повалко Александр 36 4
|Володин Вячеслав 108 4
|Федулов Владислав 86 4
|Орешкин Максим 35 4
|Мантуров Денис 126 4
|Сурков Владислав 73 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Шувалов Игорь 86 3
|Матвиенко Валентина 117 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Клименко Герман 51 3
|Васильева Ольга 25 3
|Набиуллина Эльвира 123 3
|Алексеев Олег 20 3
|Решетников Максим 46 3
|Фетисов Александр 33 3
|Чупшева Светлана 10 3
|Бортников Александр 30 3
|Лукашенко Александр 104 3
|Улюкаев Алексей 31 3
|Прянишников Николай 316 3
|Белановский Владимир 10 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Кравцов Сергей 63 3
|Райкевич Алексей 129 3
|Левин Леонид 134 3
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