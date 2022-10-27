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Lynwood Investments
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 13
Lynwood Investments и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоев Игорь 41 8
|Коновалов Максим 20 7
|Мамут Александр 133 6
|Полуянов Иван 4 2
|Дунин Максим 4 2
|Греф Герман 485 2
|Фридман Михаил 146 1
|Коротков Александр 13 1
|Ашманов Игорь 43 1
|Калинин Денис 70 1
|Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
|Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
|Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
|Галперин Дмитрий 2 1
|Данилов Станислав 9 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Мамонтов Олег 11 1
|Смирнов Глеб 5 1
|Ермилов Руслан 4 1
|Schilling Mathias - Шилинг Матиас 1 1
|Хадасков Денис 5 1
|Бартенев Валентин 5 1
|Белусов Сергей 1 1
|Абасмирзоев Заур 17 1
|Grayver Leonard - Грайвер Леонард 1 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Добродеев Борис 97 1
|Хасис Лев 105 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Ахмеров Тимур 91 1
|Енгибарян Ваге 12 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
|Roem.ru - Роем.ру 49 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|НМГ - Медиалогия 37 1
|W3Techs 14 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.