Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183313
ИКТ 14251
Организации 11071
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26229
Персоны 78756
География 2952
Статьи 1560
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Тривиум 3V Триви Единая корпоративная платформа

Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа

Тривиум - российская No-code платформа для создания приложений корпоративного уровня. Экономическое планирование, аналитика данных, работа с базами данных - все это может быть реализовано внутри одного решения. Решение помогают оцифровать производственные процессы предприятия и ускорить его работу. Платформа 3v включена в реестр российского программного обеспечения в рамках программы импортозамещения.
 

УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Подтверждена совместимость платформы «ТриВи» с российской СУБД Postgres Pro 1
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 1
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем 1
12.04.2021 «Актив» запустила крупносерийное производство контактных считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» 1
05.10.2020 «Сибур» оптимизирует систему объемно-календарного планирования 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 1
13.04.2018 Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены 1
12.04.2018 Alcatel выбрал формат 18:9 и двойные камеры 1
31.08.2010 MRV выпустила новую модификацию компактных трехслотовых шасси для оптической платформы FiberDriver 1
19.11.1999 Abit выпустила материнские платы на чипсете i820 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Тривиум и организации, системы, технологии, персоны:

Тривиум - Trivium 7 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 323 3
БАРС Груп 555 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 2
Ред Софт - Red Soft 907 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
Ростелеком 10120 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3042 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5151 1
МегаФон 9617 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 1
Microsoft Corporation 25055 1
Huawei 4116 1
Veeam Software 322 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1677 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
TrueConf - ТруКонф 417 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 950 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Nginx - Энджайникс 182 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 686 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
F5 Networks 64 1
Abbyy - TimelinePI 8 1
iDA Mobile 8 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 62 1
Vocord - Вокорд 183 1
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 26 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 484 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7910 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2942 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1309 1
Альфа-Банк 1832 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 1
Альфа-Групп 723 1
СДМ-Банк 65 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Lynwood Investments 8 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Nouse Limited 2 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Кредит Европа банк 66 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12551 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4680 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4087 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1526 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3644 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25192 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2932 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2421 2
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 247 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1096 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5755 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11691 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2985 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 151 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 601 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8662 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1462 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7838 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2367 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9145 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7659 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2204 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4262 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 416 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6782 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 240 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 238 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 15 3
Microsoft PC/SC - Personal Computer/Smart Card 4 3
Linux OS 10646 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1185 2
Nokia Alcatel - серия смартфонов 13 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 1
Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
БАРС.Alpha BI 45 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Intel Pentium III 781 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1295 1
Nokia Alcatel-Lucent FullView 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2387 1
Ахмеров Тимур 87 2
Сысоев Игорь 38 1
Енгибарян Ваге 12 1
Фридман Михаил 140 1
Милюков Денис 12 1
Мурашов Алексей 4 1
Барахоева Льяна 1 1
Грызунов Сергей 1 1
Рустамов Рустам 493 1
Демин Никита 5 1
Горелов Дмитрий 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 599 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1610 1
Канада 4953 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4236 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2036 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7226 1
Энергетика - Energy - Energetically 5397 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 79 1
НМГ - Медиалогия 31 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще