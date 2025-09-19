Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа

Тривиум - российская No-code платформа для создания приложений корпоративного уровня. Экономическое планирование, аналитика данных, работа с базами данных - все это может быть реализовано внутри одного решения. Решение помогают оцифровать производственные процессы предприятия и ускорить его работу. Платформа 3v включена в реестр российского программного обеспечения в рамках программы импортозамещения.

