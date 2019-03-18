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Analog Devices SHARC Super Harvard Architecture Single-Chip Computer  серия процессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.03.2019 Prestigio представил линейку новых восьмиядерных смартфонов. Цены 1
03.11.2000 Analog Devices инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Индии 2
06.09.2000 Analog Devices представила 32-разрядный DSP за $5 1
15.08.2000 Analog Devices получила сертификат Dolby Labs на использование чипсета Melody 1
08.02.2000 В Интернет опубликовано описание российского суперкомпьютера МВС-1000 1
08.02.2000 В Интернет опубликовано описание российского суперкомпьютера МВС-1000 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Analog Devices и организации, системы, технологии, персоны:

Analog Devices - ADI 105 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Myricom 8 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Philips 2099 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
Cypress Semiconductor 65 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 1
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Intel Corporation 12811 1
LG Electronics 3735 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Tzero Technologies 3 1
Analog Devices - BCO Technologies 3 1
Analog Devices - Hittite Microwave 4 1
Analog Devices - Linear Technology 11 1
Analog Devices - Maxim Integrated Products 19 1
onsemi - ON Semiconductor 11 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Hyundai Motor Company 436 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
Наушники - Headphones 4479 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 196 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Акустические устройства - ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь - устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал - DAC, D/A, D2A, D-to-A - Digital-to-analog converter 66 1
Myricom - Myrinet 13 2
TI TMS - TI TMS DaVinci - серия DSP-процессоров 35 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
ASBIS Prestigio S Max - серия смартфонов 2 1
Analog Devices - Blackfin 3 1
Dolby Headphone 24 1
Analog Devices - Othello One 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Массачусетс 517 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
Индия - Bharat 5870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
Newsbytes News Network 379 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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