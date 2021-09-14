Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС

«Актив» и «Ред софт» продолжают сотрудничество в целях реализации программы импортозамещения. Очередной этап развития партнерских отношений ознаменовался подтверждением совместимости считывателя смарт-карт Рутокен SCR 3001 с операционной системой РЕД ОС.

Совместное решение «Актив» и «Ред софт» может использоваться для электронной подписи физлиц, в электронных системах здравоохранения и электронном банкинге.

Ридер смарт-карт Рутокен SCR 3001 соответствует стандартам ISO 7816 и Microsoft PC/SC, выполнен на базе собственного схемотехнического решения Компании «Актив» и имеет программное обеспечение с возможностью доверенного обновления, обеспечивающее высокий уровень безопасности. Считыватель предназначен для использования любых типов микропроцессорных смарт-карт стандарта ISO, 7816-3 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V), карт с протоколами работы T=0 и T=1.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Партнерство компаний «Актив» и «Ред софт» развивается и крепнет. Наши команды целеустремленно работают над совместными решениями в сфере ИТ и кибербезопасности. Я благодарен экспертам Ред софт за оперативность, профессионализм и взаимопонимание, которые в купе с самими современными технологиями являются основой надежных решений, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных к уровню защиты информации пользователей», - рассказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».

«Технологический прогресс ежедневно ставит перед отечественными разработчиками новые задачи в области защиты информации. Особенно сейчас, когда все массово переходят в цифру. Решать эти задачи возможно исключительно сообща, выстраивая крепкие партнерские отношения. На протяжении многих лет «Ред софт» и «Актив» создают безопасную экосистему РЕД ОС, предлагая рынку актуальные решения», – прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».