Актив Рутокен SCR смарт-карт
Алена Тараканова , Руководитель проектов, Компания «Актив» "Как обеспечить digital-комфорт сотрудников с помощью смарт-карт Рутокен" Конференция CNews 05.12.2024 "Современный цифровой офис"
Актив и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
|Анфимов Павел 48 5
|Трандин Сергей 91 3
|Мылицын Роман 110 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Черников Константин 5 1
|Демин Никита 4 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Коптелов Игорь 5 1
|Кудинов Игорь 17 1
|Лазарев Николай 19 1
|Налепов Роман 21 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Слободин Виталий 17 1
|Денисенко Юлия 6 1
|Тараканова Алена 6 1
|Туруханова Ольга 5 1
|Белоусова Виктория 3 1
|Мельзак Ирина 3 1
|Герфурт Юлия 3 1
|Шарипов Тимур 2 1
|Савосина Юлия 3 1
|Медиалогия 30 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.