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Lynwood Investments

СОБЫТИЯ

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27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 1
19.01.2022 Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект 2
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 2
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 2

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Lynwood Investments и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
Nginx - Энджайникс 209 9
F5 Networks 77 7
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МТС Афиша 3 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 2
Nginx Plus 14 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Nginx Unit 4 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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