Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств

МТС сообщает, что Кировская область вошла в топ-20 регионов России по числу умных устройств для бизнеса, работающих на сети МТС. За год количество М2М-устройств в регионе выросло на 20%. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные технологии – ЖКХ, энергетика и правоохранительная деятельность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Умные устройства для бизнеса в Кировской области активно используют ресурсоснабжающие организации. Эта сфера демонстрирует и наибольший прирост использования технологий межмашинного взаимодействия (М2М). За год количество таких устройств выросло почти на 40%. Интеллектуальные датчики в режиме реального времени отслеживают показания электроэнергии без участия человека, автоматически рассчитывают расход ресурсов и передают данные в управляющую компанию. Также в случае аварии умные датчики сразу передают сигнал, что позволяет специалистам оперативно локализовать и устранить неисправность.

На втором месте по использованию цифровых устройств в бизнесе – организации, обеспечивающие общественный порядок и безопасность. Здесь, например, применяются решения на базе комплексного видеонаблюдения, которые ведут круглосуточный контроль за объектами и обеспечивают безопасность их территории. Завершает список отраслей Кировской области, где М2М-устройства наиболее популярны, сфера ИТ и финансов, где умные технологии используются для работы баз данных и информационных ресурсов.

«Технологии межмашинного взаимодействия открывают новые возможности для дистанционного контроля и управления доступом на удаленных объектах. В ЖКХ они повышают прозрачность расчетов, экономят ресурсы и сокращают издержки. В логистике транспорта – помогают отслеживать геопозицию, контролируют скорость, ведут учет топлива и так далее. Бизнес в Кировской области активно внедряет умные решения, автоматизируя рутинные процессы и позволяя сотрудникам сосредоточиться на стратегических задачах», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.