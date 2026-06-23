M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие

Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств е регулирует SIM-карты для умных устройств. По их словам, они находятся в серой зоне. «Можно купить М2М-симку и не регистрировать ее на "Госуслугах", чаще всего они оформляются на юрлица. Но оп

Финансовая и ИТ-сферы чаще других используют умные устройства для бизнеса в Приангарье Цифровая экосистема МТС изучила спрос на умные устройства (М2М-устройства*) в сети Иркутской области в 2025 г. В топе отраслей, где эта технология в рег

МТС: отрасль ЖКХ на Ставрополье чаще других использует М2М-устройства МТС изучила спрос на М2М-устройства на Ставрополье. В топе отраслей, где эта технология в крае наиболее востребова

Отрасль ЖКХ лидирует по внедрению умных устройств в Прикамье МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Пермском крае. Наиболее активно М2М-устройства внедряют компании жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и энергосбыта

Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области МТС сообщает о росте числа подключенных умных устройств в Кировской области. Наиболее активно М2М-устройства внедряют предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также организации в сф

Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует М2М-устройства в Югре в собственной сети в Ханты-Мансийском автономном округе. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжающие организации и энергосбыт. Об

Транспорт и логистика чаще других сфер используют М2М-устройства в Красноярском крае ие и использование умных устройств в Красноярском крае за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установл

Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М устройства в Хакасии подключение и использование умных устройств в Хакасии за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установл

В Калининградской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза повышения эффективности работы магазинов и улучшения качества обслуживания клиентов. «Мы видим, что М2М-устройства на сети МТС в Калининградской области пользуются большим спросом, что отвечает

Российские платформы для интернета вещей 2025 ие критерии. Подготовлено 05 ноября 2025 г. CNewsMarket: Рейтинг российских платформ для управления M2M-устройствами 2025 CNewsMarket впервые в России сравнил российские M2M/CMP-платформ

«Центр управления M2M» «Билайн бизнеса» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market CMP-платформа «Центр управления M2M» от «Билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управле

Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике CMP/M2M-платформы: назначение и развитие CMP (Connectivity Management Platform) и M2M (Mac

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ CNewsMarket впервые публикует обзор российских M2M/CMP-платформ. M2M-технологии (Machine-to-Machine) необходимы для обмена данными ме

В Тамбовской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Тамбовской области за девять месяцев 2025 г. по сравнению с тем ж

Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25% росло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных устройств межмашинного взаимодействия (М2М) произошло за счет энергокомпаний. Также технологии без участия человека в регионе востре

Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и ТЭК. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год прирост у

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России О настоящем и будущем интернета вещей в России Евгений Поликарпов руководитель направления M2M-связи Российский бизнес и госпредприятия в сфере ЖКХ и энергетики, сельхозпроизводители,

В Карелии количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на треть МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Количество умных девайсов для бизнеса

Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств -20 регионов России по числу умных устройств для бизнеса, работающих на сети МТС. За год количество М2М-устройств в регионе выросло на 20%. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные тех

Бизнес Нижегородской области ускорил цифровизацию благодаря умным гаджетам й области в сфере применения цифровых устройств. На данный сегмент приходится более 41% всего рынка M2M-устройств, подключённых к сети МТС в регионе. Далее следует электроэнергетика. Например,

В Прикамье количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти втрое тройств в Пермском крае за год выросло на 175%. Регион вошел в пятерку лидеров в стране по приросту М2М-технологий в I квартале 2025 г. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные устройс

Энергетики Татарстана лидируют по использованию умных устройств т количества умных устройств в регионе на 37% за последний год. В топе по численности пользователей М2М-устройств на сети МТС республика заняла четвертое место, уступив только столичным региона

Иркутская область вошла в топ регионов России по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС лидеров по этому показателю в стране, занимая 16 место. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – промышленность и ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стабильный

Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса о востребованности умных девайсов для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология M2M (Machine to Machine) — способ передачи информации между машинами или устройствами, которы

В Орловском регионе количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на 21% умных устройств в сети Орловской области выросло на 21%. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – ЖКХ, электроэнергетика, защищенная передача данных в финансовой сфере и мон

44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики T2, российский оператор мобильной связи, представил расширенную M2M-платформу. Обновление учитывает разные бизнес-задачи и потребность в настройках оповещени

Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут Тестирование M2M В декабре 2023 г. «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний»

В Санкт-Петербурге и Ленобласти на 10% вырос спрос на умные устройства ь больше половины в общем портфеле новых подключений. По итогам 2022 г. в топ отраслей региона, где M2M-соединения были наиболее востребованы, вошли энергетика и ЖКХ – их доля достигла 32%, про

К 2024 г. доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов увеличится до 40% Onside провели исследование и выяснили, что в РФ по итогам 2020 года общее количество подключенных M2M/IoT-устройств превысило 40 млн единиц, из которых 22,8 млн работало в сетях мобильных опе

Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи закона Операторы связи с 1 июня 2021 г. будут вынуждены прекратить оказание услуг уже подключенным M2M-абонентам (machine to machine) в связи со вступлением в силу поправок к закону «О связи»,

«ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М» нтр 2М», российский информационный оператор, завершил пилотный проект по предоставлению услуг связи М2М для энергосбытовой компании «Восток», обеспечивающей электроэнергией свыше 1 млн. физичес

J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г. . Оцениваемый объем рынка в 2019 г. достиг 64 млрд руб. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M составило немногим менее 23 млн, (рост на 21% к 2018). По прогнозу J’son & Partners Consu

Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система» Tele2 представила корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных

Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система» Tele2, российский оператор мобильной связи, корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных

Межмашинное взаимодействие жмашинное взаимодействие, межмашинная связь; связь компьютер – компьютер, компьютер – мобильное устройство, мобильное устройство – компьютер (machine-to-machine, machine-to-mobile, mobile-to-machine, M2M) – это активно развивающиеся технологии и сегмент сотовых сетей связи, предусматривающие беспроводной обмен данными между стационарными или подвижными (мобильными) сетевыми, системными, роб

«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления SIM-картами в устройствах и датчиках М2М «Ростелеком» запустил услугу «М2М контроль», которая позволяет дистанционно управлять SIM-картами в устройствах и датчиках

Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM лит создавать разнообразные услуги и сервисы для клиентов Easy4 по принципу marketplace: поставщики M2M-устройств со встроенной eSIM, подключаясь к мобильной платформе Easy4, смогут предоставля

Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы The Fragility of Industrial IoT’s Data Backbone, в котором описывает уязвимости базовых протоколов M2M (от Machine-to-Machine, или «межмашинное взаимодействие») IIoT, а также предлагает собств

«Мегафон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений сверх лимита и максимально снизить зависимость от роуминга.На этапе формирования российского рынка M2M операторы стали предоставлять соответствующие решения для b2b-сегмента. Первые задачи, ко