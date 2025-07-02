Разделы

Техника
|

Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств

МТС сообщает, что Кировская область вошла в топ-20 регионов России по числу умных устройств для бизнеса, работающих на сети МТС. За год количество М2М-устройств в регионе выросло на 20%. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные технологии – ЖКХ, энергетика и правоохранительная деятельность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Умные устройства для бизнеса в Кировской области активно используют ресурсоснабжающие организации. Эта сфера демонстрирует и наибольший прирост использования технологий межмашинного взаимодействия (М2М). За год количество таких устройств выросло почти на 40%. Интеллектуальные датчики в режиме реального времени отслеживают показания электроэнергии без участия человека, автоматически рассчитывают расход ресурсов и передают данные в управляющую компанию. Также в случае аварии умные датчики сразу передают сигнал, что позволяет специалистам оперативно локализовать и устранить неисправность.

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения
Цифровизация

На втором месте по использованию цифровых устройств в бизнесе – организации, обеспечивающие общественный порядок и безопасность. Здесь, например, применяются решения на базе комплексного видеонаблюдения, которые ведут круглосуточный контроль за объектами и обеспечивают безопасность их территории. Завершает список отраслей Кировской области, где М2М-устройства наиболее популярны, сфера ИТ и финансов, где умные технологии используются для работы баз данных и информационных ресурсов.

«Технологии межмашинного взаимодействия открывают новые возможности для дистанционного контроля и управления доступом на удаленных объектах. В ЖКХ они повышают прозрачность расчетов, экономят ресурсы и сокращают издержки. В логистике транспорта – помогают отслеживать геопозицию, контролируют скорость, ведут учет топлива и так далее. Бизнес в Кировской области активно внедряет умные решения, автоматизируя рутинные процессы и позволяя сотрудникам сосредоточиться на стратегических задачах», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Смартфоны на Android массово получат гигантские аккумуляторы-долгожители менее, чем через год. iPhone такое и не снилось

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще