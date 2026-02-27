Разделы

Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков

Минпромторг в очередной раз выставил штраф из-за просрочки по освоению серийного производства микросхемы, критически важной для космоса и обороны страны. Сейчас такие технологии освоены передовыми компаниями Америки и Европы.

Очередной штраф

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем» (АО «СКТБ ЭС») на 274 млн руб. за просрочку создания микросхемы для оборонки. Это следует из данных на портале госзакупок.

Сумма штрафа составляет полную сумму контракта. Он был заключен в ноябре 2015 г., должен быть исполнен до 30 ноября 2017 г., но штраф был выставлен только в феврале 2026 г.

Представители Минпромторга и «СКТБ ЭС» не ответили на запрос CNews.

Что не сделано

Согласно претензии Минпромторга, изготовление опытных образцов по состоянию на 30 января 2026 г. так и не представлены исполнителем. Срок просрочки достиг 2527 дней. Это одна из крупнейших задержек, исходя из тех публикаций и просрочек по заказу Минпромторга, о которых писал CNews.

Согласно техническому заданию, АО «СКТБ ЭС» должно было разработать радиационно-стойкий 12-разрядный АЦП с частотой преобразования свыше 1 ГГц.

zntts.webp

ЗНТЦ
Минпромторг выписал новый штраф за освоение серийного производства микросхем

Работа должна быть выполнена с одновременным освоением производства, следует из технического задания. Она выполнялась по подпрограмме «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса».

Чем сложна разработка и кто это умеет

«Проще говоря, это микросхема, которая переводит очень быстрые аналоговые сигналы в цифровой вид для дальнейшей обработки, — пояснил CNews эксперт Государственного центра научно-технологической экспертизы (РИНКЦЭ), преподаватель РАНХиГС Дмитрий Пшиченко.

По его словам, такие микросхемы используются в радиолокации, спутниковых системах связи, космической аппаратуре, бортовой электронике. «Без них невозможно построить современную цифровую радиолокационная станцию или систему обработки сигналов на борту космического аппарата, — продолжил Пшиченко. — При этом требование радиационной стойкости означает, что чип должен надежно работать в условиях космического излучения или повышенного радиационного фона».

АПЦ такого класса применяются в космических аппаратах, системах РЭБ, спутниковой связи, ядерной энергетике, авиационной электронике. «По сути, это основа высокоскоростной электроники в космосе и оборонных системах страны», — отметил эксперт РИНКЦЭ. Такие изделия производят Analog Devices, Texas Instruments, STMicroelectronics и др.

По словам Пшиченко, это сложная разработка, на высочайшем уровне аналоговой схемотехники. «На таких скоростях начинают критично влиять шумы, паразитные емкости, нелинейности, требования к синхронизации, — пояснил он. — Удержать заявленные характеристики крайне сложно и требуется высокий уровень технологий производства».

«Если говорить честно, быстро даже скопировать такой чип невозможно, так как нужен свой техпроцесс, своя школа аналогового проектирования и цикл испытаний», — говорит эксперт. — По моей оценке, в России при отсутствии устойчивой школы высокоскоростной аналоговой микроэлектроники и отлаженной радиационной базы сроки запуска в производства таких чипов 6-8 лет».

Чем занимается АО «СКТБ ЭС»

Согласно официальному сайту предприятия, основным направлением деятельности АО «СКТБ ЭС» является разработка и изготовление микроэлектронной продукции. Компания называет себя одним из ведущих разработчиков аналого-цифровых преобразователей (АЦП), цифровых приемников (ЦП) и аналоговых микроконтроллеров (АМК).

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Предприятие располагает собственной научно-технической, производственной и испытательной базой. АО «СКТБ ЭС» работает с 1991 г.

Согласно базе «Контур.Фокус», компания находится в Воронеже. Ее гендиректором является Сергей Золотарев. Акционеры общества скрыты. Последние финансовые показатели в открытых источниках публиковались в 2021 г.

По итогам 2021 г. выручка компании составляла 190,6 млн руб. при чистом убытке 1,7 млн руб.

Кристина Холупова

