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M2M Machine-to-Machine Межмашинное взаимодействие

M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие
  • Machine-to-Machine (M2M) относится к прямой связи между устройствами с использованием любого канала связи, включая проводной и беспроводной. Эта концепция, являющаяся фундаментальной частью инфраструктур Интернета вещей (IoT) и граничных вычислений, позволяет системам обмениваться информацией и действовать на ее основе без какого-либо вмешательства человека.
  • CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями
  • IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения
  • IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей
  • NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей
Обзор Платформы для интернета вещей (m2m) на CNewsMarket

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23.06.2026 Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств

е регулирует SIM-карты для умных устройств. По их словам, они находятся в серой зоне. «Можно купить М2М-симку и не регистрировать ее на "Госуслугах", чаще всего они оформляются на юрлица. Но оп
26.01.2026 Финансовая и ИТ-сферы чаще других используют умные устройства для бизнеса в Приангарье

Цифровая экосистема МТС изучила спрос на умные устройства (М2М-устройства*) в сети Иркутской области в 2025 г. В топе отраслей, где эта технология в рег
15.01.2026 МТС: отрасль ЖКХ на Ставрополье чаще других использует М2М-устройства

МТС изучила спрос на М2М-устройства на Ставрополье. В топе отраслей, где эта технология в крае наиболее востребова
24.12.2025 Отрасль ЖКХ лидирует по внедрению умных устройств в Прикамье

МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Пермском крае. Наиболее активно М2М-устройства внедряют компании жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и энергосбыта
24.12.2025 Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области

МТС сообщает о росте числа подключенных умных устройств в Кировской области. Наиболее активно М2М-устройства внедряют предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также организации в сф
22.12.2025 Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует М2М-устройства в Югре

в собственной сети в Ханты-Мансийском автономном округе. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжающие организации и энергосбыт. Об

18.12.2025 Транспорт и логистика чаще других сфер используют М2М-устройства в Красноярском крае

ие и использование умных устройств в Красноярском крае за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установл
18.12.2025 Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М устройства в Хакасии

подключение и использование умных устройств в Хакасии за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установл
15.12.2025 В Калининградской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза

повышения эффективности работы магазинов и улучшения качества обслуживания клиентов. «Мы видим, что М2М-устройства на сети МТС в Калининградской области пользуются большим спросом, что отвечает
Российские платформы для интернета вещей 2025

ие критерии. Подготовлено 05 ноября 2025 г. CNewsMarket: Рейтинг российских платформ для управления M2M-устройствами 2025 CNewsMarket впервые в России сравнил российские M2M/CMP-платформ
06.11.2025 «Центр управления M2M» «Билайн бизнеса» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market

CMP-платформа «Центр управления M2M» от «Билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управле
05.11.2025 Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике

CMP/M2M-платформы: назначение и развитие CMP (Connectivity Management Platform) и M2M (Mac
05.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ

CNewsMarket впервые публикует обзор российских M2M/CMP-платформ. M2M-технологии (Machine-to-Machine) необходимы для обмена данными ме
05.11.2025 В Тамбовской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза

МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Тамбовской области за девять месяцев 2025 г. по сравнению с тем ж
24.09.2025 Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25%

росло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных устройств межмашинного взаимодействия (М2М) произошло за счет энергокомпаний. Также технологии без участия человека в регионе востре
16.09.2025 Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области

умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и ТЭК. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год прирост у
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России

О настоящем и будущем интернета вещей в России Евгений Поликарпов руководитель направления M2M-связи Российский бизнес и госпредприятия в сфере ЖКХ и энергетики, сельхозпроизводители,

02.07.2025 В Карелии количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на треть

МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Количество умных девайсов для бизнеса
02.07.2025 Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств

-20 регионов России по числу умных устройств для бизнеса, работающих на сети МТС. За год количество М2М-устройств в регионе выросло на 20%. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные тех
01.07.2025 Бизнес Нижегородской области ускорил цифровизацию благодаря умным гаджетам

й области в сфере применения цифровых устройств. На данный сегмент приходится более 41% всего рынка M2M-устройств, подключённых к сети МТС в регионе. Далее следует электроэнергетика. Например,

01.07.2025 В Прикамье количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти втрое

тройств в Пермском крае за год выросло на 175%. Регион вошел в пятерку лидеров в стране по приросту М2М-технологий в I квартале 2025 г. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные устройс
30.06.2025 Энергетики Татарстана лидируют по использованию умных устройств

т количества умных устройств в регионе на 37% за последний год. В топе по численности пользователей М2М-устройств на сети МТС республика заняла четвертое место, уступив только столичным региона
30.06.2025 Иркутская область вошла в топ регионов России по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС

лидеров по этому показателю в стране, занимая 16 место. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – промышленность и ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стабильный

25.06.2025 Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса

о востребованности умных девайсов для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология M2M (Machine to Machine) — способ передачи информации между машинами или устройствами, которы
24.06.2025 В Орловском регионе количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на 21%

умных устройств в сети Орловской области выросло на 21%. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – ЖКХ, электроэнергетика, защищенная передача данных в финансовой сфере и мон
04.06.2025 44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики

T2, российский оператор мобильной связи, представил расширенную M2M-платформу. Обновление учитывает разные бизнес-задачи и потребность в настройках оповещени
25.12.2023 Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут

Тестирование M2M В декабре 2023 г. «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний»

29.03.2023 В Санкт-Петербурге и Ленобласти на 10% вырос спрос на умные устройства

ь больше половины в общем портфеле новых подключений. По итогам 2022 г. в топ отраслей региона, где M2M-соединения были наиболее востребованы, вошли энергетика и ЖКХ – их доля достигла 32%, про
27.01.2022 К 2024 г. доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов увеличится до 40%

Onside провели исследование и выяснили, что в РФ по итогам 2020 года общее количество подключенных M2M/IoT-устройств превысило 40 млн единиц, из которых 22,8 млн работало в сетях мобильных опе
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи

закона Операторы связи с 1 июня 2021 г. будут вынуждены прекратить оказание услуг уже подключенным M2M-абонентам (machine to machine) в связи со вступлением в силу поправок к закону «О связи»,
12.08.2020 «ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М»

нтр 2М», российский информационный оператор, завершил пилотный проект по предоставлению услуг связи М2М для энергосбытовой компании «Восток», обеспечивающей электроэнергией свыше 1 млн. физичес
20.07.2020 J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г.

. Оцениваемый объем рынка в 2019 г. достиг 64 млрд руб. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M составило немногим менее 23 млн, (рост на 21% к 2018). По прогнозу J’son & Partners Consu
07.07.2020 Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»

Tele2 представила корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных
03.07.2020 Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»

Tele2, российский оператор мобильной связи, корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных
20.01.2020 Межмашинное взаимодействие

жмашинное взаимодействие, межмашинная связь; связь компьютер – компьютер, компьютер – мобильное устройство, мобильное устройство – компьютер (machine-to-machine, machine-to-mobile, mobile-to-machine, M2M) – это активно развивающиеся технологии и сегмент сотовых сетей связи, предусматривающие беспроводной обмен данными между стационарными или подвижными (мобильными) сетевыми, системными, роб
09.07.2019 «Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления SIM-картами в устройствах и датчиках М2М

«Ростелеком» запустил услугу «М2М контроль», которая позволяет дистанционно управлять SIM-картами в устройствах и датчиках

22.04.2019 Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM

лит создавать разнообразные услуги и сервисы для клиентов Easy4 по принципу marketplace: поставщики M2M-устройств со встроенной eSIM, подключаясь к мобильной платформе Easy4, смогут предоставля
07.12.2018 Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы

The Fragility of Industrial IoT’s Data Backbone, в котором описывает уязвимости базовых протоколов M2M (от Machine-to-Machine, или «межмашинное взаимодействие») IIoT, а также предлагает собств
30.11.2017 «Мегафон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений

сверх лимита и максимально снизить зависимость от роуминга.На этапе формирования российского рынка M2M операторы стали предоставлять соответствующие решения для b2b-сегмента. Первые задачи, ко
27.02.2017 Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M

авное переключение между операторами мобильной сети, чтобы поддержать оптимальный охват подключения M2M.Почти 75% соединений M2M по всему миру в настоящее время обслуживаются мобильными


Публикаций - 997, упоминаний - 1904

M2M и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 287
М2М телематика - НИС М2М 236 176
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 155
МегаФон 10742 151
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 60
Ростелеком 10948 57
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 51
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 48
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 33
Huawei 4676 33
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 28
Microsoft Corporation 25775 27
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 25
Cisco Systems 5372 25
9594 25
Thales - Gemalto 189 23
SAP SE 5601 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
Google LLC 12688 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Apple Inc 13154 21
Oracle Corporation 7074 20
Samsung Electronics 11064 20
Yandex - Яндекс 9216 20
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 18
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
NVision Group - Энвижн Груп 699 15
Lenovo Motorola 3566 14
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 14
Softline - Софтлайн 3743 14
Крок - Croc 1964 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 13
Vodafone Group 1412 13
Код Безопасности 812 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 13
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 13
Связной ГК 1401 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Почта России ПАО 2370 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Газпром нефть 725 19
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 19
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 11
Газпром ПАО 1493 11
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 10
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 10
РВК - Российская венчурная компания 571 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
Альфа-Банк 1979 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 8
Русагро Группа Компаний 379 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Транснефть 335 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Газпром трансгаз 157 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Родник 91 5
Цезарь Сателлит 43 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
BMW Group 482 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 20
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 8
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 8
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Мосгортранс ГУП 139 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 6
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 5
Федеральное казначейство России 1949 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 98
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Электрокабель 13 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 296
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 293
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 266
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 228
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 210
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 171
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 171
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 160
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 148
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 142
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 137
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 124
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 122
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 121
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 108
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 108
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 105
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 103
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 95
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 92
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 90
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 88
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 85
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 84
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 83
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 83
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 83
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 80
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 79
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 78
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 77
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 73
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 72
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 69
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 68
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 201
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 98
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 58
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 45
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 37
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 34
Google Android 15243 30
Microsoft Windows 2000 8678 23
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 22
Apple iOS 8583 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 18
Linux OS 11533 16
Apple iPhone 6 4861 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
МТС Коммуникатор 31 14
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 14
Microsoft Windows 16882 14
Oracle Java - язык программирования 3469 13
М2М телематика - М2М-CyberFleet 17 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 12
МТС Автосекретарь 69 12
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Thales - Gemalto - Cinterion 16 10
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 8
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 7
Apple iPad 4011 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Microsoft Office 4170 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Apple - App Store 3109 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Смятских Алексей 48 37
Гурко Александр 139 24
Прозоров Дмитрий 59 20
Григорьева Евгения 60 20
Путин Владимир 3454 17
Трандин Сергей 128 14
Тятюшев Максим 215 13
Цыганков Роман 62 13
Лапченко Владислав 13 13
Хабибуллина Алина 13 13
Патока Андрей 110 12
Замятина Надежда 13 11
Хадонова Светлана 14 10
Павлов Максим 22 9
Белимов Александр 14 9
Карпова Ирина 18 9
Валин Максим 17 9
Бреган Андрей 26 9
Козеруков Дмитрий 14 9
Сухняк Дмитрий 13 9
Иванов Сергей 405 8
Шадаев Максут 1210 7
Иревли Сергей 21 7
Назаров Алексей 73 7
Платонов Андрей 10 7
Белянко Евгений 21 7
Буленков Дмитрий 44 7
Урличич Юрий 52 7
Нечаев Иван 61 7
Семенов Михаил 41 7
Волков Сергей 108 6
Карелин Павел 22 6
Кулагин Антон 14 6
Демидов Дмитрий 36 6
Нечай Елена 37 6
Чистяков Кирилл 15 6
Забродин Алексей 35 6
Визильтер Юрий 24 6
Краус Олег 12 6
Романов Денис 20 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 606
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 183
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 96
Европа 24964 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 58
Германия - Федеративная Республика 13221 35
Азия - Азиатский регион 5920 34
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 32
Россия - СФО - Новосибирск 4876 32
Япония 13807 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 26
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 25
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 24
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 23
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Индия - Bharat 5869 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 21
Африка - Африканский регион 3641 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 19
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Россия - УФО - Свердловская область 1951 18
Европа Восточная 3138 18
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 17
Ближний Восток 3154 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 451
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 283
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 163
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 152
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 110
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 94
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 84
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 76
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 75
Энергетика - Energy - Energetically 5855 73
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 72
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 71
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 54
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 52
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 36
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 36
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 29
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 27
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 27
Аренда 2687 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Мобильные системы 118 4
Ведомости 1466 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
CNews TV 747 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
ZDnet 663 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
The Washington Post 350 1
9to5Google 60 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Variety 24 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
9to5Mac 70 1
CNews - Auto.CNews 51 1
InformationWeek 241 1
McNally Ro - МакНелли Ро 1 1
CNews Северо-Запад 24 1
InfoWorld 56 1
ТАСС Телеком 38 1
Content-Review 16 1
CNews Журнал 167 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
Gartner - Гартнер 3658 22
IDC - International Data Corporation 4975 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
ABI Research 236 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Frost & Sullivan 207 4
ONSIDE 19 4
IoT Analytics 5 3
Berg Insight 19 3
Harbor Research 3 3
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IBM Research 111 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
Директ Инфо 9 2
Orbis Research 4 2
Cisco Annual Internet Report 3 2
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
VDC Research Group 14 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forbes Insights 19 1
Global Market Insights 16 1
Global Web Index 2 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 6
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
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