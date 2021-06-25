Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Песков Дмитрий


25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 4
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 2
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
18.08.2020 Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик» 1
21.07.2020 «Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года 2
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 2
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 10
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 2
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 1
05.09.2019 Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий 2
28.01.2019 Названы главные ИТ-тренды России на 2019 год 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
03.12.2018 «Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России 1
30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд 1
15.10.2018 В России начали учить лидерству в цифровой экономике 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 2
10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями» 11
10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО 7
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 2
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
21.02.2018 Утверждена дорожная карта «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» 1
13.02.2018 «Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
12.07.2017 Главный шрифт Microsoft оказался в центре коррупционного скандала 1
06.07.2017 Идея Минкомсвязи вырастить миллион программистов грозит России «индийской ловушкой» 1
02.06.2017 Фонд «Сколково», РВК и АСИ будут сотрудничать в области организации и проведения технологических конкурсов 1
22.05.2017 Facebook заблокировал Пулитцеровского лауреата за пост о коррупции 1
29.06.2016 Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой 1
23.09.2015 Власти России хотят ввести уголовную ответственность за биткоины 1

Публикаций - 65, упоминаний - 114

Песков Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
Yandex - Яндекс 4101 8
VK - Mail.ru Group 2485 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Facebook 3767 3
Google LLC 7161 3
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 3
3761 3
SAP SE 3216 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 2
Siemens AG - Сименс Россия 665 2
АФК Система ПАО 996 2
Telegram Group 702 2
Крок 1221 2
IBM 3551 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Samsung Electronics 5702 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Cisco Systems 2049 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Программный продукт ГК 92 1
General Electric - Дженерал электрик 121 1
Ngenix 42 1
Алгоритмика 12 1
Lenovo Group 1639 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
АйТи 752 1
Hacking Team 12 1
Севергрупп Talenttech 28 1
Gamma Group 4 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
РВК - Российская венчурная компания 476 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1574 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Аэрофлот 493 3
Газпром нефть 382 2
Россети ПАО 168 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Газпром ПАО 524 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Бинбанк 184 1
Lego 84 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
ЯКласс 19 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Совкомбанк ПАО 147 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Альфа-Групп 324 1
Роснефть НК 367 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Почта Банк 289 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 20
Президент Российской Федерации 1441 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 14
Правительство РФ 2207 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Администрация Президента РФ 269 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Счётная палата РФ 460 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Президент США 105 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 251 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
3D-печать 135 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Flash 479 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 10 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 482 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Электроника 63 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10751 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Google Android Studio - Среда разработки 16 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Rakuten Viber 429 2
Linux OS 4267 2
ROBBO - РОББО Класс 3 1
Apple macOS 930 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Autodesk Maya 45 1
Autodesk Revit 68 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Google RISE Awards 3 1
Microsoft Office 2007 99 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Microsoft Kinect 42 1
Nginx Plus 12 1
Autodesk Inventor 42 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Microsoft Azure 1171 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Java - Язык программирования 1178 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Google Gmail 606 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Путин Владимир 1828 22
Медведев Дмитрий 1434 8
Акимов Максим 167 8
Дворкович Аркадий 169 7
Ковнир Евгений 71 6
Никифоров Николай 1126 6
Носков Константин 201 6
Белоусов Андрей 53 4
Артемьев Игорь 66 4
Повалко Александр 36 4
Сурков Владислав 59 4
Собянин Сергей 211 4
Белановский Владимир 8 3
Фетисов Александр 12 3
Мишустин Михаил 302 3
Улюкаев Алексей 27 3
Левин Леонид 83 3
Федулов Владислав 58 3
Мантуров Денис 56 3
Клименко Герман 31 3
Греф Герман 205 3
Васильева Ольга 15 3
Кисляков Евгений 83 2
Шулика Виталий 8 2
Орешкин Максим 17 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Кудрин Алексей 63 2
Вексельберг Виктор 97 2
Силуанов Антон 52 2
Ливинский Павел 10 2
Комар Евгений 20 2
Фролов Павел 39 2
Абрамченко Виктория 15 2
Уваров Алексей 11 2
Чемезов Сергей 121 2
Турчак Андрей 14 2
Осеевский Михаил 221 2
Шадаев Максут 384 2
Набиуллина Эльвира 56 2
Иванов Андрей 40 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Индия - Республика 2175 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Япония 2802 5
Франция - Французская Республика 2136 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Казахстан - Республика 2641 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Украина 3378 4
Иран - Исламская Республика Иран 375 4
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Италия - Итальянская Республика 1396 2
Ближний Восток 1475 2
Таиланд - Королевство 361 2
Южная Америка 313 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Воронеж 693 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Китай - Шанхай 244 2
Сингапур - Республика 808 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 2
Ирландия - Республика 364 2
Земля - планета Солнечной системы 874 2
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Красноярский край 667 1
Северо-Восточная Азия 11 1
Россия - Уфа 646 1
Нидерланды 976 1
США - Коннектикут 28 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Пермь 741 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НПИ - Национальная предпринимательская инициатива 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Forbes - Форбс 442 2
РИА Новости 654 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
The Bell - Издание 34 1
NBC News 8 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Frost & Sullivan 101 1
IoT Analytics 3 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 317 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 11
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 5 3
Up Great - серия технологических конкурсов 8 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Час кода - международное движение 11 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще