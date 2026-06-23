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M2M Machine-to-Machine Межмашинное взаимодействие
- Machine-to-Machine (M2M) относится к прямой связи между устройствами с использованием любого канала связи, включая проводной и беспроводной. Эта концепция, являющаяся фундаментальной частью инфраструктур Интернета вещей (IoT) и граничных вычислений, позволяет системам обмениваться информацией и действовать на ее основе без какого-либо вмешательства человека.
- CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями
- IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения
- IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей
- NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.06.2026
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Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств
е регулирует SIM-карты для умных устройств. По их словам, они находятся в серой зоне. «Можно купить М2М-симку и не регистрировать ее на "Госуслугах", чаще всего они оформляются на юрлица. Но оп
|26.01.2026
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Финансовая и ИТ-сферы чаще других используют умные устройства для бизнеса в Приангарье
Цифровая экосистема МТС изучила спрос на умные устройства (М2М-устройства*) в сети Иркутской области в 2025 г. В топе отраслей, где эта технология в рег
|15.01.2026
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МТС: отрасль ЖКХ на Ставрополье чаще других использует М2М-устройства
МТС изучила спрос на М2М-устройства на Ставрополье. В топе отраслей, где эта технология в крае наиболее востребова
|24.12.2025
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Отрасль ЖКХ лидирует по внедрению умных устройств в Прикамье
МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Пермском крае. Наиболее активно М2М-устройства внедряют компании жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и энергосбыта
|24.12.2025
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Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области
МТС сообщает о росте числа подключенных умных устройств в Кировской области. Наиболее активно М2М-устройства внедряют предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также организации в сф
|22.12.2025
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Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует М2М-устройства в Югре
в собственной сети в Ханты-Мансийском автономном округе. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжающие организации и энергосбыт. Об
|18.12.2025
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Транспорт и логистика чаще других сфер используют М2М-устройства в Красноярском крае
ие и использование умных устройств в Красноярском крае за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установл
|18.12.2025
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Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М устройства в Хакасии
подключение и использование умных устройств в Хакасии за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межмашинное взаимодействие без участия человека) в регионе установл
|15.12.2025
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В Калининградской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза
повышения эффективности работы магазинов и улучшения качества обслуживания клиентов. «Мы видим, что М2М-устройства на сети МТС в Калининградской области пользуются большим спросом, что отвечает
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Российские платформы для интернета вещей 2025
ие критерии. Подготовлено 05 ноября 2025 г. CNewsMarket: Рейтинг российских платформ для управления M2M-устройствами 2025 CNewsMarket впервые в России сравнил российские M2M/CMP-платформ
|06.11.2025
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«Центр управления M2M» «Билайн бизнеса» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market
CMP-платформа «Центр управления M2M» от «Билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNews Market среди решений для управле
|05.11.2025
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Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике
CMP/M2M-платформы: назначение и развитие CMP (Connectivity Management Platform) и M2M (Mac
|05.11.2025
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ
CNewsMarket впервые публикует обзор российских M2M/CMP-платформ. M2M-технологии (Machine-to-Machine) необходимы для обмена данными ме
|05.11.2025
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В Тамбовской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза
МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Тамбовской области за девять месяцев 2025 г. по сравнению с тем ж
|24.09.2025
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Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25%
росло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных устройств межмашинного взаимодействия (М2М) произошло за счет энергокомпаний. Также технологии без участия человека в регионе востре
|16.09.2025
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Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области
умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и ТЭК. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год прирост у
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Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России
О настоящем и будущем интернета вещей в России Евгений Поликарпов руководитель направления M2M-связи Российский бизнес и госпредприятия в сфере ЖКХ и энергетики, сельхозпроизводители,
|02.07.2025
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В Карелии количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на треть
МТС проанализировала востребованность М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Количество умных девайсов для бизнеса
|02.07.2025
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Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств
-20 регионов России по числу умных устройств для бизнеса, работающих на сети МТС. За год количество М2М-устройств в регионе выросло на 20%. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные тех
|01.07.2025
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Бизнес Нижегородской области ускорил цифровизацию благодаря умным гаджетам
й области в сфере применения цифровых устройств. На данный сегмент приходится более 41% всего рынка M2M-устройств, подключённых к сети МТС в регионе. Далее следует электроэнергетика. Например,
|01.07.2025
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В Прикамье количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти втрое
тройств в Пермском крае за год выросло на 175%. Регион вошел в пятерку лидеров в стране по приросту М2М-технологий в I квартале 2025 г. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные устройс
|30.06.2025
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Энергетики Татарстана лидируют по использованию умных устройств
т количества умных устройств в регионе на 37% за последний год. В топе по численности пользователей М2М-устройств на сети МТС республика заняла четвертое место, уступив только столичным региона
|30.06.2025
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Иркутская область вошла в топ регионов России по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС
лидеров по этому показателю в стране, занимая 16 место. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – промышленность и ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стабильный
|25.06.2025
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Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса
о востребованности умных девайсов для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технология M2M (Machine to Machine) — способ передачи информации между машинами или устройствами, которы
|24.06.2025
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В Орловском регионе количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на 21%
умных устройств в сети Орловской области выросло на 21%. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – ЖКХ, электроэнергетика, защищенная передача данных в финансовой сфере и мон
|04.06.2025
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44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики
T2, российский оператор мобильной связи, представил расширенную M2M-платформу. Обновление учитывает разные бизнес-задачи и потребность в настройках оповещени
|25.12.2023
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Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут
Тестирование M2M В декабре 2023 г. «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний»
|29.03.2023
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В Санкт-Петербурге и Ленобласти на 10% вырос спрос на умные устройства
ь больше половины в общем портфеле новых подключений. По итогам 2022 г. в топ отраслей региона, где M2M-соединения были наиболее востребованы, вошли энергетика и ЖКХ – их доля достигла 32%, про
|27.01.2022
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К 2024 г. доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов увеличится до 40%
Onside провели исследование и выяснили, что в РФ по итогам 2020 года общее количество подключенных M2M/IoT-устройств превысило 40 млн единиц, из которых 22,8 млн работало в сетях мобильных опе
|12.05.2021
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Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи
закона Операторы связи с 1 июня 2021 г. будут вынуждены прекратить оказание услуг уже подключенным M2M-абонентам (machine to machine) в связи со вступлением в силу поправок к закону «О связи»,
|12.08.2020
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«ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М»
нтр 2М», российский информационный оператор, завершил пилотный проект по предоставлению услуг связи М2М для энергосбытовой компании «Восток», обеспечивающей электроэнергией свыше 1 млн. физичес
|20.07.2020
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J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г.
. Оцениваемый объем рынка в 2019 г. достиг 64 млрд руб. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M составило немногим менее 23 млн, (рост на 21% к 2018). По прогнозу J’son & Partners Consu
|07.07.2020
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Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
Tele2 представила корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных
|03.07.2020
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Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
Tele2, российский оператор мобильной связи, корпоративный продукт «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных
|20.01.2020
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Межмашинное взаимодействие
жмашинное взаимодействие, межмашинная связь; связь компьютер – компьютер, компьютер – мобильное устройство, мобильное устройство – компьютер (machine-to-machine, machine-to-mobile, mobile-to-machine, M2M) – это активно развивающиеся технологии и сегмент сотовых сетей связи, предусматривающие беспроводной обмен данными между стационарными или подвижными (мобильными) сетевыми, системными, роб
|09.07.2019
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«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления SIM-картами в устройствах и датчиках М2М
«Ростелеком» запустил услугу «М2М контроль», которая позволяет дистанционно управлять SIM-картами в устройствах и датчиках
|22.04.2019
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Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM
лит создавать разнообразные услуги и сервисы для клиентов Easy4 по принципу marketplace: поставщики M2M-устройств со встроенной eSIM, подключаясь к мобильной платформе Easy4, смогут предоставля
|07.12.2018
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Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы
The Fragility of Industrial IoT’s Data Backbone, в котором описывает уязвимости базовых протоколов M2M (от Machine-to-Machine, или «межмашинное взаимодействие») IIoT, а также предлагает собств
|30.11.2017
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«Мегафон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений
сверх лимита и максимально снизить зависимость от роуминга.На этапе формирования российского рынка M2M операторы стали предоставлять соответствующие решения для b2b-сегмента. Первые задачи, ко
|27.02.2017
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Gemalto представила стандарт Remote SIM Provisioning для приложений M2M
авное переключение между операторами мобильной сети, чтобы поддержать оптимальный охват подключения M2M.Почти 75% соединений M2M по всему миру в настоящее время обслуживаются мобильными
M2M и организации, системы, технологии, персоны:
|Смятских Алексей 48 37
|Гурко Александр 139 24
|Прозоров Дмитрий 59 20
|Григорьева Евгения 60 20
|Путин Владимир 3454 17
|Трандин Сергей 128 14
|Тятюшев Максим 215 13
|Цыганков Роман 62 13
|Лапченко Владислав 13 13
|Хабибуллина Алина 13 13
|Патока Андрей 110 12
|Замятина Надежда 13 11
|Хадонова Светлана 14 10
|Павлов Максим 22 9
|Белимов Александр 14 9
|Карпова Ирина 18 9
|Валин Максим 17 9
|Бреган Андрей 26 9
|Козеруков Дмитрий 14 9
|Сухняк Дмитрий 13 9
|Иванов Сергей 405 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Иревли Сергей 21 7
|Назаров Алексей 73 7
|Платонов Андрей 10 7
|Белянко Евгений 21 7
|Буленков Дмитрий 44 7
|Урличич Юрий 52 7
|Нечаев Иван 61 7
|Семенов Михаил 41 7
|Волков Сергей 108 6
|Карелин Павел 22 6
|Кулагин Антон 14 6
|Демидов Дмитрий 36 6
|Нечай Елена 37 6
|Чистяков Кирилл 15 6
|Забродин Алексей 35 6
|Визильтер Юрий 24 6
|Краус Олег 12 6
|Романов Денис 20 6
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