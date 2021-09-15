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M2M
Machine-to-Machine
Межмашинное взаимодействие


15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи 2
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
27.10.2020 Мировой телеком-рынок сокращается второй год подряд 1
19.10.2020 Еще два продукта «Инфотекс» включены в реестр отечественного ПО 2
20.07.2020 J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г. 2
10.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля 1
03.07.2020 Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система» 1
21.05.2020 Трафик столичных бизнес-абонентов Tele2 в апреле вырос на 28% 3
18.05.2020 «Инфотекс» получил положительное заключение ФСБ России для Vipnet SIES Core 1
22.04.2020 Через три года на каждого россиянина будет приходиться шесть подключенных к сети устройств 2
15.04.2020 Cisco представила прогноз развития интернета в России до 2023 года 2
27.03.2020 Tele2 зафиксировала повышенный спрос на бизнес-тарифы в Москве 2
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 1
10.03.2020 В России появился специализированный оператор связи для интернета вещей 2
04.03.2020 «Билайн» поможет создать умную городскую среду на базе больших данных и ИИ в Ставропольском крае 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
20.01.2020 Межмашинное взаимодействие 1
14.01.2020 Минкомсвязи придумало, как легализовать в России eSIM 1
23.12.2019 В МТС объединили протоколы интернета вещей в единый интерфейс 1
02.12.2019 «Билайн бизнес» и «Микроника» протестировали систему умного учета ресурсов для отелей 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
13.11.2019 «Билайн» и «Инфосистемы джет» протестировали технологию Non-IP Data Delivery 1
08.11.2019 МТС установит датчики интернета вещей в спецодежду 1
24.10.2019 ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей 1
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 1
11.10.2019 «Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 2
21.08.2019 МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 2
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
09.07.2019 «Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления SIM-картами в устройствах и датчиках М2М 5
05.07.2019 МГТС подключит бизнес и бюджетные учреждения к интернету вещей 2
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE 2

Публикаций - 419, упоминаний - 661

M2M упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 113
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 78
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 59
М2М телематика 165 44
Ericsson 856 29
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 21
Gemalto 168 16
Microsoft Corporation 11039 15
Huawei 2727 15
SAP SE 3208 14
Samsung Electronics 5641 14
Cisco Systems 2037 13
АФК Система ПАО 993 13
Apple Inc - Эппл Рус 7685 13
Google LLC 7135 12
Oracle Corporation 3333 12
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 12
3728 11
IBM 3530 11
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 9
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 9
Orange S.A. 448 9
Vodafone Group 379 9
Nokia Corporation 2424 8
Amazon Inc - Amazon.com 1469 8
NVision Group - Энвижн Груп 545 8
Deutsche Telekom 218 8
Yandex - Яндекс 4100 7
Intel Corporation 4158 6
NTT DoCoMo 158 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Скай Линк - Skylink 498 6
Крок 1219 6
AT&T Inc 553 6
Telefonica - Telefónica España 169 5
Omnicomm - Омникомм 148 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Почта России ПАО 1570 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
РВК - Российская венчурная компания 476 5
Родник 45 5
Северсталь ПАО 204 4
РКС - Российские космические системы 100 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Связной ГК 877 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 3
МТС банк 254 3
Газпром нефть 380 3
BMW 248 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
eBay Inc 529 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
X5 Group 599 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Volvo Cars 155 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Альфа-Банк 1123 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
Газпром ПАО 519 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
AliExpress 275 2
Airbnb 62 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Евросеть 883 2
Daimler AG 71 2
Аэрофлот 492 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Росгосстрах 182 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 4
Роснано 456 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Мосгортранс ГУП 68 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Правительство Москвы 649 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Правительство РФ 2200 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 102
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 76
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 61
3G - Стандарт мобильной связи 3714 48
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 34
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 29
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 20
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 19
Big Data - Большие данные 1136 19
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 18
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 17
Умные платформы 496 15
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 10
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 8
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 8
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 7
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 7
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 7
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 70
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 18
МТС SIM-карты 35 12
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Java - Язык программирования 1169 6
Microsoft Office 365 769 5
МТС Мобильные сотрудники 39 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 4
Gemalto Cinterion 8 4
Apple iPad 3263 4
Linux OS 4249 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Microsoft Windows 8 1228 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 3
Apache Hadoop 339 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Apple - App Store 2198 3
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 3
AWS - Amazon Web Services 568 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft SQL Server 790 2
Microsoft Windows 10 6622 2
Microsoft Azure 1171 2
Oracle SCEF - Oracle Service Capabilities Exposure Function 3 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Tizen OS - Linux 215 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
Tele2 Mini 13 2
SAP SuccessFactors 110 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Смятских Алексей 47 15
Григорьева Евгения 57 14
Путин Владимир 1821 9
Патока Андрей 96 8
Гурко Александр 129 7
Иревли Сергей 18 5
Назаров Алексей 69 5
Белимов Александр 14 5
Колесников Андрей 78 5
Малышкин Сергей 7 4
Емельянов Станислав 62 4
Поповский Александр 86 4
Нечаев Иван 57 4
Бурметьев Данила 14 4
Филь Иван 7 3
Гуральников Сергей 161 3
Тоскин Алексей 28 3
Роговой Александр 9 3
Эмдин Сергей 67 3
Талдыкина Наталья 24 3
Макаров Станислав 111 3
Иванов Олег 124 3
Ермолаев Артем 340 3
Шадаев Максут 384 3
Кузьмич Андрей 8 3
Волков Сергей 25 2
Акимов Максим 167 2
Орловский Виктор 229 2
Малышев Александр 31 2
Хомутинников Александр 2 2
Осеевский Михаил 221 2
Иванченко Павел 6 2
Дорохина Юлия 42 2
Солдатенков Сергей 113 2
Мудрецов Александр 8 2
Филатов Андрей 99 2
Кирьянова Александра 42 2
Ушацкий Андрей 100 2
Шамолин Михаил 102 2
Грибов Владимир 25 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 212
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 23
Европа 3736 22
Япония 2771 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 13
Германия - Федеративная Республика 3618 12
Африка 1486 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 12
Россия - СФО - Новосибирск 1959 11
Россия - Ростовская область 861 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 10
Северная Америка 1407 10
Россия - Иркутская область 540 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 9
Восточная Европа 1674 9
Россия - Томск 448 9
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - ПФО - Казань 1510 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Южная Корея - Республика 1454 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 8
Ближний Восток 1471 8
Россия - Барнаул 360 8
Россия - Сочи 910 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Индия - Республика 2165 8
Испания - Барселона 533 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Россия - Челябинск 768 7
Франция - Французская Республика 2116 7
Россия - Республика Алтай 681 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 7
Россия - Красноярский край 661 7
Россия - Сибирь 874 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
From door to door - От двери до двери 13 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
Сельское хозяйство 12 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
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