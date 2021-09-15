Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
M2M
Machine-to-Machine
Межмашинное взаимодействие
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 419, упоминаний - 661
M2M упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смятских Алексей 47 15
|Григорьева Евгения 57 14
|Путин Владимир 1821 9
|Патока Андрей 96 8
|Гурко Александр 129 7
|Иревли Сергей 18 5
|Назаров Алексей 69 5
|Белимов Александр 14 5
|Колесников Андрей 78 5
|Малышкин Сергей 7 4
|Емельянов Станислав 62 4
|Поповский Александр 86 4
|Нечаев Иван 57 4
|Бурметьев Данила 14 4
|Филь Иван 7 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Тоскин Алексей 28 3
|Роговой Александр 9 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Талдыкина Наталья 24 3
|Макаров Станислав 111 3
|Иванов Олег 124 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Шадаев Максут 384 3
|Кузьмич Андрей 8 3
|Волков Сергей 25 2
|Акимов Максим 167 2
|Орловский Виктор 229 2
|Малышев Александр 31 2
|Хомутинников Александр 2 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Иванченко Павел 6 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Мудрецов Александр 8 2
|Филатов Андрей 99 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Шамолин Михаил 102 2
|Грибов Владимир 25 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757646, в очереди разбора - 661336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757646, в очереди разбора - 661336.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru