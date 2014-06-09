Analog Devices - ADI

Analog Devices приобретет Hittite Microwave за $2 млрд Компания Analog Devices, мировой поставщик высокопроизводительных полупроводников для обработки сигналов, подписала окончательное соглашение о приобретении Hittite Microwave Corporation, производителя и

Analog Devices не позволит перепутать одинаковые разъемы Компания Analog Devices из штата Массачусетс, США, представила дополнение к "plug-and-play". Специальный чип и программное обеспечение проверяют, какое мультимедийное устройство пользователь подключил,

Analog Devices заявила о снижении доходов Компания Analog Devices, занимающаяся производством микросхем для мобильных телефонов, сообщила, что квартальный доход снизился на 48%, что обусловлено выплатой неуплаченных ранее налогов (repatriating

Analog Devices представил четырехрежимный усилитель мощности Компания Analog Devices разработала четырехрежимный модуль усилителя мощности следующего поколения для сотовых телефонов стандарта GSM/GPRS. Новый модуль усилителя мощности ADL5552 X-PA имеет архитектур

U.S. Robotics и Analog Devices объединили усилия Компания U.S. Robotics объявила о стратегическом партнерстве с Analog Devices, производителем сигнальных процессоров для систем широкополосного доступа. В рамках достигнутого соглашения компаниям предстоит разработать новые ADSL-модемы для домашних потреби

Analog Devices представила цифровой аудио процессор Компания Analog Devices представила свой первый цифровой аудиопроцессор (digital audio processor) для домашних стереосистем. Процессор AD1954 является первым из линейки цифровых аудиопроцессоров SigmaDS

Analog Devices представила новый чип для сжатия изображений Компания Analog Devices cообщила сегодня о выпуске первой интегрированной микросхемы, поддерживающей новый стандарт сжатия изображений JPEG2000, который предназначен в основном для использования в цифро

Analog Devices представила новый цифро-аналоговый преобразователь для базовых станций Компания Analog Devices представила AD9772A - новую модель цифро-аналогового преобразователя из семейства TxDAC. Это первая в серии модель, где есть возможность преобразования промежуточной частоты, что

Analog Devices и Aware представили технологию FastADSL, позволяющую получать два видеоканала по одной ADSL-линии чик программных решений в сфере цифровой обработки сигналов, сообщили о создании технологии FastADSL, которая является программным усовершенствованием возможностей чипсетов для ADSL-cвязи от компании Analog Devices. Эти чипсеты установлены в 8 из 10 ведущих мировых телефонных сетей, и в 75% xDSL-систем в мире. При использовании технологии FastADSL по одной телефонной линии можно передавать

Несмотря на прогнозируемое падение прибыли выросли акции Analog Devices В четверг курс акций Analog Devices вырос на 1,5% (+$0,88 до $58,50). Как ни странно, это произошло после объявления компанией о снижении ее прибылей. В первом квартале Analog Devices планирует заработать по

Analog Devices и Tellium заключили соглашение о разработке чипов для микроэлектромеханических устройств Компании Analog Devices, Inc. и Tellium, Inc. заключили соглашение о разработке чипов для мироэлектромеханических систем (MEMS). Эти чипы будут использоваться в новых устройствах - полностью оптических

Analog Devices приобрела BCO Technologies за $150 млн. Компания Analog Devices Inc. завершила приобретение BCO Technologies, производителя полупроводниковых изделий из Белфаста. Покупка компании BCO Technologies была объявлена в июле и стоила $150 млн. A

Intel и Analog Devices анонсировали завершение совместной разработки DSP-процессора На следующей неделе корпорация Intel и Analog Devices Inc. официально заявят о завершении разаработки и готовности к выпуску процессора цифровых сигналов (DSP -digital signal processor). DSP предназначен для перевода аналоговых сигн

Analog Devices анонсировала первый чипсет для МР3-кодирования на основе одного DSP-процессора Компания Analog Devices объявила о создании первого чипсета для кодирования и декодирования МР3-файлов на основе одного процессора цифровой обработки сигналов. В чипсете Melody MP3 использован программи

Акции Analog Devices выросли в с связи с объявлением финансовых результатов четвертого квартала Акции компании Analog Devices Inc., производящей чипы для высокоскоростных систем связи, выросли на 13% (+$7,38 до $62,88) после объявления о том, что прибыль в финансовом четвертом квартале удвоилась и компа

Analog Devices будет поставлять Siemens чипы для сотовых телефонов Компания Analog Devices Inc. сообщила в понедельник о заключении договора о поставках микропроцессоров для сотовых телефонов компании Siemens. Условия сделки не сообщаются, однако президент Analog De

Analog Devices инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Индии Американская компания Analog Devices, ведущий производитель процессоров цифровой обработки сигналов, планирует инвестировать до $50 млн. в развитие исследований и разработок в Индии, сообщила newsbytes.com. Компания

Analog Devices представила программируемый потенциометр с рекордной температурной стабильностью Компания Analog Devices, Inc. сообщила на прошлой неделе о выпуске программируемого потенциометра ADN2850 с рекордными показателями по температурной стабильности. Температурный коэффициент сопротивления

Analog Devices совместно с Dynastream Innovations будут разрабатывать датчики движения для спортсменов Компания Analog Devices, Inc. сообщила о заключении альянса с Dynastream Innovations по разработке датчика скорости с беспроводной связью для новой линии устройств компании Nike, предназначенных для тре

Analog Devices поставит ADSL-чипсеты для Hyundai . будет поставлять компании Hyundai Electronics Industries свои чипсеты для использования в модемах для ADSL-линий. Чипсеты поддерживают как аналоговые, так и DSP-технологии, стандарты G.lite и ADSL. Analog Devices cообщила, что новые чипсеты существенно превосходят предыдущие модели, которые компания поставляла Hyundai, по показателю снижения рассеяния энергии и по плотности портов. На это

Analog Devices поставит Nortel Networks высокоинтегрированные компоненты для систем оптической коммутации Компания Analog Devices, Inc. сообщила о заключении соглашения с Nortel Networks о совместном развитии интегрированных оптических коммутационных устройств на основе микроэлектромеханических систем (MEMS

Analog Devices совместно с Caveo Technology разработает средства для борьбы с хищениями лэптопов Компания Analog Devices сообщила о заключении соглашения с Caveo Technology об использовании ее микросхемы ADXL202E вместе с патентованным ПО компании Caveo Technology для разработки миниатюрного датчик

Прибыли Analog Devices в третьем квартале выросли в три раза и достигли $164.5 млн. Компания Analog Devices Inc. сообщила о результатах финансовой деятельности. Прибыли компании выросли почти в три раза, превысив ожидания аналитиков, вследствие растущего спроса на микросхемы для преобр

Analog Devices получила сертификат Dolby Labs на использование чипсета Melody использование чипсета Melody в системах Dolby Headphone создания псевдообъемного звучания при помощи наушников. В чипсете будет использоваться процессор цифровой обработки сигнала SHARC, производимый Analog Devices. Система Dolby Headphone позволяет создать высококачественное 5.1-канальное воспроизведение звука при помощи обычных стереонаушников.

Analog Devices приобретет BCO Technologies за $150 млн. Analog Devices Inc. заявила о своих планах приобрести ирландскую BCO Technologies Plc. за $150 млн. По словам президента Analog Devices Жеральда Фишмана, BCO является лидером в области производства микросхем по толстопленочной технологии и технологии "кремний на диэлектрике" (КНД), что позволит укрепить положение

Прибыль Analog Devices за 2-ой квартал выросла в три раза до $122.1 млн. Компания Analog Devices, крупный производитель DSP-процессоров, сообщила о трехкратном росте своей прибыли по итогам второго финансового квартала. Она увеличилась с $39.6 млн. или 11 центов на акцию за

Analog Devices выпускает DC/DC конвертеры на базе технологий Intel Компания Analog Devices анонсировала новые чипсеты ADP3421 и ADP3410. Это первые DC/DC конвертеры использующие Intel Mobile Voltage Positioning, которая позволяет снизить энергопотребление мобильных про

Прибыль Analog Devices за третий квартал составила $54.6 млн Производитель полупроводниковых элементов, фирма Analog Devices опубликовала итоги третьего финансового квартала. Прибыль составила $54.6 млн. или 30 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $9,108,000 или 6 цент

Analog Devices представила новый процессор цифровой обработки сигналов Компания Analog Devices выпустила процессор цифровой обработки сигналов ADSP-21mod970-510 Internet Gateway Processor. Процессор предназначен для использования в модемах и имеет 24 модемных порта, что ра

Прибыль Analog Devices в первом квартале превысила ожидаемую Компания Analog Devices объявила в среду финансовые результаты за первый квартал. Доходы компании составили $30 млн, или 18 центов на акцию, при объеме продаж $301 млн. Во втором квартале компания ожида

Intel и Analog Devices совместно разработают процессоры для цифровой обработки сигналов Компании Intel и Analog Devices объявили о подписании соглашения об объединении усилий в разработке процессоров цифровой обработки сигналов, направленного на захват доли этого рынка у компании Texas Instruments