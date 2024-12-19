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Актив Рутокен SCR смарт-карт


 

 

Алена Тараканова , Руководитель проектов, Компания «Актив» "Как обеспечить digital-комфорт сотрудников с помощью смарт-карт Рутокен"  Конференция CNews 05.12.2024 "Современный цифровой офис"


19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
14.10.2024 Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C 1
14.05.2024 Система Termit совместима с токенами, смарт-картами и ридерами «Рутокен» 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
26.09.2022 «Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5 1
22.08.2022 Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин» 1
01.03.2022 Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе» 1
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 1
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 3
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 3
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 1
12.04.2021 «Актив» запустила крупносерийное производство контактных считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» 3
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 2

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 13
Базальт СПО - BaseALT 655 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
Ростелеком 9701 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Microsoft Corporation 24625 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
АФК Система ПАО 1797 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
ICL ГК 381 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
8213 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Газпром ПАО 1342 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Альфа-Банк 1769 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Основа Холдинг ГК 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
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SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 9
Linux OS 9937 7
Актив - Рутокен Плагин 17 4
Microsoft PC/SC - Personal Computer/Smart Card 4 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 3
Microsoft Windows 15657 3
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 10 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
Apple macOS 2059 2
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 2
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
OpenVPN 68 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 56 1
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 17 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Apple iPad 3860 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 42 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Softline Подписки - Softline Market 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Анфимов Павел 48 5
Трандин Сергей 91 3
Мылицын Роман 110 2
Горелов Дмитрий 61 2
Рустамов Рустам 412 1
Черников Константин 5 1
Демин Никита 4 1
Смирнов Алексей 243 1
Гавриленко Александр 16 1
Карпинский Алексей 42 1
Кабаков Ярослав 59 1
Коптелов Игорь 5 1
Кудинов Игорь 17 1
Лазарев Николай 19 1
Налепов Роман 21 1
Шаталова Ольга 12 1
Слободин Виталий 17 1
Денисенко Юлия 6 1
Тараканова Алена 6 1
Туруханова Ольга 5 1
Белоусова Виктория 3 1
Мельзак Ирина 3 1
Герфурт Юлия 3 1
Шарипов Тимур 2 1
Савосина Юлия 3 1
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Медиалогия 30 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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