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Analog Devices ADI
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2014
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Analog Devices приобретет Hittite Microwave за $2 млрд
Компания Analog Devices, мировой поставщик высокопроизводительных полупроводников для обработки сигналов, подписала окончательное соглашение о приобретении Hittite Microwave Corporation, производителя и
|17.01.2006
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Analog Devices не позволит перепутать одинаковые разъемы
Компания Analog Devices из штата Массачусетс, США, представила дополнение к "plug-and-play". Специальный чип и программное обеспечение проверяют, какое мультимедийное устройство пользователь подключил,
|16.11.2005
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Analog Devices заявила о снижении доходов
Компания Analog Devices, занимающаяся производством микросхем для мобильных телефонов, сообщила, что квартальный доход снизился на 48%, что обусловлено выплатой неуплаченных ранее налогов (repatriating
|16.06.2003
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Analog Devices представил четырехрежимный усилитель мощности
Компания Analog Devices разработала четырехрежимный модуль усилителя мощности следующего поколения для сотовых телефонов стандарта GSM/GPRS. Новый модуль усилителя мощности ADL5552 X-PA имеет архитектур
|16.01.2002
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U.S. Robotics и Analog Devices объединили усилия
Компания U.S. Robotics объявила о стратегическом партнерстве с Analog Devices, производителем сигнальных процессоров для систем широкополосного доступа. В рамках достигнутого соглашения компаниям предстоит разработать новые ADSL-модемы для домашних потреби
|03.12.2001
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Analog Devices представила цифровой аудио процессор
Компания Analog Devices представила свой первый цифровой аудиопроцессор (digital audio processor) для домашних стереосистем. Процессор AD1954 является первым из линейки цифровых аудиопроцессоров SigmaDS
|29.05.2001
|Analog Devices представила компактные цифровые потенциометры для коммуникационных и мультимедийных приложений
|15.05.2001
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Analog Devices представила новый чип для сжатия изображений
Компания Analog Devices cообщила сегодня о выпуске первой интегрированной микросхемы, поддерживающей новый стандарт сжатия изображений JPEG2000, который предназначен в основном для использования в цифро
|10.04.2001
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Analog Devices представила новый цифро-аналоговый преобразователь для базовых станций
Компания Analog Devices представила AD9772A - новую модель цифро-аналогового преобразователя из семейства TxDAC. Это первая в серии модель, где есть возможность преобразования промежуточной частоты, что
|12.03.2001
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Analog Devices и Aware представили технологию FastADSL, позволяющую получать два видеоканала по одной ADSL-линии
чик программных решений в сфере цифровой обработки сигналов, сообщили о создании технологии FastADSL, которая является программным усовершенствованием возможностей чипсетов для ADSL-cвязи от компании Analog Devices. Эти чипсеты установлены в 8 из 10 ведущих мировых телефонных сетей, и в 75% xDSL-систем в мире. При использовании технологии FastADSL по одной телефонной линии можно передавать
|22.02.2001
|Analog Devices представила микросхему Othello One для GSM/GPRS-телефонов и устройств беспроводного доступа в интернет
|19.01.2001
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Несмотря на прогнозируемое падение прибыли выросли акции Analog Devices
В четверг курс акций Analog Devices вырос на 1,5% (+$0,88 до $58,50). Как ни странно, это произошло после объявления компанией о снижении ее прибылей. В первом квартале Analog Devices планирует заработать по
|17.01.2001
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Analog Devices и Tellium заключили соглашение о разработке чипов для микроэлектромеханических устройств
Компании Analog Devices, Inc. и Tellium, Inc. заключили соглашение о разработке чипов для мироэлектромеханических систем (MEMS). Эти чипы будут использоваться в новых устройствах - полностью оптических
|01.12.2000
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Analog Devices приобрела BCO Technologies за $150 млн.
Компания Analog Devices Inc. завершила приобретение BCO Technologies, производителя полупроводниковых изделий из Белфаста. Покупка компании BCO Technologies была объявлена в июле и стоила $150 млн. A
|29.11.2000
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Intel и Analog Devices анонсировали завершение совместной разработки DSP-процессора
На следующей неделе корпорация Intel и Analog Devices Inc. официально заявят о завершении разаработки и готовности к выпуску процессора цифровых сигналов (DSP -digital signal processor). DSP предназначен для перевода аналоговых сигн
|23.11.2000
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Analog Devices анонсировала первый чипсет для МР3-кодирования на основе одного DSP-процессора
Компания Analog Devices объявила о создании первого чипсета для кодирования и декодирования МР3-файлов на основе одного процессора цифровой обработки сигналов. В чипсете Melody MP3 использован программи
|15.11.2000
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Акции Analog Devices выросли в с связи с объявлением финансовых результатов четвертого квартала
Акции компании Analog Devices Inc., производящей чипы для высокоскоростных систем связи, выросли на 13% (+$7,38 до $62,88) после объявления о том, что прибыль в финансовом четвертом квартале удвоилась и компа
|14.11.2000
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Analog Devices будет поставлять Siemens чипы для сотовых телефонов
Компания Analog Devices Inc. сообщила в понедельник о заключении договора о поставках микропроцессоров для сотовых телефонов компании Siemens. Условия сделки не сообщаются, однако президент Analog De
|03.11.2000
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Analog Devices инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Индии
Американская компания Analog Devices, ведущий производитель процессоров цифровой обработки сигналов, планирует инвестировать до $50 млн. в развитие исследований и разработок в Индии, сообщила newsbytes.com. Компания
|30.10.2000
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Analog Devices представила программируемый потенциометр с рекордной температурной стабильностью
Компания Analog Devices, Inc. сообщила на прошлой неделе о выпуске программируемого потенциометра ADN2850 с рекордными показателями по температурной стабильности. Температурный коэффициент сопротивления
|19.10.2000
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Analog Devices совместно с Dynastream Innovations будут разрабатывать датчики движения для спортсменов
Компания Analog Devices, Inc. сообщила о заключении альянса с Dynastream Innovations по разработке датчика скорости с беспроводной связью для новой линии устройств компании Nike, предназначенных для тре
|26.09.2000
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Analog Devices поставит ADSL-чипсеты для Hyundai
. будет поставлять компании Hyundai Electronics Industries свои чипсеты для использования в модемах для ADSL-линий. Чипсеты поддерживают как аналоговые, так и DSP-технологии, стандарты G.lite и ADSL. Analog Devices cообщила, что новые чипсеты существенно превосходят предыдущие модели, которые компания поставляла Hyundai, по показателю снижения рассеяния энергии и по плотности портов. На это
|22.09.2000
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Analog Devices поставит Nortel Networks высокоинтегрированные компоненты для систем оптической коммутации
Компания Analog Devices, Inc. сообщила о заключении соглашения с Nortel Networks о совместном развитии интегрированных оптических коммутационных устройств на основе микроэлектромеханических систем (MEMS
|21.08.2000
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Analog Devices совместно с Caveo Technology разработает средства для борьбы с хищениями лэптопов
Компания Analog Devices сообщила о заключении соглашения с Caveo Technology об использовании ее микросхемы ADXL202E вместе с патентованным ПО компании Caveo Technology для разработки миниатюрного датчик
|16.08.2000
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Прибыли Analog Devices в третьем квартале выросли в три раза и достигли $164.5 млн.
Компания Analog Devices Inc. сообщила о результатах финансовой деятельности. Прибыли компании выросли почти в три раза, превысив ожидания аналитиков, вследствие растущего спроса на микросхемы для преобр
|15.08.2000
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Analog Devices получила сертификат Dolby Labs на использование чипсета Melody
использование чипсета Melody в системах Dolby Headphone создания псевдообъемного звучания при помощи наушников. В чипсете будет использоваться процессор цифровой обработки сигнала SHARC, производимый Analog Devices. Система Dolby Headphone позволяет создать высококачественное 5.1-канальное воспроизведение звука при помощи обычных стереонаушников.
|03.07.2000
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Analog Devices приобретет BCO Technologies за $150 млн.
Analog Devices Inc. заявила о своих планах приобрести ирландскую BCO Technologies Plc. за $150 млн. По словам президента Analog Devices Жеральда Фишмана, BCO является лидером в области производства микросхем по толстопленочной технологии и технологии "кремний на диэлектрике" (КНД), что позволит укрепить положение
|15.06.2000
|Analog Devices представила ADXL202E - самый миниатюрный датчик перемещений
|19.05.2000
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Прибыль Analog Devices за 2-ой квартал выросла в три раза до $122.1 млн.
Компания Analog Devices, крупный производитель DSP-процессоров, сообщила о трехкратном росте своей прибыли по итогам второго финансового квартала. Она увеличилась с $39.6 млн. или 11 центов на акцию за
|02.12.1999
|Прибыли компании Analog Devices выросли на 164%
|03.09.1999
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Analog Devices выпускает DC/DC конвертеры на базе технологий Intel
Компания Analog Devices анонсировала новые чипсеты ADP3421 и ADP3410. Это первые DC/DC конвертеры использующие Intel Mobile Voltage Positioning, которая позволяет снизить энергопотребление мобильных про
|19.08.1999
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Прибыль Analog Devices за третий квартал составила $54.6 млн
Производитель полупроводниковых элементов, фирма Analog Devices опубликовала итоги третьего финансового квартала. Прибыль составила $54.6 млн. или 30 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $9,108,000 или 6 цент
|08.04.1999
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Analog Devices представила новый процессор цифровой обработки сигналов
Компания Analog Devices выпустила процессор цифровой обработки сигналов ADSP-21mod970-510 Internet Gateway Processor. Процессор предназначен для использования в модемах и имеет 24 модемных порта, что ра
|18.02.1999
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Прибыль Analog Devices в первом квартале превысила ожидаемую
Компания Analog Devices объявила в среду финансовые результаты за первый квартал. Доходы компании составили $30 млн, или 18 центов на акцию, при объеме продаж $301 млн. Во втором квартале компания ожида
|04.02.1999
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Intel и Analog Devices совместно разработают процессоры для цифровой обработки сигналов
Компании Intel и Analog Devices объявили о подписании соглашения об объединении усилий в разработке процессоров цифровой обработки сигналов, направленного на захват доли этого рынка у компании Texas Instruments
|20.01.1999
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Analog Devices готовит новый чип SafeNet
Компания Analog Devices должна в самое ближайшее время представить новый чип SafeNet, разработанный совместно с Information Resource Engineering. SafeNet предназначен для использования в хабах и маршрут
Analog Devices и организации, системы, технологии, персоны:
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