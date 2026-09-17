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Женченко Олег

СОБЫТИЯ


17.09.2026 США прекратили уголовное дело против россиянина, обвиняемого в поставках электроники для российских БПЛА 1
17.09.2024 Россиянина арестовали в США за экспорт микросхем в Россию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Женченко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 1
Analog Devices - ADI 107 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1117 1
AMD - Advanced Micro Devices 4688 1
Intel Corporation 12859 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 7 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 13 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8868 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3744 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4835 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2612 1
FreePik 1874 1
Черников Павел 4 1
Бочкарев Владимир 15 1
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Ветошкина Екатерина 2 1
Гольцев Николай 2 1
Тесленко Максим 2 1
Пузырева Кристина 2 1
Постовой Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
США - Массачусетс 520 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 1
Европа 25014 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1272 1
Украина 7947 1
Канада 5093 1
США - Нью-Йорк 3188 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1830 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 2
Blacklist - Чёрный список 718 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4023 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 385 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 877 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 672 1
Bloomberg 1640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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