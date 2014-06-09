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Analog Devices ADI

Analog Devices - ADI

УПОМИНАНИЯ


09.06.2014 Analog Devices приобретет Hittite Microwave за $2 млрд

Компания Analog Devices, мировой поставщик высокопроизводительных полупроводников для обработки сигналов, подписала окончательное соглашение о приобретении Hittite Microwave Corporation, производителя и
17.01.2006 Analog Devices не позволит перепутать одинаковые разъемы

Компания Analog Devices из штата Массачусетс, США, представила дополнение к "plug-and-play". Специальный чип и программное обеспечение проверяют, какое мультимедийное устройство пользователь подключил,

16.11.2005 Analog Devices заявила о снижении доходов

Компания Analog Devices, занимающаяся производством микросхем для мобильных телефонов, сообщила, что квартальный доход снизился на 48%, что обусловлено выплатой неуплаченных ранее налогов (repatriating

16.06.2003 Analog Devices представил четырехрежимный усилитель мощности

Компания Analog Devices разработала четырехрежимный модуль усилителя мощности следующего поколения для сотовых телефонов стандарта GSM/GPRS. Новый модуль усилителя мощности ADL5552 X-PA имеет архитектур
16.01.2002 U.S. Robotics и Analog Devices объединили усилия

Компания U.S. Robotics объявила о стратегическом партнерстве с Analog Devices, производителем сигнальных процессоров для систем широкополосного доступа. В рамках достигнутого соглашения компаниям предстоит разработать новые ADSL-модемы для домашних потреби
03.12.2001 Analog Devices представила цифровой аудио процессор

Компания Analog Devices представила свой первый цифровой аудиопроцессор (digital audio processor) для домашних стереосистем. Процессор AD1954 является первым из линейки цифровых аудиопроцессоров SigmaDS
29.05.2001 Analog Devices представила компактные цифровые потенциометры для коммуникационных и мультимедийных приложений
15.05.2001 Analog Devices представила новый чип для сжатия изображений

Компания Analog Devices cообщила сегодня о выпуске первой интегрированной микросхемы, поддерживающей новый стандарт сжатия изображений JPEG2000, который предназначен в основном для использования в цифро
10.04.2001 Analog Devices представила новый цифро-аналоговый преобразователь для базовых станций

Компания Analog Devices представила AD9772A - новую модель цифро-аналогового преобразователя из семейства TxDAC. Это первая в серии модель, где есть возможность преобразования промежуточной частоты, что
12.03.2001 Analog Devices и Aware представили технологию FastADSL, позволяющую получать два видеоканала по одной ADSL-линии

чик программных решений в сфере цифровой обработки сигналов, сообщили о создании технологии FastADSL, которая является программным усовершенствованием возможностей чипсетов для ADSL-cвязи от компании Analog Devices. Эти чипсеты установлены в 8 из 10 ведущих мировых телефонных сетей, и в 75% xDSL-систем в мире. При использовании технологии FastADSL по одной телефонной линии можно передавать

22.02.2001 Analog Devices представила микросхему Othello One для GSM/GPRS-телефонов и устройств беспроводного доступа в интернет
19.01.2001 Несмотря на прогнозируемое падение прибыли выросли акции Analog Devices

В четверг курс акций Analog Devices вырос на 1,5% (+$0,88 до $58,50). Как ни странно, это произошло после объявления компанией о снижении ее прибылей. В первом квартале Analog Devices планирует заработать по
17.01.2001 Analog Devices и Tellium заключили соглашение о разработке чипов для микроэлектромеханических устройств

Компании Analog Devices, Inc. и Tellium, Inc. заключили соглашение о разработке чипов для мироэлектромеханических систем (MEMS). Эти чипы будут использоваться в новых устройствах - полностью оптических

01.12.2000 Analog Devices приобрела BCO Technologies за $150 млн.

Компания Analog Devices Inc. завершила приобретение BCO Technologies, производителя полупроводниковых изделий из Белфаста. Покупка компании BCO Technologies была объявлена в июле и стоила $150 млн. A
29.11.2000 Intel и Analog Devices анонсировали завершение совместной разработки DSP-процессора

На следующей неделе корпорация Intel и Analog Devices Inc. официально заявят о завершении разаработки и готовности к выпуску процессора цифровых сигналов (DSP -digital signal processor). DSP предназначен для перевода аналоговых сигн
23.11.2000 Analog Devices анонсировала первый чипсет для МР3-кодирования на основе одного DSP-процессора

Компания Analog Devices объявила о создании первого чипсета для кодирования и декодирования МР3-файлов на основе одного процессора цифровой обработки сигналов. В чипсете Melody MP3 использован программи
15.11.2000 Акции Analog Devices выросли в с связи с объявлением финансовых результатов четвертого квартала

Акции компании Analog Devices Inc., производящей чипы для высокоскоростных систем связи, выросли на 13% (+$7,38 до $62,88) после объявления о том, что прибыль в финансовом четвертом квартале удвоилась и компа
14.11.2000 Analog Devices будет поставлять Siemens чипы для сотовых телефонов

Компания Analog Devices Inc. сообщила в понедельник о заключении договора о поставках микропроцессоров для сотовых телефонов компании Siemens. Условия сделки не сообщаются, однако президент Analog De
03.11.2000 Analog Devices инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Индии

Американская компания Analog Devices, ведущий производитель процессоров цифровой обработки сигналов, планирует инвестировать до $50 млн. в развитие исследований и разработок в Индии, сообщила newsbytes.com. Компания
30.10.2000 Analog Devices представила программируемый потенциометр с рекордной температурной стабильностью

Компания Analog Devices, Inc. сообщила на прошлой неделе о выпуске программируемого потенциометра ADN2850 с рекордными показателями по температурной стабильности. Температурный коэффициент сопротивления
19.10.2000 Analog Devices совместно с Dynastream Innovations будут разрабатывать датчики движения для спортсменов

Компания Analog Devices, Inc. сообщила о заключении альянса с Dynastream Innovations по разработке датчика скорости с беспроводной связью для новой линии устройств компании Nike, предназначенных для тре
26.09.2000 Analog Devices поставит ADSL-чипсеты для Hyundai

. будет поставлять компании Hyundai Electronics Industries свои чипсеты для использования в модемах для ADSL-линий. Чипсеты поддерживают как аналоговые, так и DSP-технологии, стандарты G.lite и ADSL. Analog Devices cообщила, что новые чипсеты существенно превосходят предыдущие модели, которые компания поставляла Hyundai, по показателю снижения рассеяния энергии и по плотности портов. На это
22.09.2000 Analog Devices поставит Nortel Networks высокоинтегрированные компоненты для систем оптической коммутации

Компания Analog Devices, Inc. сообщила о заключении соглашения с Nortel Networks о совместном развитии интегрированных оптических коммутационных устройств на основе микроэлектромеханических систем (MEMS
21.08.2000 Analog Devices совместно с Caveo Technology разработает средства для борьбы с хищениями лэптопов

Компания Analog Devices сообщила о заключении соглашения с Caveo Technology об использовании ее микросхемы ADXL202E вместе с патентованным ПО компании Caveo Technology для разработки миниатюрного датчик
16.08.2000 Прибыли Analog Devices в третьем квартале выросли в три раза и достигли $164.5 млн.

Компания Analog Devices Inc. сообщила о результатах финансовой деятельности. Прибыли компании выросли почти в три раза, превысив ожидания аналитиков, вследствие растущего спроса на микросхемы для преобр
15.08.2000 Analog Devices получила сертификат Dolby Labs на использование чипсета Melody

использование чипсета Melody в системах Dolby Headphone создания псевдообъемного звучания при помощи наушников. В чипсете будет использоваться процессор цифровой обработки сигнала SHARC, производимый Analog Devices. Система Dolby Headphone позволяет создать высококачественное 5.1-канальное воспроизведение звука при помощи обычных стереонаушников.
03.07.2000 Analog Devices приобретет BCO Technologies за $150 млн.

Analog Devices Inc. заявила о своих планах приобрести ирландскую BCO Technologies Plc. за $150 млн. По словам президента Analog Devices Жеральда Фишмана, BCO является лидером в области производства микросхем по толстопленочной технологии и технологии "кремний на диэлектрике" (КНД), что позволит укрепить положение
15.06.2000 Analog Devices представила ADXL202E - самый миниатюрный датчик перемещений
19.05.2000 Прибыль Analog Devices за 2-ой квартал выросла в три раза до $122.1 млн.

Компания Analog Devices, крупный производитель DSP-процессоров, сообщила о трехкратном росте своей прибыли по итогам второго финансового квартала. Она увеличилась с $39.6 млн. или 11 центов на акцию за

02.12.1999 Прибыли компании Analog Devices выросли на 164%
03.09.1999 Analog Devices выпускает DC/DC конвертеры на базе технологий Intel

Компания Analog Devices анонсировала новые чипсеты ADP3421 и ADP3410. Это первые DC/DC конвертеры использующие Intel Mobile Voltage Positioning, которая позволяет снизить энергопотребление мобильных про
19.08.1999 Прибыль Analog Devices за третий квартал составила $54.6 млн

Производитель полупроводниковых элементов, фирма Analog Devices опубликовала итоги третьего финансового квартала. Прибыль составила $54.6 млн. или 30 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $9,108,000 или 6 цент
08.04.1999 Analog Devices представила новый процессор цифровой обработки сигналов

Компания Analog Devices выпустила процессор цифровой обработки сигналов ADSP-21mod970-510 Internet Gateway Processor. Процессор предназначен для использования в модемах и имеет 24 модемных порта, что ра
18.02.1999 Прибыль Analog Devices в первом квартале превысила ожидаемую

Компания Analog Devices объявила в среду финансовые результаты за первый квартал. Доходы компании составили $30 млн, или 18 центов на акцию, при объеме продаж $301 млн. Во втором квартале компания ожида
04.02.1999 Intel и Analog Devices совместно разработают процессоры для цифровой обработки сигналов

Компании Intel и Analog Devices объявили о подписании соглашения об объединении усилий в разработке процессоров цифровой обработки сигналов, направленного на захват доли этого рынка у компании Texas Instruments
20.01.1999 Analog Devices готовит новый чип SafeNet

Компания Analog Devices должна в самое ближайшее время представить новый чип SafeNet, разработанный совместно с Information Resource Engineering. SafeNet предназначен для использования в хабах и маршрут

Публикаций - 91, упоминаний - 92

Analog Devices и организации, системы, технологии, персоны:

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Япония 13388 5
Китай - Тайвань 4058 5
США - Калифорния 4683 4
Индия - Bharat 5562 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 3
Франция - Французская Республика 7911 3
Южная Корея - Республика 6745 3
Канада 4929 3
США - Массачусетс 509 3
Ирландия - Республика 1018 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 863 3
Германия - Федеративная Республика 12801 2
Нидерланды 3564 2
Сингапур - Республика 1875 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 2
Ближний Восток 2990 2
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Пакистан - Исламская Республика Пакистан 691 2
США - Нью-Мексико 247 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 394 2
США - Орегон 250 2
Азия - Азиатский регион 5628 2
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1091 2
Турция - Турецкая республика 2430 2
Ирландия - Лейкслип 11 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17963 1
Европа Восточная 3110 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Новая Зеландия 722 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Индия - Карнатака - Бангалор 204 1
Ирак - Республика 700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6317 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24953 7
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8771 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 4
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Кремний - Silicium - химический элемент 1631 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3422 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 188 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 902 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 3
ISDEX интернет-индекс 250 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5137 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7123 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6108 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 553 2
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Метрология - Нанометрология - Nanometrology 780 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 363 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14274 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2613 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5282 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10251 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 12
CNET Networks - CNET News 1643 6
Dow Jones - MarketWatch 333 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 3
Cellular News 234 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 2
Bloomberg 1329 2
IBT - International Business Times 14 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
NYT - The New York Times 1066 1
23ABC News 172 1
The Washington Post 339 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Times 630 1
ZDnet 660 1
Silicon 486 1
Newsbytes News Network 379 1
allNetDevices 160 1
The Register - The Register Hardware 1614 1
Internet Stock Report 994 12
S&P 500 559 5
CIBC World Markets 41 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Juniper Research 534 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 3
Bear Stearns 79 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 25 2
Gartner - Гартнер 3576 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Forward Concepts 10 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 5
TED Talks 35 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 160 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 261 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 115 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Microsoft Ignite 42 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 1
Black Hat - Конференция 116 1
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