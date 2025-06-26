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Демин Никита


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Компания «Актив» расширила производство смарт-карт «Рутокен» 1
29.01.2024 «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» 1
12.12.2023 Новый программный продукт компании «Актив» позволяет работать с бесконтактными смарт-картами на планшетах iPad 1
05.09.2023 Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 1
12.04.2021 «Актив» запустила крупносерийное производство контактных считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Демин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 318 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3992 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 906 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3028 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4942 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1327 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21285 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2392 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 902 1
SIM-card - Nano-SIM 264 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 251 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 211 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2564 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 713 1
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 15 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1113 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6477 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 363 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1513 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 173 3
Актив - Рутокен VCR - Рутокен Virtual Card Reader 1 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7187 1
Apple iPad 3888 1
Apple - App Store 2945 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 985 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 15 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 10 1
Microsoft PC/SC - Personal Computer/Smart Card 4 1
Apple macOS 2127 1
Microsoft Windows 15980 1
Linux OS 10306 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 558 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 191 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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