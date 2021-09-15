M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие

Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи 2

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В России появился специализированный оператор связи для интернета вещей 2

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