Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Песков Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 114
Песков Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 22
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Акимов Максим 167 8
|Дворкович Аркадий 169 7
|Ковнир Евгений 71 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Носков Константин 201 6
|Белоусов Андрей 53 4
|Артемьев Игорь 66 4
|Повалко Александр 36 4
|Сурков Владислав 59 4
|Собянин Сергей 211 4
|Белановский Владимир 8 3
|Фетисов Александр 12 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Улюкаев Алексей 27 3
|Левин Леонид 83 3
|Федулов Владислав 58 3
|Мантуров Денис 56 3
|Клименко Герман 31 3
|Греф Герман 205 3
|Васильева Ольга 15 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Шулика Виталий 8 2
|Орешкин Максим 17 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Вексельберг Виктор 97 2
|Силуанов Антон 52 2
|Ливинский Павел 10 2
|Комар Евгений 20 2
|Фролов Павел 39 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Уваров Алексей 11 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Турчак Андрей 14 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Шадаев Максут 384 2
|Набиуллина Эльвира 56 2
|Иванов Андрей 40 2
|Frost & Sullivan 101 1
|IoT Analytics 3 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru